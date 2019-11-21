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Все про:маньяк (6) насилля (101) Сирія (1382) вбивство (1950) найманці РФ (908) ПВК_Вагнера (92) Пригожин Євген (8)

 "Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!": ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК "Вагнер", які по-звірячому вбили і розчленували сирійця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Під пісню зі словами "снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать" кілька бійців у неформальному спорядженні забивають кувалдою лежачого на землі чоловіка в цивільному одязі. Побитий схожий на араба. Ті, що б'ють, розмовляють російською без акценту. Обличчя їхні закриті. Місце дії нагадує напівзруйнований промисловий об'єкт у сирійській пустелі. Схоже, що поруч лежить відрізана людська голова. УВАГА, новина містить кадри жорсткого насильства, нерекомендовані до перегляду!!!

Двохвилинний відеокліп про це з'явився в мережі увечері 30 червня 2017 року. Коментатори припустили, що на відео можуть бути бійці "групи Вагнера", які діють в Сирії, але ніхто не зміг цього підтвердити: облич на записі не видно, будь-яких розпізнавальних знаків на людях немає, де і коли записано відео - невідомо. Але в листопаді 2019 року в мережі з'явилося продовження історії - три наступні частини відеозапису, з яких зрозуміло, що трапилося з арабом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новую Газету.

На другому відео тіло чоловіка, по якому били кувалдою, лежить на землі. Людина непритомна чи вже мертва. Один з бійців під коментарі колег відрізає йому ножем голову. Вдається погано, інші допомагають порадами: "Ріж, давай (неценз.) сильніше! Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!".

Потім руки відрубують саперною лопаткою, зауважуючи: "Ноги треба залишити, за ноги підвісимо".

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 01
Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 02
Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Іділовець х#їв! Кровища ще буде летіти. Памір, ножем ... Бороду відтягни", - найманці російського ПВК "Вагнер" по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця. ВІДЕО 18+

У четвертій частині відео обезголовлене тіло з відрубаними руками підвішують догори ногами, обливають бензином і спалюють. Учасники продовжують розважатися. Згадується шашлик і смажені реберця.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 04

Арабській пресі вдалося встановити особу загиблого, час і місце страти. Як пише Jesr Press, убитий - Мохаммед Таха Ісмаїл Аль-Абдулла, відомий також як Хаммаді Таха Аль-Бута. Він народився в 1986 році в Дейр-ез-Зорі. За даними видання, Хаммаді поїхав із Сирії під час війни, але в липні 2017 року повернувся (можливо, в арабській пресі допущена помилка, оскільки відео з'явилося в мережі наприкінці червня. - Ред.), і його мобілізували в резерв армії Башара Асада. Потім дезертирував, але його впіймали. Місце страти Jesr Press ідентифікує як родовище Шаїр у сирійській провінції Хомс.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 05

Усі учасники розправи закривали свої обличчя. Крім одного. На перших частинах відео молодий чоловік у зеленій формі ще замотує голову хусткою-арафаткою. У нього в руках фотоапарат, і він, імовірно, записує відео. Зі своїм фотоапаратом він часто потрапляє в кадр іншого оператора. Але до кінця процедури розслабляється. На початку четвертої частини звучать чиїсь слова: "Та з обличчями нехай ... Обличчя ховайте ... Та ну, все одно це відео нікуди не піде". І людина з фотоапаратом опустила арафатку.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 06

Зображення людини з фотоапаратом в арафатці ми завантажили через сервіс FindClone, який дозволяє за зображенням особи знаходити фото людини в соціальній мережі "ВКонтакте". Першими посиланнями програма видала зображення одного й того ж чоловіка на сторінках кількох користувачів.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 07

Попри те що фотографії не були підписані, а з деяких сторінок були видалені, нескладний аналіз дав нам передбачувані ім'я, прізвище і дату народження. Така людина знайшлася серед відомих нам документально підтверджених найманців "групи Вагнера".

Звісно, можна припустити, що стався рідкісний збіг, і виявлений програмою "двійник" людини з відео випадково опинився найманцем з кількома відрядженнями в Сирію. Але ймовірність такого збігу вкрай мала.

Людина в арафатці схожа на Станіслава Д. (прізвище є в редакції, не публікуємо його з міркувань безпеки сім'ї найманця. - Ред.).

У "групі Вагнера" ​​він служив у розвідці. У розпорядженні "Новой газеты" є копія його паспорта, власноруч заповнена анкета служби безпеки "групи Вагнера", розписка про нерозголошення інформації та автобіографія.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 08

Під час вступу на службу Д. зазначив, що служив рядовим у взводі патрульно-постової служби поліції на Ставропіллі (ці відомості підтверджуються інформацією із соцмереж його товаришів по службі). Мета вступу до групи, як сказано, - "представлення інтересів РФ за кордоном". Анкета заповнена в лютому 2016 року. Але, як зазначено, до цього часу він уже працював у "групі Вагнера" ​​на посаді "стрільця-розвідника".

"Новая" звернулася через соціальну мережу до дружини Д., а також до кількох його знайомих, переславши скриншоти відео з питанням, чи впізнають вони людину в арафатці?

Дружина запитання прочитала і через годину відповіла: "Ви, напевно, помилилися". Після уточнювальних запитань вона закрила свій акаунт у "ВКонтакте".

Від знайомих Д. відповідей не було, хоча щонайменше один його товариш і колега по службі в поліції запитання прочитав.

На дзвінок на мобільний телефон Д. відповіла жінка, яка повідомила, що ми помилилися і потрапили в квартиру.

Арабські джерела стверджують, що за кадрами відеозапису змогли визначити місце злочину як родовище Шаїр. Якщо це так, то сумнівів у причетності співробітників "групи Вагнера" ​​до цього відео дедалі менше. Навесні 2017 року бойовиків "Ісламської держави" вибили з родовища саме підрозділи "ПВК Вагнера". Як з'ясувала "Новая газета", це підтверджено протоколом погоджень між Сирійською державною генеральною нафтовою корпорацією і російським ТОВ "Євро Поліс", ратифікованим Кабінетом міністрів Сирійської Арабської Республіки 23 травня 2017 року.

Нагадаємо, що "Євро Поліс" - російська компанія, яка, згідно з договором, укладеним із сирійськими держструктурами в грудні 2016 року, взяла на себе зобов'язання вести бойові дії на території Сирії з противниками Асада в обмін на 25% від видобутку нафти і газу на звільнених родовищах. Формальні власники "Євро Поліс" тісно пов'язані зі структурами російського підприємця Євгена Пригожина, який більше відомий як "кухар Путіна".

Засновником компанії, згідно зі "СПАРК-Интерфакс", є АТ "Нева", а його керівник і співвласник - Валерій Чекалов. Як відомо з документів, опублікованих групою хакерів "Анонімний інтернаціонал", Чекалов протягом багатьох років обіймав відповідальні пости в імперії "Конкорда" Пригожина. Гендиректор "Євро Поліс" Олег Єрохін, за даними редакції, неодноразово помічений у спільних поїздках з командирами "групи Вагнера", включно із самим Дмитром Уткіним ("Вагнером"). Відома емблема "групи Вагнера" ​​- "окопний хрест" - прикрашає сайт "Ліги ветеранів локальних війн і військових конфліктів", одним із засновників якої записаний той самий Єрохін.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 09

Також дивіться: Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських жінок і ріжуть голови полоненим чоловікам. ВІДЕО 18+

Герої відеозапису зверталися один до одного, називаючи позивні "Памір" і "Вовк".

"Новая газета" поки не з'ясувала, хто під ними ховається: в лавах "групи Вагнера" діяли щонайменше два "Паміри" і два "Вовки". Так, позивний "Вовк", наприклад, було присвоєно відомому сербському найманцю Давору Савічічу, який командував підрозділом розвідки, але підтвердити, що на відео саме Савічіч, нам не вдалося.

Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!: ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК Вагнер, які по-звірячому вбили і розчленували сирійця 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160943
 
 
 Топ коментарі
 
можно только пожелать что тоже самое будут делать с русскими в россии скоро
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Хороший кацап = дохлый кацап
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надеюсь, это видео видели сирийцы
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можно только пожелать что тоже самое будут делать с русскими в россии скоро
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Так эти же "герои" и будут делать. Опыт они получили, вкус крови распробовали.
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Опыт и учебу они получили в Грузии и на Добассе
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и эти твари попадутся им на глаза и сирийцы сделают с ними тоже самое
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а лучше чтоб не только в Сирии но и в москве на красной площади им ответочка пришла
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И запоребриковые ублюдки-геймеры ещё что-то там воспылали "праведным" гневом, как их руснявых ихтамнетов изобразили в новой COD?
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Ну і ЩО??? Тепер Європа і весь цивілізований Світ висловлять ну дуже сильну тривогу" і "стурбованість"!!! Ці бандити те саме робили з нашими воїнами на Донбасі - і ЩО??? Українці - це пересторога нам що вони будуть робити з нами після досягнення ЗЕ-кацапом "миру" з ******!!!
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Для Європи головне щоб паради ********** не розганяли.
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Вот они мышибратья,освободители скрепоносные.А бубочка,ублюдок,собирается с ними мириться?
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я полностью это видео смотрел, кто-то еще хочет позвать раисю домой?
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Вот этот хочет. Хотя, на 99% он сам кацап.
Артур Шар

😂 Старое видео 2014. В оригинале речь не русская, а арабская. Это иракские боевики убивают человека.
18.11.2019 18:27

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первым делом смотрю на дрyзей (подписчиков) если 0, то на 90% лахта боевая.
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А кого еще могут вырастить кацапы в таких семьях?
"Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!": СМИ установили личность одного из наемников российского ЧВК "Вагнер", зверски убивших и расчленивших сирийца - Цензор.НЕТ 2866
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До животных они не доросли. Даже у волков отсутствует агрессия к самкам даже из другой стаи.
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заботливый, наверное блином хотел угостить
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По данным издания, Хаммади уезжал из Сирии во время войны, но в июле 2017 года вернулся (возможно, в арабской прессе допущена ошибка, так как видео появилось в сети в конце июня - Ред.),Источник: https://censor.net.ua/v3160943

Убитый не похож на фото Хаммади. Это не ошибка, это фейк.
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Вы считаете, что если россияне отрезали голову другому человеку, то это не считается? Кстати, когда этого несчастного били кувалдой, там в кадр попала отрезанная голова еще одного человека. Эти россияне просто зверье какое-то.
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да это понятно, давненько я на сайт не заходил, кремлеботы обновились)))
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Причем здесь национальность. Чем они отличаются например от этих мирных украинцев. Зверье есть везде. Они между прочим не на войне, а у вас под боком людей режут.


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Прі чьом? Ти з головою дружиш? Є поняття- військовий злочинець. А є поняття- злочинець. Перший робить злочини проти людяності не ховаючись, під схвальні оплески "однопАлчан", другий- приховує це. Скільки людей ти бачиш на відео? Всі вони співучасники, також співучасники і ті, хто знаходились там, проте на відео не потрапили. Фактично, чвк дірлевангер повторює долю своїх попередників. Я ой, я написав дірлевангер? Помилився, просто у них і назви схожі, і бойовий шлях ідентичний.
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Да какой нафиг військовий. Это же наемники. Хрен знает что они там делали, может просто бандиты. Жалкие попытки примазать все это к армии просто смешны. Но это же ваша работа, патриоты интернет-воены света.
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Считаете, что наемник не может быть военным преступником?
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"Жалкие попытки примазать все это к армии просто смешны" да что ты говоришь . а не выходцами ли из армии и других силовых ведомств России они являются ? а не на территории ли военых частей в Ростовской области они проходят подготовку и боевое слаживание перед отправкой в Сирию ? а не Министерство ли Обороны РФ обеспечивает их оружием . снаряжение и транспортом для боевых действий ? а не с командованием ли группировкой российских войск в Сирии они согласовывают свои действия ?

утрись бедолага . твои жалкие потуги отмазать кацапское зверье смешны и убоги
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Тем, что эти двое подозреваются в убийстве мафиози Алексея Петрова, также известный в криминальных кругах как Петрик. https://fakty.ua/313730-ubijstvo-kriminalnogo-avtoriteta-v-zaporozhe-v-policii-pokazali-foto-podozrevaemyh
Это подозреваемые в уголовном преступдении. У этого преступления есть срок давности и в ряде странт они могут укрыться.

А росиийские наемники совершили преступление против человечности и нарушили Женевскую конвенцию.
Срока давности по таким преступлениям нет и ловить будут в любой стране (кроме любимой Вами России, хотя и там должны).

От така ху різниця, малята.
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Вы напоминаете русских которые когда-то писали про зверства Black Water. Никого кроме них это не волновало. Всем в мире было плевать, потому что эти головорезы не состояли в американской армии. Вот так и с вами будет. Будете бурлить в своей украинской луже, разбрызгивая дерьмо только друг на друга.
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Ну круги на луже успокоились, одевай, чмонька, подгузник
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Да-да, наемники из Black Water в Чечне целые села Градами с лица земли стирали со всеми жителями и жилые кварталы Грозного бомбили... Ан нет, это все доблестная российская армия творила... А теперь по тамбурам вагонов россияне орут "Чечня круто!" и садятся на бутылки.
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тролль свою работy выполнил, ответа не жди.
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Давно понятно, что русня это дикие бешенные животные...
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Гестапо ...нацизм ... по сравнению с этими скрепоносцами - детский лепет
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Надеюсь мы увидим разшматованные остатки семьи этого животного
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Навпаки, треба запросити і пристрелити як скажених тварин.
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В мене ***. серце не видержить дивитись такі новини.
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хотел высказаться в стиле "поверьте, не все так однозначно", но чувство юмора отказало. от этих тварей надо держаться подальше. а лучше убить. я отказываюсь считать, что у нас с ними есть что-нибудь общее, это просто **** тупиковая ветвь, хомо кацапус.
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Наоборот... пусть живут.... пусть целехинькими возвращаються домой в Россию.... Как приятно будет рядовым кацапам осознавать, что рядом с ними, по-соседству, в одном городе живут такие социопаты........
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а зачем отрезать голову у трупа ?
русские входят во вкус ...
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Ну а що ви хотіли від скрепних? Звірі вони і в Сірії звірі.
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Потом по пьяни будут проводить реконструкции Сирийской войны у себя дома над родными и рядовыми кацапами....... Так что все пучком..... Пожелаем России побольше таких хероев сирийской войны)))))))
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Будущие депутаньі в ВРУ...слуги сирийского урода.
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Мордор должен быть стерт с лица Земли, однозначно. Там не люди...
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Хоть что-то приличное от тебя читаю. Привет))
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ФАШИК ДОНЕЦКИЙ

Вчера с удивлением наблюдал как общественность, а также соцсети охали и ахали над видео, где были сняты зверства русских нацистов в Сирии, мол как так можно, какие же они жестокие и все такое.
Если честно, то от волн праведного гнева, мне воняло инстаграмом и желанием собрать много лайков в фейсбуке. Да, я понимаю, что жестокие видео факты мигом стали трендом и все такое, а жалеть бедных сирийцев модно.
Но ... Но хххх [куча матерных слов, которые означают возмущение и недоумение], у нас в стране война шестой год, у нас своих пацанов убивают и сограждан каждый день, а мы ... Мы люто возмущаемся с Сирии и того, что творят там русские нацисты.
Я понимаю, что это не модно - говорить о том, как кизяки из рф во время пи... в 2014 году тупо добивали наших пацанов под Иловайском и на Саур Могиле. Шашками. Тупо всех, кто были ранеными, даже легко. Это ж не Сирия и это не зверства, нет. То таке, то не модно.Также не модно говорить о том, как по доносам наемники расстреливали семьи всех инакомыслящих, вплоть до детей. Это было в Луганске, Донецке, Иловайске, в Мариновке и т д. И везде все происходило одинаково : пришел русский оккупант и с ним пришла смерть. А может пытки и смерть.
В Сирии зверства русских, ****. А в Донецке, кроме концлагеря на Изоляции, есть еще минимум 2 секретных тюрьмы. Одна из них находится на ул Кобозева. Там ломают тех, кто не хотят признаваться в непонятных грехах. Пытают, чтобы записать видосик на камеру для пропагандистов. И убивают, когда из-за шока организм не выдерживает боли и случается остановка сердца.
Сирия, *****, русские звери. Кто-нибудь слышал, сколько людей расстреляли в том же Торезе? До войны там была зона, куда привозили заключенных, чтобы пытать и сломать психологически. В начале же войны туда же свозили некоторых особо "опасных" и ... В лучших традициях инквизиции пытали. И убивали. А тела... Тела - то таке.
Ты видел шо творят русские в Сирии? *****, я в Донецке живу, чем ты меня хочешь удивить? На той же базе пятнашки, за мостом мкрн текстильщик, по ул Ревякина, людей буквально резали обычными болгарками. На части. А потом порубанные части тел продавали родичам. Это делали и осетины, и абхазсцы, и русские, в том числе кадровые + наемники. Попасть в плен к ним на базу, к живодерам из батальона -пятнашка-, в начале войны считалось смертным приговором, ибо там были "эксперты" по пыткам, так называемые псы войны, знающие как выбить информацию из любого.
Сирия, русские лопатой рубили труп, как так можно ... Знаете, как быстро заставить человека расколоться с помощью проверенной армейской пытки? Русские тоже знали - делали надрез ножом на лбу, в итоге кровь заливала глаза и человек рассказывал все. Я лично знаком только с двумя людьми, которые выжили после применения этой пытки, ибо, в основном, после "дачи показаний", человека пристреливали. Такие пытки русские применяли и по отношению к нашим военным, и по отношению к гражданским на Донбассе. И применяют сейчас. Правда, на Донбассе они ссут такие видосики снимать?
Ты видел видео как русские зверствуют в Сирии? Что там нового можно увидеть, *****?
Типа на оккупированном рф Донбассе русские оккупанты проявляют чудеса вежливости. Знаете, какие первые пытки применяют к тому, кто попал в Донецке на подвал ? Сначала человека бьют. Ногами. Руками. Стулом. Бьют в масках, ибо ссыкотно. Бьют часов 6. А потом начинают пытать с помощью электрического тока : руки и ноги смачивают, чтоб контакт лучше был, и лупят. До ожогов. Пока не расколется. Ну, а если не колется, то смачивают гениталии и продолжают бить током. Это "работа" на результат и русским неважно, кого пытать: мальчика, мужчину или женщину, девушку или пенсионерку. Главное, чтобы Укроп все рассказал.
Сирия, русские звери, ты видел? Потомки вертухаев придумали что-то новое, чего они не применяли в Донецке? Они перестали расстреливать мирных? А сколько мест, где были расстрелы пленных в Донецке вы знаете? Это не Сирия, это ближе. Русккие расстреливали мирняк на Петровке и тела сбрасывали в шурф, расстреливали в Макеевке, расстреливали на базе пятнашки, на так называемой польской базе в Донецке, расстреливали на шахте Челюскинцев, расстреливали жд станции Донецк 2, расстреливали в Путиловском лесу, расстреливали на мкрн Боссе, расстреливали на Мотеле в Донецке, расстреливали в здании бывшего сбУ на Щорса, расстреливали на шахте Петровского, расстреливали на зонах в Макеевке, расстреливали на территории складов по улице Полиграфической и по улице Экономичесой, расстреливали на Телецентре по ул Куйбышева, расстреливали, расстреливали на Грабарях, расстреливали на территории
недостроенного метро в Донецке, расстреливали на отжатом заводе Топаз...
Сирия, блд? Вы серьезно видите разницу между русскими на Донбассе и в Сирии? Вы серьезно?
Вы серьезно уверены в том, что жителя оккупированной рф Горловки могут удивить зверства в Сирии после пыточной безлера и его садюг? Или у вас есть надежда на то, что в Сирии не скармливали трупы замученных гражданских свиньям, как это делало опг -брянка ссср- ? Может вы хотите, чтобы житель Буденновского района удивился пыткам русских или актам военных преступлений после того, как он пережил период отмороженных наглухо кизяков, которые контролировали его район и рубили по частям трупы пленных, а потом продавали родственникам?
Или быть может вам рассказать о желанном "подарке", который практиковался в рядах коллаборантов после прихода русских на Донбасс- именно русские сделали "модным" подгон на день рождения- пристрелить Укропа на выбор- ?
Морали нет. Русские зверствуют только в Сирии. На территории Украины они "нетакие". Почти. Как житель оккупированного рф Донецка вам говорю.
Фашик Донецкий
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один вопрс и не к тебе, а своим согражданам, почемy это выложил беларyс, а не я или ты - yкраинец?
и не ставте лайки, не стоит.
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Мне лично после подробностей про убийство горловского депутата Владимира Рыбака стало ясно,что за твари пришли на донбасс
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и это только за флаг.
вместе с Рыбаком был yбит Юрий Поправка, стyдент.
мало кто знает.
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Сохраніте эті відеодокументы где-то, но не на Ютьюбе. Там сразу все блокіруется. Через месяц не найті. Я как-то хотел найті відео где асадовцы і росіійскіе наёмнікі зачішчалі город Аллепо. В "освобожденном" городе по развалинам шныряют русскоговорящие убийцы и добивают выживших после бомбардировок горожан. Боевики расстреливают женщин, стариков и инвалидов, все что шевеліться - всё заблокіровано, нет ні одного відео.
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youtube полностью лежит по фсбэшным администрированием
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Хорошо бы так расчленять каждую рашистскую псину!И развешивать их ,чтобы другие скоты боялись...)))
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рузке братушки нашли некашерного сирийского бендеровца руске мир
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Кацап обыкновенный, самый не удачный вид животных
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Фумля... Какое бы отношение к врагу не было, но как можно наслаждаться и фоткаться возле расчлененки. Психушка плачет по ним. Дикое кацапье.
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психyшка?
эта толпа бyдет жить среди подобных, колесование и это минимyм.
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такие фото и видео не должны сходить с кранов. "героев" и их действия должны видеть как можно олье людей а спецслужбы должны расследовать. это не ужасная выходка этих уродов. есле он говорит что "уши сказали не резать" то это значит спланировано.с верху был дан сценарий. зза такие преступления фашистов до сих пор преследуют. за это должно отвечать и руководство страны. они не сами по себе туда попали.
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