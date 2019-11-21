 "Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!": ЗМІ встановили особу одного з найманців російського ПВК "Вагнер", які по-звірячому вбили і розчленували сирійця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Двохвилинний відеокліп про це з'явився в мережі увечері 30 червня 2017 року. Коментатори припустили, що на відео можуть бути бійці "групи Вагнера", які діють в Сирії, але ніхто не зміг цього підтвердити: облич на записі не видно, будь-яких розпізнавальних знаків на людях немає, де і коли записано відео - невідомо. Але в листопаді 2019 року в мережі з'явилося продовження історії - три наступні частини відеозапису, з яких зрозуміло, що трапилося з арабом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новую Газету.
На другому відео тіло чоловіка, по якому били кувалдою, лежить на землі. Людина непритомна чи вже мертва. Один з бійців під коментарі колег відрізає йому ножем голову. Вдається погано, інші допомагають порадами: "Ріж, давай (неценз.) сильніше! Давай, прямо хребці ламай! Лопаткою давай!".
Потім руки відрубують саперною лопаткою, зауважуючи: "Ноги треба залишити, за ноги підвісимо".
У четвертій частині відео обезголовлене тіло з відрубаними руками підвішують догори ногами, обливають бензином і спалюють. Учасники продовжують розважатися. Згадується шашлик і смажені реберця.
Арабській пресі вдалося встановити особу загиблого, час і місце страти. Як пише Jesr Press, убитий - Мохаммед Таха Ісмаїл Аль-Абдулла, відомий також як Хаммаді Таха Аль-Бута. Він народився в 1986 році в Дейр-ез-Зорі. За даними видання, Хаммаді поїхав із Сирії під час війни, але в липні 2017 року повернувся (можливо, в арабській пресі допущена помилка, оскільки відео з'явилося в мережі наприкінці червня. - Ред.), і його мобілізували в резерв армії Башара Асада. Потім дезертирував, але його впіймали. Місце страти Jesr Press ідентифікує як родовище Шаїр у сирійській провінції Хомс.
Усі учасники розправи закривали свої обличчя. Крім одного. На перших частинах відео молодий чоловік у зеленій формі ще замотує голову хусткою-арафаткою. У нього в руках фотоапарат, і він, імовірно, записує відео. Зі своїм фотоапаратом він часто потрапляє в кадр іншого оператора. Але до кінця процедури розслабляється. На початку четвертої частини звучать чиїсь слова: "Та з обличчями нехай ... Обличчя ховайте ... Та ну, все одно це відео нікуди не піде". І людина з фотоапаратом опустила арафатку.
Зображення людини з фотоапаратом в арафатці ми завантажили через сервіс FindClone, який дозволяє за зображенням особи знаходити фото людини в соціальній мережі "ВКонтакте". Першими посиланнями програма видала зображення одного й того ж чоловіка на сторінках кількох користувачів.
Попри те що фотографії не були підписані, а з деяких сторінок були видалені, нескладний аналіз дав нам передбачувані ім'я, прізвище і дату народження. Така людина знайшлася серед відомих нам документально підтверджених найманців "групи Вагнера".
Звісно, можна припустити, що стався рідкісний збіг, і виявлений програмою "двійник" людини з відео випадково опинився найманцем з кількома відрядженнями в Сирію. Але ймовірність такого збігу вкрай мала.
Людина в арафатці схожа на Станіслава Д. (прізвище є в редакції, не публікуємо його з міркувань безпеки сім'ї найманця. - Ред.).
У "групі Вагнера" він служив у розвідці. У розпорядженні "Новой газеты" є копія його паспорта, власноруч заповнена анкета служби безпеки "групи Вагнера", розписка про нерозголошення інформації та автобіографія.
Під час вступу на службу Д. зазначив, що служив рядовим у взводі патрульно-постової служби поліції на Ставропіллі (ці відомості підтверджуються інформацією із соцмереж його товаришів по службі). Мета вступу до групи, як сказано, - "представлення інтересів РФ за кордоном". Анкета заповнена в лютому 2016 року. Але, як зазначено, до цього часу він уже працював у "групі Вагнера" на посаді "стрільця-розвідника".
"Новая" звернулася через соціальну мережу до дружини Д., а також до кількох його знайомих, переславши скриншоти відео з питанням, чи впізнають вони людину в арафатці?
Дружина запитання прочитала і через годину відповіла: "Ви, напевно, помилилися". Після уточнювальних запитань вона закрила свій акаунт у "ВКонтакте".
Від знайомих Д. відповідей не було, хоча щонайменше один його товариш і колега по службі в поліції запитання прочитав.
На дзвінок на мобільний телефон Д. відповіла жінка, яка повідомила, що ми помилилися і потрапили в квартиру.
Арабські джерела стверджують, що за кадрами відеозапису змогли визначити місце злочину як родовище Шаїр. Якщо це так, то сумнівів у причетності співробітників "групи Вагнера" до цього відео дедалі менше. Навесні 2017 року бойовиків "Ісламської держави" вибили з родовища саме підрозділи "ПВК Вагнера". Як з'ясувала "Новая газета", це підтверджено протоколом погоджень між Сирійською державною генеральною нафтовою корпорацією і російським ТОВ "Євро Поліс", ратифікованим Кабінетом міністрів Сирійської Арабської Республіки 23 травня 2017 року.
Нагадаємо, що "Євро Поліс" - російська компанія, яка, згідно з договором, укладеним із сирійськими держструктурами в грудні 2016 року, взяла на себе зобов'язання вести бойові дії на території Сирії з противниками Асада в обмін на 25% від видобутку нафти і газу на звільнених родовищах. Формальні власники "Євро Поліс" тісно пов'язані зі структурами російського підприємця Євгена Пригожина, який більше відомий як "кухар Путіна".
Засновником компанії, згідно зі "СПАРК-Интерфакс", є АТ "Нева", а його керівник і співвласник - Валерій Чекалов. Як відомо з документів, опублікованих групою хакерів "Анонімний інтернаціонал", Чекалов протягом багатьох років обіймав відповідальні пости в імперії "Конкорда" Пригожина. Гендиректор "Євро Поліс" Олег Єрохін, за даними редакції, неодноразово помічений у спільних поїздках з командирами "групи Вагнера", включно із самим Дмитром Уткіним ("Вагнером"). Відома емблема "групи Вагнера" - "окопний хрест" - прикрашає сайт "Ліги ветеранів локальних війн і військових конфліктів", одним із засновників якої записаний той самий Єрохін.
Герої відеозапису зверталися один до одного, називаючи позивні "Памір" і "Вовк".
"Новая газета" поки не з'ясувала, хто під ними ховається: в лавах "групи Вагнера" діяли щонайменше два "Паміри" і два "Вовки". Так, позивний "Вовк", наприклад, було присвоєно відомому сербському найманцю Давору Савічічу, який командував підрозділом розвідки, але підтвердити, що на відео саме Савічіч, нам не вдалося.
Артур Шар
😂 Старое видео 2014. В оригинале речь не русская, а арабская. Это иракские боевики убивают человека.
18.11.2019 18:27
Убитый не похож на фото Хаммади. Это не ошибка, это фейк.
утрись бедолага . твои жалкие потуги отмазать кацапское зверье смешны и убоги
Это подозреваемые в уголовном преступдении. У этого преступления есть срок давности и в ряде странт они могут укрыться.
А росиийские наемники совершили преступление против человечности и нарушили Женевскую конвенцию.
Срока давности по таким преступлениям нет и ловить будут в любой стране (кроме любимой Вами России, хотя и там должны).
От така
хурізниця, малята.
русские входят во вкус ...
Вчера с удивлением наблюдал как общественность, а также соцсети охали и ахали над видео, где были сняты зверства русских нацистов в Сирии, мол как так можно, какие же они жестокие и все такое.
Если честно, то от волн праведного гнева, мне воняло инстаграмом и желанием собрать много лайков в фейсбуке. Да, я понимаю, что жестокие видео факты мигом стали трендом и все такое, а жалеть бедных сирийцев модно.
Но ... Но хххх [куча матерных слов, которые означают возмущение и недоумение], у нас в стране война шестой год, у нас своих пацанов убивают и сограждан каждый день, а мы ... Мы люто возмущаемся с Сирии и того, что творят там русские нацисты.
Я понимаю, что это не модно - говорить о том, как кизяки из рф во время пи... в 2014 году тупо добивали наших пацанов под Иловайском и на Саур Могиле. Шашками. Тупо всех, кто были ранеными, даже легко. Это ж не Сирия и это не зверства, нет. То таке, то не модно.Также не модно говорить о том, как по доносам наемники расстреливали семьи всех инакомыслящих, вплоть до детей. Это было в Луганске, Донецке, Иловайске, в Мариновке и т д. И везде все происходило одинаково : пришел русский оккупант и с ним пришла смерть. А может пытки и смерть.
В Сирии зверства русских, ****. А в Донецке, кроме концлагеря на Изоляции, есть еще минимум 2 секретных тюрьмы. Одна из них находится на ул Кобозева. Там ломают тех, кто не хотят признаваться в непонятных грехах. Пытают, чтобы записать видосик на камеру для пропагандистов. И убивают, когда из-за шока организм не выдерживает боли и случается остановка сердца.
Сирия, *****, русские звери. Кто-нибудь слышал, сколько людей расстреляли в том же Торезе? До войны там была зона, куда привозили заключенных, чтобы пытать и сломать психологически. В начале же войны туда же свозили некоторых особо "опасных" и ... В лучших традициях инквизиции пытали. И убивали. А тела... Тела - то таке.
Ты видел шо творят русские в Сирии? *****, я в Донецке живу, чем ты меня хочешь удивить? На той же базе пятнашки, за мостом мкрн текстильщик, по ул Ревякина, людей буквально резали обычными болгарками. На части. А потом порубанные части тел продавали родичам. Это делали и осетины, и абхазсцы, и русские, в том числе кадровые + наемники. Попасть в плен к ним на базу, к живодерам из батальона -пятнашка-, в начале войны считалось смертным приговором, ибо там были "эксперты" по пыткам, так называемые псы войны, знающие как выбить информацию из любого.
Сирия, русские лопатой рубили труп, как так можно ... Знаете, как быстро заставить человека расколоться с помощью проверенной армейской пытки? Русские тоже знали - делали надрез ножом на лбу, в итоге кровь заливала глаза и человек рассказывал все. Я лично знаком только с двумя людьми, которые выжили после применения этой пытки, ибо, в основном, после "дачи показаний", человека пристреливали. Такие пытки русские применяли и по отношению к нашим военным, и по отношению к гражданским на Донбассе. И применяют сейчас. Правда, на Донбассе они ссут такие видосики снимать?
Ты видел видео как русские зверствуют в Сирии? Что там нового можно увидеть, *****?
Типа на оккупированном рф Донбассе русские оккупанты проявляют чудеса вежливости. Знаете, какие первые пытки применяют к тому, кто попал в Донецке на подвал ? Сначала человека бьют. Ногами. Руками. Стулом. Бьют в масках, ибо ссыкотно. Бьют часов 6. А потом начинают пытать с помощью электрического тока : руки и ноги смачивают, чтоб контакт лучше был, и лупят. До ожогов. Пока не расколется. Ну, а если не колется, то смачивают гениталии и продолжают бить током. Это "работа" на результат и русским неважно, кого пытать: мальчика, мужчину или женщину, девушку или пенсионерку. Главное, чтобы Укроп все рассказал.
Сирия, русские звери, ты видел? Потомки вертухаев придумали что-то новое, чего они не применяли в Донецке? Они перестали расстреливать мирных? А сколько мест, где были расстрелы пленных в Донецке вы знаете? Это не Сирия, это ближе. Русккие расстреливали мирняк на Петровке и тела сбрасывали в шурф, расстреливали в Макеевке, расстреливали на базе пятнашки, на так называемой польской базе в Донецке, расстреливали на шахте Челюскинцев, расстреливали жд станции Донецк 2, расстреливали в Путиловском лесу, расстреливали на мкрн Боссе, расстреливали на Мотеле в Донецке, расстреливали в здании бывшего сбУ на Щорса, расстреливали на шахте Петровского, расстреливали на зонах в Макеевке, расстреливали на территории складов по улице Полиграфической и по улице Экономичесой, расстреливали на Телецентре по ул Куйбышева, расстреливали, расстреливали на Грабарях, расстреливали на территории
недостроенного метро в Донецке, расстреливали на отжатом заводе Топаз...
Сирия, блд? Вы серьезно видите разницу между русскими на Донбассе и в Сирии? Вы серьезно?
Вы серьезно уверены в том, что жителя оккупированной рф Горловки могут удивить зверства в Сирии после пыточной безлера и его садюг? Или у вас есть надежда на то, что в Сирии не скармливали трупы замученных гражданских свиньям, как это делало опг -брянка ссср- ? Может вы хотите, чтобы житель Буденновского района удивился пыткам русских или актам военных преступлений после того, как он пережил период отмороженных наглухо кизяков, которые контролировали его район и рубили по частям трупы пленных, а потом продавали родственникам?
Или быть может вам рассказать о желанном "подарке", который практиковался в рядах коллаборантов после прихода русских на Донбасс- именно русские сделали "модным" подгон на день рождения- пристрелить Укропа на выбор- ?
Морали нет. Русские зверствуют только в Сирии. На территории Украины они "нетакие". Почти. Как житель оккупированного рф Донецка вам говорю.
Фашик Донецкий
и не ставте лайки, не стоит.
вместе с Рыбаком был yбит Юрий Поправка, стyдент.
мало кто знает.
эта толпа бyдет жить среди подобных, колесование и это минимyм.