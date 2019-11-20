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 Політика України
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Все про:Луценко (2736) майдан (544) злочини проти Майдану (35)

 Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко. ВIДЕО

Розслідування справи про злочинні накази на розстріл людей на Майдані завершено ще на початку 2019 року.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні 6-ї річниці Майдану хочу нагадати: справа про злочинні накази на розстріл людей завершена ще на початку 2019 року. Підозрювані Янукович, Захарченко, Якименко і Шуляк переховуються в РФ. Для передачі справи в суд потрібно рішення вже нової Верховної Ради про заочне засудження. Це була б найкраща подяка тим, хто віддав життя за свободу", - написав Луценко.

Він уточнив, що неодноразово звертався з цим питанням ще до парламенту попереднього скликання, але не отримав необхідного рішення.

"Право на заочне засудження дасть можливість засудити за закінченою вже справою тих, хто дав наказ розстріляти наших побратимів, мирних демонстрантів. Також це дасть можливість засудити заочно, за тероризм в тому числі, керівництво збройних сил Російської Федерації, які вчинили злочини проти людяності під час російсько-української війни. Також це дасть можливість засудити тих, хто з награбованими мільярдами втік за межі країни. Саме відсутність права заочного засудження, яке не надає парламент, є ключовою проблемою", - підкреслив Луценко.

Механізм заочного судочинства, згідно з яким був засуджений за державну зраду експрезидент Віктор Янукович, закінчив свою дію зі створенням Державного бюро розслідувань. На розгляд депутатів VIII скликання Верховної Ради було передано законопроєкт, що відновлює заочне судочинство, однак за підсумками декількох доробок у серпні 2019 року він був відкликаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справами Майдану в ДБР займатимуться ті самі прокурори, що й раніше, - Труба

Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160909
 
 
 Топ коментарі
 
Юрий це питання треба було ставити ще пецикам а не новій владі
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Луцик , як завжди , жжот - тільки вже з безпечного Лондону - виявляється винні лише ті , хто вже давно втік з країни - тисячі мєнтів- беркутів , що всі 5 років спокійно служили і служать зараз - вони ніфіга не винні ...
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Извиняюсь, а вопрос можно задать, если вышесказанные все виновны, то почему все улики на Институтской полностью уничтожили?
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Извиняюсь, а вопрос можно задать, если вышесказанные все виновны, то почему все улики на Институтской полностью уничтожили?
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Гей, виборці Зе, ті, що вважають себе "українцями"!
А скажіть но, у якій фракції "ватник" Бужанський, котрий українських патріотів називає "бандеровскімі п...дерасамі"?
Чи не в "Слузі урода"?
Його що, марсіани обрали?
І ви себе досі вважаєте українцями?!!! Ганьба вам!
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Ватник Алеша Гончаренко тоже в пЕСыках находится.
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Луцик , як завжди , жжот - тільки вже з безпечного Лондону - виявляється винні лише ті , хто вже давно втік з країни - тисячі мєнтів- беркутів , що всі 5 років спокійно служили і служать зараз - вони ніфіга не винні ...
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73/43%зебілів і цей NNN як завжди нагло і цинічно брешуть. Навіть в загальновідомих істинах, зокрема, в тому, ніби Луценко поза межами України. Ні, Луценко нині - в Україні.
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В Лондоне покупают поместье сэр Юрий Луценко и герцогиня Ирина
https://n-v.com.ua/v-londone-pokupayut-pomeste-ser-yuryj-lutsenko-y-gertsogynya-yryna/
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просто порохофільним ще методички не оновили - для них Луцик і його "бляхамуха" ще в Україні ... Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 5461
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зебіли, вас ще життя не навчило не довіряти брехуну кадирову? Ні? Тоді ідіть нах.
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Він поводить себе до українців, як Бужанський?
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Смешно когда ватник оленевод пытается подрассказать о типа "ватнике" Гончаренко. ))))
Кайфуй ватник Ринат Амедов
https://www.youtube.com/watch?v=ZmVmX2E9d8o
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200000 человек, больше чем у говнокомандующего подписок на фейсбуке )
А тебя ватного зегенерата сколько смотрят?
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Кацапи його теж не ******* як і ти малорос. І це не обіда, заміть.
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Да какой он малорос?
Таким тупым может быть только кацап.
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Слабенько малорос, дуже слабо- в Трускавець!
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Всих сєпарів забрав до себе колишній призедент Офшоренко ..)).
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О зебанаріум возбудився, Порошенко президент, а зє призедент або **********.
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Юрий це питання треба було ставити ще пецикам а не новій владі
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русня слезь с яндекс переводчика и вернись уже на бутылку. Утомил своей тупостью. Как и главЗЕбил.
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в старому складі ВР монобільшості не було. Була ситуативна коаліція. На жаль, в деяких проблемних питаннях - недієва. І без "орлів сабакова" протягнути продовження термінів можливостей заочного засудження було неможливо.
А тепер вам, уродам і слугам - всі карти в руки.
Але ви задалися метою взагалі похерити справи розслідування злочинів на Майдані. Який би не був Горбатюк казуїстом і тормозом - але розслідування хоч і черепашими темпами, але рухалось. Тепер - все. Амінь.
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вас всех там надо сажать, так к власти рвались, хотелось английский в Лондоне изучать, что по трупах людей пошли
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Боюсь, что скоро подозреваемые в расстреле людей Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк спокойно вернутся в Украину, как победители над Майданом.
Нам уже ***** согласовывает послов!!!???
Министр иностранных дел Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) связывался с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.
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С начала 2019 и до превращения полномочий той Рады прошло полгода
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А шо таке? Зєлєнський погано мажеться на хліб?
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а що - кацапам порохоботним вже і на хліб не вистачає ? ..))
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Це всьо порох винуватий шо ти проголосував за клована? ))

Мокша NNN: "Я за клоуна нігаласавал, я біл протів баригі!"
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Мокша Кіт Яша - соромно , мабуть , бути порохофілом ? ..))
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Мокша NNN..
Кіт Яша лизькає рошенівське тістечко, а не дупу трампа чи путіна. Будь як Яша, не будь як зєбіл! Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 2159

Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 9217
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а навіщо мокша Кіт Яша "лизькає дупу рошенівську , трампа чи путіна..." ? Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 4837
тебе до цього змушують - чи це така добровільна ініціатива ?
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Мокша NNN..
Кіт Яша лизькає рошенівське тістечко, а не дупу трампа чи путіна як мокша NNN.

Будь як Яша, не будь як зєбіл! Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 2033 Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 7287
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Надеюсь доказано не так,как с пленками курченко
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Він не має юридичної освіти, не працював в судовій, БРЕШЕ.
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Почему же этот картавый петух не протолкнул этого закона в парламенте при шоколадном мародёре ?
Да потому-что хотел свинью Зе подложить и пилил бабло яныка и ко
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И этот подонок вякает ? Делать надо было вовремя, а не кассу собирать.
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а генитальный алкаш не хочет приехать в Украину и все это повторить наживо, на майдане?
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Игорь Безбородый Напоминает анекдот, как Пирожок ходил к Булочке на день рождения.
К нему, за компанию, нацеплялось куча пирожков по дороге. Булочка открывает дверь, делает большие глаза, увидев всю компанию, и говорит:
- Что я со всеми вами буду делать?!
А первый Пирожок её успокаивает:
- Не переживай, они все с капустой, я один - с яйцами!

Так вот, мадам - «с яйцами»
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не лякайте людей на ніч. Хай краще Арестович йде президентом. Язиком плести, не мішки в'язати. Зеркаль сіра миша з пустим пафосним писком в (обох значеннях)
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Не одна людина говорить ,що Арестович- просто піз..обол )
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для того, щоб стати справжнім Президентом - кандидат має бути політиком. Дипломатом бути - ІМНО, малувато буде... А, тим більше - клоуном... зовсім швах.
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По версии Луценко - Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк давали расстрельный приказ перед строем рядовым беркутовцам или кому?
Сколько участников всей цепочки от приказа до выполнения, от самых высших чинов до рядовых установлено?

Сколько типов оружия, из которых были застрелены майдановцы установлено, и сколько из них найдено и изъято, установлены ли источники появления этого оружия?
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Таке враження, що ті хто вверху написав коментарі не жителі України, а живуть на московії.
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підсумки щодо «майданівських» справ по всій Україні,

"..- як мінімум 11 підозр саме «майданівським» суддям «зависли» упродовж останнього року. Столярчук і Стрижевська (заступники генпрокурора Юрія Луценка, - LB.ua ) відмовлялись підписувати ці підозри, не мотивуючи такі рішення" (Горбатюк) Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Юрий Луценко - Цензор.НЕТ 4675
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Звернення Героя АТО до Зеленського : Бог є і Він до кожного добереться (відео)
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Заочное осуждение - все равно что заочное питание , звучит хорошо - а понту мало... Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 1399
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Розслідування справи про злочинні накази на розстріл людей на Майдані завершено ще на початку 2019 року.


 необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко.

ВР з коаліцією БПП-НФ була діюча і повноважна аж до 28 серпня включно.\

одне з двох.
Або Вр НЕ БУЛА СПРОМОЖНА ЇЗ-ЗА ВІДСУТНОСТІ КОАЛІЦІЇ,І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРАВИЛЬНО ОГОЛОСИВ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ,
АБО Луценко(людина Порошенко) бреше..Справу він продав"ригам" якраз на етапі передачі її у Суд( немає потреби взагалі у очікуванні рішення про"заочне засудження)
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У самолета Зеленского отказал двигатель.
Бог нас услышал, но молиться нужно точней - отказ двигателя в самолете Зеленского должен произойти в воздухе , а не на земле.
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Люди, в отношении которых совершено преступление, по два месяца не могут следака в полиции увидеть, по ому что у него еще 100500 таких дел. Зато у нас существует целое управление, которое уже больше 5 лет занимается одними и теми же событиями.
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Билядь,как порохосвины извращают все, о чем слышат. Даже этот козел, с залитой рожей говорит,что вопрос ставился еще при пециной раде. А какие сейчас претензии к новой раде. Этот алкаш,еще много высеров сделает. А вообще то,по результатам расследования комитета конгресса США,из того что там вылазит, (ну если кто слушает),алкаша нужно привлекать за клевету и измену национальным интересам Украины. Поймут только те,кто следит и слушает за расследованием по импичменту трампу.
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