 Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні 6-ї річниці Майдану хочу нагадати: справа про злочинні накази на розстріл людей завершена ще на початку 2019 року. Підозрювані Янукович, Захарченко, Якименко і Шуляк переховуються в РФ. Для передачі справи в суд потрібно рішення вже нової Верховної Ради про заочне засудження. Це була б найкраща подяка тим, хто віддав життя за свободу", - написав Луценко.
Він уточнив, що неодноразово звертався з цим питанням ще до парламенту попереднього скликання, але не отримав необхідного рішення.
"Право на заочне засудження дасть можливість засудити за закінченою вже справою тих, хто дав наказ розстріляти наших побратимів, мирних демонстрантів. Також це дасть можливість засудити заочно, за тероризм в тому числі, керівництво збройних сил Російської Федерації, які вчинили злочини проти людяності під час російсько-української війни. Також це дасть можливість засудити тих, хто з награбованими мільярдами втік за межі країни. Саме відсутність права заочного засудження, яке не надає парламент, є ключовою проблемою", - підкреслив Луценко.
Механізм заочного судочинства, згідно з яким був засуджений за державну зраду експрезидент Віктор Янукович, закінчив свою дію зі створенням Державного бюро розслідувань. На розгляд депутатів VIII скликання Верховної Ради було передано законопроєкт, що відновлює заочне судочинство, однак за підсумками декількох доробок у серпні 2019 року він був відкликаний.
А скажіть но, у якій фракції "ватник" Бужанський, котрий українських патріотів називає "бандеровскімі п...дерасамі"?
Чи не в "Слузі урода"?
Його що, марсіани обрали?
І ви себе досі вважаєте українцями?!!! Ганьба вам!
https://n-v.com.ua/v-londone-pokupayut-pomeste-ser-yuryj-lutsenko-y-gertsogynya-yryna/
Кайфуй ватник Ринат Амедов
https://www.youtube.com/watch?v=ZmVmX2E9d8o
А тебя ватного зегенерата сколько смотрят?
Таким тупым может быть только кацап.
А тепер вам, уродам і слугам - всі карти в руки.
Але ви задалися метою взагалі похерити справи розслідування злочинів на Майдані. Який би не був Горбатюк казуїстом і тормозом - але розслідування хоч і черепашими темпами, але рухалось. Тепер - все. Амінь.
Нам уже ***** согласовывает послов!!!???
Министр иностранных дел Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) связывался с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.
Мокша NNN: "Я за клоуна нігаласавал, я біл протів баригі!"
Кіт Яша лизькає рошенівське тістечко, а не дупу трампа чи путіна. Будь як Яша, не будь як зєбіл!
тебе до цього змушують - чи це така добровільна ініціатива ?
Кіт Яша лизькає рошенівське тістечко, а не дупу трампа чи путіна як мокша NNN.
Будь як Яша, не будь як зєбіл!
Да потому-что хотел свинью Зе подложить и пилил бабло яныка и ко
9 ч. ·
- Следующий президент.
Я ЗА.
К нему, за компанию, нацеплялось куча пирожков по дороге. Булочка открывает дверь, делает большие глаза, увидев всю компанию, и говорит:
- Что я со всеми вами буду делать?!
А первый Пирожок её успокаивает:
- Не переживай, они все с капустой, я один - с яйцами!
Так вот, мадам - «с яйцами»
Сколько участников всей цепочки от приказа до выполнения, от самых высших чинов до рядовых установлено?
Сколько типов оружия, из которых были застрелены майдановцы установлено, и сколько из них найдено и изъято, установлены ли источники появления этого оружия?
"..- як мінімум 11 підозр саме «майданівським» суддям «зависли» упродовж останнього року. Столярчук і Стрижевська (заступники генпрокурора Юрія Луценка, - LB.ua ) відмовлялись підписувати ці підозри, не мотивуючи такі рішення" (Горбатюк)
необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко.
ВР з коаліцією БПП-НФ була діюча і повноважна аж до 28 серпня включно.\
одне з двох.
Або Вр НЕ БУЛА СПРОМОЖНА ЇЗ-ЗА ВІДСУТНОСТІ КОАЛІЦІЇ,І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРАВИЛЬНО ОГОЛОСИВ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ,
АБО Луценко(людина Порошенко) бреше..Справу він продав"ригам" якраз на етапі передачі її у Суд( немає потреби взагалі у очікуванні рішення про"заочне засудження)
Бог нас услышал, но молиться нужно точней - отказ двигателя в самолете Зеленского должен произойти в воздухе , а не на земле.