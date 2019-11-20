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Все про:ВМС (459) корабель (623) Воронченко (63)

 Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після року в російському полоні українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" прийшли в порт Очаків. Їх супроводжували буксири "Титан", "Гайдамака" і пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зустрічав кораблі на причалі Очаківської військово-морської бази командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко: "На бронекатер "Нікополь" і "Бердянськ", а також на буксирі "Яни Капу" представники ДБР і Військової прокуратури проводитимуть слідчі дії, щоб визначити, в якому вони стані і що з ними було скоєно під час утримання в полоні. Після проведення слідчих дій правову оцінку діям Російської Федерації дасть Міжнародний суд"

Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази, - Воронченко про повернуті РФ кораблі. АУДІО

Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків 02

Воронченко також повідомив, що перехід морем був вільним, жодних провокацій не було.

За словами адмірала, катери повертаються в Україну в пошкодженому стані, з них знято деякі види систем зв'язку, навігаційне обладнання, частково озброєння. Більш детальний аналіз повернутих в Україну кораблів командувач ВМС пообіцяв надати відразу після ретельного обстеження і перевірки слідчими органами.

Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків 03

Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків 04

Слід зазначити, що повернення кораблів біля причальної стінки чекали їхні екіпажі, звільнені з російського полону у вересні цього року.

Дивіться також: Українські кораблі досі перебувають у статусі речових доказів, - адвокат Полозов. ВIДЕО

Нагадаємо, Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців 25 листопада 2018 неподалік від Керченської протоки. 7 вересня 2019 моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами. 17 листопада стало відомо, що РФ повертає захоплені судна Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160899
 
   
 Топ коментарі
 
кацапи, навіть, унітази познімали з цих кораблів.....мародери
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поговаривают, шо корабли кацапы отдали нам на ответственное хранение, как улику на время следствия
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Після очікування Зеленському запропонували військовий борт. При цьому глава держави, знервовано висловлюючи побоювання щодо своєї безпеки, відмовився летіти військовим літаком.
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тебе треба було взяти - щоби ти вночі поесеред моря інвентаризацію проводив.
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об этом и речь. Зебилам кто-то мешал корабли по-нормальному принять, не ночью, и не "поесеред моря"?? Днем, на суше и с комиссией с 2х сторон??
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Женя, успокойтесь. Мы все бы хотели, чтобы эти корабли вообще Не были бы захвачены. Но случилось так, как случилось. Тем не менее , моряки дома, корабли уже в Очакове. Это не победа, но и не поражение. Давайте не будем нас хоронить раньше времени, прошу вас
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женя не розуміє, що кораблі ходять по морю, а не по суші
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Та лишь бы шо. Что бы изменила эта инвентаризация, если бы даже чисто гипотетически все бы сделали, как 'заказал' Женя и даже 'на суше') Написали бы Рашке - верните унитазы? Они бы сказали - ихтамнебыло.
При этом я уверена, что все зафиксировано и так украинской стороной.
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Женя веде до того, щоби не приймати.
там саме дороге - ц е корпус корабля та ходова частина, якщо вони нормальні, то все інше - єрунда. Я так понімаю...
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а як витягти кораблі на сушу? а, якщо вони будуть пручатися і не полізуть?
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Ці соєві просто психічно хворі. При совдепії запроторювали до психушок тих, хто не любив владу. Нині настав час, всіх хто обожнює її, примусово лікувати в закладах закритого типу.
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На себе посмотрите зебилы зеленые!
Страну угробляют и предают, а они радуются наркоману!
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Розетки поснимали, а антенну радиолокатора нет. Дикие люди.
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Позорище- даже флаги ВМС Украины не подняли.
Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків - Цензор.НЕТ 9155
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Спочатку потрібно освятити, щоб вигнати руську нечисту силу з катерів, вимити, щоб кацапами не смерділо, а потім вже прапор піднімати.
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Кацапская помощь
В России чиновники с помпой подарили мальчишке велосипед. Вот только у него ДЦП и он не то что ездить и ходить, он стоять самостоятельно не может! Ещё бы ролики с коньками ему подарили, ублюдки!

Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків - Цензор.НЕТ 7761
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Это военные корабли ? Да у меня у дядьки катер больше ...
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Интересно, а в каком месте катера размещались похищенные 6 унитазов?
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А откуда инфа про похищенные унитазы ? Дай ссыль
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Адмирал жаловался. Хрен с ними с патронами и рациями, но унитазы реально жалко.
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Не хватает на флоте унитазов ? Адмиралов больше чем унитазов )))
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Листая старые странички...
43 года назад Беленко угнал в Японию - МИГ-25п и попросил полит убежище в США. Досконально изучив всю систему распознавания и другие характеристики, японцы вернули самолет в разобранном виде в плотно-упакованных ящиках...Но, даже собранный самолет, никогда больше не летал.

МиГ на гражданском аэродроме в Японии



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Ты хочешь сравнить японцев с ватоцефалами?)
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Я просто листал старые странички, а сравнивать или нет решать вам...Но самолет, стоимостью 11$ млн больше не летал!
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броненосцы незалэжности наконец то прибыли в ридну гавань, к своему хозяйственному адмыралу
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Всё пропало. Три унитаза импортных, три люстры хрустальные отечественные, нажиты непосильным трудом.
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Для каца-дебіла! У каців дирочка , а не унітаз!
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Забавная тут ругня. Так где про вчерашний "подпиленный каркас"(с)? Как-то тихо ушло, да? Ясное дело. Танкисты, которые комфлота, а также сухопутные икзперды- это сила!
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Орки ободрали все, что можно было отодрать, Где-то сегодня писали, что даже унитазы поснимали, как же орку без унитаза, это у них уже как признак почерка.
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