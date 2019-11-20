 Звільнені з російського полону кораблі ВМС прийшли в порт Очаків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зустрічав кораблі на причалі Очаківської військово-морської бази командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко: "На бронекатер "Нікополь" і "Бердянськ", а також на буксирі "Яни Капу" представники ДБР і Військової прокуратури проводитимуть слідчі дії, щоб визначити, в якому вони стані і що з ними було скоєно під час утримання в полоні. Після проведення слідчих дій правову оцінку діям Російської Федерації дасть Міжнародний суд"
Воронченко також повідомив, що перехід морем був вільним, жодних провокацій не було.
За словами адмірала, катери повертаються в Україну в пошкодженому стані, з них знято деякі види систем зв'язку, навігаційне обладнання, частково озброєння. Більш детальний аналіз повернутих в Україну кораблів командувач ВМС пообіцяв надати відразу після ретельного обстеження і перевірки слідчими органами.
Слід зазначити, що повернення кораблів біля причальної стінки чекали їхні екіпажі, звільнені з російського полону у вересні цього року.
Нагадаємо, Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців 25 листопада 2018 неподалік від Керченської протоки. 7 вересня 2019 моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами. 17 листопада стало відомо, що РФ повертає захоплені судна Україні.
При этом я уверена, что все зафиксировано и так украинской стороной.
там саме дороге - ц е корпус корабля та ходова частина, якщо вони нормальні, то все інше - єрунда. Я так понімаю...
Страну угробляют и предают, а они радуются наркоману!
В России чиновники с помпой подарили мальчишке велосипед. Вот только у него ДЦП и он не то что ездить и ходить, он стоять самостоятельно не может! Ещё бы ролики с коньками ему подарили, ублюдки!
43 года назад Беленко угнал в Японию - МИГ-25п и попросил полит убежище в США. Досконально изучив всю систему распознавания и другие характеристики, японцы вернули самолет в разобранном виде в плотно-упакованных ящиках...Но, даже собранный самолет, никогда больше не летал.
МиГ на гражданском аэродроме в Японии