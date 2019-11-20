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 Політика України
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 Труба обіцяє допомогу директору фірми, якого підозрюють у виготовленні неякісних спальників для ЗСУ: "Зараз я все організую". АУДIО

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба міг обіцяти захист від допитів у поліції власнику фірми "Монітор", яка виготовляє спальні мішки для української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аудіозаписі, зробленому в кабінеті Труби та опублікованому в Telegram-каналі "Трубу прорвало".

Так, власник компанії виробника спальних мішків для армії Михайло Немирівський незадоволений допитом у поліції і приходить домовитися з Трубою, щоб це зробили в ДБР. Бізнесмен каже, що "старший" йому сказав заїхати і передавав "величезний привіт".

Труба: Там нічого критичного у вас немає, якісь дрібниці?

Немирівський: Я б вас не турбував, але порадився зі "старшим". ... Може краще, щоб мене слідчий допитував?

Труба: Так. Давайте ми.

Немирівський: Я вас дуже буду, ну, ви ж розумієте. Якщо там буде потрібна допомога з якою експертизою, там провести, ну допоможіть, правильно? Ну, щоб воно правильно було.

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Труба: Давайте таким чином, зараз я все організую.

Немирівський: Я ж теж нормальна людина, теж в нагоді стану.

Після цього директор ДБР уточнює інформацію про те, де і коли можна буде допитати Немирівського.

На запитання Немирівського, що далі йому робити і чи чекати дзвінка, Труба просить його передзвонити наступного тижня. Також він заспокоює Немирівського і каже, що не бачить у справі якогось "екстраординарного порушення".

За словами автора публікації, ця розмова відбулася 19 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160820
 
   
 Топ коментарі
 
І це воно розслідує справу неякісних броніків ?
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Да, да, знаем, Зеленский не при чём - это всё Порох виноват.
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Да, да, знаем, Зеленский не при чём - это всё Порох виноват.
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Не, это Зеля виноват, что Порошок Трубу назначил директором ГБР. У вас же где позитив - то все заслуги Пети, даже если этот позитив пол-года спустя после Пети а где негатив - то все Зеля виноват, даже если этот негатив назначен Петей год назад.
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І це воно розслідує справу неякісних броніків ?
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Рішалово і корупція довели країну до занепаду, втрати територій, майданів.
І нічого не міняється.
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Блін, ну хоч би хто з з виборців Зеленського лайк статті поставив!
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 2 ч.2 часа назад



Тепер черга Труби сидіти в суді і давати пояснення!!! Труба не чим не кращий від воїнів, які захищали свою країну! Саме Труба має бути на лаві підсудних, а ні в чому не винні захисники мають бути вільними!
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Хроники зелёной гангрены
Труба обещает помощь директору фирмы, которого подозревают в изготовлении некачественных спальников для ВСУ: "Сейчас я все организую" - Цензор.НЕТ 9815channels/@razvedinfo: Министр иностранных дел Германии Heiko Maas имеет поручение от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель передать президенту Украины какие-то документы объемом около 200 страниц. Даже в ведомстве федерального канцлера о содержании этого документа никто не знает. Этот документ упоминался в телефонном разговоре Макрона и Меркель. Содержание нам пока не известно.

По Ермаку работает СБУ по запросу Разведсообщества США и ЦРУ.

По информации источников знакомых с ситуацией Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на формулу Штайнмайера.

СБУ отрабатывает контакты Помощника Президента Украины Андрея Ермака: передвижение, контакты, наружное наблюдение, съём информации со средств коммуникации. Разведсообществу США нужен фактаж для того, чтобы доказать связь: Трамп - Джулиани - Ермак - Сурков или Козак.

Руководителя инициативной группы по отставке Рябошапки Антона Полякова, исключенного из фракции СН, пытаются еще и привлечь.

Просто он активно рассказывает кто сколько платил за округа

Поляков - красавец. Все порошенковские "свинарчуки" померкли против Юзика и К в Кривом Роге

Через пару дней Юзик получит всеамериканскую славу

Хит дня - это депутат от партии "Слуга народа" Иванисов Роман Валерьевич, получивший высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием, в тот момент когда отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней."Такое впечатление, что прорвало плотину и дерьмо начинает затапливать "зеленые" равнины" (с)

Roman Donik: Я полностью согласен с министром образования, что в Украине больше учителей чем надо.

Те люди которые проголосовали за Зеленского судя по поступкам и ответственности за поступки, не образованы.
Поэтому можно смело сокращать их учителей.

Это на 3/4 или 73-75%.

Никто и не заметит.
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Читайте в Телеграмм "Трубу прорвало" Это треш!
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