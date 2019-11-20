 Труба обіцяє допомогу директору фірми, якого підозрюють у виготовленні неякісних спальників для ЗСУ: "Зараз я все організую". АУДIО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аудіозаписі, зробленому в кабінеті Труби та опублікованому в Telegram-каналі "Трубу прорвало".
Так, власник компанії виробника спальних мішків для армії Михайло Немирівський незадоволений допитом у поліції і приходить домовитися з Трубою, щоб це зробили в ДБР. Бізнесмен каже, що "старший" йому сказав заїхати і передавав "величезний привіт".
Труба: Там нічого критичного у вас немає, якісь дрібниці?
Немирівський: Я б вас не турбував, але порадився зі "старшим". ... Може краще, щоб мене слідчий допитував?
Труба: Так. Давайте ми.
Немирівський: Я вас дуже буду, ну, ви ж розумієте. Якщо там буде потрібна допомога з якою експертизою, там провести, ну допоможіть, правильно? Ну, щоб воно правильно було.
Труба: Давайте таким чином, зараз я все організую.
Немирівський: Я ж теж нормальна людина, теж в нагоді стану.
Після цього директор ДБР уточнює інформацію про те, де і коли можна буде допитати Немирівського.
На запитання Немирівського, що далі йому робити і чи чекати дзвінка, Труба просить його передзвонити наступного тижня. Також він заспокоює Немирівського і каже, що не бачить у справі якогось "екстраординарного порушення".
За словами автора публікації, ця розмова відбулася 19 липня 2019 року.
- Поручик, МОЛЧАТЬ!!!
І нічого не міняється.
Тепер черга Труби сидіти в суді і давати пояснення!!! Труба не чим не кращий від воїнів, які захищали свою країну! Саме Труба має бути на лаві підсудних, а ні в чому не винні захисники мають бути вільними!
channels/@razvedinfo: Министр иностранных дел Германии Heiko Maas имеет поручение от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель передать президенту Украины какие-то документы объемом около 200 страниц. Даже в ведомстве федерального канцлера о содержании этого документа никто не знает. Этот документ упоминался в телефонном разговоре Макрона и Меркель. Содержание нам пока не известно.
По Ермаку работает СБУ по запросу Разведсообщества США и ЦРУ.
По информации источников знакомых с ситуацией Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на формулу Штайнмайера.
СБУ отрабатывает контакты Помощника Президента Украины Андрея Ермака: передвижение, контакты, наружное наблюдение, съём информации со средств коммуникации. Разведсообществу США нужен фактаж для того, чтобы доказать связь: Трамп - Джулиани - Ермак - Сурков или Козак.
Руководителя инициативной группы по отставке Рябошапки Антона Полякова, исключенного из фракции СН, пытаются еще и привлечь.
Просто он активно рассказывает кто сколько платил за округа
Поляков - красавец. Все порошенковские "свинарчуки" померкли против Юзика и К в Кривом Роге
Через пару дней Юзик получит всеамериканскую славу
Хит дня - это депутат от партии "Слуга народа" Иванисов Роман Валерьевич, получивший высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием, в тот момент когда отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней."Такое впечатление, что прорвало плотину и дерьмо начинает затапливать "зеленые" равнины" (с)
Roman Donik: Я полностью согласен с министром образования, что в Украине больше учителей чем надо.
Те люди которые проголосовали за Зеленского судя по поступкам и ответственности за поступки, не образованы.
Поэтому можно смело сокращать их учителей.
Это на 3/4 или 73-75%.
Никто и не заметит.