 Труба обіцяє допомогу директору фірми, якого підозрюють у виготовленні неякісних спальників для ЗСУ: "Зараз я все організую". АУДIО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аудіозаписі, зробленому в кабінеті Труби та опублікованому в Telegram-каналі "Трубу прорвало".

Так, власник компанії виробника спальних мішків для армії Михайло Немирівський незадоволений допитом у поліції і приходить домовитися з Трубою, щоб це зробили в ДБР. Бізнесмен каже, що "старший" йому сказав заїхати і передавав "величезний привіт".

Труба: Там нічого критичного у вас немає, якісь дрібниці?

Немирівський: Я б вас не турбував, але порадився зі "старшим". ... Може краще, щоб мене слідчий допитував?

Труба: Так. Давайте ми.

Немирівський: Я вас дуже буду, ну, ви ж розумієте. Якщо там буде потрібна допомога з якою експертизою, там провести, ну допоможіть, правильно? Ну, щоб воно правильно було.

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Труба: Давайте таким чином, зараз я все організую.

Немирівський: Я ж теж нормальна людина, теж в нагоді стану.

Після цього директор ДБР уточнює інформацію про те, де і коли можна буде допитати Немирівського.

На запитання Немирівського, що далі йому робити і чи чекати дзвінка, Труба просить його передзвонити наступного тижня. Також він заспокоює Немирівського і каже, що не бачить у справі якогось "екстраординарного порушення".

За словами автора публікації, ця розмова відбулася 19 липня 2019 року.