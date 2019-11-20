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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1841) Зеленський (3605) смерть (3646) Донбас (13728) Коростельов Євген (10)

 "Слава таким героям", - Зеленський висловив співчуття родині загиблого на Донбасі командира 128-ї бригади Коростельова. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого на Донбасі командира 128-ї бригади Євгена Коростельова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський розповів, що, на жаль, Коростельов зазнав дуже важких травм.

"Він пішов, але він завжди з нами, тому слава таким героям. Ми дуже вдячні їм. І наші співчуття родині та його близьким", - сказав Зеленський під час перебування в Станиці Луганській.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160809
 
   
 Топ коментарі
 
почему ощущение "хуцпы" и "гадливости" после его слов?!
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"Слава таким героям", - Зеленский выразил соболезнование семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Коростелева - Цензор.НЕТ 5356 От него лучше никогда ...
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Т.е. 13 0000 на совести Порошенка
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у Барыги совести никогда не было.. так что вряд ли
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спадковий і породистий злодій бачив Україну і її народ лише як бо"єкт, який можна обікрасти!
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А нехац би це скчщав перед побратимами на позороні. Тоді б і ти знав, з якого дива.
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ти дебіл? Хто дав вказівку на відхід в не пристосовані позиції, без перевірки на розмінування ?
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А ви звернули увагу, як воно сказало про те, що ми крок за кроком наближаємось до перемоги? ****, то він гнида кацапська, наближає перемогу кацапів, надаючи наказ відступати нашим військам. І ще, воно дебільне під кінець, щось там побачило, це смерть героя-комбріга? Тому посміхнулося? ****!!!!!!
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еще и при отступлении мины ставит в тылу, дважды *****
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це маячня.відходили на тилові позиції не бреши.
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Паламарчук правий... Коростелєвпроводив обхідпозцій у т.з. "зоні розведення", у якій, за словами прзедента, не стріляють.
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мина была радио управляемой и кто то нажал на кнопку.
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ти разом з Коростильовим був чи чужі брехні повторюєш?
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А ти розганяєш міф про міни? Звичайно, обстріл з агс невигідний зєлі. І Краз також на міні підірвався у зоні розведення, тільки от діра збоку ********* на думки.
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ніяких міфів не розганяю

"Полковник Коростелев в составе небольшой группы военнослужащих направлялся из одного взводного опорного пункта в другой, передвигались по переднему краю. Примерно в 16:00 во время движения раздался взрыв. В результате подрыва на мине ранены были двое - комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу", - отметил Бутусов.
По его словам, Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног, характер подрыва указывает на минно-взрывную травму.
В штабе ООС уточнили, что состояние здоровья военнослужащих врачи классифицируют как тяжелое.
Запланирована аэромедицинская эвакуация раненых вертолетом Ми-8МТ в военно-медицинское учреждение высшего уровня.
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Почему в это нужно верить?
Они не сообщали о тяжести ранения Коростелева, впаривали о пАбеде, его спасенной ноге, а об общем его тяжелом состоянии не было ни гу-гу.
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"Полковник Коростелев ранен, его доставили в госпиталь и оказывают помощь.
Медики оценивают его состояние как стабильное."

Источник: https://censor.net.ua/n3159313
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Прогугли "вибухова травма". Може щось зрозумієш, який стан у людини, якій відірвало ноги...
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І як давно ти віриш офіційним зведенням? Є проітичні моменти, коли причину "трошки" міняють, так як у даний момент вона невигідна. Є приклади підривів на міні, а штаб заявляв про обстріли. Не займайтесь дурницями, думайТЕ.
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думати не означає видумувати зрадні дурниці на рівному місці
поки що кремлівські шістки та місцеві зрадой...би грають в одну дуду
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На Зе оскалилось все прокацапское здесь и кацапское там шакалье.Вранье вообще кгбшная фишка. Надеюсь украинцы это видят и не поведутся на это разбрызгивание ядовитой слюны
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Давай нас не будемо згадувати, тобто Маруся Звіробій , Андрій Полтава це кацапське шакальйо?Я тебе правильно зрозумів ?
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Коли так пишуть, то це ********* на думку "владімір точно расєянін".
Вмикай мозок: всі хто проти зе- кацапи? А сивоха за зе, і він за кацапів, і він це не приховує. Шефир за зе, і він за кацапів. Бєня за зе, і він за кацапів. А хто ж тоді за кацапів серед тих, хто проти зе?
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Расчехлился на 3 сутки... Но лучше поздно чем никогда...
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Не пришел почтить замученных своих однокровников в Бабьем Яру. Когда главный раввин подверг критики - явился под вечер, "инкогнито".
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почему ощущение "хуцпы" и "гадливости" после его слов?!
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видимо, потому что это "хуцпа и гадливость" и есть
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Потому что в методичке у петиков так написано.
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хммм.. ты заступил на смену "дежурным дурачком"..
ещё не много, и ты получишь "россиянский" паспорт.. Удачи, тебе! .. Анотоль!
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Я рад, что петики не спорят о своих методичках. Хотя, это слишком очевидно, чтобы спорить.
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Потому что ты был, есть и умрёшь сраным чмом.
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да потому, что ощущение "хуцпы" и "гадливости" после его слов...
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поздно ты , вова , отдуплился. Не верю!
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По його неголеній пиці я зрозумів що кораблі ще не прибули.
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прибула купа брухту як докази на зберігання. А він чекав на кораблі
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блаЗЄнський боїться вимовити просте "Героям слава!". Бо ще путін абідцца та перестане вважати його за сімптіШново чєлавєка.
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Мог бы ещё недельку подождать, чё уж там
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Уже традиция. После каждого залета Зе везут в Станицу Луганскую, типа главнокомандующий, типа на передовой.
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лавочек новых подвезет лугандонцам. ту поди уже на россиюшку отправили да пропили.
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Можна не підвозить, сепари самі візьмуть, що захочуть. Зелені постарались. Тихенько так, щоб нарід не "сильно зрадів". "Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров"
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Вова поехал в Станицу Луганскую проверять завершение строительства моста через реку. Думаю, ему кто-то подсказал, шо погиб комбриг и нужно было что-то сказать. Вообще-то Юле Мендель нужно дать хороший пендель "Слава таким героям", - Зеленський висловив співчуття родині загиблого на Донбасі командира 128-ї бригади Коростельова - Цензор.НЕТ 9582
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коммуняк и рыгов ненавидел. этот вызывает ощущение гадливости. что-то мелкое, суетливое и мерзкое!
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моя самая искренняя солидарность...
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ерш твою медь пока все соцсети и СМИ не поставили его в колено локтевую позу он и не думал
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А почему он в Станице віражает соболезнование, когда похороні комбрига в Сумах?
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Гандон,уклонист херов! Сцыкло только сейчас,и то по подсказке надумал высрать свое соболезнование! Животное
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ДО ЯКОЇ ПЕРЕМОГИ ЙДЕМО НЕ ЗРОЗУМІВ? ПРО ЧИЮ ПЕРЕМОГУ ВІН ГОВОРИТЬ? КОЛИ УКРАЇНА ВІДВОДИТЬ СВОЇ ВІЙСЬКА ЗІ СВОЄЇ Ж ТЕИТОРІЇ? А ПОТІМ САМ ЖЕ КАЖЕ ЩО ЦЕ ВСЕЙ ФЕЙК? ЯКИЙСЬ СЮР
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Та шё вы говорите, слава таки героям.
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На трех участках разведения сил на Донбассе никаких обстрелов нет, - Зеленский
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ПОДОНОК!В ОТСТАВКУ ВАЛИ!
зеЛеная гниль!
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Я думаю президенту маленько неудобно, ведь скоро разговор с ху- лом и надо сдержаться не дать ему по ***...нику с разворота!!! За всех ребят наших!
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Клоун-нарколига цинічна прокацапська паскуда!
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Под давлением общественности отдуплился на третьи сутки, ушлёпок
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Нелох решил, что для повышения рейтинга таки выгоднее выразить соболезнование, чем не выразить, хотя и через неделю.
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Вроде бы профессиональный лицедей, но соболезнования про комбрига пришлось выдавливать.
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Знов на плечах труна
Шеренги мов струна
В труні Коростильов
Що цю війну пройшов.

Цей бойовий комбрг
Герой ******** книг
За нас життя віддав
Державу він не здав.

А за труною цвіт,
Що захистили світ
Але чомусь "нарід"
Нам вибрав інший рід.

20.11.2019 р
Анатолій Березенський
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Кто даст ответ на главный вопрос: почему украинский командир подорвался на украинских позициях на украинской мине? И какие будут сделаны выводы?
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Я Вам дам відповідь. Туди кожну ніч заходять "брати" під виглядом мирних місцевих і ставлять, що хочуть. Чи Ви перевіряли їх паспорти?
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Вспомнил, гаденыш. Когда в ФБ носом ткнули 1000 раз. Капитулянт, на твоей совести его смерть.
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Янелох! Не трогай героев Украины. Ты не достоин гражданства этой страны.
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Задержали жительницу Донецка, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок "ДНР".

Цена вопроса 1 мил. руб. рф.
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мина была радио управляемой и кто то нажал на кнопку.
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мина была радио управляемой и кто то нажал на кнопку.
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За спиной зеленского личный телохранитель коломоского, который смотрит чтобы зелик, не уходил от курса коломойского, поэтому на данный период времени зелик абсолютно подконтролен бенинуану. Вот когда этот телохранитель испариться, надо думать что коломойский отпустил голлума-зелика (смегул-зелик)
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Здохни, зелена жидівська гидота! І свої 73% в пекло забери!
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