 "Слава таким героям", - Зеленський висловив співчуття родині загиблого на Донбасі командира 128-ї бригади Коростельова. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський розповів, що, на жаль, Коростельов зазнав дуже важких травм.

"Він пішов, але він завжди з нами, тому слава таким героям. Ми дуже вдячні їм. І наші співчуття родині та його близьким", - сказав Зеленський під час перебування в Станиці Луганській.

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