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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міністерство культури (173) День гідності і свободи (24)

 "Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше, - свобода", - відомі українці знялися в ролику до Дня Гідності і Свободи. ВIДЕО

Міністерство культури, молоді і спорту випустило яскравий відеоролик до Дня Гідності і Свободи, який відзначається 21 листопада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опубліковано на сторінці Мінкульту в соцмережі. На відео видатні спортсмени, художники, музиканти, актори, журналісти, військові, вчені та волонтери сходяться на думці, що головна цінність, яка об'єднує українців, – це свобода.

У записі ролика взяли участь дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко, дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каное Юрій Чебан, перший український чемпіон у фристайлі Олександр Абраменко, талановита українська гімнастка Христина Прикордонна, легендарний футбольний воротар Олександр Шовковський, а також ветерани війни, волонтери, учасники Революції Гідності, школярі, режисер Ахтем Сеїтаблаєв, телеведучі Тетяна Висоцька, Олена Фроляк та Олег Панюта, публіцист Юрій Макаров, художник Олександр Ройтбурд, співаки Андрій Хливнюк, Тарас Тополя і Каша Сальцова, директор Інституту книги Олександра Коваль, вчений Ігор Козловський та інші.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музиканти з ТНМК за підтримки Мінкульту записали новий кліп до Дня Гідності і Свободи. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160768
 
   
 Топ коментарі
 
на каналах Г+Г, 112, нюс-гаф и зике этого ролика не покажут....
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Ролик - для граждан Украины. Для зебилов - "Сваты", они сами это выбрали.
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Це ролик для українців і про українців. Яким х.єм ти сюда затесався?
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на каналах Г+Г, 112, нюс-гаф и зике этого ролика не покажут....
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А Пэтруха постеснялся, не порядок. Хотя бы Югика, або Парубийка с Пащинским всунул, на крайняк Ирку, одна, правда на лыжи стала.
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где боксерские чемпионы и остальные спортсмены?
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Здорово. Але як туда ахметовський холуй з каналу "ТРК Україна" затесався?
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Це ролик для українців і про українців. Яким х.єм ти сюда затесався?
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Вот, теперь все ясно - порохобот. "Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше, - свобода", - відомі українці знялися в ролику до Дня Гідності і Свободи - Цензор.НЕТ 8969
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Все не едины. Кроме 8%? "Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше, - свобода", - відомі українці знялися в ролику до Дня Гідності і Свободи - Цензор.НЕТ 9269
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Ролик - для граждан Украины. Для зебилов - "Сваты", они сами это выбрали.
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Если бы войны велись с помощью флешмобов, гопака и сопливо-слезливых роликов, Украина уже бы стерла ********** орду с лица земли.
Но гопник понимает не галамурные ролики, а только язык силы. И если ее не найдется, то всех вас ждет кувалда которой давеча ********** орда воплощала свое видение свободи, демократии и верховенства права в Сирии.
Так что ДумаТе, пока есть чем
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Свобода - состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми...
Как анархия какая-то. "Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше, - свобода", - відомі українці знялися в ролику до Дня Гідності і Свободи - Цензор.НЕТ 9598
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