 Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади". АУДIО

Це випливає із запису розмови людини з голосом, як у директора ДБР Романа Труби, опублікованої на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
За словами автора публікації, розмова відбулася за участю піар-консультанта директора ДБР Ірини Демішевої і прессекретаря ДБР Анжеліки Іванової.
Труба: Все нормально. Точно працюю до 31 грудня. А потім або працюю далі, або не працюю ... Він (президент Володимир Зеленський. - Ред.) сказав, немає результату, немає посади. Тому до 31 грудня.
За словами Труби, Зеленський на нараді сказав: "Я зрозумів, ви всі тут навчилися із суспільством спілкуватися, фейсбук, ваші сайтики добре працюють". Водночас глава ДБР називає Зеленського "людиною", не обізнаною в юриспруденції глибоко".
Директор ДБР також перераховує теми, щодо яких Зеленський просив дати результат, серед них: Укроборонпром, КМДА, Фонд гарантування вкладів, будівництво порту "Одеса", Аграрний фонд, бурштин, Грибовицьке сміттєзвалище, митниця, екологічна сфера, захист інвесторів, кредитна сфера, розкрадання держбюджету, "екс".
Труба: Потрібно подивитися, хто що має. Я збираю нараду, теруправління, щоб теж переживали. Не буду ж я один переживати за всіх.
Через кілька хвилин після завершення розмови з Демішевою та Івановою Труба дзвонить комусь і радиться: "У мене є економіка і політика. Як скажете, ми в такій справі й організуємо. Мені головне, щоб ефективно і результати".
fixed
Я вам денежку принес!За квартиру, за ноябрь
😂😂 так зебіли?
А от Зеленському Кремль відірве яйця.
А гей-тусовка біля Зеленського ********* на роздуми...
Что не хочется, да и какое дело до их семейных дел?
2 ч. ·
- Отставка Зеркаль, отведение, отсутствие соболезнований на смерть военных, приём убитых кораблей, Юзик, Труба, Яременко, небритость, фигура Тимошенко, Марченко, Порошенко, Ляшко, скорость-мама, 100 миллиардов.
Это за неделю.
Каких вам ещё реформ не хватает?))
Как высказался нардеп, не помните?
"Культурный" такой нардеп, еще клинуку частную имеет, в которой Владимир Александрович в баночку писал?
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Аякже, пріоритет
блаЗЄнські, блаЗЄнські, яка ганьба для України.
Источник: https://censor.net.ua/v3160754
Да переживать то "одному за всех можно", вот отсиживать "одному за всех" - нельзя
1) Не допустить рынок земли, чтобы захватить всю землю нашару.
2) Запретить импорт электроэнергии, чтобы поднять цены на электроэнергию вдвое.
А если этой олигархической своре еще где-то наступят на хвост. Например, начнут пересмотр результатов приХватизации 90-х -- 00-х.
Черговий анонімний канал злив в мережу прослушку директора ДБР Романа Труби.
Власне, тепер кожен може зробити для себе висновок, який політичні експерти та політики намагаються донести до суспільства вже декілька місяців. Що політика переслідування Порошенка та загалом політичних репресій (вони на плівках зокрема обговорюють підозру Ульяні Супрун) - це зовсім не якась неконтрольована ініціатива Портнова та Труби. Які користуються відстороненість президента від силового блоку. Це політика саме Зеленського.
З цих плівок стає зрозумілим, що саме Зеленский дає вказівки щодо політичних переслідувань, а Богдан та його підлеглі просто доводять цю позицію до Труби. Портнов же виступає просто менеджером та обличчям кампанії, не більше. Саме присутність його фігури дозволяє придворним коментаторам Банкової говорити про відстороненість Зеленського від будь-яких розслідувань.
Загадкою залишається політичні мотиви таких дій. Адже вони неодмінно будуть визнані саме політично вмотивованими і критично налаштованій до Зеленського частиною суспільства і міжнародрим співтовариством. Та в перспективі закладуть основу під процес відсторонення чинного президента від влади. Тим більше, кожен кримінальний процес посилює опозицію.
Але я вважаю, що політичної логіки в діях Зеленського немає. Він не політик. В його уявленні влада - це дозвіл на будь-які дії, в томі числі ті, які будуть потакати його бажанням та порокам. Дозвіл на дії проти усіх тих, хто Зеленському не подобається.
Саме зловживання владою стало приводом для процесу імпічменту президента США Трампа. Зеленський назловживав вже на три імпічменти. Думаю, що нічим хорошим його президентство ані для нього самого, ані для нас не завершиться.