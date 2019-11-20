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 Політика України
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Все про:Зеленський (3605) Труба (178) ДБР (643)

 Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади". АУДIО

Президент Володимир Зеленський на нараді, одним з учасників якої був директор ДБР Роман Труба, дав йому час до 31 грудня 2019 року, щоб показати результат.

Це випливає із запису розмови людини з голосом, як у директора ДБР Романа Труби, опублікованої на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За словами автора публікації, розмова відбулася за участю піар-консультанта директора ДБР Ірини Демішевої і прессекретаря ДБР Анжеліки Іванової.

Труба: Все нормально. Точно працюю до 31 грудня. А потім або працюю далі, або не працюю ... Він (президент Володимир Зеленський. - Ред.) сказав, немає результату, немає посади. Тому до 31 грудня.

За словами Труби, Зеленський на нараді сказав: "Я зрозумів, ви всі тут навчилися із суспільством спілкуватися, фейсбук, ваші сайтики добре працюють". Водночас глава ДБР називає Зеленського "людиною", не обізнаною в юриспруденції глибоко".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Труба повідомляє щодо провадження проти Супрун: "До Олександровича йду на доповідь у цій справі". АУДІО

Директор ДБР також перераховує теми, щодо яких Зеленський просив дати результат, серед них: Укроборонпром, КМДА, Фонд гарантування вкладів, будівництво порту "Одеса", Аграрний фонд, бурштин, Грибовицьке сміттєзвалище, митниця, екологічна сфера, захист інвесторів, кредитна сфера, розкрадання держбюджету, "екс".

Труба: Потрібно подивитися, хто що має. Я збираю нараду, теруправління, щоб теж переживали. Не буду ж я один переживати за всіх.

Через кілька хвилин після завершення розмови з Демішевою та Івановою Труба дзвонить комусь і радиться: "У мене є економіка і політика. Як скажете, ми в такій справі й організуємо. Мені головне, щоб ефективно і результати".

Дивіться: Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160754
 
   
 Топ коментарі
 
а реультат,
Я вам денежку принес!За квартиру, за ноябрь
😂😂 так зебіли?
Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом, нет результата, нет должности" - Цензор.НЕТ 6202
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Труба, якщо не посадить Порошенка, втратить тільки посаду.
А от Зеленському Кремль відірве яйця.
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Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом - труба"

fixed
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Тануна кормить лягушонка на мои налоги... подсрачниками выгнать на растоф... там сам клоунадой прокормится... праздники, корпоративчики, пианино никто не отменял... на крайняк - смешным курьером в какую-нибудь путенхуйло.сру
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а реультат,
Я вам денежку принес!За квартиру, за ноябрь
😂😂 так зебіли?
Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом, нет результата, нет должности" - Цензор.НЕТ 6202
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Теща торгує бананами, треба кудись гнилля подіти! Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 1831
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Что тебе соя не нравится, президент требует результатов работы.
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Ще морозів не було, бо далі він побачить збільшені суми за комуналку Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 3705
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За ноябрь еще не получал но заплачу за газовое отопление по 6,80 а не по 8.50
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А що, крім як за газ більше ні за що не платиш? Ні за опалення, ні за воду, ні за електропостачання, вивіз побутових відходів , ні квартплату.... До речі , електроенергія з 01 січня подорожчає вдвічі. І як тобі тоді "результати роботи" пріЗєдєнта Моніки? 😕
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а старші 70 років вааще безкоштовно но но но,зробимо їх разом ом ом ом.
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Тобі невідомо де купують жаб ці ресторації. Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 2840
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захочешь жрать сожрешь от таракана до слона
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У мене було і буде, а тобі бажаю гризти землю.
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Вообще подобная прослушка а тем более обнародование это подсудное дело.
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Представил на минутку как выносят суд, который рискнул бы вынести обвинительный приговор в данном случае. Это вопрос не УПК, а политический
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Тобто нехай творять, що хочуть? А потрібно просто чесни пиацювати, по совісті, за законом. Тоді і прлслуховування не страшне. А народ має знати своїх "героїв". Особливо, коли вони - звичайні бандюки.
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А если я случайно (незаконно) подслушаю, что тебя завтра хотят грохнуть - мне можно об этом сообщать или нет?
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нет результата нет должности очень хороший стимул ,его надо внедрять ко всем властелинам кресла
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а результат - це притягнуті за вуха справи, чи реальна боротьба з корупцією?
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кредитная сфера, разворовывание госбюджета, "экс".
Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 9318
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Труба, якщо не посадить Порошенка, втратить тільки посаду.
А от Зеленському Кремль відірве яйця.
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Не чипайте Лєнку. Вона й досі плаче по втрачених волосях на грудях
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Маю підозру що нічого вона не втратить. Гомосексуалісти часто одружуються для прикриття.
А гей-тусовка біля Зеленського ********* на роздуми...
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Втратить, бо керує Лєнка використовуючи вказівки Бєні
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а вы не задумывались, почему дочь ленки так похожа на бурята?
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А нужно смотреть?
Что не хочется, да и какое дело до их семейных дел?
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Труба візьми за сраку сабакова, покажи роботу...Там роботи непочатий край..Аваківське ОЗУ у вигляді поліції..
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Аааааааааааааа! Кто записи выкладывает! Астанавитесь!
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і преміі повернути за інтенсивну працю в повном обсязі..,бо праці як таковоі не було а преміі отримували регулярно
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Труба, конечно, попросится в отставку. Но кого ******* посадит в его кресло? Вот-вопрос. Только підрахуя Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 7296
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Алексей Арестович
2 ч. ·

- Отставка Зеркаль, отведение, отсутствие соболезнований на смерть военных, приём убитых кораблей, Юзик, Труба, Яременко, небритость, фигура Тимошенко, Марченко, Порошенко, Ляшко, скорость-мама, 100 миллиардов.
Это за неделю.
Каких вам ещё реформ не хватает?))
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Анальний Яременко, Янченко сиськаста, насильник неповнолітніх, хай його чьорт візьме (тобто Баканов), мокрощілка Клитина... всі депутани переймаються реформами, а простий народ тих реформ не бачить. Де секс реформи я запитую?!!! Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 2684
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осталось провести последнюю реформу, самую справедливую и долгожданную для коррупционеров.
Труба об ультиматуме Зеленского: "Точно работаю до 31 декабря. А потом: нет результата - нет должности" - Цензор.НЕТ 3869
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про солодкі місця із молочними річками і берегами із киселю, де слуги пьють молоко і жеруть кісіль і все роблять монобільшістю разом ом ом ом .
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Вот не надо брать людей с такими фамилиями. Не надо. "Как вы судно назовете, так оно и поплывет!" Был у меня школьный приятель, фамилия тоже Труба. Девочки писяли за ним кипятком - высокий, красивый, широкоплечий. Нормальный был паренек. А кончил плохо. Забил до смерти сожительницу табуреткой. 12 лет. Такая вот печальная история.
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Тут я точно на стороні Зеленського. Результати!!!
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Какие результаты? Сфальсифицированные по команде моники дела?
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Не Моники а Портнова, хотя вроде они заодно.
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Бггг)))) зебиляке экс покоя не дает? Так вот и сдохнет зелупа из за экса...
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Ужас, точно там не Лера , а Лаврентий сидит. Ну и лексика у вас обоих
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Ты за лексикой шушары смертников, за которых голосовала, смотри)
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Нет, это не "**й вам в сраку"(С), или там было "**й вам в жопу"(С)? Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади" - Цензор.НЕТ 9466
Как высказался нардеп, не помните?
"Культурный" такой нардеп, еще клинуку частную имеет, в которой Владимир Александрович в баночку писал?
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Зашёл в википедию, ГБР подчиняетсья кабинету министров, поправте меня если я не прав, Зе превысил полномочия?
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Хоть чем то прикрыть тарифы,землю,ОВГЗ,слуг, посадки.Лето красное пропело,а бюджет трещит по швам.
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бьюджет тріщить по швам команда зе говорить хрін вам ам ам ам.
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Если такие вещи говорит человек , с голосом как у директора ГБР Романа Трубы, то значит о сведующий в юриспруденции. Только как потом он отмываться будет, даже имея хорошие знания?
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Про Укроборонпром можно забыть: туда какую-то микрософтовскую бабу назначили заместителем Абромавичуса. Учитывая что 10-е Окна - это... (слов нет), можно себе представить какое оружие они наваяют.
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,,,бла бла бла Трубы(точно работаю до Точно работаю до 31 декабря. а потом-результат с Трубы ,которой народ украины платил монеты и результат был -ноль )..Трубе-труба...
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"...Грибовицьке сміттєзвалище.."
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Аякже, пріоритет Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади" - Цензор.НЕТ 9082
блаЗЄнські, блаЗЄнські, яка ганьба для України.
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Коли я на форумі постив Трубу прорвало то остерігався, що адміністратор мене заблокує. Але ні, Цензор почав друкувати записи розмов з каналу. Дякую!
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"Труба: Нужно посмотреть, кто что имеет. Я собираю совещание, теруправления, чтобы тоже переживали. Не буду же я один переживать за всех."
Источник: https://censor.net.ua/v3160754

Да переживать то "одному за всех можно", вот отсиживать "одному за всех" - нельзя Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади" - Цензор.НЕТ 8532
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Пошел тотальный слив всего. По команде олигархов. Даже боевого питуха выпустили на Геруса. А ведь всего-то два вопроса олигархи хотят решить:

1) Не допустить рынок земли, чтобы захватить всю землю нашару.
2) Запретить импорт электроэнергии, чтобы поднять цены на электроэнергию вдвое.

А если этой олигархической своре еще где-то наступят на хвост. Например, начнут пересмотр результатов приХватизации 90-х -- 00-х.
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задолбали со своими миическими "олигархами". Вам Зе в глаза ссыт а вы все про каких-то "олигархов" жвачку жуете.
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Это абсолютно очевидные вещи, как и то, что Цензор превратился в соевое болото, а нормальных комментаторов здесь все меньше и меньше.
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вот так случайно записи в которых Зеленский герой))) постановы снимают и думают, что мы полные дураки. идите на тв такие постановы снимать в передачах своих!
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Если бы это происходило в США, то уже был бы импичмент.
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Сергей Высоцкий
Черговий анонімний канал злив в мережу прослушку директора ДБР Романа Труби.
Власне, тепер кожен може зробити для себе висновок, який політичні експерти та політики намагаються донести до суспільства вже декілька місяців. Що політика переслідування Порошенка та загалом політичних репресій (вони на плівках зокрема обговорюють підозру Ульяні Супрун) - це зовсім не якась неконтрольована ініціатива Портнова та Труби. Які користуються відстороненість президента від силового блоку. Це політика саме Зеленського.
З цих плівок стає зрозумілим, що саме Зеленский дає вказівки щодо політичних переслідувань, а Богдан та його підлеглі просто доводять цю позицію до Труби. Портнов же виступає просто менеджером та обличчям кампанії, не більше. Саме присутність його фігури дозволяє придворним коментаторам Банкової говорити про відстороненість Зеленського від будь-яких розслідувань.
Загадкою залишається політичні мотиви таких дій. Адже вони неодмінно будуть визнані саме політично вмотивованими і критично налаштованій до Зеленського частиною суспільства і міжнародрим співтовариством. Та в перспективі закладуть основу під процес відсторонення чинного президента від влади. Тим більше, кожен кримінальний процес посилює опозицію.
Але я вважаю, що політичної логіки в діях Зеленського немає. Він не політик. В його уявленні влада - це дозвіл на будь-які дії, в томі числі ті, які будуть потакати його бажанням та порокам. Дозвіл на дії проти усіх тих, хто Зеленському не подобається.
Саме зловживання владою стало приводом для процесу імпічменту президента США Трампа. Зеленський назловживав вже на три імпічменти. Думаю, що нічим хорошим його президентство ані для нього самого, ані для нас не завершиться.
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