 Труба про ультиматум Зеленського: "Точно працюю до 31 грудня. А потім: немає результату - немає посади". АУДIО

Це випливає із запису розмови людини з голосом, як у директора ДБР Романа Труби, опублікованої на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За словами автора публікації, розмова відбулася за участю піар-консультанта директора ДБР Ірини Демішевої і прессекретаря ДБР Анжеліки Іванової.

Труба: Все нормально. Точно працюю до 31 грудня. А потім або працюю далі, або не працюю ... Він (президент Володимир Зеленський. - Ред.) сказав, немає результату, немає посади. Тому до 31 грудня.

За словами Труби, Зеленський на нараді сказав: "Я зрозумів, ви всі тут навчилися із суспільством спілкуватися, фейсбук, ваші сайтики добре працюють". Водночас глава ДБР називає Зеленського "людиною", не обізнаною в юриспруденції глибоко".

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Директор ДБР також перераховує теми, щодо яких Зеленський просив дати результат, серед них: Укроборонпром, КМДА, Фонд гарантування вкладів, будівництво порту "Одеса", Аграрний фонд, бурштин, Грибовицьке сміттєзвалище, митниця, екологічна сфера, захист інвесторів, кредитна сфера, розкрадання держбюджету, "екс".

Труба: Потрібно подивитися, хто що має. Я збираю нараду, теруправління, щоб теж переживали. Не буду ж я один переживати за всіх.

Через кілька хвилин після завершення розмови з Демішевою та Івановою Труба дзвонить комусь і радиться: "У мене є економіка і політика. Як скажете, ми в такій справі й організуємо. Мені головне, щоб ефективно і результати".

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