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 Політика України
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Все про:Зеленський (3605) Супрун Уляна (546) Труба (178) Богдан Андрій (218)

 Труба повідомляє щодо провадження проти Супрун: "До Олександровича йду на доповідь у цій справі". АУДІО

ДБР мало оголосити про підозру у вчиненні злочину колишній в.о. голови МОЗ Уляні Супрун. Про хід розслідування директор бюро Роман Труба міг особисто доповідати президенту Зеленському.

Про це свідчить запис розмови людини з голосом, як у директора ДБР Романа Труби, опублікований на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

Нижче наводимо розшифровку окремих моментів записаної розмови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДIО

Труба: Там ризики, які можливі від міжнародних партнерів, вони очікувані. Ризики внутрішні - це ГПУ, чи враховано зовнішні, щоб я не підставив президента ... У керівника рік тому була ця підозра і він її не підписував. Навпаки - ініціював непідписання її.

Труба: Андрію (імовірно, глава ОП Андрій Богдан. - Ред.), доброго дня. Я дуже коротко, щодо Уляни, те, що вчора казав... Ні, ну, підозру готувати.

Труба: Я завтра вранці йду доповідати провадження щодо Уляни, тому підготуй мені довідку, щоб я орієнтувався, за фабулою, за однією, іншою... Давай призначати процесуальних, добре? Якщо питатимуть, скажи, що завтра я йду доповідати, завтра рішення буде ухвалено.

Труба: Ви ще на зв'язку, я так розумію. Там все нормально, я до Олександровича йду на доповідь у цій справі, і думаю, що там все буде нормально. Так. Я вам час від часу буду відписуватися. Коли буде можливість, будемо спілкуватися. Гарного перельоту. На зв'язку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160738
 
   
 Топ коментарі
 
ОПГ даже прафесар не смог так быстро организоваться
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Так это Порох вкинул в урны 13 миллионов бюллетеней за зелёные сопли ?
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Зє!біли,вВи зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
У будь якій країні, навіть у Гондурася це потягло б на імпічмент ШанПанЗє.
Але вам пофіг, я так розумію?
Ви як збираєтеся виправляти те, що накоїли?
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я щойно записався, а що?
Так мені лише рецепт безкоштовний виписати... але раз було таке, що піднялась температура, горло... позвонив по мобільному... спитала: прийти зможеш, чи я після прийому прибіжу? Ну, не став я її викликати - прийшов без запису, і потрапив на прийом без черги, відповідно до правил прийому.
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жалкие остатки зебанатов теперь не только обосцанные, но и вываленные в дерьме)))))
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Срочно нужна тема про Югика, иначе не переживут таких долгих моканий в собственное... Труба повідомляє щодо провадження проти Супрун: "До Олександровича йду на доповідь у цій справі" - Цензор.НЕТ 2849
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сірко на мотузочці..., до ланцюга навіть ще не доріс...
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А оно своё дело уже сделало, медальку на китель прикрутило, и поехало отдыхать в тёплые страны. А истинные зебилы, отдавшие свои голоса за клоуна-барыгу, остались оплачивать банкет.
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Є такий виродок "міко". Смердить тут під польським прапорцем.
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Системы правосудия и правоохранительных органов в этой стране нет есть мальчики на побирушках полит сил которые у власти
Тому подтверждение
Олег Ляшко сбежал из Украины: после решения суда

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Подозреваемый Олег Ляшко сбежал из Украины спустя всего несколько часов после решения суда отпустить его на поруки члена группировки Европейская Солидарность Виктории Сюмар.
Подозреваемый Ляшко в сопровождении 10-12 неизвестных лиц на чартерном рейсе вылетел в Вену.
Сообщается, что каждый пассажир имел при себе по 3-4 черных сумки. В общей сложности пассажиры во главе с Ляшко загрузили в самолет до 40 черных сумок одинакового размера и одинакового цвета.
По всей видимости Олег Ляшко вывозил из Киева ценные вещи, или наличные деньги. Известно, что Ляшко имеет счета в Вене.

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Об этом сообщает СМИ со ссылкой на свои источники:
«Ляшко начал вывозить ценности и деньги. Вчера сразу же после решения суда вывез около 30-40 сумок на частном самолете. Остановить его не представлялось возможным. Суд его отпустил прямо из зала суда. Я не исключаю, что Ляшко получит политическое убежище в Австрии. Такие намерения у него точно есть и что самое страшное, ему дадут политическое убежище».

Напомним, вчера суд отпустил Ляшко на поруки. Таким образом Фемида еще раз доказала свою несостоятельность. Ведь прокуроры предупреждали, что Ляшко несомненно сбежит! Не прошло и несколько часов, как Ляшко покинул Украину.
Скорее всего Ляшко просто вывозил деньги и в ближайшее время снова вернется в Киев. Не исключено, что он и дальше будет провоцировать правоохранительные органы, чтобы было лечше получить политическое убежище в Австрии.
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отпустить его на поруки члена группировки Европейская Солидарность Виктории Сюмар


его на поруки вместе с Сюмар взял ещё член группировки "Батькивщина" по фамилии Волынец
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і ще хотів Наливайченко, щось там не зрозслось з документами.
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Якби в минулому уряді було більше таких як Супрун, то Україна подолала би корупцію. Це ж вона з молодою командою поламали схеми корупції та зловживань, богатирьовими, богомолець, мусіями , тодоровими, бахтєєвими. А сьогодні кошмарят патріотів. Реванш ригів. Погрози портнових в дії. ПОКИ В СІЗО НЕ БУДУТЬ СИДІТИ ПОРТНОВ, ШУФРИЧ, БОЙКО, ЛУКАШ, ВОЛОШИН, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ДОБКІН, ГЕПА, БОГАТИРЬОВА .... вся ригівська шваль буду вважати що влада Земанди не бореться з ворогами України а сприяє їм. Схаменіться зебіли в своїй діях по зраді України. ДЕБІЛИ ВІД ВЛАДИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ.
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Я так понимаю эти "трубочисты" должны на своих рабочих инструментах иметь глушители, по другому с этой мразью разобраться не получится...
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73%-ные зебилы доприкалывались.. жлобьё тупорылое..
и ведь не признают (в основном), что конкретно лохонулись со своим Вошьдём, как не признаёт и тупорылый, но "гордый народ" Бимбасса, что начудил со своим реХверендумом и "хутин введи"..
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Самое страшное, что зебилы скажут - "Ну и что"
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