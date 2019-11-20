 Труба повідомляє щодо провадження проти Супрун: "До Олександровича йду на доповідь у цій справі". АУДІО

Про це свідчить запис розмови людини з голосом, як у директора ДБР Романа Труби, опублікований на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
Нижче наводимо розшифровку окремих моментів записаної розмови.
Труба: Там ризики, які можливі від міжнародних партнерів, вони очікувані. Ризики внутрішні - це ГПУ, чи враховано зовнішні, щоб я не підставив президента ... У керівника рік тому була ця підозра і він її не підписував. Навпаки - ініціював непідписання її.
…
Труба: Андрію (імовірно, глава ОП Андрій Богдан. - Ред.), доброго дня. Я дуже коротко, щодо Уляни, те, що вчора казав... Ні, ну, підозру готувати.
…
Труба: Я завтра вранці йду доповідати провадження щодо Уляни, тому підготуй мені довідку, щоб я орієнтувався, за фабулою, за однією, іншою... Давай призначати процесуальних, добре? Якщо питатимуть, скажи, що завтра я йду доповідати, завтра рішення буде ухвалено.
…
Труба: Ви ще на зв'язку, я так розумію. Там все нормально, я до Олександровича йду на доповідь у цій справі, і думаю, що там все буде нормально. Так. Я вам час від часу буду відписуватися. Коли буде можливість, будемо спілкуватися. Гарного перельоту. На зв'язку.
Так мені лише рецепт безкоштовний виписати... але раз було таке, що піднялась температура, горло... позвонив по мобільному... спитала: прийти зможеш, чи я після прийому прибіжу? Ну, не став я її викликати - прийшов без запису, і потрапив на прийом без черги, відповідно до правил прийому.
До речі, а куди пропав цей Зє!біл?
Тому подтверждение
Олег Ляшко сбежал из Украины: после решения суда
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Подозреваемый Олег Ляшко сбежал из Украины спустя всего несколько часов после решения суда отпустить его на поруки члена группировки Европейская Солидарность Виктории Сюмар.
Подозреваемый Ляшко в сопровождении 10-12 неизвестных лиц на чартерном рейсе вылетел в Вену.
Сообщается, что каждый пассажир имел при себе по 3-4 черных сумки. В общей сложности пассажиры во главе с Ляшко загрузили в самолет до 40 черных сумок одинакового размера и одинакового цвета.
По всей видимости Олег Ляшко вывозил из Киева ценные вещи, или наличные деньги. Известно, что Ляшко имеет счета в Вене.
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Об этом сообщает СМИ со ссылкой на свои источники:
«Ляшко начал вывозить ценности и деньги. Вчера сразу же после решения суда вывез около 30-40 сумок на частном самолете. Остановить его не представлялось возможным. Суд его отпустил прямо из зала суда. Я не исключаю, что Ляшко получит политическое убежище в Австрии. Такие намерения у него точно есть и что самое страшное, ему дадут политическое убежище».
Напомним, вчера суд отпустил Ляшко на поруки. Таким образом Фемида еще раз доказала свою несостоятельность. Ведь прокуроры предупреждали, что Ляшко несомненно сбежит! Не прошло и несколько часов, как Ляшко покинул Украину.
Скорее всего Ляшко просто вывозил деньги и в ближайшее время снова вернется в Киев. Не исключено, что он и дальше будет провоцировать правоохранительные органы, чтобы было лечше получить политическое убежище в Австрии.
его на поруки вместе с Сюмар взял ещё член группировки "Батькивщина" по фамилии Волынец
и ведь не признают (в основном), что конкретно лохонулись со своим Вошьдём, как не признаёт и тупорылый, но "гордый народ" Бимбасса, что начудил со своим реХверендумом и "хутин введи"..