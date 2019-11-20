 Труба повідомляє щодо провадження проти Супрун: "До Олександровича йду на доповідь у цій справі". АУДІО

Про це свідчить запис розмови людини з голосом, як у директора ДБР Романа Труби, опублікований на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

Нижче наводимо розшифровку окремих моментів записаної розмови.

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Труба: Там ризики, які можливі від міжнародних партнерів, вони очікувані. Ризики внутрішні - це ГПУ, чи враховано зовнішні, щоб я не підставив президента ... У керівника рік тому була ця підозра і він її не підписував. Навпаки - ініціював непідписання її.

…

Труба: Андрію (імовірно, глава ОП Андрій Богдан. - Ред.), доброго дня. Я дуже коротко, щодо Уляни, те, що вчора казав... Ні, ну, підозру готувати.

…

Труба: Я завтра вранці йду доповідати провадження щодо Уляни, тому підготуй мені довідку, щоб я орієнтувався, за фабулою, за однією, іншою... Давай призначати процесуальних, добре? Якщо питатимуть, скажи, що завтра я йду доповідати, завтра рішення буде ухвалено.

…

Труба: Ви ще на зв'язку, я так розумію. Там все нормально, я до Олександровича йду на доповідь у цій справі, і думаю, що там все буде нормально. Так. Я вам час від часу буду відписуватися. Коли буде можливість, будемо спілкуватися. Гарного перельоту. На зв'язку.

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