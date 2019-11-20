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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Богдан (49) Удовиченко (5) Рябошапка Руслан (199) Труба (178)

 Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Глава Офісу президента України Андрій Богдан міг давати вказівку директору Держбюро розслідувань не чіпати НБУ і "Приватбанк" у зв'язку з приїздом в Україну місії МВФ.

Це випливає із запису розмови двох людей із голосами, як у директора ДБР Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка, опублікованій на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За словами автора публікації, ця розмова відбулася 13 вересня 2019 року.

Зазначається, що спочатку Труба нібито отримує від "Руслана" (ймовірно генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) інформацію про необхідність зупинити обшуки в Дніпровській міськраді. Після цього Удовиченко набирає слідчого і перепитує, чи не проводяться чи обшуки.

Потім Трубі на телефон приходить повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДIО

Труба: Ну, що я казав. Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ.

Удовиченко: Це хто написав?

Труба: Б.А.Й. (Богдан Андрій Йосипович. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160725
 
   
 Топ коментарі
 
Ось так. Здобули???!!! Зебіли, у менп до вас рахунок. І не лише у мене. І ви цей рахунок сплатите. Як не мені, то іншим, державі, Україні.
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не нравился вам барыга ?
Ну теперь наслаждайтесь,уроды
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..І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Т.Г. Шевченко 1847 р.
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В оригіналі там написано не "пани", а "жиди".
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МВФ зараз з розбігу цій шайці дасть транші. Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ" - Цензор.НЕТ 1563 При чому тут преЗедент да зебіли, тут при чому Зе шайка іКо Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ" - Цензор.НЕТ 8129 Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ" - Цензор.НЕТ 5348
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Ось так. Здобули???!!! Зебіли, у менп до вас рахунок. І не лише у мене. І ви цей рахунок сплатите. Як не мені, то іншим, державі, Україні.
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Ндя... Зеленому Титанику похоже пришла большая торпеда
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не нравился вам барыга ?
Ну теперь наслаждайтесь,уроды
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Барыгу все равно нужно было ногой под зад гнать. И этих теперь тоже. Кстати, и обосрались они одинаково - примерно через полгода у власти.
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Каждый день треш. Майдан неизбежен, зебилью нужно запретить голосовать на выборах, так как они тупые унтерменши
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Для всього світу Україна стала токсичною. Ти думаєш оці зашквари просто так?- Ні. Зеленський грає у сценарії Кремля.
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Очередной облом, смена президента под красивыми лозунгами слуг народных никак не привела к смене системы, хоть кое-кто утверждал, что "договорняков" уже нет.
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Да тут за пару месяцев жести больше в разы чем при любой власти до этого. Я такого не ожидал, хоть и прекрасно понимал, что из себя эти прокацапские дауны представляют
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Какая "смена системы"? Коррупция в верхах вышла на новый, невиданный до сих пор уровень! Попередники только облизываются.
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Богдан хоче спершу подоїти МВФ, а вже потім повернути приватбанк Каломойському.
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Бай-бай Трубе и Богдану. Если они сами не уйдут то подставят Зеленского. Если Зеленский проморозится то тогда он такой же как они...
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Зеленский никогда не уйдет богдана.
Просто представьте какую "прослушку" тода опубликует уволеный богдан
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Зєлєнський ще гірший,ніж вони...Вони ж то розуміють,що їх першими випердолять,зєлю вже потім...Тому все роблять по його указці...і не дуже охоче...
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...ять... КуКрыНиксы нервно курят!!! Карикатурный шедевр + справочник по даунизму... Доколе, Зе-ба, Бо-ба, доколе!?
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Колись Труба знайшов послушку , пам'ятаємо - так то був отвлєкающій маньовр? БРАВО! Не скучно.
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ну че тут комментировать?любую трубу есть возможность прослушать.на то она и труба Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ" - Цензор.НЕТ 2670.от стационарной до мобильной и спутниковой
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ЗЕЬИЛЫ - ВЫ ГОЛОСОВАЛИ ЗА РУЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ - КАК ПРИ ЯНУКОВИЧЕ ,ЕСЛИ НЕ ХУЖЕ - ПРОСТО ЖАХ КАКОЙ ТО
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А вот это серьезный зашквар...если это дойдет до ЕС,а оно дойдет, то о финансовой помощи запада можно забыть, и как результат дефолт уже в марте....
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Дык... на то все было и срежесировано! Хоть у пыни спросите!
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До 9 декабря пианиста побрить и посадить на пианино в чем мать родила и .... Уотергейт по-украински
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ИХ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ - НАДО ПРОСТО САДИТЬ - ЭТО НЕ ПРОСТО КОРРУПЦИЯ - ЭТО ПРОСТО ДИКТАТУРА КАКАЯ ТО
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що не день то веселіше...попріколу!!!! як заповідали нам ЗЕбіли
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Как же я хочу, чтоб вы ЗЕдибилы страдали! Чтобы в стране настала такая жопа от вашего выбора, что вам небыло даже чего жрать. И знаете,я даже мкчтать о таком не мог что делают Слуги Урода, парни отлично со вмем справляются
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І на десерт - "Нельзя говорить о зарплате в 40000 гривен, 35000-40000 гривен в государстве, где средняя заработная плата 10000 гривен, "маловата". Поэтому я не так сказал. Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться у народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это", - сказал Разумков.
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Вот это Юля мстит ! ЕЕ месть всегда была страшной - а шо , Хорошковский на рассказывал всем в ОПЕ?
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Юля мститься? Чим? Тим, що мовчить? Може це не Юля мстисться, а хтось з Неба?
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И это ещё Дубилет-младший не ликвидировал закрытую связь. Если они такое несут по открытым каналам, то о чём говорят там...
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БАЙ -- БОгдан Андрій Йосипович............. Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ" - Цензор.НЕТ 6401
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Ждем ближайшего инфаркта у Трубы...
По сути он уже ходячий труп)))
И скорее всего этот дурик начинает подозревать не ладное))))

Беги идиот в ЕС или США и давай показания против Слуг Бени....
Это твой единственный шанс потратить наворованое
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Цирк продолжается! Неужели оппозиция к ЗЕ такая примитивная? У этих всех зеленых отморозков , в т.ч. и следоватилей Трубы есть родители и дети. Они где то проживают, работаю, ходят в школу и детский сад. Обклейте подьезды их ареола проживания с их фото и фамилиями, напишите , что они работают на врага Россию и убийц Майдана Портнова. А колеги по работе их родителей плюнут им в лицо, их детям другие дети будут задавать вопросы, - а твой папа кремлевский ублюдок? И. т.д. Протест против власти должен быть мирным, но действенным.
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У Зеленого вибору нема. Або російський шпигун Пєця за гратами, або він за гратами з ним в одній камері
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От того что он Пороха посадит, никому легче не станет, на фоне жопы в стране, даже Посадка Пороха будет для него очередным ********
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Страна летит со скорость света в опу,полная капитуляция, а у Ваньков мечта Пороха посадить, а там хоть Сибирь )))
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Посадят Пороха и прощай безвиз и помощь МВФ, да и любая другая помощь. Уже официальные и неофициальный лица на Западе сказали, что им не нравятся подобные политические дела
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Ну что дехкане узнали кто у вас теперь БАЙ !!!
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Интересно: как долго простоит этот "карточный домик"?
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...інворміруєт Цензор.НЕТ- ось й прийшла мстя зеленим , яким журналісти до дупи...
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... Це вже не викликає здивування. Може бути вкид від ОПи.
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Пакостно всё это...
Личная ненависть Зели к Пороху начинает отражаться на судьбах страны....
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