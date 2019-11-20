 Богдан дає вказівку Трубі зупинити обшуки: "Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ. - Хто написав? - БАЙ". АУДIО

Це випливає із запису розмови двох людей із голосами, як у директора ДБР Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка, опублікованій на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
За словами автора публікації, ця розмова відбулася 13 вересня 2019 року.
Зазначається, що спочатку Труба нібито отримує від "Руслана" (ймовірно генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) інформацію про необхідність зупинити обшуки в Дніпровській міськраді. Після цього Удовиченко набирає слідчого і перепитує, чи не проводяться чи обшуки.
Потім Трубі на телефон приходить повідомлення.
Труба: Ну, що я казав. Поки є МВФ, не чіпати "Приватбанк" і НБУ.
Удовиченко: Це хто написав?
Труба: Б.А.Й. (Богдан Андрій Йосипович. - Ред.).
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Т.Г. Шевченко 1847 р.
Ну теперь наслаждайтесь,уроды
Просто представьте какую "прослушку" тода опубликует уволеный богдан
По сути он уже ходячий труп)))
И скорее всего этот дурик начинает подозревать не ладное))))
Беги идиот в ЕС или США и давай показания против Слуг Бени....
Это твой единственный шанс потратить наворованое
Личная ненависть Зели к Пороху начинает отражаться на судьбах страны....