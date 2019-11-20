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 Політика України, Події
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 Росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази, - Воронченко про повернуті РФ кораблі. АУДІО

Захоплені в листопаді 2018 року Росії катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" підходять до територіальних вод України.

Про це в коментарі 4 каналу розповів командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ.

За його прогнозами, підійдуть кораблі приблизно через 16 годин. "Триває буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки та унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", - заявив він.

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Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160718
 
 
 Топ коментарі
 
А хтось думав буде якось йначе ??)) Скрепи ж ёпта !!!
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Сразу вспомнилось, как на Чонгаре, если не ошибаюсь, лапти потырили все унитазы... Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях - Цензор.НЕТ 16
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Готелі Керчи поповнились унітазами. А то звикли в отвір в полу справлятись.
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Гены жюккова и шарикава пробудились на рашке
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Ничего удивительного. У них принято подобные вещи называть "трофеями". Как их советская власть призвала в 17-ом грабить, так они до сих пор только этим и заняты. Проку никакого, всё как в трубу, но зараза внедрилась в генокод нации и её уже не остановить. По крайней мере в ближайшие 200 лет.
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Унітази - це одна з головних скреп росіян.
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