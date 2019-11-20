 "Уже час міняти й цих", - Зеленський про Раду. ВIДЕО

Таку думку він висловив у розмові з учасниками Всеукраїнського форуму "Україна зростає разом зі мною", передає Цензор.НЕТ

"Країна має бути такою, якою ви є - свіжою, something fresh. Щось нове, щось дуже цікаве. Тим, заради чого хочеться жити. Тому, будь ласка, Дашо, підтягуйте таких, як ви, до Верховної Ради. Нікому не кажіть, але вже час міняти й цих", - сказав президент.

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