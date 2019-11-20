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 Політика України
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Все про:ВР (6152) Зеленський (3605)

 "Уже час міняти й цих", - Зеленський про Раду. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський, кажучи про Верховну Раду IX скликання на молодіжному форумі, заявив, що "вже час міняти й цих".

Таку думку він висловив у розмові з учасниками Всеукраїнського форуму "Україна зростає разом зі мною", передає Цензор.НЕТ

"Країна має бути такою, якою ви є - свіжою, something fresh. Щось нове, щось дуже цікаве. Тим, заради чого хочеться жити. Тому, будь ласка, Дашо, підтягуйте таких, як ви, до Верховної Ради. Нікому не кажіть, але вже час міняти й цих", - сказав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський взяв участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160687
 
   
 Топ коментарі
 
першим необхідно почати з себе!
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Молодец, Зе, понял это гораздо раньше, чем я надеялась)) А никто и не сомневался, что это сборище нужно будет менять, ну так поменяем, в чем проблема. Систему нужно очищать до тех пор, пока во власть придут те, кому по-настоящему нужна эта страна.
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она возможно нимфоманка - так-что не стоит обижать наркоманов...!
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"Something", like to be a president, wants to make "something fresh"... That sounds like ... "something" bullshit...
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Зеленський заявив, що вже потрібно міняти депутатів. Ага, мабуть на ще зеленіших..(с). "Уже час міняти й цих", - Зеленський про Раду - Цензор.НЕТ 4164
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Ух как порохосрань резвится...
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ты не умничай а рубашку и бруки наглаживай . скоро на выборы
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"Насрати Вашій мамі у великодній очіпок!"
А ЗЕленосопельному Гараннту не пора ли задуматься насчёт поменять повседневный памперс на дуподемпферный противопендельный гаджет? Времечко-то самое шо ни на есть майданное. А там ещё в конце первой декады декабря ГДРовская Комсомолка и Галантный Геронтофил свечки подержут, пока Злобный Карлик Карлику Потешному отхонингует выхлопуху до зеркального состояния так, шо шаурма будет сразу выпадать; плюс тарифы подоспеют; плюс окончание эпохи бедности (которого и в волнах не видать) - зреет-вызревает пендель булкодробительный в недрах лохмандеев озлобленных. Пора-пора призадуматься, шоб не пришлось потом в попыхах мостить лубок на дупу из подручных материалов.
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Ні-ні, пане Президенте!!! Ранувато пісня почалася. Ще не всі 73% сповна усвідомили "кінець епохи бідності". Ще стріляти не перестали. Ще не насолодилися "зниженням тарифів" та новими розцінками на субсидії і т.д. Ось "весна прийде"...(с).
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Тавишо!!!! Доки всі 73% сповна усвідомилять країна згине.
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Вважаєте, що до весни встигнуть усвідомити?
Ну..., хіба що до весни 2024 року (під наступні вибори). І то не факт, Попередніх прикладів досить.
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Разом з ними й блаЗэня змити - за чим справа стала, а Янелох?
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как по мне, то презедент повторяет ходы своего северного тезки. тот тоже, с некоторого момента, дистанцировался от партии "едим рассею", освободив себя от поста её председателя, назначив на это место димона.
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Многословно извиняюсь это полный средний или малый ******
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Якщо з народом не поталанило, то кого легше замінити?
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We don't need a fresh shit in the parliament. We have enough an old one.
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та тут и не такое пишут - зачем стесняться - дерьмо есть дерьмо - надо называть слуг так как они заслуживают)))))
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да ладно - не до такой же степени - хотя он и вошел в историю Украины,положительно - навсегда - дети учить будут это точно
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Yes, I wanted to mention that dry is better than fresh in case of shit "Уже час міняти й цих", - Зеленський про Раду - Цензор.НЕТ 8226
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Якщо бордель не приносить прибуток то потрібно міняти проституток
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И этого Зебил, и этого.
И отдавать власть представителям титульной нации, прошедшим фронт.
Достаточно стране хитрожопых гешефтмахеров!!!
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** "Новый" политический анекдот **

"Уже час міняти й цих", - Зеленський про Раду - Цензор.НЕТ 8544

Зеленский забегает в Верховну Раду и с ходу кричит "слугам":

- Голосуйте! Быстрее! Сейчас начнется!
Депутаты голосуют и спрашивает:
- Что начнется?
Зеленский подписывает закон и говорит:
- Быстрее! Вот-вот начнется!
Депутаты голосуют по другому законопроекту, Зеленский подписывает, и тут депутаты спрашивают:
- А платить кто будет?
- Ну вот, началось...
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Тобто: "Заріжемо немовляту заради гуманності"???
___________________
Дострокові. Негайно. Кажу, як полум'яний агітатор Зеленського ще два місяці тому. Вовік - ліквідаційна комісія по Україні.
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ты Ванёк мозги себе прикупил...?
сдай эти координаты своим соплименникам...!
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Що я можу собі купити? Які мізки? Де гроші? Я ж не заробляю у російських шпигунів Пєці і Зелі.
Мої мізки самі ростуть "Уже час міняти й цих", - Зеленський про Раду - Цензор.НЕТ 5283
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значит ты просто Иван-дурак - прости что ошибся Ванёк...(
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Ліквідаційна комісія по Україні "Зеленський" втрачає рейтинг семимильними темпами. Тому ніяких виборів вже не буде, щоб шпигуна Вовіка не показати голим
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пора зеле менять место жительства, пока не поздно
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Зєлю і Пєцю треба затримати в Україні. Це - два російських шпигуна.
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Проще презика - клоуна сменить.
Понимаешь, ЗЕ, ты тупой, ты шут. И для повышения производительности, надо не койки переставлять, а гнать вас Зебобиков на фиг!!!
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Нашли, что обсуждать....
Это юмор у него такой!
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Дафай, дафай, сменим старых дрочеров на молодых!!!
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Старая Украинская поговорка,-"нацарював і втік".
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"Никому не говорите, но уже пора менять и этих".
Вместе с вами, и чем раньше тем лучше.
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Та давай уже детсадовцев с горшков поснимай и посади в кресла депутатрв и министров... Блин ну почему всегда крайности!??! То старые маразматики, то сопляки необразованные, совершенно без всякого опыта??? Где золотая середина? Где ответственность за тех, кого приводите во власть? Хватит издевательств и эксперементов над страной!!! Прекращайте выставлять посмешищем страну! Стыдно уже читать новости, и обидно за Державу, что у власти уже 28 лет бездари, воры и мародёры.
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Дело не в раде (хотя и в ней тоже,такого позорища как зефракция по-моему никогда еще не было) дело в танцоре, которому мешают нет , не здоровенные храбрые яйца, а маленькие *************** яйчишки, как выразился персонаж фильма Гая Риччи......
Зачем народ ,в магическом дебильном количестве 73%, выбрал себе персонажа с маленькими **************** яйчишками, которые тот демонстрировал неоднократно, не только при игре на рояле, а и при извинениях приносимых рамзану, при откосе от армии, при сдаче анализов на наркоту и куче других случаев вопрос риторический, поломатое оказалось все, и рада и персонаж с яйчишками, надеюсь народ, если доживет до следующих выборов, сделает выводы, и выбирать будет используя голову ,а не жопу...... Хотя ,я думал, что после яныка сделать более дедильный выбор невозможно, народ опроверг, янык и его рыги мелкие шалунишки по сравнению с этим сбродом, такой ,****, народ может удивить и еще раз, не дай Бог!
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