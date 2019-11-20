 "Уже час міняти й цих", - Зеленський про Раду. ВIДЕО

Таку думку він висловив у розмові з учасниками Всеукраїнського форуму "Україна зростає разом зі мною", передає Цензор.НЕТ
"Країна має бути такою, якою ви є - свіжою, something fresh. Щось нове, щось дуже цікаве. Тим, заради чого хочеться жити. Тому, будь ласка, Дашо, підтягуйте таких, як ви, до Верховної Ради. Нікому не кажіть, але вже час міняти й цих", - сказав президент.
А ЗЕленосопельному Гараннту не пора ли задуматься насчёт поменять повседневный памперс на дуподемпферный противопендельный гаджет? Времечко-то самое шо ни на есть майданное. А там ещё в конце первой декады декабря ГДРовская Комсомолка и Галантный Геронтофил свечки подержут, пока Злобный Карлик Карлику Потешному отхонингует выхлопуху до зеркального состояния так, шо шаурма будет сразу выпадать; плюс тарифы подоспеют; плюс окончание эпохи бедности (которого и в волнах не видать) - зреет-вызревает пендель булкодробительный в недрах лохмандеев озлобленных. Пора-пора призадуматься, шоб не пришлось потом в попыхах мостить лубок на дупу из подручных материалов.
Ну..., хіба що до весни 2024 року (під наступні вибори). І то не факт, Попередніх прикладів досить.
И отдавать власть представителям титульной нации, прошедшим фронт.
Достаточно стране хитрожопых гешефтмахеров!!!
Зеленский забегает в Верховну Раду и с ходу кричит "слугам":
- Голосуйте! Быстрее! Сейчас начнется!
Депутаты голосуют и спрашивает:
- Что начнется?
Зеленский подписывает закон и говорит:
- Быстрее! Вот-вот начнется!
Депутаты голосуют по другому законопроекту, Зеленский подписывает, и тут депутаты спрашивают:
- А платить кто будет?
- Ну вот, началось...
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Дострокові. Негайно. Кажу, як полум'яний агітатор Зеленського ще два місяці тому. Вовік - ліквідаційна комісія по Україні.
сдай эти координаты своим соплименникам...!
Мої мізки самі ростуть
Понимаешь, ЗЕ, ты тупой, ты шут. И для повышения производительности, надо не койки переставлять, а гнать вас Зебобиков на фиг!!!
Это юмор у него такой!
Вместе с вами, и чем раньше тем лучше.
Зачем народ ,в магическом дебильном количестве 73%, выбрал себе персонажа с маленькими **************** яйчишками, которые тот демонстрировал неоднократно, не только при игре на рояле, а и при извинениях приносимых рамзану, при откосе от армии, при сдаче анализов на наркоту и куче других случаев вопрос риторический, поломатое оказалось все, и рада и персонаж с яйчишками, надеюсь народ, если доживет до следующих выборов, сделает выводы, и выбирать будет используя голову ,а не жопу...... Хотя ,я думал, что после яныка сделать более дедильный выбор невозможно, народ опроверг, янык и его рыги мелкие шалунишки по сравнению с этим сбродом, такой ,****, народ может удивить и еще раз, не дай Бог!