 Зеленський взяв участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною". ВIДЕО

Цензор.НЕТ публікує відео з форуму.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська
Цензор.НЕТ публікує відео з форуму.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська
- Чому бюджет 2019го невиконується на декілька десятків відсотків?
- Чому і так корупційна порошенківська митниця за Нєфьодова недоотримує за два останні місяці більше 70 млрд. гр. надходжень? А сам пан Нєфьодов по телефону утворює нові і нові корупційні схеми?
- Хто такий Милованов і що він робить на посаді міністра економіки?
- Пряме питання до Вовіка: його діяльність можна назвати ліквідаційною комісією?
аукцион по продаже "Криворжстали" состоялся 24 октября 2005 года
косатая была премьером с 4 февраля по 8 сентября 2005
а про возвращение 5 млрд которые украли пинчук с ахметовым можно подробнее? они что то перечислили в бюджет?
Висновок:
Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигнуа. І протистояння між ними фальшиве, удаване, постановочне. Насправді перехід влади від одного до іншого відбувавсь гармонічно, без покарань попередників.
Гірше за все, що Вовік штовхає Україну у прірву рекордними темпами і мова йде вже не за роки, а за місяці.
Дострокові. Негайно.
у него сейчас крышу сорвёт
ты ростом с небольшую сидячую собаку и не вырастешь уже никогда. физиология. ленка твоя примерно такого же размера. клоуны
Сейчас сестра говорит, как я могла проголосовать за это убожество
"эпидемия свиного гриппа в Украине" - 2009 год
порошенко секретарь СНБО (глава - президент Украины) - с 8 февраля по 8 сентября 2005 года
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/11/2/4511357/
"Не свідчи неправдиво на твого ближнього.
Чи не говориш погано про інших? Чи завжди говориш правду?"
_________________
Що Юля вкрала, нульовий, фсбшний троль з Тамбова(що не знає ЖОДНОГО українського слова)?
9 год ·
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"Голос Суркова" Олексій Чеснаков в своєму Twitter повідомив:
"итоговый документ, который будет подписан в Париже, согласован всеми советниками президентов! Россия довольна!".
Президент Зеленський нічого не хоче розповісти українському народові?
Може, "радник", з дупою замість обличчя, хоче щось повідомити "воинствующему меньшинству"?
уявляєте яким гігантським клованом закінчить зюзя своє, типу, президентство?
Порохошлюхи мимо.
Очередная глупость из АП, сказанная речевым аппаратом первого лица, напомнила историю с моим сыном подростком.
У моего сына начал произростать пушок под носом, ну и немного на подбородке. Ничего удивительного, ведь уже слава Кронусу без пяти минут 14 лет. На все намёки, что пора уже с этим делом справиться, отвечал как-то несуразно, а пух продолжал буйствовать. Не как в мае тополиный, но всё же имел место быть.
На очередной намёк, что пора бы, уже, у нас произошёл короткий диалог:
- Пап, я до тех пор, пока не потеряю девственность не буду бриться.
- окау, твой выбор, но у меня к тебе есть не очень хорошая новость. Пока ты не побреешься, ты ее точно не потеряешь.
После чего тут же в кране зашумела вода.
Когда у тебя сын подросток это большая радость.
А когда у тебя президент подросток -- это беда.
(из поста френдз-онли)
и название такое И не обижайте дебилов они этого не заслуживают и вреда не приносят
Это хитрые тваари маскируются под них. как в этом случае.
Есть такое понятие, как "парадокс Монте-Карло".
Это когда некоторые наивные особи думают, что играя в рулетку, можно смело ставить на красный цвет, если чёрный выпал десять раз подряд. Абсолютно ложный вывод по той причине, что, согласно теории вероятностей, на наступление любого последующего события не оказывает никакого влияния событие, ему предшествующее.
К чему я...
Владимир Cсаныч разразился сегодня постом, в котором с привычным ему хамством наехал на бабу Юлю - его зацепило то, что Тимошенко ушла в оппозицию.
Заметьте, он не высказал соболезнований по поводу гибели командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева.
Он никак не прокомментировал коррупционный скандал с Юзиком в Кривом Роге, противозаконное предоставление охраны смотрящему от Бени - Богдану, преследование Порошенко по политическим мотивам, благосклонное отношение к Портнову, "лизание задницы Трампу", заискивание перед Путиным и многое другое.
Он отвлёк ваше внимание на негодный объект.
Игрок на рояле со спущенными штанами, а ныне волей случая - преЗЕдент, - оседлал свой любимый конёк: ёрничать и фиглярствовать.
Но то, что, благодаря Г+Г, ему десять раз выпадало на чёрное, абсолютно не значит, что шара будет продолжаться.
* * *
Что меня порадовало, Владимирссаныч, так это то, что позитивно-восторженных комментов к Вашим фейсбучным "перлам" становится всё меньше, а озабоченных и протрезвевших - всё больше.
Шутите дальше - это Ваше призвание, но привыкайте к тому, что объектом шуток всё чаще становитесь Вы сами.
И уповайте на то, чтобы всё шутками и ограничилось.
Хотя, поймав единожды кураж, Вы заметите это только тогда, когда окажетесь у разбитого корыта - и даже не в качестве ведущего комика 95-го квартала, а в качестве того члена, который под фонограмму своего режиссёра играл на шутовском рояле.
Я не скажу, что ЮВТ завтра станет порохоботом, но самка богомола таких обид не прощает, а наживать себе врагов - Ваше призвание.
Продолжайте привычно юродствовать, но в дальнейшем это поможет Вам не более, чем отрощенная в качестве "мужественного" атрибута бородка (да-да, именно с ней Вы сегодня вышли на пресс-конференцию) или такие вот пошлые текстики, рассчитанные на зрителей "Квартала", но не на ГРАЖДАН Украины.
Ставьте и дальше на чёрное, но выигрышным цветом Украины всё равно будет сине-жёлтый.
Но когда Вы это поймёте, Ваше личное казино бесславно обанкротится, а народный вышибала пинком под зад вышвырнет Вас на улицу.
Упорно пробивайте дно, Владимирссаныч - это на пользу стране, до которой доходит, увы, только хардкор.
Helgi Sharp
"Растет вместе со мной" Первая действительно смешная шутка от карлика зеленского!
главнокомандующийкак в рот набрал по этому поводу.
У них с Ленкой проблемы роста.
а от Украина вырастет, без тебя!
Он же карлик... на всю оставшуюся (надеюсь, не долгую) жизнь...