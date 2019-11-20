 Проєкт апарату для вивчення Місяця представила Україна на Dubai Airshow. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт підприємства.

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"Концептуальний проєкт сімейства місячних посадкових апаратів, що перелітають, представлений КБ "Південне" на Dubai Airshow 2019, став справжньою родзинкою експозиції КБП на 16-й Міжнародній авіаційно-космічній виставці", - йдеться в повідомленні.

Проєкт розроблено для досліджень місячної поверхні і доставляння на природний супутник Землі корисного вантажу масою до 150 кілограмів з можливістю триразового перельоту з науковим обладнанням. У перспективі це відкриває нові можливості для науково-дослідної діяльності, пошуку корисних копалин на Місяці.

На Dubai Airshow 2019 уперше показано макет ЛПА у масштабі 1:5, виготовлений власними силами КБ "Південне" із застосуванням адитивних технологій.

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