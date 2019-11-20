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Все про:Дубай (8) наука (161) авіакосмічна галузь (20) Місяць (6) Південне (5)

 Проєкт апарату для вивчення Місяця представила Україна на Dubai Airshow. ВIДЕО

Конструкторське бюро "Південне" на авіасалоні Dubai Airshow 2019 презентувало концептуальний проєкт місячного посадкового апарата, який може використовуватися для пошуку корисних копалин на Місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт підприємства.

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"Концептуальний проєкт сімейства місячних посадкових апаратів, що перелітають, представлений КБ "Південне" на Dubai Airshow 2019, став справжньою родзинкою експозиції КБП на 16-й Міжнародній авіаційно-космічній виставці", - йдеться в повідомленні.

Проєкт розроблено для досліджень місячної поверхні і доставляння на природний супутник Землі корисного вантажу масою до 150 кілограмів з можливістю триразового перельоту з науковим обладнанням. У перспективі це відкриває нові можливості для науково-дослідної діяльності, пошуку корисних копалин на Місяці.

На Dubai Airshow 2019 уперше показано макет ЛПА у масштабі 1:5, виготовлений власними силами КБ "Південне" із застосуванням адитивних технологій.

Також дивіться: Українсько-американська ракета Alpha успішно пройшла випробування в США. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160667
 
   
 Топ коментарі
 
Кассаб, брехати, це у вас генетичне.

Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow - Цензор.НЕТ 2989 "Антарес", виготовлена за участю України, вивела на орбіту вантажний Cygnus.
18.04.2019 10:38

Успішний запуск ракети-носія «Антарес», перший ступінь якої розробило українське ДП «КБ «Південне», проведено 17 квітня о 23:46 за київським часом (16:46 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США).

Про це повідомили у прес-службі ДП «КБ «Південне». «Ракета-носій «Антарес» вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, що має доправити до Міжнародної космічної станції близько 3750 кг корисного вантажу на замовлення NASA, - провізію та спорядження для екіпажу, обладнання та матеріали для наукових експериментів, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі, а також два науково-дослідні супутники формату кубсат - CAPSat та HARP. Стикування Cygnus із МКС заплановано на 19 квітня», - йдеться в повідомленні.»
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Я в этом году хочу в Париж...
Я и в прошлом году хотел...
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А я вже не хочу в Париж🧐, бо велика кількість зебілів перетворила Київ у деякі райони Парижу.🐸
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Я в этом году хочу в Париж...
Я и в прошлом году хотел...
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А што, прєкратілось ж/д сообщєніє Сціквтиквкар - Паріж?
Во горє то какоє.
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А я вже не хочу в Париж🧐, бо велика кількість зебілів перетворила Київ у деякі райони Парижу.🐸
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Чудовий анімаційний продукт.
Думаю, ідеї - теж заслуговують на увагу.
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«Південне» продукує не тільки хороші ідеї.
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Кассаб, брехати, це у вас генетичне.

Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow - Цензор.НЕТ 2989 "Антарес", виготовлена за участю України, вивела на орбіту вантажний Cygnus.
18.04.2019 10:38

Успішний запуск ракети-носія «Антарес», перший ступінь якої розробило українське ДП «КБ «Південне», проведено 17 квітня о 23:46 за київським часом (16:46 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США).

Про це повідомили у прес-службі ДП «КБ «Південне». «Ракета-носій «Антарес» вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, що має доправити до Міжнародної космічної станції близько 3750 кг корисного вантажу на замовлення NASA, - провізію та спорядження для екіпажу, обладнання та матеріали для наукових експериментів, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі, а також два науково-дослідні супутники формату кубсат - CAPSat та HARP. Стикування Cygnus із МКС заплановано на 19 квітня», - йдеться в повідомленні.»
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Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow - Цензор.НЕТ 4434 Дурню, не читай за вечерею укр. газет! В Антаресі з українського тільки кріплення до труби російського двигуна
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Кацапские моторы конечно детали для "Антареса" важные, но и 1-я ступень "Южмаша" сама по себе штука сложная и дорогая, то есть не просто цистерна с керосином.
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Украинцы делали только крепление движка для бака-цистерны. Система управления - американская. движок и его обвес - российский. Не далайте их мухи слона. Вклад Украины в Антарес - менее одного процента
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Насколько знаю вся 1-я ступень вместе с силовым каркасом, баками, трубопроводами и электрикой "Южмашевская". Система управления возможно отчасти американская, что не удивительно, т.к. 2-я ступень их.
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Серьезно? Почему тогда мы закупаем всю технику даже примитивную за рубежом?
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В музеї «Південного» є посадочний модуль радянської космічної програми, на якому Лєонов повинен був здійснити посадку на Місяці.
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І ще там не тільки анімація: «На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ "Южное" с применением аддитивных технологий. Источник: https://censor.net.ua/v3160667»
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Та ви ж там вже все покурочили розікрали. Як наші катери.
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Кто? Казахи? Ну если им 10 лет за хранение не платили. то вполне уже могли на цветмет покурочать
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Касабі там не приделах. Спутник на сохранности у казахов
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Нафиг воно треба?!А гроши де брати?Не потягне Украина.Ми маленькi хлiбороби.Краще китайцам завод продать.Так куме?
-Завод китайцам?
-Так китайцам.
-Да я тебя...
Проект аппарата для изучения Луны представила Украина на Dubai Airshow - Цензор.НЕТ 6408
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А ти, дєрєвєньщіна обосратая, хоч знаєш, що таке HyperLoop?
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Дожили. Уже с Рашки мультики начали копировать. Вы даже пластины для бронежилетов и минометы не можете делать, у турков старые беспилотники закупаете, а уже на Луну замахнулись. Страна которая не может сделать для своей защиты ядерные ракеты не должна даже позориться с такими проектами.
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То є моцно! Молодці! Заткніться, гівноботи!
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Триндеть - не мешки ворочать. Ютуб любой ролик переварит
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КБ "Южное" подготовило аппарт во время: как раз пора отправить Незнайку на Луну.
И там пусть остаётся.
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Война ето не только убийство и разруха. Война ето рывок технологий и економики. Как ни парадоксально но у Украины была возможность вырваться в десятку стран с развитыми технологиями и военной техникой. Все предприятия во время войны переходят на производство военной продукции, а после окончания войны ети технологии внедряются в гражданские проекты и технику. Без войн сейчас бы весь мир до сих пор бегал в набедреных повязках с копьем за кабанами по лесам. Что за 6 лет войны КБ Южное предоставило для фронта и защиты страны? Мультики штампует?
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Мультики ваше %уйло крутит, не путай яйца с легкими, козлорылый.
Да, ещё %уйло умеет на смартфоне показывать , как амеры херачат моджахедов с вертолета и втирать
Что это кацапы ИГИЛовцев мочат.
*****, чья бы корова мычала, а кацапская - молчала ... по пути на мясокомбинат.
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ПРАВДА О КБ ЮЖНОЕ

Здесь вся новейшая история КБ «Южное», некогда легендарного конструкторского бюро, которое при руководителе Дегтяреве А.В. превратилось в источник его личного обогащения и бюджетную черную дыру. Деятельность Дегтярева на посту Генерального директора и Генерального конструктора «Южного» не дала украинскому космосу ничего. Все проекты Дегтярева заканчивались провалами и мультимиллионными убытками для бюджета. При Дегтяреве Украина утратила статус космической державы.
В то же время сам Дегтярев и его родня значительно обогатились за последние годы. Пока трудовой коллектив и конструкторское бюро вели нищенское существование, получая подачки из госбюджета и списание долгов, в распоряжении Дегтярева, его сына, жены и невестки находились собственный банк, ряд предприятий, рестораны, земли, дома и квартиры.
Ниже приводим все достижения КБ «Южное» за последнее время. Информация подана в хронологическом порядке, на каждое событие или факт можно нажать, прочитать о нем более детально, перейти по подтверждающим ссылкам.
Наша цель - отставка Дегтярева А.В. со всех занимаемых в КБ постов, привлечение его к ответственности за все совершенные против бюро и государства преступления.
Мы видим Украину успешной космической державой XXI века, в которой у руля космической отрасли не место таким постсоветским рудиментам как нынешний руководитель КБ «Южное» Дегтярев А.В.
Если вы работаете в КБ «Южное» и у вас есть информация о деятельности Дегтярева, которой вы хотите поделиться, присылайте ее нам на электронный адрес yuzhnoyeinfo@gmail.com. Мы разместим ее здесь и донесем до максимально широкого круга заинтересованных лиц - первых руководителей государства, журналистов, активных граждан.
С надеждой на изменения, трудовой коллектив КБ «Южное» при поддержке молодых патриотов.https://yuzhnoye.com.ua/
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Состояние и перспективы ракетно-космической отрасли Украины через призму КБ «Южное»
Из новостей сайта за 2018-2019 годы, вы узнаете:Как гендиректор КБЮ при содействии главы ГКАУ пытается завладеть активами завода ЮЖМАШ, и как ведется планомерная политика уничтожения крупнейшего предприятия ракетно-космической отрасли Украины как самостоятельной единицы.
Как вместо новых разработок бюджетные дотации расходуются на торжества и юбилеи предприятия, обновление автопарка дорогими иномарками.
Как Дегтярев продолжает сотрудничать с Россией и иметь членство в попечительском совете российского военного вуза.
Какую зарплату получает глава дотационного предприятия и почему она одна из самых высоких в Украине.
Чем грозит Украине «Циклон-4М» и дождутся ли канадцы от КБЮ новой ракеты или их постигнет участь бразильцев.
Кто мешает Верховной раде принять закон о частных инвестициях в ракетно-космическую отрасль, и какие перспективы он открывает.
Почему 2-й президент Украины и бывший директор Южмаша Леонид Кучма не верит в реалистичность планов Дегтярева.
И наконец, какие шансы выжить у украинского космоса с нынешним руководством.
Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что украинская ракетно-космическая отрасль переживает тяжелые времена и нуждается в кардинальных изменениях. Однако, читая официальный сайт «КБ «Южное», создается впечатление, что все хорошо и поводов для беспокойства нет. Какую версию принять, выбор за вами.


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Последствия «Циклона-4»
В 2015 году КБ «Южное» постиг громкий международный скандал, связанный с проектом стартового комплекса Циклон-4, разрабатываемого совместно с Бразилией. Согласно контракту, подписанному между странами еще в 2004 году, Кб «Южное» обязалось разработать ракету-носитель «Циклон-4» для запусков с бразильского космодрома Алькантара. КБ «Южное» постоянно затягивало с предоставлением чертежной документации, в результате чего бразильская сторона была вынуждена разорвать контракт по причине сомнительных перспектив и постоянного растущего бюджета. По подсчетам экспертов, Украина понесла убытки на сумму около 800 млн. долларов.
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Банк «Новый», схемы - старые
По итогам 2016 года КБ «Южное» показало убыток почти в 2 млрд. грн. При этом, крупная часть денег в размере 1 млрд. грн, взятых под контракт с Бразилией, зависла в банке «Новый», подконтрольном семье Дегтярева. В 2017 году банк был закрыт НБУ как неплатежеспособный, и вернуть замороженные средства оказалось непосильной задачей.
В публикациях за 2017 год сайт предлагает подробно ознакомиться с хитрыми схемами отмывания бюджетных денег Дегтяревым и его подельниками. Расследование по факту растраты продолжается до сих пор.
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ЭТО ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ НА СКОЛЬКО МЫ КРУЧЕ ТАКИХ СТРАН КАК РОССИЯ !!!
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Высокотехнологичные гос. предприятия Украины в области авиации и ракетостроения нуждаются в ослаблении налогового бремени со стороны государства, а также инвестициях в эти предприятия.

Это наша гордость и соответственно отношение должно быть особое, чтобы украинская власть не про..ла то, что осталось.
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... зато мы делали кареты... а какая пользу Украине от убыточных бюро и завода... если они безмозглые и делать могут только фигню для войны, а не для народа...
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