 Проєкт апарату для вивчення Місяця представила Україна на Dubai Airshow. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт підприємства.
"Концептуальний проєкт сімейства місячних посадкових апаратів, що перелітають, представлений КБ "Південне" на Dubai Airshow 2019, став справжньою родзинкою експозиції КБП на 16-й Міжнародній авіаційно-космічній виставці", - йдеться в повідомленні.
Проєкт розроблено для досліджень місячної поверхні і доставляння на природний супутник Землі корисного вантажу масою до 150 кілограмів з можливістю триразового перельоту з науковим обладнанням. У перспективі це відкриває нові можливості для науково-дослідної діяльності, пошуку корисних копалин на Місяці.
На Dubai Airshow 2019 уперше показано макет ЛПА у масштабі 1:5, виготовлений власними силами КБ "Південне" із застосуванням адитивних технологій.
Я и в прошлом году хотел...
Во горє то какоє.
Французы как обычно пьют и скоро новый год (с)
Думаю, ідеї - теж заслуговують на увагу.
"Антарес", виготовлена за участю України, вивела на орбіту вантажний Cygnus.
18.04.2019 10:38
Успішний запуск ракети-носія «Антарес», перший ступінь якої розробило українське ДП «КБ «Південне», проведено 17 квітня о 23:46 за київським часом (16:46 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США).
Про це повідомили у прес-службі ДП «КБ «Південне». «Ракета-носій «Антарес» вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, що має доправити до Міжнародної космічної станції близько 3750 кг корисного вантажу на замовлення NASA, - провізію та спорядження для екіпажу, обладнання та матеріали для наукових експериментів, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі, а також два науково-дослідні супутники формату кубсат - CAPSat та HARP. Стикування Cygnus із МКС заплановано на 19 квітня», - йдеться в повідомленні.»
-Завод китайцам?
-Так китайцам.
-Да я тебя...
И там пусть остаётся.
Да, ещё %уйло умеет на смартфоне показывать , как амеры херачат моджахедов с вертолета и втирать
Что это кацапы ИГИЛовцев мочат.
*****, чья бы корова мычала, а кацапская - молчала ... по пути на мясокомбинат.
Здесь вся новейшая история КБ «Южное», некогда легендарного конструкторского бюро, которое при руководителе Дегтяреве А.В. превратилось в источник его личного обогащения и бюджетную черную дыру. Деятельность Дегтярева на посту Генерального директора и Генерального конструктора «Южного» не дала украинскому космосу ничего. Все проекты Дегтярева заканчивались провалами и мультимиллионными убытками для бюджета. При Дегтяреве Украина утратила статус космической державы.
В то же время сам Дегтярев и его родня значительно обогатились за последние годы. Пока трудовой коллектив и конструкторское бюро вели нищенское существование, получая подачки из госбюджета и списание долгов, в распоряжении Дегтярева, его сына, жены и невестки находились собственный банк, ряд предприятий, рестораны, земли, дома и квартиры.
Ниже приводим все достижения КБ «Южное» за последнее время. Информация подана в хронологическом порядке, на каждое событие или факт можно нажать, прочитать о нем более детально, перейти по подтверждающим ссылкам.
Наша цель - отставка Дегтярева А.В. со всех занимаемых в КБ постов, привлечение его к ответственности за все совершенные против бюро и государства преступления.
Мы видим Украину успешной космической державой XXI века, в которой у руля космической отрасли не место таким постсоветским рудиментам как нынешний руководитель КБ «Южное» Дегтярев А.В.
Если вы работаете в КБ «Южное» и у вас есть информация о деятельности Дегтярева, которой вы хотите поделиться, присылайте ее нам на электронный адрес yuzhnoyeinfo@gmail.com. Мы разместим ее здесь и донесем до максимально широкого круга заинтересованных лиц - первых руководителей государства, журналистов, активных граждан.
С надеждой на изменения, трудовой коллектив КБ «Южное» при поддержке молодых патриотов.https://yuzhnoye.com.ua/
Из новостей сайта за 2018-2019 годы, вы узнаете:Как гендиректор КБЮ при содействии главы ГКАУ пытается завладеть активами завода ЮЖМАШ, и как ведется планомерная политика уничтожения крупнейшего предприятия ракетно-космической отрасли Украины как самостоятельной единицы.
Как вместо новых разработок бюджетные дотации расходуются на торжества и юбилеи предприятия, обновление автопарка дорогими иномарками.
Как Дегтярев продолжает сотрудничать с Россией и иметь членство в попечительском совете российского военного вуза.
Какую зарплату получает глава дотационного предприятия и почему она одна из самых высоких в Украине.
Чем грозит Украине «Циклон-4М» и дождутся ли канадцы от КБЮ новой ракеты или их постигнет участь бразильцев.
Кто мешает Верховной раде принять закон о частных инвестициях в ракетно-космическую отрасль, и какие перспективы он открывает.
Почему 2-й президент Украины и бывший директор Южмаша Леонид Кучма не верит в реалистичность планов Дегтярева.
И наконец, какие шансы выжить у украинского космоса с нынешним руководством.
Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что украинская ракетно-космическая отрасль переживает тяжелые времена и нуждается в кардинальных изменениях. Однако, читая официальный сайт «КБ «Южное», создается впечатление, что все хорошо и поводов для беспокойства нет. Какую версию принять, выбор за вами.
В 2015 году КБ «Южное» постиг громкий международный скандал, связанный с проектом стартового комплекса Циклон-4, разрабатываемого совместно с Бразилией. Согласно контракту, подписанному между странами еще в 2004 году, Кб «Южное» обязалось разработать ракету-носитель «Циклон-4» для запусков с бразильского космодрома Алькантара. КБ «Южное» постоянно затягивало с предоставлением чертежной документации, в результате чего бразильская сторона была вынуждена разорвать контракт по причине сомнительных перспектив и постоянного растущего бюджета. По подсчетам экспертов, Украина понесла убытки на сумму около 800 млн. долларов.
По итогам 2016 года КБ «Южное» показало убыток почти в 2 млрд. грн. При этом, крупная часть денег в размере 1 млрд. грн, взятых под контракт с Бразилией, зависла в банке «Новый», подконтрольном семье Дегтярева. В 2017 году банк был закрыт НБУ как неплатежеспособный, и вернуть замороженные средства оказалось непосильной задачей.
В публикациях за 2017 год сайт предлагает подробно ознакомиться с хитрыми схемами отмывания бюджетных денег Дегтяревым и его подельниками. Расследование по факту растраты продолжается до сих пор.
Это наша гордость и соответственно отношение должно быть особое, чтобы украинская власть не про..ла то, что осталось.