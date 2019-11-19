 До 2023 року Україна має сама себе забезпечувати, без допомоги МВФ, - Маркарова поділилася "амбітним планом". ВIДЕО

Про це вона повідомила hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"Мій амбітний план — змогти закінчити її (програму з МВФ — ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати", — сказала вона.
Міністерка зазначила, що наразі уряд продовжує переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві щодо нової кредитної програми про співпрацю.
"Програма, над якою ми працюємо — хороша і вона має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні — як свого часу це змогла зробити Польща", — пояснила Маркарова.
Нагадаємо, чергова оціночна місія МВФ працювала в Києві 12-26 вересня. За підсумками місії в МВФ заявили, що обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування для України продовжиться в найближчі тижні. У Нацбанку України оцінювали потенційний обсяг нової програми в 5-10 мільярдів доларів і прогнозували отримання перших двох мільярдів до кінця року.
Директор управління Міжнародного валютного фонду з питань Європи Пол Томсен розповів, що фонд сподівається на досягнення швидкого результату в переговорах з українським керівництвом.
Наступна місія Міжнародного валютного фонду, як і планувалося, почала роботу в Києві 14 листопада.
41 млн 960 тыс. человек. Источник: https://censor.net.ua/n3160577»
9 минут! Ровно за 9 минут до проезда кортежа Зеленского перекрывают мост Патона, набережную в 4 полосы - а это почти весь левый берег Киева ждёт 9 минут!!! Стоит весь Печерск... Стоят скорые, опаздывают люди и все ради ОДНОГО КОРТЕЖА.
Львовский метрополитен @natohawks
Ахренеть #НовеОбличчя! Избранный по 153 округу народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 90-е годы отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней
Ronin @ligovs
Ну як вам, зебіли, подобається обирати до ради педофілів, які дітей ґвалтують? Ця банда повинна у тюрмі сидіти, а не в Раді! Що там Рябошапка скаже, може знову нічого страшного, що він приховав таку статтю?
Еспресо @EspresoTV
• Новосад: в Україні більше вчителів, ніж потрібно
• Портнов жив у Коломойського на дебаркадері, - Чорновол
• ДБР вважає, що Порошенко публічно закликав повалити самого себе, - адвокат Головань
NEWSUA Ми ж Вас попереджали! @politkyxnya
• Новосад пропонує перевести вчителів на контракт
• Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття, - BihusInfo
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• "Ми усіх вас закриємо": як ДБР "клепає справи" проти військових і називає Героїв України "ушльопками" - Погребиський
Homer @ItechVK
Самка зелебоба неопредельонных годов на остановке торжествуя: - Порошенке выдвинули пидозру! Я, с трудом сдерживаясь и изображая нейтральность: - А за что хоть? - А КАКАЯ РАЗНИЦА! ХОТЬ БЫ УЖЕ ПОСАДИЛИ СКАРЕЙ! В этом вся их суть.
Volodymyr Horbach @horbachvolod
Дружній візит Андрія Портнова до Офісу президента - це символічне закріплення політичного реваншу янучар. Просніться! Це не сон.
Дарія @darspiwak
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину" 2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки. Цим сказано все...
Yes! Dopeless @_dopeless
Я так розумію, цирк з арештом Пороха буде проходити паралельно з нормандською зустріччю. Запитання: скільки відсотків українців займуть позицію: "чхати, що там на тій зустрічі, аби баригу посадили"?
Кам'янські 25 @************
Мій ранок почався з того, що зелейоби на роботі почали хизуватися,що зараз їх зелений патрон посадить Петра і «плокулола», а Вятровича викинули з ради,як ганебну вош... але після того,як я зачитав про сраку Трампа,в курилці зацарювала тиша! Тепер зелейоби шукають аргументи)
Моніка Левінськи @mykolayovych45
пам'ятаю,довбйоби писали про мільярди вкрадені Порошенком,а тут справа про втручання в роботу ВРП. це означає,що свинособаки,Портнов і "наша" нова влада,взагалі нічого не мають на Порошенка.
Volodymyr Ariev @VolodymyrAriev
Мене складно запідозрити в симпатії до Тимошенко. Чудово, навіть на собі знаю її політичні кульбіти. Але коли глава держави натяками глузує із зовнішнього вигляду жінки, це сором і ганьба! І цей сором він кидає на всю країну. У мене все.
Taras Berezovets @TarasBerezovets
А ведь если бы не слуги народа, мы бы, пожалуй, так никогда и не узнали, какое количество недалеких, жадных и бездарных людей живет с нами в одной стране. Уже за одно это открытие им стоит сказать «дякую, дуже дякую!».
Адам Смит @_Smithchenko
Разговаривал со знакомым - авторитетным социологом. Спросил про Зе. Он: "Мы рейтинги с лета не считали, но ГОВОРЯТ (в профессиональной среде), что СИЛЬНО упало..." (Мопед не мой, за что купил - за то и продаю)
Дана Сандо @Sandorovichd
Більшість в парламенті отримує хабарі в конвертах кожного місяця, группа депутатів посилаючись на президента вказують начальнику поліції Кривого Рогу як йому вести справи, а ДБР оголошує підозру П.О.Порошенку. Президент уклоніст, який вімивав гроші вкрадені у ПБ. Очищення влади?!
Just Do It @NataBelova
То есть, эти идиоты, кроме "кумовства", на Порошенко ничего не нашли. Очень хотелось бы послушать по каким конкурсам на должности были назначены зелины и бенины друганы, и половина 95-квартала.
Сергій Таран / Sergiy Taran @sergiy_taran
Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів у нас «забагато». І тому наступного року треба, вочевидь, передбачити кошти на їх «сертифікацію». От, бачите! А ви, невдячні, казали, що у Зеленського у Бюджеті-2020 забули про вчителів із зарплатою у $4000!
Мойсейович @ViktorMoiseich
При Порохі не було думок не сплачувати податки та перевести бізнес за кордон. Зараз вже тони інфи прочитав про те, як це зробити. Чому зі своїх податків я винен спонсувати -ІгарьВалєрича -житло тещам слуг -донбасятину -поліцію -громадян рф -українофобів у всіх держустановах?
Сніжок @snizhok_snizhok
На медичну сферу Дніпра з бюджету виділено лише 200 млн грн, цього вистачить лише на перший квартал.. Тривожні новини повідомляє місцеве радіо.. Кінець епохи бідності..
Она все равно до этого времени не доживет.
Пракиески при любом раскладе
ПыСы Зеленые дятлы за месяц увеличили внешний долг на миллиард зеленых омериканских денех
Практика имеется.
ПыСы Я гопотой никогда не был
Пока не поздно, этого пузана нужно отправить в психдиспансер....
Шухер состоялся еще полгода назад.
И я не вижу НИЧЕГО,что б могло этот шухер предупредить
Да он продолжается с тех пор,как "мутрый норот" избрал дважды несудимого!
Не надо врать самому себе. Если за это время все стало только хуже и абсолютное большинство считает войну "гражданской" и от нее сильно устали - то здесь уже ничего не изменить.Надо просто насрать и валить отсюда у едреней фене.
Что толку,что ты будеш рвать жилы и задницу и что-то строить?
Прийдут "мудрые" макаки и все измажут в говнище.
На поверку оказалось,что этот "мудрый норот" действительно родные братья кацапотварям с единственным небольшим отличием,если у кацапотварей нормальных где-то 7-10 процентов - то здесь из где-то до 15.
Остальные,как и грит кремлевский крысеныш "один норот"
Одним из условий является посадка и конфискация кало-мойского
А до 2023 этого никто делать не будет ))
или остались те, кто сомневается?
Но комментс.
Свежо предание, да верится с трудом
Это даже не абсурд, это маячня!