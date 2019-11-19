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 Політика України
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Все про:Юрій Корявченков (12) Медяник В’ячеслав (11) Поляков_Антон (8) Захарченко Володимир СН (1) Клітіна (1)

 "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної. АУДІО

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив новий аудіозапис розмови чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу.

Відповідний аудіозапис Поляков опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Олександра Клітіна, та сама заступниця міністра, яка, з огляду на аудіозапис, потрапила на посаду через ліжко. А ви кажете, що тільки через ліфт можна", - зазначив нардеп у коментарі до опублікованого запису.

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра (инфраструктуры. - Ред.). Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]
- Это называется, я чиста перед вами.
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.
- Ха, ты куда, 5 детей. 
- У вас там интересно.
- А Савченко где?

...

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…
- Ну понятно.

...

Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.

Олександра Клітіна обіймає посаду заступника міністра інфраструктури з 18 листопада. Загалом у міністерстві вона працює з 2015 року - радником міністра до 2016 року і до 2018-го - директором групи підтримки реформ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160548
 
 
 Топ коментарі
 
Будни цирка . Выбрали ? Жрите !
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Что не день зашквары все более мезкие ))
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Ги-ги-ги! Головге зламати систему!
Ну і як вам результат?
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Судя по ужасному качеству записывал какой-то любитель на диктофон.
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Очень подленько, на записи только намеки о том как могла красивая женщина получить должность.
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Этой Саше по шоссе идти не потребовалось "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 2493
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такой способ трудоустройства есть во всем мире) так что не она первая не она последняя, а может она к тому же и неглупая..)
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ХНУПС - это Харьковский национальный университет Воздушных Сил
Зробили себе разом.
"Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 1140

Игорь Ерёменко: Это жесть. Не прошло и полгода, как вернулся в военную столовую совок. Слава ЗЕ!!! Слава зеле-филам. Порох так воровал, что перед обедом сперва фотографировали ту красоту, что давали курсантам, а только потом ели. А теперь... Пришли те, кто "не ворует" и жить стало веселее, "изобилие". Слов нет, кричать хочется: люди, очнитесь. Хакнули целую страну! Это же переворот, только в более изощрённой, или скорей всего, извращённой форме, потому, что исполнителем сего была сама жертва. А заказчик его и спонсор - страна агрессор! С*ка, тупые зеле-филы, что вы натворили?! С*ка, С*ка,

https://ibigdan.livejournal.com/24374316.html
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Я полчаса ржал, пришлось идти в аптеку за ношпой, сильно болел живот после ржачки. "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 7124
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В 2000-х показывали какой-то расейский сериал (по-моему "агентство нестандартных ситуаций" или что- то в этом роде), так там чувака одного звали Катя...так что всё возможно))))
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представляю как ей сегодня по коридорам министерства ходится... на пару недель на больничный уйдет пока не уляжется шумиха...
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Есть мнение, шо "записали" на диктофон местные менты по команде Авакова. Эта запись уже пару недель как была в наличии у нескольких людей в стране. И Зам. Министра инфраструктуры Саша Клитина - не единственная, кто получил должность через "постель". Не забывайте губастого Дубилета, Гончарука, Нефедова и Антоненко- этот гей-квартет еще взорвет" Интернет "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 9246
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Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, чье имя всплыло в разговоре "слуг народа" с начальником полиции Кривого Рога, могла ездить в Крым после аннексии.
OBOZREVATEL нашел страницу чиновницы в Instagram. Среди традиционных фото красотки есть еще одна, датированная ноябрем 2015 года. На ней она стоит рядом со светловолосой девушкой. А геотег указывает, что снимок был сделан в Крыму.

"Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 3430
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юзик сегодня по полной отрабатывает операцию "отвлечение от капитуляции"
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Рейтинга им мало

"Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 7134

Alex Noinets: Підозра Порошенку - це політичні переслідування.
Я не проти політичних переслідувань. Я навіть вважаю, що вони можливі і у деяких випадках потрібні. Наприклад, коли ми прийдемо до влади, я буду голосувати за політичні переслідування пана Зеленського та його команди.
Я проти того, щоб робити таке лице, ніби всрався не ти.

Політичні переслідування - вони ж для чого робляться? Для того, щоб показати, що ти не лох, що ти нормальний пасажир. Тобто, щоб показати свою волю, силу, мощщщ.

Тому якщо робиш політичні переслідування, то роби ж ти їх як чоловік. Вийди та скажи - ненавиджу тебе і всіх твоїх близьких. Всіх буду саждати, а кого не зможу - тих просто на вулиці бити буду. Посольство США? Пішло ти нах...й посольство США і посол особєнно нах...й пішов, порадники ї@ані, кажуть не можна політичні переслідування. Можна, я вам не лох.

А отак шоб тут ніби переслідування, але сам я за шторкой постою - це х.....ня.
А сам ти лох і любиш дупу.

Oleksii Osypenko: Ну то есть за пять лет они сумели нарыть аж целый захват власти. Шерлоки, е@........ ... .....у, Холмсы.
А как же мародерство? Как же невиданные хищения? Где збагачення в 82 раза?

Не, я понимаю. Сейчас долбо.....ы, боты и медиабл.......а понесут в массы мессидж, мол, Аль Капоне тоже за неуплату налогов взяли, а потом уже все посыпалось, но ..... Вы ж орали, что все очевидно, понятно и доказательств - вагон. Ну там, Кононенко. Злочынни наказы и казаны. Бигус ваш использованный, в конце-концов. Где все это?
В итоге - захват власти. Посредством демократических выборов. Признанных всем миром, включая даже е@антяев из РФ.
Ну шо тут скажешь? Портнов, видать, и вправду до....уя сильный юрист. Соточку от груди жмет, поди. Как юрист, конечно, говно, но зато сильный.
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Просто феерическое позорище перед западом..перед украинцами..перед всеми..Тупорылая банда зелёных полудурков начинает обрастать какими то конченными кацапскими ******* . которым из бюджета будут ещё платить с мозолей нищих граждан обалденные гонорары.. Где **** Пиночет?? ****** ты кривой ********* рог!
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