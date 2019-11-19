 "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної. АУДІО

Відповідний аудіозапис Поляков опублікував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Олександра Клітіна, та сама заступниця міністра, яка, з огляду на аудіозапис, потрапила на посаду через ліжко. А ви кажете, що тільки через ліфт можна", - зазначив нардеп у коментарі до опублікованого запису.
- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра (инфраструктуры. - Ред.). Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]
- Это называется, я чиста перед вами.
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.
- Ха, ты куда, 5 детей.
- У вас там интересно.
- А Савченко где?
...
- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…
- Ну понятно.
...
Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.
Олександра Клітіна обіймає посаду заступника міністра інфраструктури з 18 листопада. Загалом у міністерстві вона працює з 2015 року - радником міністра до 2016 року і до 2018-го - директором групи підтримки реформ.
і смоктала сушку
Зробили себе разом.
Игорь Ерёменко: Это жесть. Не прошло и полгода, как вернулся в военную столовую совок. Слава ЗЕ!!! Слава зеле-филам. Порох так воровал, что перед обедом сперва фотографировали ту красоту, что давали курсантам, а только потом ели. А теперь... Пришли те, кто "не ворует" и жить стало веселее, "изобилие". Слов нет, кричать хочется: люди, очнитесь. Хакнули целую страну! Это же переворот, только в более изощрённой, или скорей всего, извращённой форме, потому, что исполнителем сего была сама жертва. А заказчик его и спонсор - страна агрессор! С*ка, тупые зеле-филы, что вы натворили?! С*ка, С*ка,
https://ibigdan.livejournal.com/24374316.html
OBOZREVATEL нашел страницу чиновницы в Instagram. Среди традиционных фото красотки есть еще одна, датированная ноябрем 2015 года. На ней она стоит рядом со светловолосой девушкой. А геотег указывает, что снимок был сделан в Крыму.
Alex Noinets: Підозра Порошенку - це політичні переслідування.
Я не проти політичних переслідувань. Я навіть вважаю, що вони можливі і у деяких випадках потрібні. Наприклад, коли ми прийдемо до влади, я буду голосувати за політичні переслідування пана Зеленського та його команди.
Я проти того, щоб робити таке лице, ніби всрався не ти.
Політичні переслідування - вони ж для чого робляться? Для того, щоб показати, що ти не лох, що ти нормальний пасажир. Тобто, щоб показати свою волю, силу, мощщщ.
Тому якщо робиш політичні переслідування, то роби ж ти їх як чоловік. Вийди та скажи - ненавиджу тебе і всіх твоїх близьких. Всіх буду саждати, а кого не зможу - тих просто на вулиці бити буду. Посольство США? Пішло ти нах...й посольство США і посол особєнно нах...й пішов, порадники ї@ані, кажуть не можна політичні переслідування. Можна, я вам не лох.
А отак шоб тут ніби переслідування, але сам я за шторкой постою - це х.....ня.
А сам ти лох і любиш дупу.
Oleksii Osypenko: Ну то есть за пять лет они сумели нарыть аж целый захват власти. Шерлоки, е@........ ... .....у, Холмсы.
А как же мародерство? Как же невиданные хищения? Где збагачення в 82 раза?
Не, я понимаю. Сейчас долбо.....ы, боты и медиабл.......а понесут в массы мессидж, мол, Аль Капоне тоже за неуплату налогов взяли, а потом уже все посыпалось, но ..... Вы ж орали, что все очевидно, понятно и доказательств - вагон. Ну там, Кононенко. Злочынни наказы и казаны. Бигус ваш использованный, в конце-концов. Где все это?
В итоге - захват власти. Посредством демократических выборов. Признанных всем миром, включая даже е@антяев из РФ.
Ну шо тут скажешь? Портнов, видать, и вправду до....уя сильный юрист. Соточку от груди жмет, поди. Как юрист, конечно, говно, но зато сильный.