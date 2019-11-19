 "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музиканти з ТНМК за підтримки Мінкульту записали новий кліп до Дня Гідності і Свободи. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик називається "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси". Слова написав Артем Полежака, зачитав їх Олег Михайлюта - Фагот з ТНМК, анімацію зробив художник Саша Даниленко, який також малював кліпи для гурту "ДахаБраха".
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Все нормально,только вот про "старшего брата" лажа.Не братья они нам-ни старшие и не младшие.Залесская перкатипольная безродная мордва-мокша.Вот кто они есть на самом деле.
Запомни мои слова.
Я здогадуюся.
Также как и часть Белгородской и Курской областей.
Так можно стебаться с чужой истории, но не со своей.
Мне понравилось.