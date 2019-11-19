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 Політика України, Суспільство, Шоу-бізнес
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Все про:Міністерство культури (172) День гідності і свободи (22)

 "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музиканти з ТНМК за підтримки Мінкульту записали новий кліп до Дня Гідності і Свободи. ВIДЕО

Музиканти українського гурту ТНМК за підтримки Мінкульту записали новий кліп до Дня Гідності і Свободи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик називається "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси". Слова написав Артем Полежака, зачитав їх Олег Михайлюта - Фагот з ТНМК, анімацію зробив художник Саша Даниленко, який також малював кліпи для гурту "ДахаБраха".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Варшаві та Страсбурзі відзначили День Гідності та Свободи. ВІДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160518
 
   
 Топ коментарі
 
Все нормально,только вот про "старшего брата" лажа.Не братья они нам-ни старшие и не младшие.Залесская перкатипольная безродная мордва-мокша.Вот кто они есть на самом деле.
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добре........молодіжно....... головне що не кацапське...
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Тот, кто "перековал свой меч на орало", будет пахать на того, кто оставит меч себе основным ремеслом.
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Зеленский уже начал вписывать в историю Украины свою позорную страницу.
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Не исключено, что все в точности наоборот. "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музиканти з ТНМК за підтримки Мінкульту записали новий кліп до Дня Гідності і Свободи - Цензор.НЕТ 7471
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Зеленский - это лучшее что случилось с Украиной за последние 20 лет.
Запомни мои слова.
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А ты запомни мои: ты лишнехромосомный долбо_б "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музиканти з ТНМК за підтримки Мінкульту записали новий кліп до Дня Гідності і Свободи - Цензор.НЕТ 8602
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А я на твои, блевота парашная, просто моргал и просто поклал
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Отличный актёр в образе, какие проблемы ? А ты вот - тупой и брехливый гандон ... и не в образе, а по своей сути...
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Ти ети образá в рамочку уже взял, зеблан? Моліссі, нєбось, на царя-батюшку сваво? Бгг

"Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музиканти з ТНМК за підтримки Мінкульту записали новий кліп до Дня Гідності і Свободи - Цензор.НЕТ 2817
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Все нормально,только вот про "старшего брата" лажа.Не братья они нам-ни старшие и не младшие.Залесская перкатипольная безродная мордва-мокша.Вот кто они есть на самом деле.
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А хто то скрутив таку дулю кацапам?
Я здогадуюся. "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музиканти з ТНМК за підтримки Мінкульту записали новий кліп до Дня Гідності і Свободи - Цензор.НЕТ 834
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Супер!!!! Только про Т34 весьма спорно!
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Там вообще много чего спорного. Ну пусть будет хоть такое.
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Вот только чего это горбачев украинец - я не понял)
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Мама этническая украинка Ставропольского Края.
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Ставропольский край раньше был украинским.
Также как и часть Белгородской и Курской областей.
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Таганрог и Стародубщина. Украина от Сяну и до Дону.
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Некоторые странички истории еще не остыли и продолжают болеть. Такой циничный вариант изложения истории не приемлем.
Так можно стебаться с чужой истории, но не со своей.
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Молодцы хлопцы, рэп чётко по всей истории Украины. Респект.
Мне понравилось.
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ТНМК - яскравий доказ, що у Харкові далеко не всі є закацаплене тупе бідло! Хлопці - супер! Гордість Нації!
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