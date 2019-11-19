 "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси", - музиканти з ТНМК за підтримки Мінкульту записали новий кліп до Дня Гідності і Свободи. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик називається "Історія України за 5 хвилин - повна і безкомпромісна, без прикрас і попси". Слова написав Артем Полежака, зачитав їх Олег Михайлюта - Фагот з ТНМК, анімацію зробив художник Саша Даниленко, який також малював кліпи для гурту "ДахаБраха".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Варшаві та Страсбурзі відзначили День Гідності та Свободи. ВІДЕО