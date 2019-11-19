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Все про:хвороба (185) Міноборони (2946) розвідка (1498)

 Окупантів на Донбасі "косять" інфекційні захворювання, а імпортовані з РФ ліки - непридатні, - ГУР. ВIДЕО

Командування російсько-окупаційних військ намагається приховати масштаби поширення інфекційних хвороб серед особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Кількість інфекційних захворювань зростає у т. ч. через те, що завезені з території РФ медикаменти є простроченими і непридатними для використання", - йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, зазначена проблема минулого тижня обговорювалась як найбільш гостра під час навчально-методичного збору з начальниками медичних служб окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка

"Залучені до участі у заході представники керівництва військово-медичної служби ЗС РФ рекомендували колегам без зайвого афішування шукати можливість лікувати військовослужбовців у цивільних медичних закладах за місцями дислокації підрозділів", - повідомили у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160498
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошие на паРашке лекарства...больше их отправляйте в Домбабве и Лугандон...этим только скрепная фармакология нужна...
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А куда смотрит Сивохо? Украина должна подкинуть лекарств. Поддержать "наших шахтеров и трактористов".
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Червоному хресту необхідно збільшити обсяги допомоги колаборантським бандам.
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Хорошие на паРашке лекарства...больше их отправляйте в Домбабве и Лугандон...этим только скрепная фармакология нужна...
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не... ну, если лечить сифилис анальгином...
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Гепатит -С передается любыми способами, вплоть до общего мыла, на сегодняшний день цирроз печени - это врачебная ошибка в диагнозе.
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Надо к ним Супруниху выслать с клизмой!)))
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Инфицировали зону пропагандой, а лечат таблетками
Идиоты!
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Колись думка промайнула: ми ж їм навіть воду постачаємо, то було б весело, якби серед літа в спеку у водогін невідомо як потрапила якась кишечна паличка, щоб сєпари добряче прос...алися! А потім через кілька днів перекрити їм воду, щоб гівно не було чим змити!
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А куда смотрит Сивохо? Украина должна подкинуть лекарств. Поддержать "наших шахтеров и трактористов".
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Срочно вызывайте красный крест с колонами грузовиков медикаментов на помощь террористам.
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И разведка вбрасывает такие дешевые фейки.... Не позорились бы окончательно.... Вы когда-нибудь слышали что-то подобное от уважающей военной разведки какой-либо страны?
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Нехай подихають в муках кляті покидьки! Костомаха в допомогу!
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Вот теперь стало понятно зачем Зе затеял разведение. Чтобы наши бойцы не заразились. Но зачем же нужен Нормандский формат если все орки сами помрут и Донбасс станет наш?
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...сифилис?..ну тогда подождем немного,все само собой и решится...
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В древности так даже какая-то война закончилась: из-за эпидемии холеры.
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Желаю умершим хорошего здоровья, а пока неумершим хороших болезней.
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