 Окупантів на Донбасі "косять" інфекційні захворювання, а імпортовані з РФ ліки - непридатні, - ГУР. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Кількість інфекційних захворювань зростає у т. ч. через те, що завезені з території РФ медикаменти є простроченими і непридатними для використання", - йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, зазначена проблема минулого тижня обговорювалась як найбільш гостра під час навчально-методичного збору з начальниками медичних служб окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка

"Залучені до участі у заході представники керівництва військово-медичної служби ЗС РФ рекомендували колегам без зайвого афішування шукати можливість лікувати військовослужбовців у цивільних медичних закладах за місцями дислокації підрозділів", - повідомили у відомстві.