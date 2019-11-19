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 Суспільство
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Все про:Донбас (13699) розведення сил (89)

 "Годі голову морочити взад-вперед, тільки вперед": мешканці прифронтових Карлівки і Нетайлового про можливе розведенні військ. ВIДЕО

Жителі прифронтових сіл Карлівки і Нетайлове (Донецька область) розповіли про своє ставлення до можливого розведення військ на Донбасі.

"Жителі сіл Карлівка та Нетайлове дуже добре пам'ятають російську окупацію 2014 року. Більшість з них підтримували війська агресора. Адже російська пропаганда зробила все, щоб вони повірили у щасливе майбутнє спільно з Москвою. Минув час, вони зрозуміли свою помилку. Оскільки мають змогу бачити, як страждають мешканці тимчасово окупованих територій. Не всі вони підтримують Україну. Просто завдяки нашим військам - ці жителі отримали стабільність, якої так не вистачає їм протягом усіх років війни", - пише кореспондент Цензор.НЕТ.

"У цих краях також живуть тисячі патріотів України і вони свідомо виступають проти відведення наших військ у тил. Адже не хочуть, щоб повертався "русский мир". Знають, чим це їм загрожує. Адже Донецьк близько і багато з них постраждали у 2014 року від того, що підтримували Україну. Тепер вони хочуть, щоб їх почула влада України і не здавала українські території окупанту", - резюмував кореспондент.

Читайте також: Подальше розведення сил на Донбасі до проведення саміту в "нормандському форматі" не планується, - глава комітету ВР з нацбезпеки Завітневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160488
 
   
 Топ коментарі
 
Партия войны. Стопудово. Хорошо, что у нас есть мыролюбный попугайчик Зеля.
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"Прошло время, они поняли свою ошибку."
А чи зрозуміють свою ашіпку зебобіки?
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а где зе и ермак зебил?????????????
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Партия войны. Стопудово. Хорошо, что у нас есть мыролюбный попугайчик Зеля.
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-Этого везите в морг.
-Товарищ санитар, пожалуйста, очень вас прошу, может меня все таки в реанимацию?
-Нет! Врач сказал в морг, значит в морг.
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Дайте "герою" автомат и гранаты, он рвется в бой...... . " Прошло время, они поняли свою ошибку" Источник: https://censor.net.ua/v3160488. "Годі голову морочити взад-вперед, тільки вперед": мешканці прифронтових Карлівки і Нетайлового про можливе розведенні військ - Цензор.НЕТ 2646
"Годі голову морочити взад-вперед, тільки вперед": мешканці прифронтових Карлівки і Нетайлового про можливе розведенні військ - Цензор.НЕТ 5739
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"Прошло время, они поняли свою ошибку."
А чи зрозуміють свою ашіпку зебобіки?
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О, вже почали розуміти. Сєпари, правда, переконалися що проголосували як і треба.
А от ті хто за Україну при згадці про Зеленського плюються і матюкаються.
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В селах, де живуть етнічні українці там і до 2014-го все розуміли і в них (принаймні в більшості) не стояло питання бути з кацапами чи з своїм народом. Це в містах де більше половини кацапів завезених йоською сраліним після голодомору була ділема от вони й тяглися до своїх кацапсячих коренів.
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Вони вже розуміють, але не зізнаються в цьому. Хоча є і особливо упороті, хто не розуміє.
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под приезд Зе, привезут других "местных жителей"(тех что организовывали реХферендум ДНР\ЛНР) и "местные жители" скажут что войска ВСУ нужно отводить за Днепр.
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Где зе и ермак ? Ну я бы написал в рифму.... Так зараза улечу в "Бан"ю.
Розумні і так зрозуміють.
Пропоную СівУху та Тьотю Римму, залишати в селах, з яких виводяться ВСУ. Ото сміливість покажуть та договороспроможність.
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А что уже произошло там, где разведение состоялось? Конкретно?
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к примеру- уперли лавочку станица Луганская. Кунг на мосту не убран более того бойцы рыспублики нацепили на себя повязки СЦКК к которому никакого отношения не имеют.На уровне слухов: орки переоделись в гражданскую одежду и никуда не отступили доказать можно лишь путем проверки документов у гражданского населения но укр. полиция туда зайти не может, о демонтаже сооружений ( в отличии от укр.стороны) никто и нигде не упоминает не говоря уже о фотодоказательствах хотя бы того же ОБСЕ
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Так пусть наши солдаты и добробаты тоже переоденутся в гражданскую одежду и никуда не отступают.
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наши солдаты и добробаты в наперстки(переодевание) не играют и выполняют приказы согласно Устава
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Это понимают все что только вперед , или хотя бы остаться на своих позициях - кроме Зельц команды Зеленых упырей !!! Оно этим отводом только деморализует ВСУ !!! Но может это и есть его и Куйла план ?! Да.."Веселая" перспектива складывается благодаря Скомароху !!!
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Кляті донбаські "порохоботи", що вони знають де їм буде ліпше жити. Зебіл з Сивухою сказали в "сіру зону" - значить в "сіру зону".
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Государство перестало существовать после того как поставило во главу угла не интересы своих законопослушных граждан которые не ходили по референдумам и поддерживпли Украину а интересы других.
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ща зєля вам тесло-ролік запише і розкаже як все буде добре і він все гарантує.
дякую, дуже дякую....
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ЗЕштанмаер сказал в морг, значит в морг. Больной, и не сопротивляйтесь. С болезнью нужно заключить ЗЕ-перемирие, отвести лекарства чтобы не правацировать болезнь и договориться где то по середине.
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Жидокацапське кодно зробить те, що захоче.
Ви зробили цих людей разом!
Зє! Радійте! Пишайтеся!
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когда аграрию бабломойскому с бюджета страны дадут кредит на покупку украинской земли что мы будем защищать чью землю?
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гениальная идея! смело можешь просить у фиКало,мойского доляху)))
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ЗЕ думает иначе. По какой то не понятной никому логике он верит что чем дальше он отведет войска ВСУ тем быстрее Украина вернет окупированные территории. Логика мягко говоря странная и никем кроме него не понятная. Сейчас ЗЕ с Хомчаком найдут несколько сепарских бабушек, которые будут умолять ЗЕ отвести побыстрее ети бендеровские войска которые мешают прийти рузьке-асвабадителям
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Сейчас наш бубочка смотается туда и сварганит другой ролик с другими людьми.
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так вперёд в бой на ордло. соевые зебильные прахоботы возглавят атаку.
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В этих краях также живут тысячи патриотов Украины и они сознательно выступают против отвода наших войск в тыл. Ведь не хотят, чтобы возвращался "русский мир". Знают, чем это им грозит. Ведь Донецк близко и многие из них пострадали в 2014 году от того, что поддерживали Украину. Теперь они хотят, чтобы их услышала власть Украины и не сдавала украинские территории оккупантов", - резюмировал корреспондент.Источник: https://censor.net.ua/v3160488

А Сивохо родственники интересы которых он представляет не рассказывали об этом.
Откуда ему знать...
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Зеленский и СН - это пророссийская ОПГ!!!
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Агрессивное меньшинство всячески вредит "миротворцу" бубочке.
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Поняли ошибку? Не думаю... А в том, что "только вперед" для них - это до Лондона, уверен.
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У меня друг, Женя, с Галициновки это рядом с Карловкой, ещё в начале марта 14-го рассказывал. Сам машину песка подогнал местные ребята блокпост строили.
Боялись бандеры приедут Карловское водохранилище взрывать. Лечь все собирались но не пустить западенцев. Как там сейчас Женя?
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