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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Газпром (482) Нафтогаз (636) транзит газу (97) Олексій Оржель (20)

 Отримана від "Газпрому" пропозиція щодо транзиту неприйнятна, - глава Мінекоенерго Оржель. ВIДЕО

Прислана 18 листопада російським "Газпромом" на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозиція про продовження терміну дії існуючого або укладання нового договору про транзит газу строком на один рік з відмовою від претензій у міжнародному арбітражі є неприйнятною.

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Давайте відверто. Ця пропозиція, яка отримана, вона є неприйнятною для України, зважаючи на те, що треба відмовитися від арбітражів і підписати договір лише на один рік", - сказав Оржель.

Водночас міністр висловив сподівання, що сторони ще зможуть повернутися до конструктивного діалогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" отримав пропозицію "Газпрому" щодо угоди про транзит, - Вітренко

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160407
 
   
 Топ коментарі
 
Пора напомнить миру, шо Украина требует хутина на скамейку подсудимых в Гааге.
За море крови.
А за Украиной и другие страны подадут заявы против убийцы
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С чего так? Чем более неприемлимое предложение от русни тем большая вероятность что зебилы его выполнят...
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Я очень расстроился, если честно, когда смотрел это видео...
Не от текста, и не от Сольвьёва.
А то, что увидел среди смеющихся зрителей Макаревича и Немцова.
Их винить нельзя. Понятно, год был - 2008. И они, наверняка, не вникали в разгорающийся газовый конфликт.
А Украине уже тогда было не до смеха...
Ростки шантажа переросли в кровавую войну.
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С чего так? Чем более неприемлимое предложение от русни тем большая вероятность что зебилы его выполнят...
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выкладываю это смердючее видео, просто что бы все помнили, что из себя представляет самодовольная Рашка..
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв! 2008 год

Духовная миссия кацапни: сидеть на бутылке и жрать с лопаты ягель!
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Я очень расстроился, если честно, когда смотрел это видео...
Не от текста, и не от Сольвьёва.
А то, что увидел среди смеющихся зрителей Макаревича и Немцова.
Их винить нельзя. Понятно, год был - 2008. И они, наверняка, не вникали в разгорающийся газовый конфликт.
А Украине уже тогда было не до смеха...
Ростки шантажа переросли в кровавую войну.
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Циплят по "нормандскому сходняку" считают...
Нелох поедет...ему там по ушам проедут...и все сразу станет приемлимым...
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у Нафтогаза, пардон дамы, яйца круче, чем у Зеленского. хоть тут козлов послали по адресу...
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Еще пока никто.. и никого..и никуда не послал...это не официальный ответ...это личное мнение..
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А личное мнение...и линия партии...это ни одно и тоже..
Тем более что у зебобиков линия партии превышает их личное мнение...
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согласись, личного мнения у слуг нет по определению. они ж, как флюгер, нос всегда по ветру держат. а если у кого извилина в мозгу вдруг стала загибаться, сразу получают отлуп от кассы и начинают разоблачать недавних коллег по кнопкодавству.
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Соглашусь...
И потому уже завтра этот министр может начать с легкостью утверждать обратное...после того как ему по попке надают...😀
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Отлично, петики соглашаются друг с другом! Хороший знак для страны.
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Представляешь их премии в случае успеха?Так что за свои кровные борятся.Единственный интерес.
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как они с этим бл@дством жить собираются? ведь это же просто вопрос времени когда именно и кто их поставит раком в буквальном смысле. просто вопрос цены. там же желудок вместо мозга!
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40милионные премии немного глушат угрызения совести.
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Кого и куда нафтогаз послал?
Просто сообщили, что оппонент выставил не приемлемые условия. Читайте текст внимательно
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оппонент? в тексте нет этого слова. читайте внимательнее...
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Пора напомнить миру, шо Украина требует хутина на скамейку подсудимых в Гааге.
За море крови.
А за Украиной и другие страны подадут заявы против убийцы
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Російські війська атакували українські позиції поблизу села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.
Як повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook, цей населений пункт вважався тихим місцем, раніше там не велися бої. Сизе розташоване в Луганській області поблизу кордону з Росією.
"Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Один наш воїн важко поранений, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують, це не випадковий вибух, поранення бойове. Зараз за життя десантника борються лікарі", - написав Бутусов.
"Очевидно, атака здійснена з території РФ, у районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення у Станиці Луганській. Невизнана війна триває під акомпанемент заспокійливих політичних заяв, відірваних від реальності", - додав він.
При цьому в штабі ООС в зведенні за 18:00 повідомлень про удар в Сизому не було. Зазначалося лише, що терористи обстріляли ЗСУ біля Луганського, Кримського, Новотошківського і Травневого.Полученное от "Газпрома" предложение по транзиту неприемлемо, - глава Минэкоэнерго Оржель - Цензор.НЕТ 1849
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Ти не туди ляпнув, шановний! Гравець хріном на роялі, разом зі своєю ******** українофобів-м'яко кажучи , не мій хєрой! І дякувати цьому ватяному кодлу можна тільки квитками на Ростов! І якнайшвидше!
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Как бы там кацапы вообще не организовали новый котел как раз под нормандские переговоры. ***** любит такие прелюдии устраивать чтобы на переговорах у него был рычаг давления.
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А тебе хтось питає? Меркель (чи хто там від ЄС) "приемлемо", )(уйлу "приемлемо", а йому бач ні.
Блазень скаже - і все буде "приемлемо".
Вже з Йулькой проходили у 2008-му. Досі видихуємо.
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Вот люблю читать подобную публику у которых мозг вытеснил телевизор! "Йулька варофка заключила невыгодный контракт и покупала газ по 400 баксов - это загнало страну в долги!!! "©(так гласит телевизор).
А теперь о физике и химии: по трубам транспортируется сжиженый газ, находящийся под давлением до 12 атмосфер. Во время сжижения обьем газа уменьшается в 600(!) раз. И точно так же увеличивается в обьеме при переходе с жидкого в газообразное состояние. Мало того в системе бытового газоснабжения не чистый газ, а газовоздушная смесь под давлением 0,005 атмосферы.
Теперь считаем какой был "подьем" на газе до 2013-го года и какой "клондайк" ныне (особенно при нынешних ценах для потребителей).
А вы, лохи и далее про "йульку фарофку" трындите. Она однозначно гофно редкой породы, но хватит гнать пургу.
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Він там лише один такий. А ще він із Києва, тому його зебіли з'їдять.
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Цього узеленського Юлька взула і забула. Отримана від "Газпрому" пропозиція щодо транзиту неприйнятна, - глава Мінекоенерго Оржель - Цензор.НЕТ 2629
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Вы лучше бы газохранилища охраняли посильнее. Не забывайте коварство ***** и как кацапы в 2014 нам подорвали газопровод и мы понесли убытков на 50млн. долларов.
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Слуги соседнего народа всегда сделают приятное соседнему народу.
откажутся и от арбитража и примут любой кабальный договор
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Правый сектор хотел подорвать в свое время трубу.
Сейчас бы и проблем не было никаких.
Нет трубы-нет проблем!☠️
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Тобто, якби запропонували на 2 чи 3 роки, то оржелю це здавалося б прийнятним? Як легко транжирить те, що не напрацьовано власними зусиллями! Останні півроку тільки тим і зайняті, що прожирають ресурс створений попередніми ВР і президентом , не генеруючи абсолютно нічого
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