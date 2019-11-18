 Отримана від "Газпрому" пропозиція щодо транзиту неприйнятна, - глава Мінекоенерго Оржель. ВIДЕО

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Давайте відверто. Ця пропозиція, яка отримана, вона є неприйнятною для України, зважаючи на те, що треба відмовитися від арбітражів і підписати договір лише на один рік", - сказав Оржель.
Водночас міністр висловив сподівання, що сторони ще зможуть повернутися до конструктивного діалогу.
Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років і з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв! 2008 год
Духовная миссия кацапни: сидеть на бутылке и жрать с лопаты ягель!
Не от текста, и не от Сольвьёва.
А то, что увидел среди смеющихся зрителей Макаревича и Немцова.
Их винить нельзя. Понятно, год был - 2008. И они, наверняка, не вникали в разгорающийся газовый конфликт.
А Украине уже тогда было не до смеха...
Ростки шантажа переросли в кровавую войну.
Нелох поедет...ему там по ушам проедут...и все сразу станет приемлимым...
Тем более что у зебобиков линия партии превышает их личное мнение...
И потому уже завтра этот министр может начать с легкостью утверждать обратное...после того как ему по попке надают...😀
Просто сообщили, что оппонент выставил не приемлемые условия. Читайте текст внимательно
За море крови.
А за Украиной и другие страны подадут заявы против убийцы
Як повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook, цей населений пункт вважався тихим місцем, раніше там не велися бої. Сизе розташоване в Луганській області поблизу кордону з Росією.
"Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Один наш воїн важко поранений, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують, це не випадковий вибух, поранення бойове. Зараз за життя десантника борються лікарі", - написав Бутусов.
"Очевидно, атака здійснена з території РФ, у районі, який безпосередньо примикає до ділянки розведення у Станиці Луганській. Невизнана війна триває під акомпанемент заспокійливих політичних заяв, відірваних від реальності", - додав він.
При цьому в штабі ООС в зведенні за 18:00 повідомлень про удар в Сизому не було. Зазначалося лише, що терористи обстріляли ЗСУ біля Луганського, Кримського, Новотошківського і Травневого.
Блазень скаже - і все буде "приемлемо".
Вже з Йулькой проходили у 2008-му. Досі видихуємо.
А теперь о физике и химии: по трубам транспортируется сжиженый газ, находящийся под давлением до 12 атмосфер. Во время сжижения обьем газа уменьшается в 600(!) раз. И точно так же увеличивается в обьеме при переходе с жидкого в газообразное состояние. Мало того в системе бытового газоснабжения не чистый газ, а газовоздушная смесь под давлением 0,005 атмосферы.
Теперь считаем какой был "подьем" на газе до 2013-го года и какой "клондайк" ныне (особенно при нынешних ценах для потребителей).
А вы, лохи и далее про "йульку фарофку" трындите. Она однозначно гофно редкой породы, но хватит гнать пургу.
откажутся и от арбитража и примут любой кабальный договор
Сейчас бы и проблем не было никаких.
Нет трубы-нет проблем!☠️