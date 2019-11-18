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 Політика України
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Все про:депутат (1011) бійка (474) Герус (84) Беленюк Жан (11)

 Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою". ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк поділився з колегами прийомами самооборони.

Відповідне відео депутат розмістив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Невеликий відеопосібник із самооборони для депутатів, на яких періодично здійснюються напади", - написав Беленюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Провокація Ляшка щодо Геруса може йому коштувати дуже дорого, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160405
 
   
 Топ коментарі
 
А Беленюк, окрім боротьби більше нічого не вміє.
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Дикий Запад. Салун. Врывается молодой ковбой и сходу начинает палить. Все бутылки и стаканы вдребезги, всё в осколках… Наконец, последним метким выстрелом молодой ковбой гасит огонёк у свечи. После чего встаёт старый ковбой, подходит к молодому и говорит:
- Спили мушку, сынок.
- А это-то ещё зачем, дед?!
- Сынок, когда-то я был таким же шустрым и метким, как ты. Но однажды у меня закончились патроны. Подошли ко мне трое, отобрали Кольт, засунули его мне в задницу и повернули три раза. Спили мушку, сынок.
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Небольшая штучка которой похрен любые правила борьбы , как вида самообороны . Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 390 .
Дай Бог конечно , шоб до этого не доходило ,, но всё же !!

Нардеп Беленюк показав, що робити депутатам, коли хапають за сорочку і називають "скотинякою" - Цензор.НЕТ 1421.
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это дорого)))
кастет- дешево надежно и практично
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А бита - так и придраться не к чему, носи сколько хочешь.
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Ляшко тобі покаже хто кому скотиняка, - підійде сзаду і кине з прогином на пів шишечки
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Хорошо хоть беленюки и всякие клованы не идут с бухты-барахты операции делать вместо хирургов и учить детей вместо учителей.
Хотя вреда от них ничуть не меньше -они решают судьбу страны
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очередной дебилоид зелеНый!так пусть идет ***** кинет так!
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Жан Беленюк.
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Спортивная карьера. Борьбой начал заниматься с 2000 года. Первый наставник - Виталий Киселица. Затем к тренировкам подключился Алексей Добровольский.
В 2010 году стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.
В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров и бронзовым призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе среди юниоров.
В 2012 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.
В 2013 году стал бронзовым призёром Летней Универсиады в Казани.
В 2014 году стал чемпионом Европы и бронзовым призёром чемпионата мира.
С 2014 выступает за клуб Лихтенфельс (Германия).
В 2015 году завоевал серебряную медаль Европейских игр.
10 сентября 2015 года, победив в финале чемпионата мира по борьбе чемпиона Азии Рустама Ассакалова из Узбекистана со счётом 6:0, стал чемпионом мира в весовой категории до 85 кг.
В 2016 году вновь стал чемпионом Европы.
15 августа 2016 года стал серебряным призёром летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 85 кг, проиграв в финале россиянину Давиту Чакветадзе.
В 2019 году стал чемпионом Европейских игр в Минске.
Спортсмен-инструктор в ЦСКА ВСУ, лейтенант ВСУ.
16 сентября 2019 года Жан Беленюк завоевал золото на чемпионате мира по греко-римской борьбе.
Политическая карьера. На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от партии Слуга народа, № 10 в списке.
Награды. Орден "За заслуги" II степени (15 июля 2019) - за достижение высоких спортивных результатов на II Европейских играх в г. Минске (Республика Беларусь), проявленные самоотверженность и волю к победе.
Орден "За заслуги" III степени (4 октября 2016) - за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІ летних Олимпийских играх в Бразилии, проявленные самоотверженность и волю к победе.
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Нехилый такой послужной список у Жана.За то не троль поганый,который на Цензоре пасквили целыми днями строчит.
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Такому приему надо учиться не один месяц, а некоторым и не один год. Делюсь опытом, как надо себя вести, при таком захвате, когда встретятся порохобот и зелебот. Самое простое и эффективное решение: резко подвести руки снизу, между рук противника и отбить их в стороны и вниз. Одновременно ударить верхней частью лба в лицо оппоненту. Вуаля, дело сделано, идите за зарплатой.
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Ну допустим Ляшко только рад будет если его обнимая завалят на матрас. А вот что делать с теми кто принимает решения о торговле с агрессором ?
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Молодец, с юмором. И шляшку бы не помешало разок кувыркнуться, держал бы руки при себе
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Ну этот бАрец головой ударился. Для них это все хаханьки.
А вот этот сивоха толстожопарылый алканафт хотя бы просыхает?
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал пять шагов, которые, по его оценке, помогут МЕНТАЛЬНО вернуть жителей временно оккупированных территорий.

Он выделил такие приоритеты:

- вернуть старикам пенсии;

- найти способ, как компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному жилью из-за вооруженного конфликта на Донбассе;

- 140 000 детей, которые родились на неподконтрольной территории (Донбасс и Крым), должны получить украинские документы;

- упростить порядок пересечения КПВВ и создать нормальные человеческие условия на пропускных пунктах;

- изменить информационную политику, избавиться от штампов «свои-чужие, сепары-укры».

* * *

В принципе, это так прекрасно, законченно и цельно, что даже не обязательно как-то ядовито комментировать.

Нарратив (я выучил это новое модное слово), который продвигает Сергей Сивохо, очень прост.

ОБИДЕЛИ МЫ ИХ СИЛЬНО, ПОНИМАЕТЕ?

Надо извиниться. Замолить грехи как-то, испросить прощения.

Мы доставили жителям временно оккупированных территорий значительные неудобства.

Пенсии не платили, сепарами называли и, в целом, майданили, и очень этим раздражали.

Надо теперь как-то найти способ, как им компенсировать ущерб. Какой-то. Какой-то способ найти.

То ли Сивохо продать на мыл*варенный завод, то ли скинуться нам всем и притрусить оккупированные территории баблом, чтобы они, когда плачут, обиженные сильно нашими штампами про сепаров, утирали слёзы тысячными купюрами.

Замолить надо грехи, свидомиты, понимаете? Нагрешили мы сильно перед Донбассом, надо теперь исправляться.

Сделать пять шагов, два раза сделать «ку», поклониться до земли, станцевать, возможно.

Пока Донбасс будет сидеть да вальяжно пальчиком показывать: «Слышь, человек, давай ещё водочки мне принеси, и пенсию, и восстановление инфраструктуры, и я тогда тебя прощу. Может быть».

Жаль, конечно, в этой блестящей стратегии про жителей ОККУПИРОВАННЫХ территорий не нашлось места для упоминания о собственно ОККУПАНТЕ.

Возможно потому, что в голове Сергея Сивохи не нашлось места для собственно мозгов.

Владимир Завгородний
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А чемпіони по срільбі в Раді є? Що вони порадять? З шахів там не має, це точно!
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Шо ж ты давеча у Рады не продемонстрировал не прогиб передом не прогиб задом?
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Редкий Ляшко доживёт до середины силового разговора с Жаном. Респект!
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Шлюхи, мастурбація, =конверти=, турбо-режим, приймання їжі ...
Тепер ще боротьба.
Неймовірно "професійний" парламент ...
Законотворець на законотворці ...
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