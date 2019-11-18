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 Політика України, Суспільство
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Все про:розслідування (1581) УДО (39) Бігус (48) Богдан Андрій (216)

 Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші. ВIДЕО

Главу Офісу президента Андрія Богдана охороняють співробітники Управління держохорони, хоча посада цього не передбачає.

Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка в програмі "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

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На Tesla Богдана журналісти зафіксували номери, які восени 2017 року використовувалися на мікроавтобусі, що привіз співробітників УДО охороняти та обслуговувати весілля сина тоді ще генпрокурора Юрія Луценка. Пізніше номери замінили.

Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші 01

Скріншот із сюжету

"Приблизно в той самий час, коли у Tesla з'явилися номери прикриття УДО, поруч із Андрієм Богданом почав з'являтися один і той же охоронець", - йдеться в сюжеті.

Журналісти з'ясували, що ще 26 червня президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу ОП держохороною. Зазначається, що посада Богдана не належить ані до тих, яким необхідне виділення держохорони, ані навіть до державних.

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Зазначимо, що саме в цій Tesla Зеленський знімає відеозвернення до українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160396
 
   
 Топ коментарі
 
... еще 26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу ОП госохраной.

А как по другому? Муж - опора семьи.
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им все сейчас можно, они бога за бороду схватили и на все эти разоблачительные сюжеты им похер. скажем спасибо 73% терпил
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охі ж дофіга в Україні дебілів. І не подумав би. Так в нього нема курсу. Курс є у Путіна, у Коломойського (ну в того такий курс, як у атомного підводного човна Курськ, але є, у Лєнки є), а у Зеленського курсу нема. 49% ви там що, зомбі?
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Дядя себя любит, уважает и ценит. В отличие от зебилов.
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ЗЕЛЕНОЕ наглое КОДЛО ,во главе с обкуренным наполеоном, в дупу имело тех 73 %, которое стадно проголосовало за этот цирк ,который сейчас происходит в Украине,кстати чайник уже начал закипать и скоро всех зеленых уродов обкатит нежным кипятком
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Скоро и анальную пробку такую же выпустят...
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им все сейчас можно, они бога за бороду схватили и на все эти разоблачительные сюжеты им похер. скажем спасибо 73% терпил
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не може бути, бачив Богдан сам бродив околицями. Хіба тепер взяли під арешт, щоб не бродив. Ще Гончарука треба в кайдани до батареї, щоб самокати не ламав ганяючи по вибоїнах.
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... еще 26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу ОП госохраной.

А как по другому? Муж - опора семьи.
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Чудненько - как охранять, то как госслужащего, а как люстрировать, то он не госслужащий. Портнову ещё аваковскую охрану нужно заменить на УГО...
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Скажемо всі разом "Дякуємо 95 разів", що нас ї***ь в дупу.
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Що поробиш, таке нині життя порохоботів Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 6347
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Пора уже вводить понятие - политическая жёлтизна Главу ОП Богдана, вопрека закону, охраняют сотрудники Управления госохраны, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 3938
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Взагалі то це перевищення поноажень, Зєєєля заробляє собі термін?
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По Ермаку работает СБУ по запросу Разведсообщества США и ЦРУ.
По информации источников знакомых с ситуацией Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на формулу Штайнмайера. СБУ отрабатывает контакты Помощника Президента Украины Андрея Ермака: передвижение, контакты, наружное наблюдение, съём информации со средств коммуникации. Разведсообществу США нужен фактаж для того, чтобы доказать связь: Трамп - Джулиани - Ермак - Сурков или Козак. https://tlgrm.ru/channels/@razvedinfo/1687
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В стране 73 % населения это быдло , и почему быдло не может платит за охрану для барина ? Где логика , а лохи ?
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У тебя все быдло, кто с Украины не сбежал, как ты. Не рядись под порохобота - ты путиносос.
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За янеЛоха, на выборах с учетом не явившихся на выборы, по факту проголосовало примерно 43%, а не 73% населения Украины.
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Петицію 52 ШТАТОМ в USA.
Проведемо опитування?
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tZE inform

@tZEinform

·46 с
"Такое впечатление, что прорвало плотину и дерьмо начинает затапливать "зеленые" равнины" (с) Когда Вова очнется и ему все это расскажут, он еще пожалеет что очнулся
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Богдан - куратор Зеленского от Коломойского, Ермак - куратор от Путина.
За полгода своей деятельности появившийся из ниоткуда г-н Советник президента успел достаточно наследить своими активными мероприятиями.
Это он подписал 12 июля от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
Он лично написал текст заявления, который несчастный Зеленский должен был зачитать 15 сентября на CNN. (на телеканалі CNN президент Зеленський мав зробити публічну заяву про розслідування втручання у вибори США 2016 року та про Джо Байдена - як того хотів Трамп. Втім, за кілька днів у Washington Post вийшла стаття з подробицями всієї історії, й інтерв'ю скасували).
Он так уверен в своей безнаказанности, что 14 ноября, когда в Раде уже началось расследование его многогранной деятельности, он открыто встречался с известным лоббистом Путина-Трампа Б. Ланза, который в 2018 году добился снятия американских санкций с одного из кошельков Путина О.Дерипаски.
Вечером 14 ноября кремлевский диктатор был так нагл, высокомерен и самодоволен, говоря об Украине, потому что он знал, что три ближайших советника-сотрудника Зеленского неустанно работают на Кремль и почти не скрывают этого.
Андрей ПИОНТКОВСКИЙ
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ОООООООООООО! Так вот она - Зрада дня! Уси на Майдан!!
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Так тебя в очередной раз поимел выбранный тобою гидрант
https://youtu.be/MX8oe0Pr6R0
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Я не перехожу на ссылки, брошенные под ноги порохосраном. https://www.youtube.com/watch?v=S_NsNff_Ius
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Ты ошиблося поклонник зелени - между петей и зелей у меня стоит знак равенства
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Чмозелене, а навіщо "усам" на Майдан потрібно Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 8137
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Зе гидрант а ты обещало и скорее всего опять сбрехал
https://youtu.be/MX8oe0Pr6R0
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Зеленский обещал уволить Богдана, если он нарушит закон. Журналисты доказали, что нарушил

InfoResist

Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 8244Читать материал на украинском

Фото: Александр Сенько

Глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно пользуется государственной охраной, которую ему предоставил Владимир Зеленский. Об этом говорится в сюжете программы Наші Гроші.
По данным журналистов, в собственности у Богдана есть Мерседес и Tesla. «Номера на Tesla, которая выезжает из коттеджного городка Богдана и ездит в парламент и антикоррсуд, особенные. Это номера прикрытия», - говорится в сюжете.
Эти же номера в 2017 году были замечены на микроавтобусе, который привез работников УГО для охраны и обслуживания свадьбы сына тогда еще генпрокурора Юрия Луценко.
26 июня президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым и обеспечил Богдана госохраной. Журналисты заявляют, что ничего общего с законом распоряжение о госохране главе ОП не имеет.
Согласно закону, охрану УГО должны получить: президент, руководитель парламента, премьер, первый вице-премьер, главы Конституционного суда и Верховного суда, министр иностранных дел и генпрокурор. В отдельных случаях УГО могут предоставить, например, нардепам или судьям. Но в этом списке нет и никогда не было сотрудников Офиса президента или АП.
«Офис президента - это просто вспомогательный орган главы государства. У него даже властных полномочий нет, и об этом прямо записано в самом положении об ОП. Поэтому предоставлять охрану УГО Андрею Богдану - это прямое нарушение закона», - подчеркнул журналист.
Сам глава Офиса президента объяснять журналистам ситуацию с госохраной не стал.
Журналисты также напомнили президенту Владимиру Зеленскому об обещании уволить Богдана, если тот нарушит закон.
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Ты сам себя запутал Ылитник. Какой закон нарушил Богдан?
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Рейдеры под охраной УГО, это только зебилы могли такое устроить. Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 3191 Главу ОП Богдана, всупереч закону, охороняють співробітники Управління держохорони, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 2498
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вот куда наши денежки идут!!!!ё
Пора объявлять импичмент
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так первое же лицо в Державе, как так не по закону ...,
ща перепишут закон и всех дел.
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