 За підозрами ДБР проти мене стоїть команда Януковича, - Порошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Я перебував з візитом у Турецькій Республіці, мусив скасувати кілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати, що вони нікого не залякають, нічого не вийде", - зазначив Порошенко.

За його словами, звинувачувати президента в захопленні державної влади абсолютно необґрунтовано.

"Протягом свого президентства мені доводилося вирішувати найскладніші питання, ми жодного разу не порушували українське законодавство. Хто в цьому зацікавлений? Звичайно, пан Труба є тільки виконавцем, замовником є екскоманда Януковича, яка дуже часто з'являється зараз не тільки у своїх Telegram-каналах, а й в органах влади. Але важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. Її мета - залякати нашу команду, зупинити нашу боротьбу за європейське і євроатлантичне майбутнє України. Я хочу підкреслити - нічого у вас не вийде", - підсумував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності.

У пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі.