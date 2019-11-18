 За підозрами ДБР проти мене стоїть команда Януковича, - Порошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Я перебував з візитом у Турецькій Республіці, мусив скасувати кілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати, що вони нікого не залякають, нічого не вийде", - зазначив Порошенко.
За його словами, звинувачувати президента в захопленні державної влади абсолютно необґрунтовано.
"Протягом свого президентства мені доводилося вирішувати найскладніші питання, ми жодного разу не порушували українське законодавство. Хто в цьому зацікавлений? Звичайно, пан Труба є тільки виконавцем, замовником є екскоманда Януковича, яка дуже часто з'являється зараз не тільки у своїх Telegram-каналах, а й в органах влади. Але важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. Її мета - залякати нашу команду, зупинити нашу боротьбу за європейське і євроатлантичне майбутнє України. Я хочу підкреслити - нічого у вас не вийде", - підсумував Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності.
У пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі.
Сажать можно и осенью,всякие Озимые.
Напомню что за «Петр Алексеевич, я ваш приговор» проголосовали 73% украинцев
А справжні патріоти пишуть виключно собачим язиком.
Але ненависть до українцiв не сховати за мовою.
А ненавидiти українцiв означає ненавiдити Уукраїну
У мене є український паспорт.
А у тебе є? Яка серія?
див. класичну статтюКОМИССАРЫ ИНТЕРНЕТА: ФСБ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Вона писала що ходила голосувати з паспортом до консульства.
Я же живу тут официально и состою в консульстве на учете
Серия PU
Але до всіх треба підходити з певними критеріями..найкраще з допомогою математики
За відношенням D(a*вкрадене)*(b*незроблене)*(c*можливості реалізації) /зроблене Порошенко фору дасть всяким Захарченкам/Моторолам...
а їх за що?
на відміну від деяких 'підбарижників' вони у СХЕМАХ пОРОШЕНКО не приймали участь..
4 год ·
Чому Порошенко повинен сидіти у в'язниці?
Тому що він став мільярдером не маючи права ні дня займатися бізнесом, будучи на державній службі ось уже 23 роки. Тому що він брав участь в розвалі армії, економіки, української Держави, перебуваючи на посадах голови комітету, народного депутата, секретаря РНБО, члена ради Національного банку, міністра закордонних справ і міністра економіки. У командах Кучми, Медведчука, Ющенка, Тимошенко, Азарова, Януковича. За те що дав зміцнитися сепарам, оголосивши перемир'я влітку 2014 року. За те що допоміг Путіну влаштувати Іловайськ і Дебальцеве, за те що уклав перший і другий Мінськ. За те що вбив патріотизм в Україні. За те що кинув до в'язниці тисячі добровольців. За те що злив розслідування вбивства Небесної Сотні. За корупцію і злодійство. За створення безсоромних кишенькових стад реєстрових «волонтерів», «націоналістів», «добровольців». За обливання лайном волонтерів і добровольців справжніх. За переписування історії війни і незаконну депортацію наших побратимів. І це - тільки початок списку.
Тисячі ботів і корисних ідіотів в Соціальних мережах біснуються і вимагають «забути про Пороха», «зосередитися на нинішніх», кажуть що «це вже не актуально». Брехня. Поки не почнуть садити колишніх, нинішні і майбутні будуть відчувати себе в безпеці. Нам треба знищити традицію безкарності. І тоді піде вседозволеність. Мені все одно за що пред'явять першу підозру цій людині. Головне - щоб він перестав бігати, перестав ховатися за недоторканністю, став відповідати на питання і здавати подільників. Перестав жонглювати валізами грошей на хабарі. Щоб люди нарешті побачили виворіт тієї системи, яку побудували нам за ці роки ці мерзотники. Побудували нашою кров'ю, героїзмом солдатів і патріотів і своєю брехнею і жадібністю...
Люди повинні дізнатися правду.
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жирним-з чим особливо погоджуюсь
А порохосмоктунців -
на х**.................. до лісу.
Дорогі телеглядачі ! Не пропустіть !
(Анонс Новорічного привітання Президента Українському Народові ).
Минулого року Вас привітав Майбутній Президент.
Цього року -Колишній.По відеозвязку з СІЗО.