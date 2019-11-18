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 Політика України
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Все про:Порошенко (9955) ДБР (631)

 За підозрами ДБР проти мене стоїть команда Януковича, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував проєкт повідомлення про підозру, який проти нього склали в ДБР. Порошенко зазначив, що мета цієї підозри зупинити боротьбу за європейське і євроатлантичне майбутнє України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Я перебував з візитом у Турецькій Республіці, мусив скасувати кілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати, що вони нікого не залякають, нічого не вийде", - зазначив Порошенко.

За його словами, звинувачувати президента в захопленні державної влади абсолютно необґрунтовано.

"Протягом свого президентства мені доводилося вирішувати найскладніші питання, ми жодного разу не порушували українське законодавство. Хто в цьому зацікавлений? Звичайно, пан Труба є тільки виконавцем, замовником є екскоманда Януковича, яка дуже часто з'являється зараз не тільки у своїх Telegram-каналах, а й в органах влади. Але важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. Її мета - залякати нашу команду, зупинити нашу боротьбу за європейське і євроатлантичне майбутнє України. Я хочу підкреслити - нічого у вас не вийде", - підсумував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уперше бачу, щоб публічно повідомляли про направлення проєкту повідомлення про підозру. Далі можна відзвітувати, як Труба з'їв презерватив Портнова, - Стерненко

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ДБР направило в ГПУ проєкти повідомлення про підозру Порошенку та подання в Раду про зняття недоторканності.

У пресслужбі Порошенка заявили, що так звана "підозра", виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим, а потім скопійована пресслужбою ДБР, є нічим іншим як російським замовленням на заподіяння шкоди репутації п'ятого президента України, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести низку зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії в Хорватії і на форумі з питань безпеки в Галіфаксі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160336
 
   
 Топ коментарі
 
АНЕКДОТ.
Провели експеримент.
Зібрали англійця, московита і малороса.
Напоїли горілкою "до всцику", і в такому стані вивезли на людний майдан міста.
Англієць увесь час вибачався.
Московит пишався і вихвалявся.
А малорос усіх переконував, що в штани йому налюрив Порошенко!
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так зеленский в команде януковича
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Краще запропонуй себе для відсидки на нарах замість свинорилого хетьмана!
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Враження від активності зеботів на цій гілці форуму...
За підозрами ДБР проти мене стоїть команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 295
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У свиноботов нервный срыв.Не ждали такой поздней Весны?
Сажать можно и осенью,всякие Озимые.
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Ага притесняют сиротинушку

Напомню что за «Петр Алексеевич, я ваш приговор» проголосовали 73% украинцев
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Це спам.. куди прямують красиві картинки не по темі Люцифера )))
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Давно заметила что сторонники Порошенко ненавидят Украину
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І тому вивчають українську мову.
А справжні патріоти пишуть виключно собачим язиком.
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Мову порохоботи вивчають, бо вам за коментарi мовою платять бiльше
Але ненависть до українцiв не сховати за мовою.
А ненавидiти українцiв означає ненавiдити Уукраїну
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Як я можу ненавидіти сам себе???
У мене є український паспорт.
А у тебе є? Яка серія?
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Ненавистi до 92% українцiв достатньо, щоб зробити висновок про ненавiсть до України
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виясняти особисті дані ще з часів початків інтернету ********** ольгінські...
див. класичну статтюКОМИССАРЫ ИНТЕРНЕТА: ФСБ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
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Я питаю тільки про серію.
Вона писала що ходила голосувати з паспортом до консульства.
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У меня давно только загран
Я же живу тут официально и состою в консульстве на учете

Серия PU
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Зебіли п'ять років ненавиділи 62 відсотка українців.
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Рашистские паскуды,запомните, что не видать вам Украины ,как своих ушей ,порохоботы не позволят и многие прозревшие иже с ними ,сдохните ,твари падлючие
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Вы бы почитали форум полиции Украины. Там вообще жесть- россияне с сепаратистами, и никакой вражды с укр.полицаями .
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Неприховано, нагло вороги України, використовуючи державні органи, в яких засіли ведуть підривну роботи проти держави Україна і її діячів. У ДБР бувші пррокурори, які набралися генатитвів, як ***** блох і пішли в темле, дорого оплачуване місце, щоб виконувати волю злочинців і ненависників України. Хіба Порошенко самий найбільший ворог? Ви вже посадили, тих хто обібрав людей в Приваті? Хто попросив ввести сюди війська акупанта і хто лобіював окупанта і знищував державу?
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ГБР создал Порошенко, Трубу назначил Порошенко
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Бувають моменти коли труби стають флюгерами.
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Звичайно,Порошенко не найбільший ворог... якщо емоційно підходити....

Але до всіх треба підходити з певними критеріями..найкраще з допомогою математики

За відношенням D(a*вкрадене)*(b*незроблене)*(c*можливості реалізації) /зроблене Порошенко фору дасть всяким Захарченкам/Моторолам...
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Зеленский мастерски наносит удары по этому воровскому кодлу. Сперва маленьких брал типа Грымчака, потом побольше, потом вообще один из кошельков Мародера пошел, а теперь и петин черед. Аплодирую стоя! Напряжение сжимает время пружиной страха и неуверенности..,. для шоколадного хряка..!
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Успіхів йому у боротьбі з баригою та підбарижниками!
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андрій семчинко ти йолуп дибільний і хохол кацапський
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В принципе, подобная реакция соевого вора и мародера вполне предсказуема - выдать содеянные этой гнидой тяжелейшие криминальные, военные и государственные преступления за политические преследования. Вот только дело в том, что народ не обманешь, и день посадки рошеновского хряка на нары стопудово станет всеукраинским народным праздником!
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Як мало тупому зеленому скоту треба для свята..
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Судя по всему, мародера возьмут под стражу сразу же после снятия депутатской неприкосновенности прямо в здании Верховной Рады. Поэтому советую всем в этот праздничный день внимательно следить за событиями и достойно отметить в кругу семьи данное событие!
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Судя по небывалой активности соевых собак по спаму неугодных им комментариев, пердаки у этой публики подгорают не по детски . Оно и понятно - кому же охота лишиться шаровой кормушки?
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послухати вас, худобу зелену, то ми мали позбавитися кормушки разів з десять починаючи з 21 квітня. Але з тої пори ви, ідіоти, позбавили всіх "епохи бідності" і занурили людей в епоху жебрацтва ві знищення державності.
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шо не говоріть, а камера у Петі має бути тепла )
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Глядя на день сегодняшний можно понять дни минувшие.В 37-м, когда жратва "при царе" стала уделом избранних,полуголодние люмпени в заводских бараках ус..кались от радости , что расстреляли очередного маршала или профессора. У Зефанов тоже радость неописуемая-"посадки начались".Только єти посадки и их зацепят...
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У Зефанов тоже радость неописуемая-"посадки начались".Только єти посадки и их зацепят...



а їх за що?


на відміну від деяких 'підбарижників' вони у СХЕМАХ пОРОШЕНКО не приймали участь..
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Семен Семенченко
4 год ·

Чому Порошенко повинен сидіти у в'язниці?
Тому що він став мільярдером не маючи права ні дня займатися бізнесом, будучи на державній службі ось уже 23 роки. Тому що він брав участь в розвалі армії, економіки, української Держави, перебуваючи на посадах голови комітету, народного депутата, секретаря РНБО, члена ради Національного банку, міністра закордонних справ і міністра економіки. У командах Кучми, Медведчука, Ющенка, Тимошенко, Азарова, Януковича. За те що дав зміцнитися сепарам, оголосивши перемир'я влітку 2014 року. За те що допоміг Путіну влаштувати Іловайськ і Дебальцеве, за те що уклав перший і другий Мінськ. За те що вбив патріотизм в Україні. За те що кинув до в'язниці тисячі добровольців. За те що злив розслідування вбивства Небесної Сотні. За корупцію і злодійство. За створення безсоромних кишенькових стад реєстрових «волонтерів», «націоналістів», «добровольців». За обливання лайном волонтерів і добровольців справжніх. За переписування історії війни і незаконну депортацію наших побратимів. І це - тільки початок списку.

Тисячі ботів і корисних ідіотів в Соціальних мережах біснуються і вимагають «забути про Пороха», «зосередитися на нинішніх», кажуть що «це вже не актуально». Брехня. Поки не почнуть садити колишніх, нинішні і майбутні будуть відчувати себе в безпеці. Нам треба знищити традицію безкарності. І тоді піде вседозволеність. Мені все одно за що пред'явять першу підозру цій людині. Головне - щоб він перестав бігати, перестав ховатися за недоторканністю, став відповідати на питання і здавати подільників. Перестав жонглювати валізами грошей на хабарі. Щоб люди нарешті побачили виворіт тієї системи, яку побудували нам за ці роки ці мерзотники. Побудували нашою кров'ю, героїзмом солдатів і патріотів і своєю брехнею і жадібністю...
Люди повинні дізнатися правду.
----------------------------
жирним-з чим особливо погоджуюсь
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Баригу - підарешт!............ За підозрами ДБР проти мене стоїть команда Януковича, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4719
А порохосмоктунців - на х**.................. до лісу.
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ось де справжній український президнет. А то що зараз то зелена пародія на президента, ганьба і приниження України і інституту президенства
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1+1.НА правах РЕКЛяМИ.
Дорогі телеглядачі ! Не пропустіть !
(Анонс Новорічного привітання Президента Українському Народові ).

Минулого року Вас привітав Майбутній Президент.
Цього року -Колишній.По відеозвязку з СІЗО.
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Ну, Минские соглашения в строгом соответствии с Конституцией и Законы Украины. Он, как всех за идиотов держит или как?
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Пожвавилося бид.о зелеватне. Це єдина тема яка поки що тримає цей гельмінтарій в купі .
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