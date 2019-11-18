 Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Милованов розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

"Марихуану я ніколи в Україні не курив. Хоча це нескладно було в школі чи університеті. Знаєте, де я її курив і тільки там? Це коли в аспірантурі був на докторській. Усі американці курять. Ті, хто докторанти вони смалять просто нон-стоп. Тільки ось у той період, коли потрібно було придумати дисертацію ... Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - розповів Милованов.

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