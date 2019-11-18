 Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Милованов розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий".
"Марихуану я ніколи в Україні не курив. Хоча це нескладно було в школі чи університеті. Знаєте, де я її курив і тільки там? Це коли в аспірантурі був на докторській. Усі американці курять. Ті, хто докторанти вони смалять просто нон-стоп. Тільки ось у той період, коли потрібно було придумати дисертацію ... Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - розповів Милованов.
"Дичку" якусь продали, бо ліх. З такої лише манагу варити.
"То, что нас не убивает, мьі не покупаем!" (с)
Сидит чувак на скамейке и забивает косяк. Подходит какая-то сердобольная бабка:
- Сынок, и шо ж ты от это свою марихуану курить будешь? ЭТО ЖЕ ЯД!
Чувак (продолжает затаривать штакетину):
- Надеюсь, бабуль... очень надеюсь...
А у цей час є купа нормальних кандидадів наук, які чесно написали дисертацію, чесно захистилися (не за бабки!) і яких у владу ніхто не бере... А потрібно було б!
Нам потрібен президентом не Голобородько, а Шелдон Купер)))
Зеля легализуй траву, это ж не не наркота!
Стаж курильщика с первого класса.Дебютировал по страничке арифметики в козью ножку
Розумный,аж страшно!
дегенератовдепутатов с отягощенной наследственностью
Тим часом Поляков "злив" презентацію смотрящєго по Кривому Рогу Вигнаний з "Слуги народу" Антон Поляков злив аудіо: "розмова "наших" доблесних Слуг Богдана з керівником місцевої поліції Кривого Рогу"
(Просрав Юзік своє щастя)
Погасла трубка - и жизнь ушла-а
Спасибо, милая сестра Марихуана
Что тьі меня к себе взяла...
(пісня 79-х років).
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(хіба що видирали повністю, щоб манагу варити... хоча навіть у молочищі коріння лише заповнює кастрюлю - а манагу ж треба мішати безперервно).
Приходит мужик в баню. А там его знакомые дудку курят. Он им:
- Пацаны, дайте хоть попробовать. А то сколько разговоров про эту вашу марихуану и лигалайз, аж самому интересно.
- Не вопрос, друг - на, попробуй.
Мужик покурил... подождал... говорит:
- Тю блин, что-то ничего не чувствую, и что вы в ней находите?...
Парится себе, и тут смотрит в окно - а там какие-то хмыри его машину угоняют. Мужик охренел с такого поворота событий, выбегает голяком на мороз, поймал такси:
- Командир, гони за той тачкой!!! Сто баксов даю!!!
- А где ты их возьмешь, ты же голый?
- Шеф, главное тачку мою догнать, там деньги!!!
Бешеный NFS по ночному зимнему городу продолжался два часа. В итоге угонщикам удалось уйти от преследования. Таксист останавливается, достает пистолет и говорит: "Ну что, мужик, я любитель этого голландского вкуса - так что придется расплачиваться собой. Выходи из машины!"
Отымел в анал без табу и оставил на улице. Идет мужик голый, замерший, гомосексуально трахнутый, да еще сильно срать захотелось. Сел под забор, начал срать. Вдруг из-за угла выходит медведь с бородой, подходит к нему, трогает за плечо и говорит:
- Слышь, мужик, а ты не охренел в бане срать?!
Просто шмаль совсем "незабористая" попалась... ))
Я другого не понимаю, чем бухающие литрами водяру, для общества лучше чем героиновые наркоманы?