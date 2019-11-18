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 Політика України, Суспільство
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Все про:марихуана (77) Милованов Тимофій (86)

 Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани. ВIДЕО

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що вживав марихуану під час роботи над своєю дисертацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Милованов розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

"Марихуану я ніколи в Україні не курив. Хоча це нескладно було в школі чи університеті. Знаєте, де я її курив і тільки там? Це коли в аспірантурі був на докторській. Усі американці курять. Ті, хто докторанти вони смалять просто нон-стоп. Тільки ось у той період, коли потрібно було придумати дисертацію ... Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - розповів Милованов.

Читайте також: Умовою приватизації буде не зменшення, а збільшення робочих місць, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160330
 
   
 Топ коментарі
 
Стефанчук з тещею читають договір оренди приміщення.Может я не правильное что-то курю: что курил, что не курил", - министр Милованов об опыте употребления марихуаны - Цензор.НЕТ 4064
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Згоден, навіть потужної сопілки не може придбати... міністр, мля.
"Дичку" якусь продали, бо ліх. З такої лише манагу варити.

"То, что нас не убивает, мьі не покупаем!" (с)
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))) класика жанру:

Сидит чувак на скамейке и забивает косяк. Подходит какая-то сердобольная бабка:
- Сынок, и шо ж ты от это свою марихуану курить будешь? ЭТО ЖЕ ЯД!
Чувак (продолжает затаривать штакетину):
- Надеюсь, бабуль... очень надеюсь...
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Та то американці прикольнулися над тупим недороозумінням. Чаю в бульбулятор насипали.
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Стефанчук з тещею читають договір оренди приміщення.
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Потяглася вся 'еліта' , як круки із того світу. Хоч б відлетіли кудись тудись... Вивертає, вже сил і терпіння споглядати цю руйнацію української Гідності немає.
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если наркоту неупотребляеш то в партию СН невозмут
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СУдя по всему,там все зечлены наркоманы.Они недееспособны.
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Да понятно, но на секундочку - оно в первую очередь министр экономики шоб вы понимали !!! Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани - Цензор.НЕТ 3905
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Вопрос в том , когда он сам уже это поймёт ?!
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ты смеешься ? Такие как милован - НИКОГДА !!! Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани - Цензор.НЕТ 7177 пАтАмушА он - Дебил
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И знаешь, Игорь, мне почему-то совсем не смешно. У власти в стране, во время войны наркоманы, идиоты, онанисты-*******, клоуны...а во главе - аферист и проходимец Беня. Страшно, если честно. Добром это не кончится.
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я согласен с тобой полностью , и это все закончится большой кровью если они не одумаются и не уйдут в отставку , предоставив исправлять их творчество технократам..
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Боюсь, они не уйдут сами. Да и режисер этоо спектакля не позволит, второго прокола, как с Яныком, не допустит. Я, наверное, старею, но оптимизм мой недавно закончился (аккурат после парламентских выборов).
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у меня у самого такое настроение как и у тебя... сумно ***
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Игорь, а только понял? Там же сразу было видно -ЗЕБИЛ.
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що курив, що не курив..... візьми ще в шимпанЗЕ білого порошку і спробуй нюхнути
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Да что вы, марихуана, это зло вселенское! Не дай бог легалайз случится, это ж мы будем как тупые америкосы, ой не правильно все это.
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Причому тут це? Якби він дико бухав цілком легальну горілку в аспірантурі - це було б краще??

А у цей час є купа нормальних кандидадів наук, які чесно написали дисертацію, чесно захистилися (не за бабки!) і яких у владу ніхто не бере... А потрібно було б!
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Вы знаете, быть умным, это значит понимать, что от политического дерьма нужно держаться подальше. Ученый политик - не ученый. Власть она всегда такая, и везде. Просто нашей стране досталась самая короткая спичка.
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Говорячи студентськими термінами, у владі мають бути ботани, а не роздовбаї!

Нам потрібен президентом не Голобородько, а Шелдон Купер)))
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Тоді вже Ататюрк - він був і крутим генералом, і талановитим математиком)
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Судя по этим откровениям, Милованова до сих пор не отпустило то, что он не курил.
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Уся сьогоднішня влада під керівництвом пердЗЕдента, це запроданці, онаністи, наркомани та інша різна гидота.
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Знакомый отдыхал в Карпатах, лицезрел компанию 95 квартала, когда в ней ещё был Зеленский. Употребление марихуаны для них это норма жизни... Что сейчас употребляет Зеленский, это так и останется загадкой, но волосы и ногти он на анализы не сдал, а только они способны долго сохранять доказательство употребления наркотиков...
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все то ты курил и куришь . уверен даже.что ты перекурил . в голове у тебя фиалки и сальса .
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Аааааа)) Теперь всё ясно! ПроХВеССора - они такие, знаете ли...

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де такого чувака знайшли на міністра? мабуть, довго шукали. Дно.
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Старик, а огненный шар сколько раз по небу пролетал? не припомнишь?
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Так, зачітний анекдот... Є ще про лазню та переслідування на таксі
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Милованов заявляет, шо докторскую в американском универе запилил под анашей. Грит в Украине не курил, а вот в Штатах - постоянно, все доктора наук там нон-стоп смалят траву, у них все ок и полный успех в делах.

Зеля легализуй траву, это ж не не наркота!
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Мілованов несе докторську дисертацію з профєсором Снупом на вчену раду.
Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани - Цензор.НЕТ 2676
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Где они эту босоту откопали!Жесть.
Стаж курильщика с первого класса.Дебютировал по страничке арифметики в козью ножку Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани - Цензор.НЕТ 4322
Розумный,аж страшно!
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Ничо, он еще трошки подумает и ...сознается, что таки да, периодически белий порошок нюхает
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зелене дерьмо у штанях моніки він нюхає ...
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От слухаєш його і задаєшся питанням - чи він зараз під наркотою,чи він просто від природи такий тупий...Може,пора йому сказати що він уже міністр?..
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оно бы еще про первые поллюции рассказало. сонмище дегенератов депутатов с отягощенной наследственностью
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... от трубки дьі-ьім Как облака тумана
Погасла трубка - и жизнь ушла-а
Спасибо, милая сестра Марихуана
Что тьі меня к себе взяла...
(пісня 79-х років).
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**** убийся Милок....за хер нам такий стид !??!!?
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не дарма він книжок не читає , бо як розкриє то рожеві слоненята вибігають! дивлюсь на міністра і вірю , що ні якої трави він не куре просто п'є різнокольорові пігулки для підвищення працездатності ну іноді бува побічна дія ! Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани - Цензор.НЕТ 1679
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непогано цього миловара перевірити на "іноземне" громадянство ... ато у зраді у нас "закони" "приймають" хламідії-іносранци
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міністр куре, прєзідєнт нюхає, голова комітєту хоче анал. шо дєлать українцям?
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Чітко та зі знанням справи! І дійсно, які дебіли куритимуть коріння?
(хіба що видирали повністю, щоб манагу варити... хоча навіть у молочищі коріння лише заповнює кастрюлю - а манагу ж треба мішати безперервно).
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а я как садовод-огородник - на хера растение с корнем дергать? )))))
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если сушить с корнем, помягче куриться будет...)
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Вищезгаданий анекдот (про лазню та переслідування):

Приходит мужик в баню. А там его знакомые дудку курят. Он им:
- Пацаны, дайте хоть попробовать. А то сколько разговоров про эту вашу марихуану и лигалайз, аж самому интересно.
- Не вопрос, друг - на, попробуй.
Мужик покурил... подождал... говорит:
- Тю блин, что-то ничего не чувствую, и что вы в ней находите?...
Парится себе, и тут смотрит в окно - а там какие-то хмыри его машину угоняют. Мужик охренел с такого поворота событий, выбегает голяком на мороз, поймал такси:
- Командир, гони за той тачкой!!! Сто баксов даю!!!
- А где ты их возьмешь, ты же голый?
- Шеф, главное тачку мою догнать, там деньги!!!
Бешеный NFS по ночному зимнему городу продолжался два часа. В итоге угонщикам удалось уйти от преследования. Таксист останавливается, достает пистолет и говорит: "Ну что, мужик, я любитель этого голландского вкуса - так что придется расплачиваться собой. Выходи из машины!"
Отымел в анал без табу и оставил на улице. Идет мужик голый, замерший, гомосексуально трахнутый, да еще сильно срать захотелось. Сел под забор, начал срать. Вдруг из-за угла выходит медведь с бородой, подходит к нему, трогает за плечо и говорит:
- Слышь, мужик, а ты не охренел в бане срать?!
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Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани - Цензор.НЕТ 3934

Просто шмаль совсем "незабористая" попалась... ))
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Давай легалайз в Украине. И так все курят в Киеве. Давно пора легализовать!
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Дисертація липова, оскільки не розуміє різницю між наукою та винахідництвом, що відомо будь-якому второкурснику ВНЗ.
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Легче найти того кто курил траву, чем того кто не курил ))
Я другого не понимаю, чем бухающие литрами водяру, для общества лучше чем героиновые наркоманы?
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хтось постебался, медицинской зарядил
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Интересно было бы услышать от Милованова о теме его диссертации. И оценить её научность, хотя бы на наличие здравого смысла. Дело в том, что в последнее время наметилась тенденция писать диссертации на совсем не научные темы. Например, диссертация одного российского доктора биологических наук: "О новой классификации природных организмов под патронажем РПЦ". Цитата о диссертации: "Создание новой [в отличие от давно принятой учёными всего мира] системы классификации растений и животных ... не только по отношению к ...обитателям нашего падшего мира, но и его первозданным родоначальникам».
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Милованов, можешь уже и насчёт кокса сознаваться. Твой "вождь" тебя поймёт правильно:
Може, я неправильне щось курю: що курив, що не курив", - міністр Милованов про досвід вживання марихуани - Цензор.НЕТ 2058
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Игорь, а только понял? Там же сразу было видно -ЗЕБИЛ.
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Що це... я не хочу і не можу біше сміятись. НУ НАВІЩО? Ну не подобався вам Порошенко це що причина знищити країну???
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