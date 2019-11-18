EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  8981  110
Матеріали за темою:
Все про:катування (177) Росія (20847) Сирія (1381) вбивство (1948) ПВК_Вагнера (91)

 "Іділовець х#їв! Кровища ще буде летіти. Памір, ножем ... Бороду відтягни", - найманці російського ПВК "Вагнер" по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця. ВІДЕО 18+

Російські військові з ПВК "Вагнер" по-звірячому катували одного із сирійців, а потім розчленували тіло вбитого і спалили його. Увага! Відео категорично не рекомендується для перегляду особам з нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис тортур і знущань опублікував сайт "Миротворець".На відео ви побачите групу росіян з ПВК ГУ ГШ ЗС РФ "Вагнер", що перебуває в Сирії, які спочатку по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця. Відео знято 2 роки тому.

Тортури, покарання, розчленування і спалювання тіла сирійця відбувалося на території газопереробної станції Al Shaer GGS. Ще в 2017 році було встановлено особу вбитого сирійця. Це Hamadi Taha Al-Boutah з Харити. Він працював у Лівані і повернувся в Сирію до рідних, але був затриманий і страчений російськими вбивцями.

Також дивіться: Пропагандист Кисельов упіймався на брехні в прямому ефірі, показуючи росіян в ЦАР, які "не мають жодного стосунку до ПВК "Вагнера". ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160319
 
 
 Топ коментарі
 
Болше 10 секунд невозможно смотреть, это орки там большинство таких и на Донбассе где Зебил хочет провести выборы и узаконить боевиков
 показати весь коментар
 
1. Русские - животные, а не люди.
2. Русские - криворукие животные (даже голову отрезать чисто, как чечены, не могут).

3. Тот, кто хочет в Украине мира с русскими - тупое криворукое животное.
 показати весь коментар
 
А шо там ООН, ОБСЕ? Как там с правами человека? Ничо вам такая европейская росися, господин Макрон? Eвропа до Владивостока, да? Либерасты ху@вы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Вот этих братушек и пытается зеленая навозная муха зе-зе привести в дома украинцев .
 показати весь коментар
 
 
не здавайтесь в живоме плен этим мосвичам, носите с собой ф5.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Однако, уже давно озвучено альтернативное мнение по этому кино:
"30 июня в Сети появилось видео под названием "Російські бойовики жорстоко катують цивільних в Сирії" ( на данный момент удалено).

Видео является переозвученной версией ролика "Ирак: правительственные солдаты издеваются над гражданскими, видео утечка, г. Тикрит. 17.11.2014", которое было выложено 3 года назад.
Видео "Російські бойовики жорстоко катують цивільних в Сирії" имеет тот же видеоряд, но другую звуковую дорожку с русской речью.
Примерно в то же время появляетися и видеоролик англоязычном ресурсе funker530 под названием "Breaking: Terrifying Footage Of Russians Torturing Prisoner With Sledge Hammer". В первом случае, ролик был рассчитан на украиноязычных и русскоязычных пользователей, во-втором - на иностранного зрителя."
 показати весь коментар
 
вы ставите под сомнение подлинность записи ?
отрицаете участие российской сволочи в данном действе ?
 показати весь коментар
 
 
"Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им. Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного. "(с) Л.Толстой "Хаджи-Мурат"
 показати весь коментар
 
 
Казав Зе що там наши люді.Зараз бачу цих звірів!
 показати весь коментар
 
 
А маланцы с украинцами по другому поступали?! Потом объявили, что это были какие-то другие не национал,социалисты и типа все, спрятались-теперь повылазили со всех щелей и опять за своё!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Только редакторы цензора, могут переживать за убиенного нивиновного игиловца Рафика.
 показати весь коментар
 
В коментарях якась дурість.Москалі не мають наміри різати українців,вони вже це роблять і робили ще у 14 році.Ви коментатори пошукайте інформацію,за злочини москалів в Україні.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору