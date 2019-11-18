 "Іділовець х#їв! Кровища ще буде летіти. Памір, ножем ... Бороду відтягни", - найманці російського ПВК "Вагнер" по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця. ВІДЕО 18+

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис тортур і знущань опублікував сайт "Миротворець".На відео ви побачите групу росіян з ПВК ГУ ГШ ЗС РФ "Вагнер", що перебуває в Сирії, які спочатку по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця. Відео знято 2 роки тому.
Тортури, покарання, розчленування і спалювання тіла сирійця відбувалося на території газопереробної станції Al Shaer GGS. Ще в 2017 році було встановлено особу вбитого сирійця. Це Hamadi Taha Al-Boutah з Харити. Він працював у Лівані і повернувся в Сирію до рідних, але був затриманий і страчений російськими вбивцями.
"30 июня в Сети появилось видео под названием "Російські бойовики жорстоко катують цивільних в Сирії" ( на данный момент удалено).
Видео является переозвученной версией ролика "Ирак: правительственные солдаты издеваются над гражданскими, видео утечка, г. Тикрит. 17.11.2014", которое было выложено 3 года назад.
Видео "Російські бойовики жорстоко катують цивільних в Сирії" имеет тот же видеоряд, но другую звуковую дорожку с русской речью.
Примерно в то же время появляетися и видеоролик англоязычном ресурсе funker530 под названием "Breaking: Terrifying Footage Of Russians Torturing Prisoner With Sledge Hammer". В первом случае, ролик был рассчитан на украиноязычных и русскоязычных пользователей, во-втором - на иностранного зрителя."
отрицаете участие российской сволочи в данном действе ?