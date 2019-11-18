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 Суспільство, За кордоном
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Все про:армія (2612) Гонконг (11) Китай (251) протест (1027)

 Китайська армія з мітлами і лопатами прибирає барикади, споруджені учасниками акцій протесту в Гонконзі. ВIДЕО

Китайські військові, які дислокуються в Гонконзі, озброївшись мітлами і лопатами, почали допомагати місцевим комунальникам прибирати сміттєві барикади, побудовані учасниками акцій протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці барикади істотно ускладнюють дії гонконгських поліцейських.

Військові приєдналися до двірників біля одного з університетських кампусів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Демонстранти в Гонконзі підпалили барикади і спалили поліцейський броньовик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160273
 
 
 Топ коментарі
 
Чисто совковая традиция - использовать солдат как рабов военного чиновничества.
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Хунвэйбины в труселях скоро построят коммунизм и в бедном Гонконге.
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Глупцы...бегите на Тайвань.
Гонконг усе...
Станет пересичным комуняцким кублом.
Великобритания зря отдала эти земли краснопузым мерзавцам
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Чисто совковая традиция - использовать солдат как рабов военного чиновничества.
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Причому, навіть копійчаних рукавиць не дали. "пЄрвая_економіка_міра". Китайська червона мерзота.
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вот об этом я и писал. Поздравляю придурков, вы сами себе коммунистов в город пригласили.
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та б*же, там аренда (за)кончилась то
кто бы в здравом уме красножёппых бы приглашал то?
сдается мне шо вы - "манипулирен общественнырен мненирен"
хэв ту би расстрелирен)
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нах нах такое счастье, еще краснопузых не хватало.
Аренда то кончилась, вот только им на 50 лет автономию впороли.
Был такой политик Дон Цанг. В бытность британской колонией он сидел в оккупационном правительстве. Довольно жесткий как бизнесмен, настоящая капиталистическая акула. Пользовался поддержкой деловой элиты. Но особой популярностью у простого люда не пользовался, посему пришлось замутить смену власти. его сменил некто Люнг Чунь Ин. И вот тут завертелось. Данный тип не смотря на европейское образование, по слухам являлся не самым последним членом КПК, с мощными связями в НРК. после его вступления в должность Chief Executive САР Гонконг (жто так называется глава местного правительства) он начал подтягивать коммуняк с материка, и потихонечку убирать препоны по взаимосвязям с материковым Китаем. Также были слухи, что его геодезическая компания финансируется из КПК (хотя он и сам олигарх). После его неоднозначных высказываний и попыток убрать некоторые законы автономии, его рейтинг рухнул. Опять же, замутили перемену одного менеджера на другого и на арене появилась фигура Кэрри Лэм. Которая успешно работала в аппарате Донни Цанга, а после у Люнга Чуня. А теперь самое забавное - Кэрри изначально позиционировала себя как продемократический лидер. И протестующие - это по сути ее бывшие идеологические соратники. Стараниями Лэм продемократы были практически уничтожены в прессе (многочисленные разоблачения со связями в криминальном мире, с триадами), было практически уничтожено профсоюзное движение. Лэм действовала и действует как пятая колонна по приближении Гонконга в руки краснозадых. и самое парадоксальное - что протестующие играют ей на руку и планам КПК.
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Кстати, Лэм тоже имеет европейское образование. но вот интересный факт - официально утверждается, что она из низших слоев общества. А сами понимаете - никто так не подвержен влиянию марксистской идеологии, как бывший нищеброд. Короче, как тут говорят умные люди - это все четко продуманная операция НРК по техничному запихиванию Гонконга в лоно материка руками самих граждан., а Лэм, Люнг и Цанг - ставленники Китая, с легендой, что хрен подкопаешься.
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То же самое происходит и в Украине. ПаРаша насадила нам Овоща, тот поставил на ключевые посты граждан РФии, те все развалили, паРаша устроила майдан 2014 и сделала с Украиной все, что захотела, вот только овоща возвращать было глупо и нам поставили более умного Хряка, который и довершил начатое овощем вопреки международной поддержке Украины и санкциям против паРаши.
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и нам поставили более умного Хряка,

Да обыкновенный ставленник сильных мира сего -в последнем случае- Ахметова.
Полагаю ,идет отжим Украины Западом у РФ, у которой 3% мирового ВВП а у ЕС в разы больше.
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... отжим Украины Западом у РФ?
Ты ничего не перепутал? Это хотят, что бы мы так думали. Все как раз наоборот. Россия забирает себе все больше управления в Украине. Россие, после потерь территорий на Дальнем востоке надо это компенсировать Украиной и Белорусью. И она это и делает.
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я только что выше человеку отписался. немного сумбурно, но понять можно что к чему.прочтите, рекомендую.
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Хунвэйбины в труселях скоро построят коммунизм и в бедном Гонконге.
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Хунвэйбины в труселях скоро построят коммунизм и в бедном Гонконге.

Та да- тепер в Анголі- всі ходять голі... (Тризубий Стас)
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сначала дворникам помогают, а потом начнут вместе с полицией разгонять протестующих
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негласно - уже и давно. официально - нет.
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Кстати интересный ход властей. НОАК не вмешивается в протесты (по крайней мере официально). А вот навести порядок, убрать мусор -извольте. В глазах жителей создается положительная картинка китайских военных.
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Путину бы таких , пару милионов!!! Он бы их лентами Георгиевскими обмотал и за Русь великую в бой отправил!!!
Совок Коммуняцкий!
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Не хвилюйтесь, скоро прийдуть до ********* пару десятків мільйонів...
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Багато легенд ходить про потугу НОАК, як раз це відео розвінчує цей міф. Полументовський колоніальний непотріб - будьоновок ще не вистачає.
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У Китая мобилизационный резерв больше, чем у всех стран "золотого миллиарда" вместе взятых. Он может трупами своих солдат забросать любого "вероятного партнера". Китай не чувствителен к "ядерному шантажу". И, воодушевившись проведенной Путиным аннексией Крыма, Китай активно готовится к силовому "гибридному" захвату Тайваня.
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лучше-бы они на свои северные территории воевали....
хотя може просто ждут когда рашка ввяжется в серьезную драку на западе...
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Свои северные территории они займут тихо-спокойно, в течении следующих 50 лет, ползучая экспансия Китая в Сибирь уже, как говориться, "медицинский факт".
Это признал Сурков в своей статье, (в инете есть статьи Суркова, он подписывается псевдо "Дубинский"), Сурков же предложил для России устроить "Новую Империю", проводя активную экспансию на земли Украины и Беларуси, при этом признавая силу Китая - отдать китайцам Сибирь, в общем с Китаем "**********" им ссыкотно, так что нас они поглотят в любом случае. Без нас (Украины) их "Империя" не будет самодостаточной и устойчивой.
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Хосспаде, другой украиножер мозг вынес - не "Дубинский", для которого "Слава Украине" - это "нацистское приветствие", а Петлюра - виновен в еврейских погромах, и который Бенина злая обезъяна, кидающаяся лайном, а "Дубровский" - псевдо Суркова (Асламбека Дудаева).
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Вони уже воювали з В'єтнамом. Поклали 50000 з нульовим ефектом.
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Показали себе китайці у війнах. Воювали і з японцями, і з В'єтнамом, і навіть з білими дияволами. Не дуже їм той резерв допоміг, хоча в ті часа людська біомаса грала дуже важливу роль у війнах.
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Он может трупами своих солдат забросать любого "вероятного партнера".

Если все государства
В близи и в дали
Покоренные будут валяться в пыли
Ты великий владыка не станешь бессмертным-
Твой удел невелик - три аршина земли...
О. Хаям
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Глупцы...бегите на Тайвань.
Гонконг усе...
Станет пересичным комуняцким кублом.
Великобритания зря отдала эти земли краснопузым мерзавцам
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Саранча, москалям тепер і тікати нема куди.
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Это же азиаты. Я видел картинки. Они начинают протестовать в назначенное время, и потом идут спать, потому что утром всем на работу. А улицы уже к утру чистые и убранные, как будто и не было никакой революции. А помните корейский Майдан? Он вообще был идеальным. Вот что значит культура.

Китайська армія з мітлами і лопатами прибирає барикади, споруджені учасниками акцій протесту в Гонконзі - Цензор.НЕТ 1837
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Блин, прикольно, я и не знал, что у них тоже был Майдан. Я когда-то прогуливался по этой улице - фоткался возле Адмирала
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Кацапський вермахт возьмут в труселях и без рукавиц но мухобойками.У них противотатковое отделение 150 ртов.с отвертками и ключами нападаю на Армату и все.
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Зарплата водителя автобуса в Гонгконге - 100 000 грн в месяц.
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