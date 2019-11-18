 Китайська армія з мітлами і лопатами прибирає барикади, споруджені учасниками акцій протесту в Гонконзі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці барикади істотно ускладнюють дії гонконгських поліцейських.
Військові приєдналися до двірників біля одного з університетських кампусів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці барикади істотно ускладнюють дії гонконгських поліцейських.
Військові приєдналися до двірників біля одного з університетських кампусів.
кто бы в здравом уме красножёппых бы приглашал то?
сдается мне шо вы - "манипулирен общественнырен мненирен"
хэв ту би расстрелирен)
Аренда то кончилась, вот только им на 50 лет автономию впороли.
Был такой политик Дон Цанг. В бытность британской колонией он сидел в оккупационном правительстве. Довольно жесткий как бизнесмен, настоящая капиталистическая акула. Пользовался поддержкой деловой элиты. Но особой популярностью у простого люда не пользовался, посему пришлось замутить смену власти. его сменил некто Люнг Чунь Ин. И вот тут завертелось. Данный тип не смотря на европейское образование, по слухам являлся не самым последним членом КПК, с мощными связями в НРК. после его вступления в должность Chief Executive САР Гонконг (жто так называется глава местного правительства) он начал подтягивать коммуняк с материка, и потихонечку убирать препоны по взаимосвязям с материковым Китаем. Также были слухи, что его геодезическая компания финансируется из КПК (хотя он и сам олигарх). После его неоднозначных высказываний и попыток убрать некоторые законы автономии, его рейтинг рухнул. Опять же, замутили перемену одного менеджера на другого и на арене появилась фигура Кэрри Лэм. Которая успешно работала в аппарате Донни Цанга, а после у Люнга Чуня. А теперь самое забавное - Кэрри изначально позиционировала себя как продемократический лидер. И протестующие - это по сути ее бывшие идеологические соратники. Стараниями Лэм продемократы были практически уничтожены в прессе (многочисленные разоблачения со связями в криминальном мире, с триадами), было практически уничтожено профсоюзное движение. Лэм действовала и действует как пятая колонна по приближении Гонконга в руки краснозадых. и самое парадоксальное - что протестующие играют ей на руку и планам КПК.
Да обыкновенный ставленник сильных мира сего -в последнем случае- Ахметова.
Полагаю ,идет отжим Украины Западом у РФ, у которой 3% мирового ВВП а у ЕС в разы больше.
Ты ничего не перепутал? Это хотят, что бы мы так думали. Все как раз наоборот. Россия забирает себе все больше управления в Украине. Россие, после потерь территорий на Дальнем востоке надо это компенсировать Украиной и Белорусью. И она это и делает.
Та да- тепер в Анголі- всі ходять голі... (Тризубий Стас)
Совок Коммуняцкий!
хотя може просто ждут когда рашка ввяжется в серьезную драку на западе...
Это признал Сурков в своей статье, (в инете есть статьи Суркова, он подписывается псевдо "Дубинский"), Сурков же предложил для России устроить "Новую Империю", проводя активную экспансию на земли Украины и Беларуси, при этом признавая силу Китая - отдать китайцам Сибирь, в общем с Китаем "**********" им ссыкотно, так что нас они поглотят в любом случае. Без нас (Украины) их "Империя" не будет самодостаточной и устойчивой.
Если все государства
В близи и в дали
Покоренные будут валяться в пыли
Ты великий владыка не станешь бессмертным-
Твой удел невелик - три аршина земли...
О. Хаям
Гонконг усе...
Станет пересичным комуняцким кублом.
Великобритания зря отдала эти земли краснопузым мерзавцам