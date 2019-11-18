 Прокуратура повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео вручення підозри Ляшко виклав у Facebook.

"Отримую підозру щодо кримінального провадження, яке сфальсифікували за вказівкою (генерального прокурора Руслана) Рябошапки", - написав він.

Як інформує "Укрінформ" із посиланням на прокуратуру Києва, прокуратура просить суд заарештувати Ляшка.

"Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру вказаному громадянину. Зараз прокуратура направила до суду клопотання про обрання екснардепу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави", - повідомила прессекретарка Мар'яна Гаєвська.

Вона уточнила, що Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

Читайте також: Прокуратура Борисполя викликає Ляшка для вручення підозри за фактом бійки з Герусом. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.