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 Політика України
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Все про:бійка (473) Ляшко (750) прокуратура (1971) Герус (84)

 Прокуратура повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом. ВIДЕО

Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку з чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль". Прокуратура просить суд заарештувати Ляшка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео вручення підозри Ляшко виклав у Facebook.

"Отримую підозру щодо кримінального провадження, яке сфальсифікували за вказівкою (генерального прокурора Руслана) Рябошапки", - написав він.

Як інформує "Укрінформ" із посиланням на прокуратуру Києва, прокуратура просить суд заарештувати Ляшка.

"Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру вказаному громадянину. Зараз прокуратура направила до суду клопотання про обрання екснардепу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави", - повідомила прессекретарка Мар'яна Гаєвська.

Вона уточнила, що Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160251
 
 
 Топ коментарі
 
Когда уже прокуратура предъявит обвинения портнову, что он мудак??? Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 449
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Повезло Петей будут в ним в одной камере.
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Как Пашинского его закройте...срочно нужен пиар ...зарплата в конвертах депутатам СН...полный контакт с Пукиным...повышение тарифов....надо лохторат отвлечь... Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 4492
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Повезло Петей будут в ним в одной камере.
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Ляшко ще той баламут, але те що мало Герусу вклеїв ,явно не допрацювання.
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Благодаря законам рептилоидов шутка Ляшка обойдется ему в 100 грн штрафа в лучшем случае. Такие у нас законы и арестовывать за потасовку -это правонарушение,за убийство некоторых держат под домашним арестом. Законы наших депутатов -это законы приумножения преступности.Они все делают ,чтобы преступность росла и множилась.
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Зайде такий Ляшко до тебе на сідало і скаже - Ігорьок, ти своє откукурікав - посунься, зеленодзьбий! Прокуратура повідомила Ляшку про підозру через бійку з Герусом - Цензор.НЕТ 6520
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Когда уже прокуратура предъявит обвинения портнову, что он мудак??? Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 449
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так спішив писати, що ні х.. не зрозуміло
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не знал какого пола писать Петю. Сами разберутся.
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Петя - він, зеля - вона.... що тут незрозумілого Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 9100
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Ти стільки про Петра пишеш сьогодні. В тебе трусікі вже мокрі.
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Выдуманная Лолита и любитель жопы Трампа во всех западных новостях 😁Слабенькие аргументы Игореша, не позорься 😀
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В мене є від мого чоловіка, а ось ти придивися до своїх дітей, часом петрика ніхто не нагадує? Схоже, що так і є)) Не здивована.
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Та не кажи гоп. Ще невідомо хто де буде. Хто за гратами в'язнем, хто за кордоном втікачем, а хто і прикрасою на "йолке"
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"Ляшко - чемпион !!!"

прокуратура - пнх !

ла-ла-ла-ла ! Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 8921
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хто там бачив бійку? там було дещо інше. на зонових поняттях ляшко заподлянив геруса.
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Как Пашинского его закройте...срочно нужен пиар ...зарплата в конвертах депутатам СН...полный контакт с Пукиным...повышение тарифов....надо лохторат отвлечь... Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 4492
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не знаю как на зоне, но в политику благодаря такой "ходке" Ляшко вернется
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Моя бабушка-учитель всегда говорила,что в интернате,крайне редко бывают нормальные. Да и какая мать,отдаст своего ребенка...Кто она тогда ? - Что мы и видим на примере.
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Все манеры у него голодного выживальщика. - Любой ценой успеть пожрать. Без морали и чести. Не успел стать депутатом,скорее собирать бабло на роскошь )) - Урод.
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Ви про "мама_люПіт_скорость"? А він хіба був в інтернаті?
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Мабуть Ляшко забув що в нього вже нема депутатського пачпорту . Але то все байдуже. Коли ціх нових обранців та їх лехторат карати почнуть, одним екзекутором буде більше Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 2196
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ляшко забув що він уже ніхто.... все з ролі не можуть вийти їх можно всіх вже *******... Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 6580
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Ляшко хапуга. Але якшо він ніхто, то хто є ти у порівнянні? Лушпайка з розумом метелика
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я маю на увазі що не депутат. і тому всім його можно ******* разом з охороною....якось так..))
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Был себе аж биржевый спекулянт, стал государственным деятелем.
Во, как!
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Это будет еще тот сериал: факт драки есть, порча имущества ( рубашка геруса) есть, реальная статья с реальным сроком
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...порча ґосударствєнноВо имущества ( рубашка геруса)
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Треба терміново зайняти нарід обговоренням підозр Петру Ляшку, щоб заговорити тему корупції в фракції СН, де роздають зарплату у конвертах. Це звична практика, до того ж нарід хаває в захльоб і радіє до нестями.
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Суд не посадит Геруса в порядке разжигания межнациональной розни.
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Зебіли потужно кинулись рятувати Геруса, який забеспечив Коломойського російською енергією. А чё - ви ж про це мріяли.
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Не трогайте Шляшко! Он - лекарство от Герпеса!!!
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давайте здєлайтє скотиняку героєм! рейтинг знаєте річ така приваблива! тож Зе чмошники робіть
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Чим більше дізнаєшся про зебілів - ти більше подобається Ляшко.
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Всім тим шляшкам,підозри це добре,але де підозри порновим,мертвечукам ківам за погрози,якшо тим субєктам дяєте то давайте ще й іншим,а то виходить шляшко чинив неправомірні дії,а всякі ківи і портнови ні.Це буде називатись вибіркове правосуддя.От якщо б підозру портнов отримав і сів як пашинський тоді я розумію що в країні буде з часом порядок,але якщо так не буде то не буде нічого,а буде ще гірше.
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