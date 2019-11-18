 Ми хочемо, щоб ці гроші контролювалися вами: Опубліковано аудіозапис, на якому нібито Гончарук переконує "Слуг народу" не забирати з бюджету 7,7 млрд гривень. АУДІО

Про це йдеться на аудіозаписі, оприлюдненому на ютуб-каналі Ревізор, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 14 листопада Рада ухвалила відхилену комітетом поправку про акциз від пального до Бюджетного кодексу, яка пропонує залишити в місцевих бюджетах гроші на ремонт доріг, отримані від податку на пальне. У підсумку в засіданні Ради було оголошено перерву. За даними відеоблогера, після цього нардепи від СН зібралися на зустріч із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.
"Вони кажуть, що деякі міста через це помруть. Це неправда. Є невелика кількість міст, у яких справді на маленьке місто вони поставили дві заправки, і в них це єдине якесь джерело доходів. Ми з цими містами домовилися, що ми складаємо список тих місцевих рад, які дуже постраждають, попросили дати конкретний список. Ми конкретно їм допоможемо", - сказав чоловік, з голосом, схожим на голос прем'єр-міністра.
"Для нас з вами зараз ... Тобто там треба наступного року показати, наприклад, велику дорогу, це пріоритет у президента номер один, він постійно, коли ми зустрічаємося, каже - дивіться, нам головне будувати дорогу. Тому у вас є дві частини: національна частина і місцева частина. Я хочу, щоб нею управляли ви, а не місцеві ради. Бо місцеві ради їх розтратять на що завгодно. Усе це добре, в якихось містах це дійсно правильно використовується, все, бюджет розвитку. У якихось містах ні. У вас у кожного на округах є хороші ради, є погані. Я хочу, щоб ви разом з нашими губернаторами визначили в кожній області, куди ці ж гроші туди ж до них підуть. Але в будь-якому разі ви будете ухвалювати рішення про це, а не вони. Ось це те, за що ми боремося. Ми хочемо, щоб ці гроші наступного року контролювалися вами", - пояснив чоловік із голосом, схожим на голос прем'єра.
"Є ще один аргумент, важливий. Послухайте мене, будь ласка. Це важливо. Дивіться, ми з вами зараз маємо до кінця цього року розпланувати закінчення децентралізації. Невдячна, велика, титанічна робота. Це означає, що приблизно, ну, понад 50 відсотків ось цих місцевих самоврядувань матимуть інакший вигляд. Межі зміняться, десь перевибори відбудуться тощо. У них буде там mess (безлад. - Ред.). Ну, тобто, умовно кажучи, ми зараз можемо сказати, кому раніше треба проводити вибори, кому пізніше. Навіть з цієї організаційної точки зору правильно, щоб ви разом з обласними адміністраціями подивилися на карту, проконсультувалися з ними ж, і ви їм визначили, куди якій школі і якій лікарні потрібне фінансування, а не вони ухвалювали рішення про лавочки (передвиборчі. - Ред.). Тому, чому ми наполягали на тому, щоб від цього (податку до місцевих бюджетів. - Ред.) відмовитися, чому я прямо про це говорив мерам. Ось ми зустрілися з ними і вони лист вимог чи побажань висловили. Ми на щось погоджуємося поступово, на щось ні. Так ось у цьому випадку я принципово був проти, я прямо і Кличку, і іншим про це говорив, тому що я хочу, щоб ресурс створився у вас. Зрозуміло? Ось це ключова суть. Тобто ще можна довго говорити про те, що треба, що не треба. Ось це ключова суть цього питання. І тому ми просимо: не ведімося на поводу у Кличка. Залишаймо цей ресурс у вас, по суті, під контролем. Дякую дуже", - сказав чоловік з голосом, схожим на голос прем'єр-міністра.
Після цього почалася активне обговорення.
"Нам не потрібні ресурси. Нам потрібно, щоб децентралізація йшла своїм ходом. Ми все це робимо не заради ресурсів, а щоб децентралізація логічно закінчилася в 2020 році", - заявив хтось із присутніх на зустрічі, після цієї репліки пролунали аплодисменти".
Інший присутній заявив: "Не спекулюйте на губернаторах. Виходить, що якимось населеним пунктам губернатори даватимуть 20 або більше відсотків, а іншим населеним пунктам взагалі нічого не даватимуть".
"Якщо комунікація з губернаторами погана, то її у будь-якому разі потрібно ремонтувати. Ми не пропонуємо нічого забрати, це неправда. Я пропоную не вбивати децентралізації, а пропоную її продовжити в тому вигляді, в якому вона була запланована", - парирував чоловік із голосом, що нагадує голос Гончарука.
Також на зустрічі до депутатів звернулася жінка із голосом, що нагадує голос міністерки фінансів Оксани Маркарової: "І бюджетний комітет, і ми підтримуємо децентралізацію. Але ми вчора відхилили правку, я хочу пояснити. Перше - ми відхилили не лише цю правку, а разом з нею схвалили правку 120, яка свідчить про те, що ми, фактично виконуючи Закон про дорожній фонд, бо не цей бюджетний кодекс вносить зміни. Закон про дорожній фонд 17 року заклав 3 роки підготовки - 50 відсотків, 70 і все потім до фонду. Але (…) вчора, і прем'єр-міністр проводив консультацію з мерами міст, і в правку 120 ми записали, що ... А в Дорожньому фонді насправді не так, як зараз, а до 60 відсотків коштів йде на дороги. Що таке до 60%? Це майже 25 млрд. Зараз якщо ми цю правку підтримаємо, то 7 млрд повертається в такий ручний розподіл, але тоді 120-ту правку ми маємо скасувати. Насправді місцеві дороги отримують менше коштів, у результаті підтримки 209 і непідтримки 120-ї. Ось і весь вибір".
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
Глава Офиса президента Андрей Богдан днем, 15 ноября, провел со своими заместителями Кириллом Тимошенко и Юрием Костком закрытую встречу, участие в которой приняли 20 иностранных и украинских журналистов.
Встреча проходила в формате off the record. Об этом сообщает издание "TheБабель". Богдан объяснял свою позицию по ключевым политическим темам: работа парламента и Кабмина, переговоры с Россией, разведение войск.
По словам журналистов, Богдан был очень эмоционален и матерился так, что его попросили подбирать выражения. Источники издания сообщили, что Богдан недоволен работой Рады и Кабмина. Также он не знает, как убедить Запад, что власть и бизнесмен Игорь Коломойский - не одно и то же.
Он также добавил, что ведется дискуссия с МВФ о судьбе главы правления "Райффайзен Банка Аваль" Алексея Писаруке. САП подозревает, что Писарук, в прошлом первый замглавы НБУ, был замешан в разворовывании стабилизационного кредита НБУ в размере 1,2 млрд грн.
Также Богдан жаловался на то, что премьер-министр Алексей Гончарук работает медленно и не всегда продуктивно. Из-за этого между ними возникают споры. Также у Богдана есть разногласия с главой СБУ Иваном Бакановым.
Богдан также рассказал, что с назначением главы Киевской городской государственной администрации власть не спешит, потому что "не уверена в персоналиях". На вопросы, чем не устраивает кандидатура нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко и когда будет назначение, по сути чиновник не ответил.
Богдан, по данным источников, разочаровался во фракции "Слуга народа". По его словам, у многих депутатов из-за стремительного карьерного роста началась "звездная болезнь". Также глава ОП жаловался, что его никто не любит.
... владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан никого не подпускает к главе Украины Владимиру Зеленскому и ведет себя по-хамски.
Пусть "зуб даст".
Тот, который ему Баканов выбил, с которым "у Богдана есть разногласия ".
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Є рецепт як це зробити: нехай коломИйський виграЄ всі судові позови, нехай Україна поверне йому все з відсотками, нехай Україна поверне йому Приватбанк. І Захід тоді достеменно знатиме, що блаЗЄн- та коломИй-ський -- це "двЄ_большиє_разніци".
(выделено мной)
Конечно, нужно показать дорогу. В телевизоре.
Подскажите премьеру, кто спец, в чем ему лучше дорогу рисовать в анимации в Автокаде, в Корелдро или, может, в Адоби?
а украинцам ДУЛЮ
вы за это голосовали, 73 )))
правильноезеленое русло,а неблагодарные выпускники трускавецких курсов отчаянно упираются,ибо начинают понимать,что рано или поздно и эта власть наворуется и убежит,а рядовые "слуги урода" останутся крайними.
Ростов,как всем известно,не резиновый.
Порошенко строил государство, а этот требует чтобы ему построили дорогу - чтобы было по чем проехать в очередном ролике с теслой
их кацап отравит бабками
на раз два
ну ниче
виселици делать быстро
и веревок на всех этих эканамистоф хватит