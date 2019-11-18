 Ми хочемо, щоб ці гроші контролювалися вами: Опубліковано аудіозапис, на якому нібито Гончарук переконує "Слуг народу" не забирати з бюджету 7,7 млрд гривень. АУДІО

Про це йдеться на аудіозаписі, оприлюдненому на ютуб-каналі Ревізор, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 14 листопада Рада ухвалила відхилену комітетом поправку про акциз від пального до Бюджетного кодексу, яка пропонує залишити в місцевих бюджетах гроші на ремонт доріг, отримані від податку на пальне. У підсумку в засіданні Ради було оголошено перерву. За даними відеоблогера, після цього нардепи від СН зібралися на зустріч із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"Вони кажуть, що деякі міста через це помруть. Це неправда. Є невелика кількість міст, у яких справді на маленьке місто вони поставили дві заправки, і в них це єдине якесь джерело доходів. Ми з цими містами домовилися, що ми складаємо список тих місцевих рад, які дуже постраждають, попросили дати конкретний список. Ми конкретно їм допоможемо", - сказав чоловік, з голосом, схожим на голос прем'єр-міністра.

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"Для нас з вами зараз ... Тобто там треба наступного року показати, наприклад, велику дорогу, це пріоритет у президента номер один, він постійно, коли ми зустрічаємося, каже - дивіться, нам головне будувати дорогу. Тому у вас є дві частини: національна частина і місцева частина. Я хочу, щоб нею управляли ви, а не місцеві ради. Бо місцеві ради їх розтратять на що завгодно. Усе це добре, в якихось містах це дійсно правильно використовується, все, бюджет розвитку. У якихось містах ні. У вас у кожного на округах є хороші ради, є погані. Я хочу, щоб ви разом з нашими губернаторами визначили в кожній області, куди ці ж гроші туди ж до них підуть. Але в будь-якому разі ви будете ухвалювати рішення про це, а не вони. Ось це те, за що ми боремося. Ми хочемо, щоб ці гроші наступного року контролювалися вами", - пояснив чоловік із голосом, схожим на голос прем'єра.

"Є ще один аргумент, важливий. Послухайте мене, будь ласка. Це важливо. Дивіться, ми з вами зараз маємо до кінця цього року розпланувати закінчення децентралізації. Невдячна, велика, титанічна робота. Це означає, що приблизно, ну, понад 50 відсотків ось цих місцевих самоврядувань матимуть інакший вигляд. Межі зміняться, десь перевибори відбудуться тощо. У них буде там mess (безлад. - Ред.). Ну, тобто, умовно кажучи, ми зараз можемо сказати, кому раніше треба проводити вибори, кому пізніше. Навіть з цієї організаційної точки зору правильно, щоб ви разом з обласними адміністраціями подивилися на карту, проконсультувалися з ними ж, і ви їм визначили, куди якій школі і якій лікарні потрібне фінансування, а не вони ухвалювали рішення про лавочки (передвиборчі. - Ред.). Тому, чому ми наполягали на тому, щоб від цього (податку до місцевих бюджетів. - Ред.) відмовитися, чому я прямо про це говорив мерам. Ось ми зустрілися з ними і вони лист вимог чи побажань висловили. Ми на щось погоджуємося поступово, на щось ні. Так ось у цьому випадку я принципово був проти, я прямо і Кличку, і іншим про це говорив, тому що я хочу, щоб ресурс створився у вас. Зрозуміло? Ось це ключова суть. Тобто ще можна довго говорити про те, що треба, що не треба. Ось це ключова суть цього питання. І тому ми просимо: не ведімося на поводу у Кличка. Залишаймо цей ресурс у вас, по суті, під контролем. Дякую дуже", - сказав чоловік з голосом, схожим на голос прем'єр-міністра.

Після цього почалася активне обговорення.

"Нам не потрібні ресурси. Нам потрібно, щоб децентралізація йшла своїм ходом. Ми все це робимо не заради ресурсів, а щоб децентралізація логічно закінчилася в 2020 році", - заявив хтось із присутніх на зустрічі, після цієї репліки пролунали аплодисменти".

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Інший присутній заявив: "Не спекулюйте на губернаторах. Виходить, що якимось населеним пунктам губернатори даватимуть 20 або більше відсотків, а іншим населеним пунктам взагалі нічого не даватимуть".

"Якщо комунікація з губернаторами погана, то її у будь-якому разі потрібно ремонтувати. Ми не пропонуємо нічого забрати, це неправда. Я пропоную не вбивати децентралізації, а пропоную її продовжити в тому вигляді, в якому вона була запланована", - парирував чоловік із голосом, що нагадує голос Гончарука.

Також на зустрічі до депутатів звернулася жінка із голосом, що нагадує голос міністерки фінансів Оксани Маркарової: "І бюджетний комітет, і ми підтримуємо децентралізацію. Але ми вчора відхилили правку, я хочу пояснити. Перше - ми відхилили не лише цю правку, а разом з нею схвалили правку 120, яка свідчить про те, що ми, фактично виконуючи Закон про дорожній фонд, бо не цей бюджетний кодекс вносить зміни. Закон про дорожній фонд 17 року заклав 3 роки підготовки - 50 відсотків, 70 і все потім до фонду. Але (…) вчора, і прем'єр-міністр проводив консультацію з мерами міст, і в правку 120 ми записали, що ... А в Дорожньому фонді насправді не так, як зараз, а до 60 відсотків коштів йде на дороги. Що таке до 60%? Це майже 25 млрд. Зараз якщо ми цю правку підтримаємо, то 7 млрд повертається в такий ручний розподіл, але тоді 120-ту правку ми маємо скасувати. Насправді місцеві дороги отримують менше коштів, у результаті підтримки 209 і непідтримки 120-ї. Ось і весь вибір".