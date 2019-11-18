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 Політика України
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Все про:ВМС (455) співпраця (309) Туреччина (959)

 Україна і Туреччина обговорили питання двосторонньої співпраці своїх ВМС. ВIДЕО

Україна і Туреччина обговорили питання двостороннього військового співробітництва під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості спільних зусиль для стабілізації ситуації в Чорному морі, з огляду на загрози з боку Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, поширеному ВМС України в мережі Facebook.

"Головною метою зустрічі було обговорення розвитку подальшої співпраці українського і турецького відомств, питань безпеки в чорноморському регіоні, визначення пріоритетних напрямів співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Перший заступник командувача ВМС ЗСУ віцеадмірал Андрій Тарасов зазначив важливість докладання спільних зусиль для стабілізації обстановки в Чорноморському регіоні, враховуючи загрози з боку Російської Федерації.

Крім того, сторони обговорили проведення спільних навчань, підготовку особового складу, зокрема навчання військовослужбовців українських ВМС у навчальних закладах ВМС Туреччини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160231
 
 
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сколько Рассея воевала с Турцией. А теперь туркам зад вылизывают из-за трубы. Днище! Украина и Турция обсудили вопросы двустороннего сотрудничества своих ВМС - Цензор.НЕТ 7069
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Вот только ВМФ у нас почти уничтожен, одни патрульные катера покупают.
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В Украине 3 флота ( Черноморский, Азовский, Сивашский) и 2 флотилии ( Днепровская и Днестровская). Так что адмиралов даже маловато будет.
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