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 Політика України, Суспільство
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Все про:тероризм (2165) Донбас (13686) Ходаковський Олександр (7)

 "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі. ВIДЕО

Терорист "ДНР" Олександр Ходаковський заявив про намір взяти під контроль ділянки розведення сил, якщо туди увійдуть "націоналісти українські". Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ходаковський заявив в інтерв'ю одному з проросійських блогерів.

"Ми, добровольці 2014 року, перебуваємо на низькому старті ... і ми готові сьогодні замість державних структур задіяти свої можливості, свій потенціал, щоб вибити звідти націоналістів. Я вважаю, що ми впораємося з цим без особливого клопоту... Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо ... Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - заявив терорист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми цього не допустимо", - терорист Ходаковський заявив, що вони не виконуватимуть мінські угоди в частині виборів на окупованих територіях. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160220
 
 
 Топ коментарі
 
Ну шо зебильная власть скажет они проворцируют но мы дальше будем разводить и не поддаватся на провокацию?
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А так же скажите спасибо зеленому...
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У Ходаковського обличчя сумне, йому грошей ніхто не дасть, а от кіздюлей дадуть! Риторика обісравшихся зрадників які давно мали подохнути і згнити в канаві біля дороги - нікому нецікава! Те що Ходаковський досі живий це недопрацювання СБУ, але патріоти не такі терплячі і можуть розпочати власну війну в тилу ворога!
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Ничего моторылу и его супруга зажмурили и этому 🐓 два метра земли найдем.
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Стане депутатом Верховної Ради -- повеселіє. Чим він відрізняється від "бужанського"?
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типичный продажный сбу-шник
как и пасека - толку от них как от мусора - пшик "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 9199 "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 9199 "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 9199 "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 9199
а метает он с 14 - и пока что бестолку
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5 год сметаете.. клованы кацапские сами аж в потолок писяете кипятком такие мля храбрые за спиной у ***********....
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Ну шо зебильная власть скажет они проворцируют но мы дальше будем разводить и не поддаватся на провокацию?
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Так Порошенко вже розводив війська біля Золотого і Петрівського. Ті, хто були проти, тоді були агентами Кремля.
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Бггг) Порошенко развел и показал наглядно какая это дебильная затея, но зебанутые выбрали зекретина, чтоб он довел эту муйню до конца. Правильно, зебанат?
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Єта риторика, как у русских. Они против "украинских нацистов" но за европейских.
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Навряд чи він релегійна людина(єврей це релегійна ознака різних народів з різних рас).Такою гидотою релегійна людина бути не може за означенням. А те що він= ашкєназі за національністю- факт медичний.
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Когда Порошенко ввел военное положение в Украине, то такие как ты обделались от страха и начали кричать, что вам этого не надо.
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С какой волной призьівался? Доброволец?
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Хватит у зебилов что-то спрашивать, и корить за их осознанный или по приколу выбор проросийских колоборантов. Надо собираться всем Украинским народом, и договориться всем национально-патриотичьным силам как противостоять этому хитрому шутовскому плану капитуляции и продажи Украины. Никогда сложившаяся экономическая и политическая ситуация не была такой опасной. Пробую донести это каждый день соседям и друзьям, но все отворачиваются с апатичным выражением лица, и говорят "что мы устали, и что мы можем сделать, ведь мы простые люди"? Вобщем все я так понял готовятся к умерщвлению, никогда не думал видеть такой позор и .баный стыд!
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Кто такой Х...ий? Холуй пуйла ботоксного...
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Етого холуя Зелупа скоро пригласит в Киев для вручения ему ключей от дамбаса и сделает его президентом ДЫРЫ. А его подхолуйников посадит в ВР демутатами от ДЫРЫ.
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Хотим обратить внимание на два любопытных нюанса.

Во-первых, в утренней сводке ПЦОС не написал о боях у участка разведения №3, хотя сознался в них позже.

Во-вторых, обратите внимание на представленную ПЦОС карту. На ней четко видно, что к моменту разведения ВСУ удерживали более двух третьих территории участка разведения. А восточная треть фактически была ничейной серой зоной. То есть, оккупантам сейчас и отходить фактически не надо было, поскольку ВСУ еще до разведения загнали их на восточный край участка разведения.

Такая несправедливость связана с тем, что план-схема разведения была зафиксирована ОБСЕ еще в 2016-ом, когда линия фронта проходила гораздо западнее. Это красноречиво объясняет почему оккупантам во многих случаях крайне выгодно разведение, ибо фактически оно означает отступление Объединенных сил с занятых в 2016-19-ом территорий серой зоны.

При этом ссылка на Минские договоренности выглядит однобоко, поскольку, например, Дебальцево по ним должно быть украинским. Так если Россия игнорирует зафиксированную в Минске линию разграничения, почему Украина должна ее соблюдать?
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Ай вей такі Ж ДА!!
І коли пукінські банди не вийдуть з Дебальцево це буде приводом вводити війська ООН
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Украина должна соблюдать а то ***** в Париж не приедет и шмакля не сможет с ним сфоткаться, а в худшем случае могут и "Сватов" запретить снимать.
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твое отношение к Ходаковскому понятно . полностью согласен . но скажи не считаешь ли ты ( просмотрев это видео ) что Вовочку . который уверяет что в оставленных населенных пунктах будет функционировать украинская власть ( в том числе нацгвардия и полиция ) снова . как обычно . *****..... ?
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вот так . типа на мать его е... а вдруг повезет . да ? а если не повезет . тогда что ?
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От тоді і побачиш як українці в УКРАЇНСЬКОМУ ДОНБАСІ вичищають землю від пропукінських фашистів та ж=камуняк
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возраст о себе дает знать - все больше похож чувак на стареющего совкового отставника своим изложением
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Сейчас Билецкий объявит им ультиматум и даст 10 часов.
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Якщо лунають такі заяви, то це означає що сепарня припиняти військові дії не збирається і зриватиме всі домовленості, а ***** скаже що він тут ні при чому. Домовляйтесь з ними. На що розраховує неЛох збираючись до ПарЬІжу?
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и что зебилы действительно хотят что б такие как он были в их городе?
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Саша скиф за кукарекал. А сметать точно также будет как "правосеков" сметал в аэропорту? Если да, то я не против.
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Не беспокойся об этом , морда сепарская . "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7906 .! Украинские националисты туда не войдут .. За тебя , гнида , об этом уже побеспокоился говнокомандуюсчый всея ВСУ - Вова Зеленский . "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 5302 .
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Ну дуже такі "ходаковські" не ********** націоналістів..бо ж в Україні і діти знають хто-кому-рабіновіч..а це ж таким"богообраним" як вила в дупи Саме тому серед фашистів-пропукінців багато і вихрестів і каламутних камуно-бундівців..
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Какое одутловатое лицо, точнее какая одутловатая харя, какие мешки под глазами. У него не только отёк мозга, у него ещё и плохие почки. На почве алкоголизма. "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 1303
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Да Санька и раньше (во время службы в СБУ) не сильно ограничивал себя в алкоголе (за что получал регулярных люлей на совещениях рук состава). Так что это с харевой частью лица у него давненько.
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Один уже смёл, и до Киева "доехал" ...через кафе "Сепар"... слушает и хор Александрова, и кабздона в антракте...

Вот бы Пете-параше такого брехуна в команду "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 3552
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А мы в ответ не поддадимся на правакации и дальше отведем ВСУ. Чтобы враг от стыда сгорел. Вот такой хитрый план у ЗЕ.
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Тю, так це і є план блазня, а вони щось там погрожують.
Чекайте га розмінування, демонтаж укріплень і заходьте. блазєнь ще відведе на кілометр. і так до польського кордону.
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нет Киев не взяли, взяли они тогда Дебальцево. и ты зря так говоришь, кацапские танки никто не остановит. надо будет они его возьмут, не строй воздушных замков.
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И это бывший полковник СБУ. К стати, его друзья-подельники до сих пор в СБУ работают и не сильно от него отличаются.
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Кажется он как раз сильно отличается от крышевальщиков наркоты и подпольных казино. Старая школа.
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А вот это серьезная заявка на погребение с почестями. Этот субъект, чья жизнь в руской системе координат не стоит и ломанного гроша, вякнул против мнения 'инстанции'. Очевидно что это не пройдет незамеченным и , дай Бог, с без жертв.
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Ходаковский кадровьій сотрудник КГБ (СБУ) , назьівать его простьім террористом - недооценивать врага.
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Він, ніби, обіймав високу посаду в СБУ колись...
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воровал он, как и все сбушники. когда понял, что Майдан это конец его воровству начал кричать - путин спаси.
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Обізвався ще один херой із ширінки "великого" ПУ. А оченята перелякані.
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А шо там сегодня на России? Опять с говна кого то лепят и в космос говно запускают"Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 4076.
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Ну что украинцы, вы все еще хотите мира с етими тварями и дать им автономию с условием что Украина возьмет финансирование етого приднестровья на себя? Вы хотите чтобы ета тварь завтра каталась по Киеву на мерседесах и стреляла с автоматов в воздух а вы прятались по подвалам потому что етих неприкасаемых трогать низзя как кадыровцев на Рашке?
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Разве что ты в Польше сидишь то можно и по телевизору посмотреть. А если в Украине то сиди и жди когда тебе кацапы прикладом в дверь постучат и *пригласят* залезть в вагоны и посетить достопримечательности и теплую природу Магадана.
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Забавно. У них тоже есть "ветераны-патриоты".
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"Высокодуховные, православные" русские...

"Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7898 ,

"Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 8838

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Собственно, вот ССЫЛКА на это страшное видео, где «высокодуховные», «православные» кацапы РАСЧЛЕНЯЮТ сирийца.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ сразу: СЛАБОНЕРВНЫМ - НЕ СМОТРЕТЬ!
«Народ-богоносец», ага…
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Будущий соратник Зебила. Отличный выбор, правда, украинцы?
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чи всі пам'ятають, що ходаковський є кадровим офіцером СБУ, ууправління "А" ("альфа")?
чому цю наволоч досі не ліквідували?
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Навіщо ліквідовувати? Його тепер назад в СБУ візьмуть. Все до того йде.
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нажаль, ми добре пам'ятаємо голубана.
той навіть орден отримав!
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*Хохлы* вы устали от войны? Ну вот теперь слушайте как над вами кацапы ржут и называют бл***дями. Кацапы в отличии от вас от войны не устают никогда.
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Может этому дебилу стоит напомнить сколько годиков СССР боролся против националистов?! А там сила то во стократ сильнее была...Как минимум..
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Я почему-то верю этому ублюдку, потому как он ретранслирует планы *****. И он совершенно уверен, что ********* их не бросит и будет снабжать боеприпасами, ГСМ и "ихтамнетами"в неограниченном количестве под видом "гумконвоев". Уж слишком сладкий кусочек для параши наша УКРАИНА!
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ОБСЕ зафиксировала новые позиции боевиков в Петровском

По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились террористы, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3.
Беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского зафиксировал новые позиции боевиков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края", - отметили в пресс-службе.

В тот же день на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четверо людей в камуфляжной одежде на позиции террористов (о которой сообщалось ранее) примерно в 180 метрах к северо-западу от юго-восточного угла участка разведения.

26 июня 2019 года ВСУ провела первый этап отвода сил в Станице Луганской.
1 ноября штаб ООС заявил о завершении разведения в Золотом-4, а 11 ноября - в районе Богдановки/Петровского.

________________________
Називається, розвели війська.
І головнокомандувача теж розвели.
Ось шо буває, коли за державні справи беруться невігласи і дилетанти.
Volodymyr Ariev
______________________________
Нові позиції бойовиків на ділянках відведення українських сил - цілком закономірний наслідок війни, яку Верховний головнокомандувач веде проти своєї армії.
Карл Волох

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2803025.html





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Боевики "ДНР" передали родственникам изуродованный труп бойца ВСУ, перед передачей тела его вскрыли и изъяли органы. Это осложняет возможность установить причину смерти бойца.
«Предыдущее сечение было сделано в городе Донецк.,москалям интересно с чего сделан украинский солдат,потому солдат проверяют по всякому, от унижения до вскрытия"Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 1818.
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Ходаковский- видный деятель СБУ.Скока их исчо затаилось у нас за спиной!
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а то вже всі якось стали забувать "крутого" хлопця Саню Рембо Ходаковського
на це він не магьоть пайтіть
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A финасирует этого сепара господин Ахметов, респектабельный украинский бизнесмен, который умеет договариваться со всеми президентами.
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Тогда про тебя-пишет эту х...ю ЗЕдил, у которого был телевизор вместо головы, а теперь вместо телевизора уже #опа.
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Дятел, просто садись в свой крузаи и киздуй на куй.
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Уважаемые партнёры зелёной власти трепать языком не будут...
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шо ты бредишь, какие на 73%, где ты их видел и откуда ты их взял? "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7384
вас, уродцев, всего-навсего 21% от всех зарегистрированных избирателей в стране и половина агенты кремля, а вторая половина латентные сепары!
Куда вы там воевать пойдете, клоуны?
"Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 6216
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с таким союзником как ЗЕнеЛОХ, вполне могут.
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Такую мразь Контора должна была уже раз 150 завалить.
А оно еще дышит.
Вопрос - как к Пеце Барыге, так и к Зебилу...
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А зебне главное Петю по быстрее посадить!
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Постарела. Осунулась шестерка ахметова )) Значит боится. Значит не удалась самостоятельная жизнь. - Шестеоркой был,шестеркой и подохнешь ))
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Треба ще розводити, так, зеленомізкі дегенерати ?
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А почему это создание еще живое????? Недоработочка.... пора бы давно ему поджариться...
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При теперешней политике власти эта обезьяна еще и вскорости депутатом ВР станет
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Проголосовал за Зеленского - значит проголосовал и за Ходаковского.
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Ну и как вам,зелики этот внезапно осмелевший дырявый петушок? Нравится? Может депутатом в ВР еще пойдет.
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