 "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ходаковський заявив в інтерв'ю одному з проросійських блогерів.

"Ми, добровольці 2014 року, перебуваємо на низькому старті ... і ми готові сьогодні замість державних структур задіяти свої можливості, свій потенціал, щоб вибити звідти націоналістів. Я вважаю, що ми впораємося з цим без особливого клопоту... Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо ... Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - заявив терорист.

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