 "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ходаковський заявив в інтерв'ю одному з проросійських блогерів.
"Ми, добровольці 2014 року, перебуваємо на низькому старті ... і ми готові сьогодні замість державних структур задіяти свої можливості, свій потенціал, щоб вибити звідти націоналістів. Я вважаю, що ми впораємося з цим без особливого клопоту... Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо ... Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - заявив терорист.
как и пасека - толку от них как от мусора - пшик
а метает он с 14 - и пока что бестолку
Во-первых, в утренней сводке ПЦОС не написал о боях у участка разведения №3, хотя сознался в них позже.
Во-вторых, обратите внимание на представленную ПЦОС карту. На ней четко видно, что к моменту разведения ВСУ удерживали более двух третьих территории участка разведения. А восточная треть фактически была ничейной серой зоной. То есть, оккупантам сейчас и отходить фактически не надо было, поскольку ВСУ еще до разведения загнали их на восточный край участка разведения.
Такая несправедливость связана с тем, что план-схема разведения была зафиксирована ОБСЕ еще в 2016-ом, когда линия фронта проходила гораздо западнее. Это красноречиво объясняет почему оккупантам во многих случаях крайне выгодно разведение, ибо фактически оно означает отступление Объединенных сил с занятых в 2016-19-ом территорий серой зоны.
При этом ссылка на Минские договоренности выглядит однобоко, поскольку, например, Дебальцево по ним должно быть украинским. Так если Россия игнорирует зафиксированную в Минске линию разграничения, почему Украина должна ее соблюдать?
І коли пукінські банди не вийдуть з Дебальцево це буде приводом вводити війська ООН
Вот бы Пете-параше такого брехуна в команду
Чекайте га розмінування, демонтаж укріплень і заходьте. блазєнь ще відведе на кілометр. і так до польського кордону.
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Собственно, вот ССЫЛКА на это страшное видео, где «высокодуховные», «православные» кацапы РАСЧЛЕНЯЮТ сирийца.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ сразу: СЛАБОНЕРВНЫМ - НЕ СМОТРЕТЬ!
«Народ-богоносец», ага…
чому цю наволоч досі не ліквідували?
той навіть орден отримав!
По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились террористы, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3.
Беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского зафиксировал новые позиции боевиков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.
"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края", - отметили в пресс-службе.
В тот же день на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четверо людей в камуфляжной одежде на позиции террористов (о которой сообщалось ранее) примерно в 180 метрах к северо-западу от юго-восточного угла участка разведения.
26 июня 2019 года ВСУ провела первый этап отвода сил в Станице Луганской.
1 ноября штаб ООС заявил о завершении разведения в Золотом-4, а 11 ноября - в районе Богдановки/Петровского.
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Називається, розвели війська.
І головнокомандувача теж розвели.
Ось шо буває, коли за державні справи беруться невігласи і дилетанти.
Volodymyr Ariev
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Нові позиції бойовиків на ділянках відведення українських сил - цілком закономірний наслідок війни, яку Верховний головнокомандувач веде проти своєї армії.
Карл Волох
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2803025.html
«Предыдущее сечение было сделано в городе Донецк.,москалям интересно с чего сделан украинский солдат,потому солдат проверяют по всякому, от унижения до вскрытия.
РембоХодаковського
на це він не магьоть пайтіть
вас, уродцев, всего-навсего 21% от всех зарегистрированных избирателей в стране и половина агенты кремля, а вторая половина латентные сепары!
Куда вы там воевать пойдете, клоуны?
А оно еще дышит.
Вопрос - как к Пеце Барыге, так и к Зебилу...