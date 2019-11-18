 У Хмельницькому відбулася Хода пам'яті за загиблими воїнами на Донбасі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у межах поминальних днів ходу організувала одна з римо-католицьких парафій міста.

У ході взяли участь учасники бойових дій на сході України, волонтери, священники різних конфесій, рідні загиблих та мешканці міста.

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