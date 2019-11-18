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Все про:пам'ять (639) Хмельницький (146) церква (392) хода (59) Донбас (13686)

 У Хмельницькому відбулася Хода пам'яті за загиблими воїнами на Донбасі. ВIДЕО

У Хмельницькому відбулася Хода пам'яті за бійцями, загиблими на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у межах поминальних днів ходу організувала одна з римо-католицьких парафій міста.

У ході взяли участь учасники бойових дій на сході України, волонтери, священники різних конфесій, рідні загиблих та мешканці міста.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160205
 
   
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Вічна пам'ять загиблим за відродження УКРАЇНИ
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ГЕРОЇ не вмирають!
(допоки ми пам"ятаємо про них)
Героям СЛАВА !
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"В Хмельницком состоялось шествие в память бойцов погибших на Донбассе.". Після того, як хмельнитчіна проголосувала за Зеленського і його слуг це виглядає, як знущяння над пам'тю полеглих. У Хмельницькому відбулася Хода пам'яті за загиблими воїнами на Донбасі - Цензор.НЕТ 6027 Источник: https://censor.net.ua/v3160205
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"В Хмельницком состоялось шествие в память бойцов погибших на Донбассе.". Після того, як хмельнитчіна проголосувала за Зеленського і його слуг це виглядає, як знущяння над пам'ятю полеглих, як топтання по їхнім могилам. У Хмельницькому відбулася Хода пам'яті за загиблими воїнами на Донбасі - Цензор.НЕТ 8311 Источник: https://censor.net.ua/v3160205
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