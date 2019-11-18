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 Політика України
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Все про:Безсмертний (131) Росія (20847) Сурков (142) Єрмак Андрій (40)

 Помічник Зеленського Єрмак тісно спілкується із Сурковим. Він серйозно інтегрований у російський істеблішмент, - Безсмертний. ВIДЕО

Помічник президента України Андрій Єрмак має контакти з російським віцепрем'єром українського походження Дмитром Козаком, відповідальним за політику Путіна на Донбасі Владиславом Сурковим і адміністрацією президента РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 16 листопада 2019 року заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на телеканалі Еспресо.TV.

"Якщо аналізувати цю особу, то він доволі серйозно інтегрований у російський істеблішмент і він спілкується не тільки з Козаком. Він спілкується із Сурковим, він спілкується з оточенням Суркова дуже тісно. Він спілкується з багатьма в Адміністрації Путіна", - повідомив Безсмертний.

Водночас гість студії зазначив, що в цьому випадку йдеться не про особисту позицію Єрмака, а про виконання ним "доручень Зеленського".

"Треба розуміти - те, що говорить і озвучує Єрмак, це те, що думає, і те, що робить президент Зеленський. Не розділяйте ці речі", - підкреслив Безсмертний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський

Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський повинен прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка збігається з кремлівською". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.

Фріз заявила, що радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками. Фріз наполягає на тому, щоб Єрмак пішов у відставку.

За даними журналістів-розслідувачів з проєкту "Схеми", Єрмак має спільний бізнес з однокурсниками Путіна.

Зеленського він вважає "одним з найкращих лідерів сучасного світу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160202
 
   
 Топ коментарі
 
Здивували Помощник Зеленского Ермак тесно общается с Сурковым. Он серьезно интегрирован в российский истеблишмент, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 7895
От якби знайшов когось з оточення Зє, хто не "интегрирован в российский истеблишмент" - ото б була новина так новина, прямо сенсація.
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Ермака под арест, как предателя
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Государственное бюро расследований (ГБР) подало на подпись генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке проект о снятии депутатской неприкосновенности с пятого президента страны Петра Порошенко с целью его привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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спс за юмор на счёт легетимного и автора расстрельных законов..... обоих неплохо бы
на кол..............
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Помощник Зеленского Ермак тесно общается с Сурковым. Он серьезно интегрирован в российский истеблишмент...
_________
А вы что считаете, Зеленский не инкорпорирован туда? Возможно не в бизнессовый или политический, но в шоубизовский уж точно.....
Недавно на финале Лиги Смеха, сидел Светлаков.... Этот рупор кремлевского Первого канала, который еще в 2009 году предлагал у Киева отобрать Крым..... Поэтому неудевительно, что Зеленский будет окружать себя людьми связанными или завязанными на России.....

Или возьмите тот же пример Латвии.... есть русский мэр Риги, Нил Ушаков, который был избран русским большинством латвийской столицы, и который постоянно бывает в России, ведет свою политику с оглядкой на Москву.... И есть президент Егилс Левитс(кстати тоже с еврейскими корнями), который никак не связан с русскими, в детские годы мигрировал в ФРГ, имеет хорошее западное образование... поэтому ведет пролатвийскую политику, переводит все школы на латышский язык, невзирая на протесты русскоязычных Латвии....

Можно еще понять избирателя Востока, который всегда подсовывал Украине непонятных ФРИКОВ... типо зека и шапкокрада Януковича, коммуняку Симоненко, красного директора Кучму, парторга Кравчука вместо Черновола...... Но Запад и Центр, особенно те которые были за Майдан и против Янека.... какого хера вы голосуете снова за этих восточных ФРИКА? За какакого-то криворожского наркомана, Вову из криворожской подворотни??? Вам мало что страна за эти годы пережила????




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Агент ФСБ Єрмак помагає оформити здачу України пуйлу !
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То то всё уйня! Для быдла сейчас ТОП новость - "суд" над Порошенко.
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Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни.
Дострокові
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А ты дебил из дурома! А зеля - ну просто релкий патриот Украины, капец,какие вы кремлевские конченные
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Ваня! Ты такой непостоянный! Ты же еще пару месяцев назад тут тельник на впалой груди рвал за писюниста! Забыл??? Ай-йййй .Ваня, рукописи не горят!
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Відповім тобі мовою Коломойського:
Альо! Гараж! Два місяці тому був зовсім інший розклад! Ніхто не знав - хто такий цей "кіт у мішку". Але всі знали - хто такий мародер Порошенко.
____________
Сьогодні вже зрозуміло, що Вовік з його шоблою Зе - ліквідаційна комісія для України. Тому -
Негайна відставка Зеленського. Дострокові.
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ах Ваня, ты такой весь внезапный! такой наивный! ну прямо, розан из джулькиной грядки!
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бесмертному скучно,он НЕ интегрирован ваще НИКУДА......как неуловимый Джо.
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да там вся зеленая плесень ето агенты фсб и зелох главный кацапский агент
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