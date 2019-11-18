 Помічник Зеленського Єрмак тісно спілкується із Сурковим. Він серйозно інтегрований у російський істеблішмент, - Безсмертний. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 16 листопада 2019 року заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на телеканалі Еспресо.TV.
"Якщо аналізувати цю особу, то він доволі серйозно інтегрований у російський істеблішмент і він спілкується не тільки з Козаком. Він спілкується із Сурковим, він спілкується з оточенням Суркова дуже тісно. Він спілкується з багатьма в Адміністрації Путіна", - повідомив Безсмертний.
Водночас гість студії зазначив, що в цьому випадку йдеться не про особисту позицію Єрмака, а про виконання ним "доручень Зеленського".
"Треба розуміти - те, що говорить і озвучує Єрмак, це те, що думає, і те, що робить президент Зеленський. Не розділяйте ці речі", - підкреслив Безсмертний.
Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський повинен прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка збігається з кремлівською". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.
Фріз заявила, що радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками. Фріз наполягає на тому, щоб Єрмак пішов у відставку.
За даними журналістів-розслідувачів з проєкту "Схеми", Єрмак має спільний бізнес з однокурсниками Путіна.
Зеленського він вважає "одним з найкращих лідерів сучасного світу".
Государственное бюро расследований (ГБР) подало на подпись генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке проект о снятии депутатской неприкосновенности с пятого президента страны Петра Порошенко с целью его привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
на кол..............
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А вы что считаете, Зеленский не инкорпорирован туда? Возможно не в бизнессовый или политический, но в шоубизовский уж точно.....
Недавно на финале Лиги Смеха, сидел Светлаков.... Этот рупор кремлевского Первого канала, который еще в 2009 году предлагал у Киева отобрать Крым..... Поэтому неудевительно, что Зеленский будет окружать себя людьми связанными или завязанными на России.....
Или возьмите тот же пример Латвии.... есть русский мэр Риги, Нил Ушаков, который был избран русским большинством латвийской столицы, и который постоянно бывает в России, ведет свою политику с оглядкой на Москву.... И есть президент Егилс Левитс(кстати тоже с еврейскими корнями), который никак не связан с русскими, в детские годы мигрировал в ФРГ, имеет хорошее западное образование... поэтому ведет пролатвийскую политику, переводит все школы на латышский язык, невзирая на протесты русскоязычных Латвии....
Можно еще понять избирателя Востока, который всегда подсовывал Украине непонятных ФРИКОВ... типо зека и шапкокрада Януковича, коммуняку Симоненко, красного директора Кучму, парторга Кравчука вместо Черновола...... Но Запад и Центр, особенно те которые были за Майдан и против Янека.... какого хера вы голосуете снова за этих восточных ФРИКА? За какакого-то криворожского наркомана, Вову из криворожской подворотни??? Вам мало что страна за эти годы пережила????
Дострокові
Альо! Гараж! Два місяці тому був зовсім інший розклад! Ніхто не знав - хто такий цей "кіт у мішку". Але всі знали - хто такий мародер Порошенко.
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Сьогодні вже зрозуміло, що Вовік з його шоблою Зе - ліквідаційна комісія для України. Тому -
Негайна відставка Зеленського. Дострокові.