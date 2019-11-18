 Найманці РФ передали українській стороні тіло без органів і заявили, що це нібито воїн Роман Беспалий, який потрапив у полон. Рідні його не упізнали. ВIДЕО

Військові супроводжували автомобіль з позначкою "Вантаж-200" до останнього українського блок-поста. У бік Донецька цивільний водій поїхав сам. Він забрав тіло загиблого в полоні українського військового. Найманці РФ повідомили, що нібито воїн - Роман Беспалий - наклав на себе руки. Чорний мішок з тілом без довгих церемоній перенесли у вантажний відсік українського автомобіля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами начальника відділу цивільно-військового співробітництва ООС Юрія Гуменного, окупанти не надали відповідних документів і речей. Досі тіла бранців на українську сторону не передавали в чорному пластику і без одягу.

До Дніпра на процедуру упізнання прибули дружина Романа Беспалого Анжела і його батько. Анжела Беспала теж військовослужбовець. Із Романом вони побралися в Мангуші і звідти він рушив у свій останній фронтовий рейс. "Я його довго добивалася і сказала йому: "Я твоя третя і остання жінка". Як сказала, так воно і було", - пригадала Анжела Беспала.

Однак ні дружина, ні батько не впізнали Романа. "Це не він. Чий це солдатик, я не знаю, але родичам я співчуваю", - сказала жінка.

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Після того як восьмеро військових потрапили до полону "ДНР", з ними пів року не було зв'язку. Першим інформацію про самогубство Романа викинув у соцмережі колишній бойовик Євген Тінянський. 15 жовтня він написав про те, що один з восьми полонених повісився в одиночній камері, нібито не витримавши тортур "МГБ "ДНР".

Згодом стало відомо - йдеться про бійця, якого з Донецького СІЗО перевели до макіївської в'язниці. Потім бойовики оприлюднили ім'я - Роман Беспалий. Він був найактивнішим з групи полонених, і саме його, "ідейного", жорстко схиляли до співпраці з окупантами. Та чи насправді старший сержант Беспалий вирішив піти з життя? Дружина відкидає версію самогубства – Роман вірив у Бога. "Під будь-яким тиском, він би що завгодно, тільки не вкоротив віку. Я більше схиляюсь, що навіть, якщо мій чоловік, то його вбили, але сам би він собі віку не вкоротив", - додала Анжела Беспала.

На український бік тіло без документів потрапило лише через місяць після оголошеної загибелі, але бракувало не лише документів. Від поліцейських стало відомо: перед тим, як передати тіло, померлого буквально випатрали - розітнули і вилучили органи, за якими можна встановити причину смерті. "Попередній розтин було зроблено в місті Донецьк. Жодних висновків не було надано. Тому розтин в місті Дніпро не дає нам розуміння про причини смерті", - заявила Ганна Старчевська, речниця ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Схоже, насильницьку смерть цієї людини намагались замаскувати. Тож, хто лежить в морозильній камері дніпровського моргу – героїчний боєць чи невідома людина? Не виключено, навмисно вбита для того, аби видати її за українського солдата? У нас є фотографії померлого. Вони надто жахливі, аби показувати їх на екрані. Але є той, хто мусить їх побачити. Наприкінці червня бойовики раптово випустили з полону чотирьох українців. Віддали Віктору Медведчуку. Серед них був й старший солдат Максим Горяїнов, який був одним із тих, кого взяли у полон бойовики. Він розповів, що в перші дні полону їх всіх розсадили по "одиночках". "Кімнатки, як середня спальня за розміром. Не було санвузла, металеві нари. Полки колись були – на них нари переробили. Кинули матрац, подушку, ковдру", - пригадав він.

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Люди, які допитували полонених, вважали Романа Беспалого неформальним лідером групи. Відтак, його прагнули зламати першим. Горяїнов вважає, що ті, хто проводив допит, отримували моральне задоволення від того, тиснули.

Утім, Максим не впізнав Беспалого. Залишається ще одна можливість перевірити. Батько Романа здав зразки своєї крові для генетичного аналізу ДНК. Утім, яким би не був результат – це лише початок історії. Якщо в дніпровському морзі лежить тіло Романа – чому бойовики зробили все можливе, аби не дати встановити причину його смерті? Якщо на український бік оманом відправили іншого загиблого – де зараз Роман?

Горяїнов вважає, що Роман Беспалий живий.