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 Політика України, Суспільство
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Все про:полон (645) Донбас (13686) полонені (579) найманці РФ (906) Беспалий Роман (1)

 Найманці РФ передали українській стороні тіло без органів і заявили, що це нібито воїн Роман Беспалий, який потрапив у полон. Рідні його не упізнали. ВIДЕО

Найманці РФ передали українським військовим тіло нібито Романа Беспалого, який був захоплений разом з іншими воїнами 22 травня 2019 року поблизу Новотроїцького, коли водій вантажівки з документацією помилково повернув в сторону ворога. і їх усіх - вісім осіб - взяли в полон.

Військові супроводжували автомобіль з позначкою "Вантаж-200" до останнього українського блок-поста. У бік Донецька цивільний водій поїхав сам. Він забрав тіло загиблого в полоні українського військового. Найманці РФ повідомили, що нібито воїн - Роман Беспалий - наклав на себе руки. Чорний мішок з тілом без довгих церемоній перенесли у вантажний відсік українського автомобіля, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами начальника відділу цивільно-військового співробітництва ООС Юрія Гуменного, окупанти не надали відповідних документів і речей. Досі тіла бранців на українську сторону не передавали в чорному пластику і без одягу.

До Дніпра на процедуру упізнання прибули дружина Романа Беспалого Анжела і його батько. Анжела Беспала теж військовослужбовець. Із Романом вони побралися в Мангуші і звідти він рушив у свій останній фронтовий рейс. "Я його довго добивалася і сказала йому: "Я твоя третя і остання жінка". Як сказала, так воно і було", - пригадала Анжела Беспала.

Однак ні дружина, ні батько не впізнали Романа. "Це не він. Чий це солдатик, я не знаю, але родичам я співчуваю", - сказала жінка.

Також читайте: У полоні найманців РФ на Донбасі перебувають 244 особи, - СБУ

Після того як восьмеро військових потрапили до полону "ДНР", з ними пів року не було зв'язку. Першим інформацію про самогубство Романа викинув у соцмережі колишній бойовик Євген Тінянський. 15 жовтня він написав про те, що один з восьми полонених повісився в одиночній камері, нібито не витримавши тортур "МГБ "ДНР".

Згодом стало відомо - йдеться про бійця, якого з Донецького СІЗО перевели до макіївської в'язниці. Потім бойовики оприлюднили ім'я - Роман Беспалий. Він був найактивнішим з групи полонених, і саме його, "ідейного", жорстко схиляли до співпраці з окупантами. Та чи насправді старший сержант Беспалий вирішив піти з життя? Дружина відкидає версію самогубства – Роман вірив у Бога. "Під будь-яким тиском, він би що завгодно, тільки не вкоротив віку. Я більше схиляюсь, що навіть, якщо мій чоловік, то його вбили, але сам би він собі віку не вкоротив", - додала Анжела Беспала.

На український бік тіло без документів потрапило лише через місяць після оголошеної загибелі, але бракувало не лише документів. Від поліцейських стало відомо: перед тим, як передати тіло, померлого буквально випатрали - розітнули і вилучили органи, за якими можна встановити причину смерті. "Попередній розтин було зроблено в місті Донецьк. Жодних висновків не було надано. Тому розтин в місті Дніпро не дає нам розуміння про причини смерті", - заявила Ганна Старчевська, речниця ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Схоже, насильницьку смерть цієї людини намагались замаскувати. Тож, хто лежить в морозильній камері дніпровського моргу – героїчний боєць чи невідома людина? Не виключено, навмисно вбита для того, аби видати її за українського солдата? У нас є фотографії померлого. Вони надто жахливі, аби показувати їх на екрані. Але є той, хто мусить їх побачити. Наприкінці червня бойовики раптово випустили з полону чотирьох українців. Віддали Віктору Медведчуку. Серед них був й старший солдат Максим Горяїнов, який був одним із тих, кого взяли у полон бойовики. Він розповів, що в перші дні полону їх всіх розсадили по "одиночках". "Кімнатки, як середня спальня за розміром. Не було санвузла, металеві нари. Полки колись були – на них нари переробили. Кинули матрац, подушку, ковдру", - пригадав він.

Також читайте: Робоча група обговорила питання соціального захисту сімей заручників і зниклих безвісти під час бойових дій на Донбасі, - ОП

Люди, які допитували полонених, вважали Романа Беспалого неформальним лідером групи. Відтак, його прагнули зламати першим. Горяїнов вважає, що ті, хто проводив допит, отримували моральне задоволення від того, тиснули.

Утім, Максим не впізнав Беспалого. Залишається ще одна можливість перевірити. Батько Романа здав зразки своєї крові для генетичного аналізу ДНК. Утім, яким би не був результат – це лише початок історії. Якщо в дніпровському морзі лежить тіло Романа – чому бойовики зробили все можливе, аби не дати встановити причину його смерті? Якщо на український бік оманом відправили іншого загиблого – де зараз Роман?

Горяїнов вважає, що Роман Беспалий живий.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160189
 
 
 Топ коментарі
 
Это бешеные звери, а не люди. И они всегда такими были.
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зато вот наша новая власть считает,что важен мир любой ценой...ну вот приблизительно такой ценой.
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Русские в Сирии (Это видео только для людей с крепкими нервами)
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накуй такое вылаживать ? у кого то есть сомнения что это нелюди ?
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Зелёное быдло все это схавает у будет дальше молчать...
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Ермак - мировым лидерам расказывает обратное и обвиняет украинцев . Или в сайт не читаете?
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Это бешеные звери, а не люди. И они всегда такими были.
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Сивоха теперь получает зарплату из налогов украинцев , потерявших своих мужей и детей в результате агрессии раши
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права была Тимошенко …. колючкой их оградить и нахер эти твари нужны .
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У свій час вже огородили Зелений Клин, Сірий Клин, Жовтий Клин...
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Можна дійти й до того, що Донбас з Кримом будуть далеко від кордонів України. "Східна Слобожанщина (Подоння, Північна Слобожанщина, Подонь) - етнічні українські землі, що розташовані зараз в межах Курської, Білгородської та Воронізької областей, окупованих Російською "федерацією", північно-східна частина Слобідської України. До Східної Слобожанщини також зараховують південно-східну Слобожанщину, що нині в межах Луганської області.
У часи Русі - Курське князівство та частина Чернігівської Землі.
Колонізувалась українцями в три етапи - 1651-1659, 1659-1663, 1663-1680 роки.
Законом УНР від 29 листопада 1917 року було проголошено проведення Українських Установчих Зборів, у повітах Путивльському, Грайворонському й Новооскільському Курської губернії та Острогозькому, Бирюцькому, Валуйському й Богучарському Воронізької губернії.
Павло Скоропадський прилучив до Української Держави, крім вищезазначених повітів, ще й Рильський, Суджанський, Білгородський та Корочанський повіти Курщини.
Українська Радянська Соціалістична Республіка втратила свою юрисдикцію на східні та ці південно-східні землі унаслідок більшовицької навали і окупації земель."
https://oleg-leusenko.livejournal.com/3544186.html
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Відгородити треба,звісно, але п.Тимошенко ніколи про це не говорила. Наемники РФ передали украинской стороне тело без органов и заявили, что это якобы попавший в плен воин Роман Беспалый. Родные его не опознали - Цензор.НЕТ 8036
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как раз она это и сказала …. тогда назвали это зрадой . Это было когда овоща выбрали .
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Вона казала зовсім инше і я пам'ятаю той виступ.
Своїми словами перекажу зміст: ...вони, денецька_банда, хочуть відгородити Донбас колючим дротом?...
Тобто: йшлося про те, що вона риторично запитувала у "донецьких" про створення т.зв. "ПІСУАР-у". А вже потім наші "змі" геть перекрутили зміст висловлювання, а про оригінал чи пояснення ніхто й чути не хотів.
Утім, якби тоді відгородилися від цієї ракової пухлини, то ми були б зараз у набагато ліпшому стані.
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Це називається не відгородити - це називається віддати Росії.
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Не свисти и дай ссылку на цитату, где и когда она такое говорила! Этот фейк уже даже самые упоротые не рассматривают!
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это стало бы преградой для кацапских танков градов буков и орков-мигрантов ?
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нет. Но зато местные быстрее бы камни с неба пособирали .
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зато вот наша новая власть считает,что важен мир любой ценой...ну вот приблизительно такой ценой.
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Тут есть один момент, учитывая что кацапы всегда вы всех уничтожают и врут, то первым делом они уничтожат всю эту зелёную власть вместе с теми кто их поддерживал, проще говоря придут в дом каждому зебилу и станут его хозяином....
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справедливости ради замечу,что предыдущая считала и делала тоже самое
это когда из плена пацаны поступали покалеченые.
некоторых кастрировали.но тогда,как и сейчас нельзя было говорить,ибо минские мутняки...
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чим дальше в ліс тим грубші дрова.
З часом приходить розуміння, що нафуй нам вони потрібні.
Українців переселити і колючка по лінії розмежування і забути про донецьк до розпаду параші Наемники РФ передали украинской стороне тело без органов и заявили, что это якобы попавший в плен воин Роман Беспалый. Родные его не опознали - Цензор.НЕТ 6673
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В изоляторе так называемого «МГБ ДНР» скончался пленный украинский военнослужащий. Об этом сообщает известный блогер Necro Mancer, который собирает информацию о ситуации на Донбассе. Сообщение о самоубийстве украинского военного в изоляторе террористов в своем блоге изначально опубликовал бывший боевик Евгений Тинянский. По его словам, речь идет о военнослужащем, который в мае ошибочно выехал на блокпост боевиков. Умерший находился в списках на обмен. Тинянский отрицает, что военнослужащего убили, но при этом задается вопросом о том, что украинец делал в одиночной камере «МГБ». В частности, на украинца могли давить с целью выбить деньги.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/10720146-v-zastenkah-boevikov-dnr-umer-ukrainskiy-*******-socseti.html
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А на Цензоре была инфа в мае , что 8 человек в плен попали или штаб скрыл эту информацию ?
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была.
но военные новости плохо продаются.
хорошо продаются миролюбные пэ и зэ.
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Украине первым делом надо это все Европе США и всему миру показывать с какими нацыстами Украина воюет при чем каждый день напоминать и показывать , может тогда мир поможет не внедрить этих террористов в Украину а поможет избавиться от них.
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Скоріш за все, не змогли зламати, тому і різали на шматки. Наші ********* ще збираються там вибори проводити - який божевільний на них поїде, хіба що ідейні москвофіли.
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Вывод - Лугандон в резервацию .
А ЗЕ ШОТО там про амнистию пищит? И агент ФСБ Ермак на украинцев мировым лидерам оскорбительные речи толкает?

А КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ РЯДОМ С УБИЙЦАМИ ? А кто хочет , чтобы дети в школе сидели пятом с детьми убийц? КАКАЯ НА ХЕР АМНИСТИЯ?
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Вот такими фактами военных преступлений кацапов должна была заниматься военная прокуратура с первого дня войны и документировать все для Гааги , а не заниматься пособничеством в контрабанде и преследовании добровольцев !!!
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От взяли такої новиною й розчарували зеФанів... янелох42 вже майже переконав їх що "тамнашілюді, тамєстьнарамальния парні" ... а ви отак по зе мріям до миру з маньяками вдарили.
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.....это еще одна МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ лежит на КАЖДОМ руском , от мала до велика (((( Украинцам надо держаться до конца руского ига !!!
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Таких материалов должно быть больше демонизирующих русских и их нужно на весь мир освещать, чтобы во всех новостях мира было и на всех сайтах! В реальности всего мира должно быть ясное понимание, что Россия - это Империя Зла! Империя Зла должна быть разрушена!
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