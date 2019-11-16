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 Політика України, Події, За кордоном
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Все про:Конгрес США (327) США (5832) Йованович (194) Гандзюк (410)

 Нам було важливо, щоб справедливість взяла верх і для Каті Гандзюк, і для всіх, хто бореться з корупцією в Україні, - Йованович під час слухань у Конгресі США. ВIДЕО

Колишній посол США в Україні Марі Йованович під час слухань у Конгресі щодо імпічменту Трампа прокоментувала справу активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Хто замовив Катю Гандзюк".

"Вчора увесь світ дізнався про справу Каті Гандзюк. Її ім'я кілька разів лунало з трибуни Конгресу США, про Катю написали всі основні ЗМІ світу. Світ обговорює рівень насильства проти активістів в Україні. Світ обговорює неспроможність корумпованих українських правоохоронців знайти і покарати замовників цього страшного вбивства. Світ не може зрозуміти, як за рік не можна було посадити винних. Світ запитує, хто замовив Катю Гандзюк", - йдеться в повідомленні.

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Нам було важливо, щоб справедливість взяла верх і для Каті Гандзюк, і для всіх, хто бореться з корупцією в Україні, - Йованович під час слухань у Конгресі США 01

"Катя критикувала корупцію в Україні, висвітлювала проблеми в поліції та Міністерстві внутрішніх справ. Її смерть була трагічною. Нам було важливо, щоб справедливість взяла верх і для Каті Гандзюк, і для всіх, хто бореться з корупцією в Україні", - підкреслила Йованович під час слухань у Конгресі.

Експосол також повідомила, що засуджено лише виконавць вбивства, а замовників досі не затримано.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

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6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160101
 
 
 Топ коментарі
 
З серпня 2001 року по червень 2004 року працювала заступником американського посла та була тимчасовим повіреним в Україні[4]. У 2002 році підняла питання про порушення Києвом санкцій проти Іраку у зв'язку з нібито продажем Саддаму Хусейну партії радіолокаційних систем «Кольчуга». Йованович стверджувала, що крім плівок Мельниченка у США нібито були й інші докази цієї угоди. Ці безпідставні звинувачення призвели до значного погіршення українсько-американських відносин.

І навіть не вибачилася. Так що Ви там про справедливість?
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Главное чтобы Украина не потеряла ещё территории при таком развитии событий.
А так - да, Майдан-3 грядёт.
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Когда прочитал , что Пинчук приехал к Зеленскому , в первые недели к президентства и СМИ сообщили , что состоялся полезный ( для кого ?)))) разговор и обсуждение насущных проблем , сразу понял , что дело Гонгадзе евреи опять слили .
За Гандзюк забудьте , будет тоже самое .
В Украине не за горами 3-ий Майдан , вот этот , для власти и чинуш всех уровней , будет кровавый , ибо бить их будут по голове и возможно дубиной !!! Потом вспомните мои слова .




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А то тебе не нравится? Тебя не волнует , что убийцы и заказчики Гонзюк не найдены? Что дело Гонгадзе до сих пор нормально не расследовано? Кто заказчик? Сидя на диване и не боясь за себя и свою семью легко рассуждать. Нам було важливо, щоб справедливість взяла верх і для Каті Гандзюк, і для всіх, хто бореться з корупцією в Україні, - Йованович під час слухань у Конгресі США - Цензор.НЕТ 382
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Американцы судя по всему ничего даже не знали, пока не услышали об этом от Йованович, и скорее всего не узнали бы, если бы Донни не светил импичмент
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Да , ты не спригуй , но том , что надо писать тут биографию . Пиши конкретно и ясно , чем ты гордишься и свои достижения . Я же писал , по твоей приглашению , а не в каждой теми .
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Горжусь тем, что не такой дегенерат как ты. Ну что, доволен?
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Блин , я себе уже приставляю кто ты тогда . А я то думал , что ты просто тупой .
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Я удивляюсь, как такому психически не здоровому человеку дали гражданство. Хотя я уже начинаю сомневаться в этой версии. -- ты убого тупой , потому что , психически не здоровых вообще-то называют люди больными , и если человек больной , то это не повод не давать ему гражданства . Это вообще-то дискриминация называется , но тебе это не дано понять . Знаешь почему ?
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Что за набор слов, да ты же умственно-отсталый дегенерат. Кто в твое гражданство поверит, вырубай уже свое прокси, малолетка.
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Ты понял , что ты вляпалься? Хахаха Вот и вся твоя убогая суть !
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Я понял, что тебя много головой роняли. От того ты такой фантазер вырос.
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А по сути , о психически не здоровый, есть что-то умное сказать ? Ты сам себя с этим и обкакал . Хахаха. Хотелось умом засвистеть, да не вышло? Хахаха
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Йованович переживает за свою карьеру. Имея ее влияние в прошлом, без проблем можно нажать так, чтобы над делами работали и завершили их по полнрой программе.
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З серпня 2001 року по червень 2004 року працювала заступником американського посла та була тимчасовим повіреним в Україні[4]. У 2002 році підняла питання про порушення Києвом санкцій проти Іраку у зв'язку з нібито продажем Саддаму Хусейну партії радіолокаційних систем «Кольчуга». Йованович стверджувала, що крім плівок Мельниченка у США нібито були й інші докази цієї угоди. Ці безпідставні звинувачення призвели до значного погіршення українсько-американських відносин.

І навіть не вибачилася. Так що Ви там про справедливість?
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Вырисовывается неприглядная картина - она поняла, что украинцы ведутся на зраду и "ценят" её больше, чем большие дела...
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Во всем мире большинство людей легче верят в негатив и им же больше интересуются. Потому фильмы и книги о детективах и шпионах и войнах - самые прибыльные.
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Это да, что такого сделала Гандзюк, чтобы о ней говорили в Конгрессе США и занесли в список известных людей в Польше?
По той же технологии раскрутили и Зелемойского, как бы это всё цинично не звучало...
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Большие Деньги Больших Пацанов замешаны.
Чёрт их знает что там. Транспорт наркотиков ?
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Я говорю о раскрутке, ничуть не хуже, чем Савченко...
Порошенко обратился к мировым лидерам не ради Савченко, а для того, чтобы обратить внимание на агрессию паРаши и похищение на территории Украины, но её раскрутили в Украине и опять возникает ЮВТ...
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Когда прочитал , что Пинчук приехал к Зеленскому , в первые недели к президентства и СМИ сообщили , что состоялся полезный ( для кого ?)))) разговор и обсуждение насущных проблем , сразу понял , что дело Гонгадзе евреи опять слили .
За Гандзюк забудьте , будет тоже самое .
В Украине не за горами 3-ий Майдан , вот этот , для власти и чинуш всех уровней , будет кровавый , ибо бить их будут по голове и возможно дубиной !!! Потом вспомните мои слова .




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Главное чтобы Украина не потеряла ещё территории при таком развитии событий.
А так - да, Майдан-3 грядёт.
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Та нам же сказали - шо скора, скора, ну очень скора узнаем, и покараем винных. Шо тут непонятного? 😄
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віз і нині там. А американцям тепер є чим зайнятись - фуйньою. І все лише через дурнуватий дзвінок Трампа клоуну Зельонкіну. Але найсмішніше тут не дзвінок, а те, що саме цей дзвінок захотіли оприлюднити. Тятя Бєня явно злив інформацію по олігархічному каналу. Чому Бєня? Тому що без відома Коломойського клоуни пальцем не ворухнуть.
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Ну юга про это не знал наверное,теперь зрада полная.
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Судя по суете вокруг покойной Кати, речь идёт о каких-то миллиардах долларов как минимум.
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