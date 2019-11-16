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Все про:боєприпаси (958) Харківщина (813) Балаклія (137)

 Наразі арсенал у Балаклії не становить загрози для населення, - командувач сил логістики ЗСУ Вишнівський. ВIДЕО

Військовий арсенал у місті Балаклія Харківської області, де в п'ятницю сталися вибухи, не становить загрози для населення.

Про це 16 жовтня заявив командувач сил логістики ЗСУ генерал-лейтенант Олег Вишнівський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Упродовж ночі складом пожежного наряду здійснювалося патрулювання технічної території. Загорянь і задимлень не спостерігалося. Тому наразі військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки", - зазначив Вишнівський.

Також він додав, що після подій 2017 року територія арсеналу очищена майже на 60 відсотків. Всі інші боєприпаси вивезено або складено у захищене бетонне сховище. На відкритих майданчиках боєприпаси не зберігаються.

Читайте також: Генштаб назвав ймовірну причину вибухів на військовому складі в Балаклії: загоряння і підрив двигуна ракети ЗРК "Куб"

Зараз на технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області.

Унаслідок вибухів у Балаклії 2 сапери загинули, 5 зазнали поранень.

Причиною вибухів, ймовірно, став вибух твердопаливного двигуна ракети 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160091
 
 
 Топ коментарі
 
Я від вас бачив багато коментарів, Але не зрозумів що ви шукаєте в Україні👳
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Пишите сколько хотите, литвин - мы вам всегда рады. Не слушайте фсяких.
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Порошенко возле арсенала хоть поймали с мешком офшоров?
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Я від вас бачив багато коментарів, Але не зрозумів що ви шукаєте в Україні👳
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Тобто ви живете сьогоднішнім днем.👳
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Пишите сколько хотите, литвин - мы вам всегда рады. Не слушайте фсяких.
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Интересно почитать, что ты писал про взрыва в Балаклее в 2017 году:
литвин

Чет не сходится. Боеприпасы старые негодные. На месте диверсантов удар надо наносить по новым и хорошим и одновременно по всем складам.https://censor.net.ua/resonance/433435/chto_proizoshlo_v_balaklee
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да.да... к твоему комменту интересно прислушаться, как ты призывал бомбить все украинские склады.
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Кстати, чем дело закончилось? Поймали негодников, или все таки лось виноват ?
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Главное, что не только сейчас арсенал безопасен, но и останется таким в ближайшее время - до утра приблизительно.
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ну сколько уже можно....? одно и тоже по три раза... вздрючте по самые гланды командование. начальника охраны и караула. посадите виновных сук на бутылки. проверьте паяльниками в очко на диверсантов ответственных... ну также нельзя... ну это уже ни в какие ворота не лезет же... Наразі арсенал у Балаклії не становить загрози для населення, - командувач сил логістики ЗСУ Вишнівський - Цензор.НЕТ 5796
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Порошенко возле арсенала хоть поймали с мешком офшоров?
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