 Наразі арсенал у Балаклії не становить загрози для населення, - командувач сил логістики ЗСУ Вишнівський. ВIДЕО

Про це 16 жовтня заявив командувач сил логістики ЗСУ генерал-лейтенант Олег Вишнівський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Упродовж ночі складом пожежного наряду здійснювалося патрулювання технічної території. Загорянь і задимлень не спостерігалося. Тому наразі військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки", - зазначив Вишнівський.

Також він додав, що після подій 2017 року територія арсеналу очищена майже на 60 відсотків. Всі інші боєприпаси вивезено або складено у захищене бетонне сховище. На відкритих майданчиках боєприпаси не зберігаються.

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Зараз на технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області.

Унаслідок вибухів у Балаклії 2 сапери загинули, 5 зазнали поранень.

Причиною вибухів, ймовірно, став вибух твердопаливного двигуна ракети 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб".