 Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Я сьогодні написав, що кредити на покупку землі будуть під 3-5% річних у гривні, тобто це нижче, ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто буде купувати мало землі. Не для середнього, не для великого бізнесу. А тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємося, що нема корупції? Через ту ж базу даних, яку ми робимо, де ми будемо знати де і що вирощується, і хто є кінцевим власником", - заявив він.
10 гектар...єто малый или средний？ а 50 гектар？
Чуть иначе)
Спорить можно, но это бесполезно!
Ничего они не поймут...
И по каким критериям будет опрелятся кто мелкий...а кто средний？
А можно мне? Ну, не землю, правда... Машину надо обновить
Не смішіть. І так всім зрозуміло, що процес розпродажу України, який прописано в угоді про асоціацію - розпочато.
Адже за це скакав "майдан".
не буду уточнять детали чел взял в аренду земли в другой области по причине лучших условий
выращивания своих культур и когда начал собирать урожай подъехала мэсная ментура и сказа
ли - плати уже..... чел попытался както объяснить и добазариться что у него на сегодня одни
растраты и платить просто нечем, дайте продать хотя бы какуюто часть.... посанов это не уст
раивало- плати или не дадим вывезти.... кончилось тем что он всё послал на.... оставил гнить
в поле даже то что собрали и уехал........
.. І ПРодасть !
....
До нього потрібно ще купа підзаконних актів !
Поспішають зебеники .Рейтинг !? .Баблос потрібно то ..
Многие здешние эксперты имеют в частной собственности только одну землю - это земля в горшочках для домашних цветов
Но здесь (на форуме) они себя мнят большими специалистами...
Неохота рыться в архивах Цензора , а то я бы тут привёл цитаты двух - трёх годичной давности , некоторых ,, относительно открытия рынка земли .
tZE inform
@tZEinform
Г-н Милованов убеждает фермеров что им будут давать кредиты под 3-5 % на покупку земли. А может ли г-н Милованов показать в бюджете, со скрытым дефицитом в 12%, статью расходов на это? Или это зеленый треп?
.
Но например хочу заняться если можно будет купить землю.
Почему меня ущемляют в правах по сравнению с существующими аграриями?
Почему я имею не равные с ними условия?
Или у нас в конституции закреплены различия в правах для разных слоёв нвселения?
але якщо серйозно. на мою думку розумна влада має все робити щоб прості українці щось мали, щось робили щось заробляли.
але нам пропонують "земельну реформу" головний лейтмотив якої це "українці повинні мати право позбутися своєї землі". і навіть "аргументи" відповідні озвучують як це краще зробити.
мол чим більш ліберальний буде ринок землі тим краще бо тоді прості українці які зараз володіють землею зможуть дорожче її продати. але це буде стимулювати простих бідних українців продавати свої паї.
може державницька позиція влади навпаки має стимулювати простих українців не продавати землю а намагатися або обробляти свою землю або навіть здавати в оренду. якщо здавати в оренду по більш менш нормальній ціні це має бути вигідніше ніж просто продати одразу.
а що потім влада буде робити з купою людей які позбулися ще одного свого ресурсу. українці по великому рахунку і так нічого не мають.
а навіщо взагалі потрібна безглузда дискусія чи продавати землю іноземцям та юридичним особам. нехай беруть і надалі тільки в оренду.
навіщо бовтати країну?
Мне кредит под 5% годовых!
Я превращу его в депозит под 12% во славу партии !
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Подруге, щоб земля була збережена і Україна мала користь, а не шкоду від користування землею, ваша довбана монобільшість має не з лярвами домовлятить в сесійному залі, а напрацювати регламент для користувачів землею! Цілий перелік умов, вимог, застережень і обмежень! Порушення яких було б підставою для розірвання договору оренди, або власності грунтами з можливим штрафом, і навіть криміналом.
2)скільки чистого прибутку дає гектар ріллі за рік по середній врожайності?
3)а звідси скільки гектарів повинен мати фермер, при умові, що він сам працює наземлі(без найманої праці), щоб мати чистий прибуток в 150000 грн./рік.
От порахуйте і будете знати найменший розмір ферм/господарства!
Не сплутуйте тільки прибуток із чистим прибутком.!.!