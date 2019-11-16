 Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я сьогодні написав, що кредити на покупку землі будуть під 3-5% річних у гривні, тобто це нижче, ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто буде купувати мало землі. Не для середнього, не для великого бізнесу. А тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємося, що нема корупції? Через ту ж базу даних, яку ми робимо, де ми будемо знати де і що вирощується, і хто є кінцевим власником", - заявив він.

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