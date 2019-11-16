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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:Милованов Тимофій (78) ринок землі (26)

 Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов. ВIДЕО

Кабінет Міністрів обіцяє кредити під 3-5% річних для тих, хто буде купувати мало землі, і хто захоче потім на ній працювати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я сьогодні написав, що кредити на покупку землі будуть під 3-5% річних у гривні, тобто це нижче, ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто буде купувати мало землі. Не для середнього, не для великого бізнесу. А тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємося, що нема корупції? Через ту ж базу даних, яку ми робимо, де ми будемо знати де і що вирощується, і хто є кінцевим власником", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов про ринок землі: "Ми боїмося, що її куплять ті, хто не дбатиме про неї"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160052
 
 
 Топ коментарі
 
Земля стане спекулятивним товаром бариг..
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Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать / израильтяне тут же выстроились в очередь.
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Очень разумно!
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Что в этом разумного？ критериев малый или средний нет...кто и как будет определять？
10 гектар...єто малый или средний？ а 50 гектар？
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критекий очень простой. Кто сегдня работат на земле и ее арндует, нужно дать кредит что бы он ее выкупил.
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😀Ты...зебоб...статью не читал...или прочел но не осилил？
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"Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса"
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Да не спорьте с ним - это бесполезно...
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Ой))
Чуть иначе)
Спорить можно, но это бесполезно!
Ничего они не поймут...
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Обманут. Еще ничего не сделали из того, что обещали.
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Ты *банутый? С какого х*я ты за мои деньги и налоги будешь выкупать для себя землю? А х***ем тебе по губам не помазать? Хватит уже что мы Ахметову платим в тридорога за свет и за газ.
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удавись , зебіл ...твій наставнік Юда колись так вчинив
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Земля стане спекулятивним товаром бариг..
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Для тех кто на шести сотках раком стоит？
И по каким критериям будет опрелятся кто мелкий...а кто средний？
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по критерию - кто сегодня арендует землю!
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😀 землю арендует и среднийиии крупный бизнес...так что это не критерий...это палтцем в лужу...
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арендуют арендаторы, мелкие, средние и крупные.
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Если у человека есть деньги на землю, он не будет на ней работать. Потому что это тяжелый труд. Он будет сдавать в аренду.
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Так можно сказать про все что угодно. Про дачу, квартиру, машину и даже жену.
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дача, квартира, жена для жизни. машина для передвижения. а земля для работы. это не одно и тоже.
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кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых Источник: https://censor.net.ua/v3160052
А можно мне? Ну, не землю, правда... Машину надо обновить
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Та.. ну.............. на......... Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 1016
Не смішіть. І так всім зрозуміло, що процес розпродажу України, який прописано в угоді про асоціацію - розпочато.
Адже за це скакав "майдан".
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Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать / израильтяне тут же выстроились в очередь.
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А затем всю эту землю у них просто так заберут те у кого много земли а окажется в итоге вся земля, а нищебродам и бомжам безземельным место на помойке и теплотрассе. Им не нужно будет ни землю защищать чужую ни тех кто ее у них отобрал. Ну мандец стране, а вы хрипите до потери голоса про какую-то сраную формулу штайнмайера и нормандчкий формат. Лох не зеленский а кто ведется на его разводы!
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То есть нужные люди купят землю у государства за деньги государства . Кто там их будет контролировать , если воровать миллионами престижно и совсем не преступление ?
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с год назад мне рассказали одну реальную историю среднего предпринимателя с/х продукции
не буду уточнять детали чел взял в аренду земли в другой области по причине лучших условий
выращивания своих культур и когда начал собирать урожай подъехала мэсная ментура и сказа
ли - плати уже..... чел попытался както объяснить и добазариться что у него на сегодня одни
растраты и платить просто нечем, дайте продать хотя бы какуюто часть.... посанов это не уст
раивало- плати или не дадим вывезти.... кончилось тем что он всё послал на.... оставил гнить
в поле даже то что собрали и уехал........
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зы. отака вам реальная украинская латифундия малята.............
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В Дніпропетровській обл. взагалі вбивають фермерів. А їх хозяйства суд присуджує якимсь бомжам.
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И так хорошо и с этой стороны классно. Мы Вас уговорим.
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Точно хтось вигадає схему за якою на підставних осіб будуть скупувати невелики дільниці, але багато. У нас як щось гарне зробити - так мізки не працюють. А як шахраїти - так будь ласка.
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Что бы бло всем понятно. Допустим у вас есть несколько гектаров землии и вы ее сдаете в аренду, меклому арендатору у которого нет больших оборотных средств, то Государство даст льготный кредит этому арнедатору, что бы тот рсчаитался с вам, если вы согласитесь продлать эту землю. Все честно.
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О ...цей вам дасть ..!
.. І ПРодасть ! Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 8850
....
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..ПС ))) І взагалі . Закон про землю -СИРИЙ .!..
До нього потрібно ще купа підзаконних актів !
Поспішають зебеники .Рейтинг !? .Баблос потрібно то ..
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не перживый, если сырой, то скоро дозреет.
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Я уже говорил здесь!
Многие здешние эксперты имеют в частной собственности только одну землю - это земля в горшочках для домашних цветов Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 9506
Но здесь (на форуме) они себя мнят большими специалистами...
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беруть під 18% , а "давати" будуть під 3-5% ...КЛОУНИ ...
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Косюка ведь дотировали по 350 грн на каждую курицу!))
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Все равно не смогут конкурровать с иностранцами или с русскими, у которых неограниченные финансовые ресурсы
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Смогут, потому что этим фермерам будут продавать землю в первую очередь.
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Процедура это закон который гласит-при каких выполненых условиях применяется закон-
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3-5% ...може "дефіс" прибрати "забув" 35% ...так реалістичніше
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Не порівнюй з відсотками пані Гонтаревої Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 2511
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Некоторые здешние " ЗЕмлепашцы" , при Пэте , волком выли , попутно изрыгая ужасные проклятия в адрес влады , при одном только упоминании о запуске рынка земли . А сейчас вижу , как ни в чём не бывало обсуждают , уже даже не сам факт снятия моратория с продажи земли , а то насколько при этом разбогатеют селяне и фермеры . Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 3869 пц...Поразительные метаморфозы происходят с зегенератами ..
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По мнению президента Украине Петра Порошенко страна готова к разговору про земельную реформу, которая сможет стать "мощным локомотивом" для украинской экономики.
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Это я знаю ,, по его мнению она была готова к развороту давно . Но я спрашиваю не про Пороха , а про тебя и тебе подобных . Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 4633 .
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Это тот уникальный случай, когда я согласен с Порошенко.
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Вопрос был - почему зрадофилам рынок стал нужным именно сейчас , а не тогда ( при Порохе ) Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов - Цензор.НЕТ 5620 .?? Ведь ни одно правило , по рынку земли , с тех пор не изменилось . Я то ответ знаю ,, но хотелось бы услышать шо на сей счёт скажут они .. Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов - Цензор.НЕТ 6100 .
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не знаю кого ты называешь зрадофилами, нормалные люди всегд знали, что в Украине нужен Рынок Земли.
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Зрадофилы это те кто в земельной реформе , при прошлой владе , видел - зраду , а сейчас , при новых лицах , видит в этом только благо . Шо ж такое то ,, почему такой разворот ,, на 180 * .?? .
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незнаю таких, меняют свое мниние только порохоботы.
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Зато я , таких - ЗНАЮ мля .. !! И помню , кто и что говорил . На любого зебобика только пальцем ткни , и не промахнёшься . Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов - Цензор.НЕТ 8335 .
Неохота рыться в архивах Цензора , а то я бы тут привёл цитаты двух - трёх годичной давности , некоторых Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов - Цензор.НЕТ 4699 ,, относительно открытия рынка земли .
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У нас нет государственных с/х земель. Государство не собственник, а распорядитель. Шустера на мыло.
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Очередная БРЕХНЯ от ЗЕЛИ! Чего там ОЛИГАРХИ уже сидят, МОНОПОЛИИ уже разгромлены, а ФОПы уже не трогают да! БРЕХНЕЙ БОЛЬШЕ БРЕХНЕЙ МЕНЬШЕ, ТОКО ИДИОТЫ ПОВЕРЯТ ПОСЛЕ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА БРЕХНИ!!
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tZE inform

@tZEinform

Г-н Милованов убеждает фермеров что им будут давать кредиты под 3-5 % на покупку земли. А может ли г-н Милованов показать в бюджете, со скрытым дефицитом в 12%, статью расходов на это? Или это зеленый треп?
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За все заплатят евробляхеры. Ну и еще тарифы на газ и свет подымут раза в 2 чтобы путен не напал.
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Хватит развешивать уши под убаюкивающую свирель иудовских мас-медиа. Все на верховную зраду с шинами и вилами. И пулеметами на подвозе, если не поймут.
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Фабйики йабочим , землю кйестьянам !! Уййа тавайищи !! - Владимир Бенин .!! Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 1974 .

Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 7289 .
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Я сейчас не не занимаюсь сельским хозяйством.
Но например хочу заняться если можно будет купить землю.
Почему меня ущемляют в правах по сравнению с существующими аграриями?
Почему я имею не равные с ними условия?
Или у нас в конституции закреплены различия в правах для разных слоёв нвселения?
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расслабся мужик земля не достанется ни тебе ни аграриям все это расчитано на ОЛИГАРХОВ!! так что сильно не напрягайся!!
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якщо космічній зеленій команді земля не потрібна то може тоді відправити їх всіх колонізаторами на марс, і там нехай що хочуть те і роблять, продають землю марсу кому захочуть і в будь-яких об'ємах.
але якщо серйозно. на мою думку розумна влада має все робити щоб прості українці щось мали, щось робили щось заробляли.

але нам пропонують "земельну реформу" головний лейтмотив якої це "українці повинні мати право позбутися своєї землі". і навіть "аргументи" відповідні озвучують як це краще зробити.
мол чим більш ліберальний буде ринок землі тим краще бо тоді прості українці які зараз володіють землею зможуть дорожче її продати. але це буде стимулювати простих бідних українців продавати свої паї.

може державницька позиція влади навпаки має стимулювати простих українців не продавати землю а намагатися або обробляти свою землю або навіть здавати в оренду. якщо здавати в оренду по більш менш нормальній ціні це має бути вигідніше ніж просто продати одразу.

а що потім влада буде робити з купою людей які позбулися ще одного свого ресурсу. українці по великому рахунку і так нічого не мають.

а навіщо взагалі потрібна безглузда дискусія чи продавати землю іноземцям та юридичним особам. нехай беруть і надалі тільки в оренду.

навіщо бовтати країну?
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хоча якщо не більше 500 га і якщо проживає в україні і там де земля розташована то можливо можна розглянути варіант з іноземцями але тільки фізичні особи
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ЭТИ ЗЕМЛИ НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ УКРАИНА!.Почему? Да потому что вас хотят ФРАЕРНУТЬ.ВСЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ ИЗ ГМО И СКОРО НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ БУДУТ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА СТОИТЬ.Чернозема на планете мало и там будут лучшие сельхозпродуктыпродукты на земле.В ИндоПэриджане(Одэрбэйджане)в Шамахинском р-не тоже суперземля,но уже купленна "якобы арабьем",у них в будущем конечно отнимет НАРОД! СнаМужаСторона(ЮхуЭрЯна)=УКРАИНА НЕ ПРОДАВАЙ СВОИ ЗЕМЛИ! НЕ ДАВАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ.ПУСТЬ ОНИ ОСТАНУТСЯ КАК ГОСУГОДЬЯ С ГОСОБРАБОТКОЙ. ИХ ЦЕНА И ТАК КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАСТЕТ.Слава Древнему Миру!
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воруют не для того что бы отдавать или Милованов из идиота в Робин Гуда переобулся?
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Мне!
Мне кредит под 5% годовых!
Я превращу его в депозит под 12% во славу партии !
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В телефонном разговоре с Трампом из киевского ресторана (!) посол США Гордон Сондланд сказал про Зелинского: " Он сделает все, что вы хотите", когда Трамп спросил: "Так что, он проведет расследование?" (компании "Бурисма", где работал сын Байдена). На это Сондланд ответил: "He loves your ass" ("Он любит вашу задницу") 😀😁😂
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Сейчас это главная новость на американском телевидении (кроме канала Fox News, конечно, который поддерживает Трампа).
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В украинских СМИ по этому поводу полная тишина 😁 Очевидно, у Зелинского думают, как это представить в виде дипломатической победы "великого лидера"
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СМИ молчат и по поводу продуктовой корзины , и по поводу тарифов ,по поводу формулы штайнмайера ( тогда , при бывшей владе , СМИ это называли - зрадой ) , и по поводу отступления ВСУ , и о многом другом . Всё что при Порохе вызывало острейшую критику , сейчас журналюгами просто замалчивается . И пусть мне теперь кто нибудь скажет что Пороха валили ( дискредитировали ) не целенаправленно . .
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Поперше Милованов дозволяє будь якому іноземцю на електронному аукціоні купувати до 210 000 га української землі в одні руки без жодних умов!!! Які українці!!! У кого з українських фермерів знайдеться купити 200тис га по 2000дол? Це пів мільярда доларів! У наших фермерів не вистачає грошей купити собі насіння, щоб засіятись! Беруть в банку кредит під 30% річних! І жодної підтримки від держави. Тільки рейдери під прикриттям поліції. А в Дніпропетровській обл. вже вбито Троє фермерів, їх майно переписано на бомжів, а суди це визнають законним. В таких умовах починати ринок землі??????????????? Це - злочин! Милованов!
__________________
Подруге, щоб земля була збережена і Україна мала користь, а не шкоду від користування землею, ваша довбана монобільшість має не з лярвами домовлятить в сесійному залі, а напрацювати регламент для користувачів землею! Цілий перелік умов, вимог, застережень і обмежень! Порушення яких було б підставою для розірвання договору оренди, або власності грунтами з можливим штрафом, і навіть криміналом.
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Ну і потретє - ніякого ринку землі без референдуму. Якщо приймете закон - почнеться ваш кінець, зелена мерзота.
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Так уже приняли! Сейчас началась лирика- типа хомут на жопу одевают.
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а много земли тогда кому?неработающим пенсионеркам,любящим быструю езду? Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов - Цензор.НЕТ 6114
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Афигеть. Пропихнуть продажу земли чтобы теперь спекулянтам и барыгам еще и с бюджета доплачивать. Кто бы сомневался что ето всю делается только для новых махинаций а не для улучшения и качества жизни и свобод граждан.
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Что и требовалось доказать. Точно такие же махинации как и с *теплыми* кредитами. Будут олигофрены отмывать бабло не выходя из офиса.
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а земельным кодексом можно подтираться уже ??? там написано каждый гражданин Украины достигший 18 лет имеет право на бесплатную приватизацию пяти или шести участков....
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Милованов хомут на жопу лошади натягивает. После того как объявили, что продавать будут землю по 210 000 га, они вдруг вспомнили про фермеров.
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Я не перестаю удивляться тому, какой у нас наивный народ.У вас воруют землю, а вы радуетесь. Надо признать, что вас, тех, кто голосовал за Зе, обманули. Обманули вас, а не нас. Я говорил, что Зеленский - марионетка олигархов. Сначала - обещания "референдумов", потом- "референдум по продаже земли иностранцам", уже после первого голосования за землю, а затем "никакого референдума о земле". У тех, у кого земли не было - ее и не будет, т.к. кроме земли нужна техника, навесное оборудование, удобрения, т. е. надо много денег. А мелкие фермеры не потянут конкуренции с латифундистами и спекулянтами. Выиграют только олигархи.Люди, вас опять сделали дураками, очнитесь!
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Всё правильно. А песня про 3-5% (суки и здесь в большую, чем где-нибудь, сторону загнули) в надежде, что кто-то заценит доброту зелёных самоубийц.
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Они спекулируют на том, что реформы бывают "непопулярными". Это не реформы, а ограбление народа. Реформы которые только не популярные, при новой власти можно отменить. А все что продано отменить уже нельзя никогда. Мошенничество.
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От хочеться запитати розумних дописувачів: 1)скільки прибутку дає гектар ріллі в Україні, ну наприклад в Черкаській області?
2)скільки чистого прибутку дає гектар ріллі за рік по середній врожайності?
3)а звідси скільки гектарів повинен мати фермер, при умові, що він сам працює наземлі(без найманої праці), щоб мати чистий прибуток в 150000 грн./рік.
От порахуйте і будете знати найменший розмір ферм/господарства!
Не сплутуйте тільки прибуток із чистим прибутком.!.!
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