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 Події, Київські новини
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 Затримано 17 чоловіків, які забарикадувалися в квартирі на столичній Оболоні, вигнавши господарів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві спецназ поліції затримав 17 чоловіків у балаклавах, які забарикадувалися в квартирі на Оболоні, вигнавши господарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію надійшло повідомлення, що невідомі захопили приміщення, розташоване на проспекті Героїв Сталінграда. На місці події потерпіла розповіла правоохоронцям, що почула шум у коридорі, після чого вхідні двері відкрилися і в квартиру забігло близько 20 чоловіків у масках. Невідомі виштовхнули з дому господиню з дочкою і закрилися зсередини.

Поліцейські встановили, що вже два роки тривають судові процеси щодо грошових зобов'язань, а цій сім'ї неодноразово погрожували. Надалі борг передали третім особам, але жодних документів про примусове виселення не було.

Затримано 17 чоловіків, які забарикадувалися в квартирі на столичній Оболоні, вигнавши господарів, - Нацполіція 01

Після переговорів із людьми, які були в квартирі і відмовлялися відкривати двері, було прийнято рішення про застосування спецпідрозділу. Коли правоохоронці полку особливого призначення штурмом потрапили в квартиру, там перебувало 17 чоловіків. Всіх їх було затримано на місці і доставлено в Оболонське управління поліції для встановлення особистих даних і ступеня причетності кожного з них до цієї події.

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"Крім того, після затримання правопорушників у господині квартири і її дочки зникли ювелірні прикраси і коштовні речі", - повідомили в поліції.

Затримано 17 чоловіків, які забарикадувалися в квартирі на столичній Оболоні, вигнавши господарів, - Нацполіція 02

Затримано 17 чоловіків, які забарикадувалися в квартирі на столичній Оболоні, вигнавши господарів, - Нацполіція 03

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 356 (Самоправство) і за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до 6 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3160037
 
   
 Топ коментарі
 
нет никакого государства. Бандитом в Украине быть безопасно и выгодно, тем более что мусор Аваков самый первый бандит и есть. Чего ж бояться?
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Дичь какая то. Есть суд, есть судебный исполнитель, есть правоохоронные органы. Почему какие то идиоты могут безнаказанно врываться в жильё людей и выполнять функции государственных органов? Или государства у нас всё таки нет?
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а якщо у людей тяжкі життєві обставини? Багато ти вже нарізав,ти з таких самих мудаків-псевдоколекторів?
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денежные обязательста блин... на каждом углу гроздьями висят шарашки по даче денег взаем, а потом такие мордовороты выбивают имущество проsраное под грабительские проценты шарашек
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Дичь какая то. Есть суд, есть судебный исполнитель, есть правоохоронные органы. Почему какие то идиоты могут безнаказанно врываться в жильё людей и выполнять функции государственных органов? Или государства у нас всё таки нет?
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нет никакого государства. Бандитом в Украине быть безопасно и выгодно, тем более что мусор Аваков самый первый бандит и есть. Чего ж бояться?
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"Зелёный понос" - это то, чем твой будущий отец оплодотворил твою пьяную будущую мамашу.
А при Зеленском - бандитов таки мокают мордой в асфальт. И это радует.
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Государство есть. Оно в смартфоне, говорят. И полиция и суды там же.
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Бояться то все равно нечего, уже все дома наверное.
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Ти як сюди потрапив?? Навчися розмовляти , а не рохкати !!!
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Припиніть, будь ласка, зеленню дристати.
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ОХ И ЗАВИЗЖАЛИ ПОРНО ХОБОТЫ. А....БИЖАЮТ. 😂😅😂
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отдавайте долги вовремя. должников резать нада
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а якщо у людей тяжкі життєві обставини? Багато ти вже нарізав,ти з таких самих мудаків-псевдоколекторів?
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Леся Піддерев'янського чув ? - @й у белкі вже побачив ???😉😁😁
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Якщо чесно,то все це мені чомусь нагадує повідомлення савєцкаво тєлєвідєнія,скажімо так, 1987 року.Просто цікаво було б знати,а чим,власне,закінчиться вся ця показуха для 17 затриманих.І хто це такий бородатий чмошник,який тут так віщає про щось там
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В США для таких випадків у власників житла є зброя. І 100% процедура конфіскації житла яку може робити лише офіс шерифа за рішенням суду.
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тому у нас дозволу на зброю для захисту не дають
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Мне это не надоест никогда печатать о срочном законе об коротком прежде всего нарезном огнестреле! Но народ---когда же тебе надоест вечное гамно что власть и криминал срут тебе народ на голову?! Даже менты сегодня без санкции прокурора не имеют права переступать порог жилья! Первый шаг любого---можно шмалять наповал! Напоминаю пример 6 летней давности. В США 12-летний мальчик завалил с винтовки официальной двух утырков что полезли в окно дома, защищая при этом 4-летнюю сестру. Родителей не было дома. Вообще не было суда и разбирательства!!! Просто оштрафовали отца детей что винтовка была не замкнута. Двусмыслености тут не было---всё по закону! Да сразу как заработает такой закон на 50% падает уличная мелкая преступность---мировая многолетняя практика и статистика! Ну в Молдове уже 10 лет такому закону---все культурные с вечера особо. Оно же темно. Но у нас же ещё и война!
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читай сам внимательно свои же сообщения - "мальчик из винтовки", а ты голосишь про необходимость короткого нарезного.
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"../после чего входные двери открылись и в квартиру забежали ..." и это самоуправство?? Тут разбой с ограблением группой лиц
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Дай Бог, щоб наше телятко вовка з'їло.
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Красиво лежат. Полиции давно пора прекратить щемить простых граждан, и взяться как следует за криминал!
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Это ещё ягодки,а вот когда закон о рынке земли вступит в силу ,то тогда уже начнутся рейдерские захваты ,то захват квартир, покажется детской забавой,вот к чему в турбовом режиме,пока народ не опомнился хотят провести захват страны . " Коломойский предал? Зеленский отдает землю олигархам: Новак - это не рынок, это захват -Гончарук"
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Ага, приедет путин и купит всю землю. После чего вывезет её на Луну. Катя почем ваши услуги?
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https://youtu.be/kpdkc9hx3Qo Александр,посмотрите ,при чем здесь путин?
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