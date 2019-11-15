 Затримано 17 чоловіків, які забарикадувалися в квартирі на столичній Оболоні, вигнавши господарів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію надійшло повідомлення, що невідомі захопили приміщення, розташоване на проспекті Героїв Сталінграда. На місці події потерпіла розповіла правоохоронцям, що почула шум у коридорі, після чого вхідні двері відкрилися і в квартиру забігло близько 20 чоловіків у масках. Невідомі виштовхнули з дому господиню з дочкою і закрилися зсередини.

Поліцейські встановили, що вже два роки тривають судові процеси щодо грошових зобов'язань, а цій сім'ї неодноразово погрожували. Надалі борг передали третім особам, але жодних документів про примусове виселення не було.

Після переговорів із людьми, які були в квартирі і відмовлялися відкривати двері, було прийнято рішення про застосування спецпідрозділу. Коли правоохоронці полку особливого призначення штурмом потрапили в квартиру, там перебувало 17 чоловіків. Всіх їх було затримано на місці і доставлено в Оболонське управління поліції для встановлення особистих даних і ступеня причетності кожного з них до цієї події.

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"Крім того, після затримання правопорушників у господині квартири і її дочки зникли ювелірні прикраси і коштовні речі", - повідомили в поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 356 (Самоправство) і за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до 6 років.