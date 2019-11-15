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 У Києві затримали злодія в законі Лашу Очамчирського, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві оперативники управління стратегічних розслідувань за участю патрульної поліції затримали злодія в законі на прізвисько Лаша Очамчирський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Перебуваючи на території України, "злодій у законі" намагався поширити свій вплив на членів злочинного середовища. Його неодноразово затримували співробітники правоохоронних органів. До того ж, до 2017 року він перебував у міжнародному розшуку за створення на території країни Європейського союзу банди, що займалася викраденням людей та відмиванням коштів. У кримінальному середовищі він виконує роль "третейського судді" та підтримує дружні стосунки з кримінальними авторитетами різних країн", - зазначається в повідомленні.

Під час нелегального проживання у столиці "Лаша Очамчирський", також відомий як "Сван", намагався створювати і контролювати злочинні групи, які займаються скоєнням тяжких злочинів. Він відвідував та організовував так звані "сходки" кримінальних авторитетів.

Зокрема, у березні цього року, під час зустрічі, на якій був затриманий працівниками поліції, намагався стати "куратором" квартирних крадіїв та розбійників. Тоді "злодія в законі" видворили до Туреччини та заборонили в’їзд на територію України. Попри це, він вкотре незаконно перетнув кордон і почав відновлювати свою злочинну діяльність та зв’язки у кримінальному світі. Крім того, задля продовження "традицій" планував залучати молодь до діяльності ОЗГ.

У Києві затримали злодія в законі Лашу Очамчирського, - Нацполіція 01

У четвер, 14 листопада, у Києві "злодія в законі" затримали на Кільцевій дорозі. Наразі його доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання щодо примусового видворення Лаші Очамчирського за межі України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На одного злодія в законі менше: в Києві "розкороновано" кримінального авторитета Нєдєлю, - Аброськін. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159971
 
   
 Топ коментарі
 
И сколько он заплатил, чтобы опять в Украину попасть?
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Поймали и молча к стенке. Чего рекламировать этот мусор?
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100 % воров в законе сотрудничают с спецслужбами...
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Леха, Леха без тебя так плохо, жизнь как пятихатка по рублю...
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Этот дрыщ больше на домушника похож.Или щипача троллейбусного .
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И сколько он заплатил, чтобы опять в Украину попасть?
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-- интересней, скоко заплатит, шо б не выпасть из Украины? -- думаю, не сильно дорого...
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Опять выкинут-опть въедет незаконно. Граница на замке.
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Поймали и молча к стенке. Чего рекламировать этот мусор?
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На зустріч з Саакашвілі?
Кстаті, а де сам Саак?
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коксом торгує в Києві..... де ж йому ще бути В Киеве задержан вор в законе Лаша Очамчирский, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3563
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100 % воров в законе сотрудничают с спецслужбами...
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Если бы вы прихлебаи задержали Порося , и лысого гандона . ,Этот Вор честнее всех политиков .
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Так может его каким министром назначить, такого честного? У нас тут страна возможностей,каждый кто угодно может попробовать жить с начала.
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Я тебе скажу , а ты верь не верь . При " воре" , мы бы жили лучше , у него есть честь , в отличии от наших политиков.
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Похож на Зедебила который управляет Украиной. К когда слуги уродов арестуют вара в законе Беню Коломойского???? Все страны признают его вором, только в Украине он покровитель слуг уродов.
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Грузія здавна славиться ***********, Саакашвілі та ;ворамі в законє;.
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как однако местные олигархи-воры в законе пархатого происхождения боятся чурок...ведь на россии шеломова заставили делиться с ним только черножопые, так как наглости у них куда больше, чем у самих евреев...
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шлепнули при попытке побега и всех делов...
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Как то неполиткорректно, почему не "задержан иностранец"
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Делается легко,создается пресс хата, на которой таких товарищей обсцыкают на видео, и под угрозой выложить в интернет,выдворяют со страны. Никогда больше не появится!
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Лучше подполковника полиции Киву пригласить и пусть его обдрочит.
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Авторитет в спортивних штанах, напевне таким демократичним прикидом хотів довести що він свій в доску та завоювати довіру і повагу серед злодіїв початківців. Кримінальна романтика.
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