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Все про:Нацполіція (8509) патрульна поліція (945) Білошицький Олексій (23)

 Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса. ВIДЕО

Невідомі голосно лаялися у тролейбусі, а коли інші пасажири зробили їм зауваження - дістали ножі і накинулися на людей. Поліцейські, які проїжджали наподалік, затримали нападників, ніхто не постраждав.

Напад стався у тролейбусі на Виноградарі. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на сторінку в Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Київ, на годиннику 15:30 екіпаж моніторингу управління патрульної поліції в Києві рухається вулицею Вишгородською. Раптом вони помічають, як посеред дороги, просто перед ними, зупиняється тролейбус, і з нього швидко вибігають люди. Зрозуміло, що трапилося щось погане і ситуація потребує допомоги патрульних", - написав він.

За словами Білошицького, буквально в наступну мить інспектори вже були біля задніх дверей тролейбуса.

"У салоні побачили бійку - двоє невідомих кидаються на інших пасажирів тролейбуса з ножами. У салоні також є діти, серед усіх плаче дівчинка і закриває очі руками", - написав він.

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Побачивши поліцейських, чоловіки з ножами побігли в їхній бік. Один із інспекторів дістав зброю.

"Тим часом, інший інспектор і ще двоє небайдужих громадян, яким я дякую за допомогу і їхню громадянську позицію, затримали вказаних осіб. Через хвилину двоє нападників лежали на землі в наручниках", - написав Білошицький.

Нападників затримали. Всіх учасників події оглянули медики, ніхто не отримав серйозних травм.

Уже після конфлікту пасажири тролейбуса розповіли поліцейським, що напад стався після того, як вони зробили зауваження чоловікам, які голосно лаялися.

"Дякую Ярмоленку Олегу Володимировичу, Денисенко Софії В'ячеславівні, Корчовому Олександру Валерійовичу", - подякував Білошицький патрульним.

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Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159956
 
   
 Топ коментарі
 
А если бы кто то из травмата загасил этих двух дебилов, то дали бы как Пашинскому-2 месяца ареста?
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случайно не ордлуны????????
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если на меня движется мужик с розочкой в руках - я лично считаю что он вооружен и буду палить в морду. Так что пашинский добрее меня - выстрелил в ногу.

Пашинский конечно тот еще гандон. Но в конкретном случае его вины нет.
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В кацапстане все бы головы в жопу засунули, а их бравые полицейские проехали бы дальше и это факт...
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А если бы кто то из травмата загасил этих двух дебилов, то дали бы как Пашинскому-2 месяца ареста?
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Не передергивай, любитель сои, пашинский напал на безоружного человека и покалечил его, за что должен быть наказан.
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если на меня движется мужик с розочкой в руках - я лично считаю что он вооружен и буду палить в морду. Так что пашинский добрее меня - выстрелил в ногу.

Пашинский конечно тот еще гандон. Но в конкретном случае его вины нет.
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так в живот легче попасть , чем в морду
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Хватит врать, какая розочка может получиться из пластиковой бутылки? Он огрел его пластиковой бутылкой по лысине, потому что заслужил. Еще раз перечитай, как все было. Будешь врать, просто пошлю...
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Слабоалкоголку а пластике продают ??? Зебильное😁😁😁😁
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Ты что такое "розочка" знаешь? По степени опасности от ножа не отличается. "Безоружный" человек сам гордо по телевизору рассказывал, как он хотел "проучить этого очкарика".
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..желаю тебе встретиться с такой "безоружный и пьяной чертилой" среди ночи, получить по тупой башке, бутылкой и отстрочить ему минетик глубокий... Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 1055...
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Медицинскую помощь кому вызывали? Эти отморозки кого-то таки порезали?
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навеяло... не брат ты мне гнида черножопая....
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Не треба сміятись. але може бути і так:
Що то були насправді патріоти. З синдромом війни і надзвичайним почуттям справедливості. Вони дуже жваво розмовляли у зв'язку з контузією а громадяни пасажири не виявили до них належну повагу.
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А с ножами ходят, что бы в зубах ковырятся?
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По ситуации скорее на зелекторат похожи - тупое злобное быдло.
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О, а вот и яркий прeдставитель тупого быдла нарисовался. Правда, не зебильного, а трампоидного Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 8929
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ШТА?! What about your sister? I understand that's what you people do bu really?! Sister?!
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«Трампоидного «?! Срать я хотел и на Трампа и на Сандерса вместе с Пэлоси! Пилят!)))) «Трамплид»! П-ц ты упоротое !)))
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Моё «животное» тебе в рот не поместится, чуркабес.
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От чуркобеса тебя твое свинимамка опоросила, стоя на полу в сортире, зверек. И ты до сих пор жалеешь, шо она мимо очка промазала. Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 5349
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😆 ой да ладна! Чуркабес расхрюкался как его кацапский папа-свин родном для тебя свинарнике.
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You can keep on f your sister piglet-I don't care what it is you animals do.
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how do you even manage to drive Uber car with your little piggy huffs?
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Шо, таки не промазала, и ты выплыло, животное? Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 45
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Я не розумію по-свинячому, кацап-пиши загальнозрозумілою.
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Ты смешная зверушка. Тупая, но таки смешная Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 8959
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Quit looking for job you law life looser? Go flip burgers or something...
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OK) Trump vs who?))) Bloomberg? )))) -I hope you don't like soda much)))
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а хіба патріоти не можуть бути злочинцями?
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Двое с ножами днем бросаются на людей? Никаких сомнений - хачи, арабы или цыгане. А так вообще, конечно, нет плохих национальностей, есть плохие люди(этих национальностей).
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и что ві думаете будет? хулиганство, не более того
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"Двое мужчин с ножами напали на пассажиров киевского троллейбуса" - в данном случае не надо рассусолевать, вывести на улицу и расстрелять, как это делали немецкие оккупанты с ворами и бандитами в Киеве.
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Ви плутаєте німців з русскімі. Для русскіх це «соціально блізкіє»...та й скоріше і «національно»..
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О, браццкій дамбасскій народ, прієхал атамстіть кієвскім каратєлям?
Зєбанутиє, возьмітє в ЖЄК справкі, шо ви галасавалі протів Порошенкі.
Будетє в троллєйбусах пред'являть.
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Как всегда виноваты все кроме украинцев("даунбас", "хачи", "ослолюбы", "мырни переселенцы", "чуркабєси", "ордлуны").
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Это ботва с запоребрика русский мир насаждать пытается. У них так - значит и тут так должны на мир смотреть.
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Это круче Европы!
Там дебилы с ножами и топорами до получаса на людей нападали. А тут скотов мгновенно урезонили. Причем полисы вместе с "мирняком". Европе до такого еще оч далеко!
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Интересно, как это видео прокомментируют старые уволенные мусора, которые все любили ныть о том, что веместо них понабирали каких-то рахитичных мальчиков и девочек.
Как по мне на их месте самое время завалить свои пасти.
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..хачей нужно щемить даже за кривой взгляд, эта нечисть в киеве реально оборзела....
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