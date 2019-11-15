 Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це у своєму Твітері повідомив технічний менеджер компанії Baykar Сельчук Байрактар, передає Цензор.НЕТ.
"Наземні випробування тривають. Він почав ходити. Скоро він побіжить і полетить, ми чекаємо і молимося за це", - повідомив технічний менеджер компанії Baykar Сельчук Байрактар.
На оприлюдненому 15 листопада 2019 року відео видно, як безпілотник Akıncı рухається в темний час доби по злітно-посадковій смузі з двома працюючими українськими турбогвинтовими двигунами сімейства АI-450, розробки ДП "Івченко-Прогрес". При цьому управління БПЛА здійснюється з командного центру, де розташований технічний персонал.
Ударний безпілотний літальний апарат нового покоління Akıncı (тур. - вид легкої кавалерії) стане одним з перших проєктів спільного підприємства "Black Sea Shield", створеного держкомпанією "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", і турецького підприємства Baykar Defence. Akıncı призначений для ведення оперативно-стратегічної повітряної розвідки, а також завдання авіаційних ударів по об'єктах противника. Оснащений сучасними системами спостереження - тепловізорами і потужними камерами, радарами з активною фазованою антеною-решіткою і численними сенсорами
Попередньо відомо, що Akıncı буде здатний перебувати в повітрі до 24 годин, буде мати максимальну висоту польоту 12 км і радіус дії 250 км. Максимальна швидкість польоту безпілотника становитиме 463 км/год. Вага корисного навантаження становитиме 1350 кг (450 внутрішньої і 900 - навісний навантаження). Однією з головних особливостей Akıncı є можливість озброєння його боєприпасами, які застосовуються в звичайній авіації. Йдеться про різні типи ракетного і бомбового озброєння, в тому числі і турецькі далекобійні крилаті ракети SOM, які здатні знищувати цілі на відстані 250 км і побудовані з використанням стелс-технологій. Ця ракета, загальною масою в 600 кг, несе понад 200 кг вибухівки. Вона має можливість наведення, як на стаціонарні, так і на рухомі цілі завдяки використанню спеціального алгоритму селекції по інфрачервоній сігнатурі.
Пилум - телеуправляемый cамолёт-снаряд (дрон-камикадзе) с массой боевой части 2 кг в варианте с двигательной установкой, и 5 кг в варианте планирующей бомбы. Может управляться оператором, или наводиться на цель по известным координатам. Особенностью аппарата является модульная компоновка, которая позволяет с минимальными конструктивными изменениями использовать аппарат в вариантах наземного (из контейнера) и воздушного старта (с дрона-носителя). В качестве носителя предполагается использовать «Большую Химеру». «Пилум» работает в одной сетевой среде по одним и тем же стандартам и протоколам с другими дронами, что даёт возможность использовать самолёт-носитель в качестве ретранслятора сигналов для наведения самолёта-снаряда на большом удалении от наземной станции.
ви знаете що ППО збиває навіть ракети, більш того ракетою з винищувача теж є шанси знищити іншу ракету, тому ваші літачки снаряди теж не підійдуть для всіх операцій.
до речі гранична висота грача 5к метрів але він теж використовуеться ефективно.
Чи може ви наведете приклад застосування цивілізованими країнами у конфлікті танків? БУК-М1, Точка У, Смерч, ******** російських систем РЕБ і т.п.?
Так что засунь барыгу себе сам знаешь куда...
Originally recorded by Front 242, this version by VNV Nation. Song is about drone aircraft becoming sentient.
CIRCLING OVERLAND
1-1-2029, The stars are shining bright
Nerves connected to the center, we are tied to the machine
Invisible and silent, circling overland
The planemakers designed us to outturn and outmaneuver
Intruders in the skies, intruders in our skies
1-1-2029, tonight the stars are shining bright
Backbone of the fighter force, of the defense industry,
Devoted tools of the power, warrants of the order
1-1-2029 tonight the stars are shining bright
Silicon advisers leading the way
We reach our cruising altitude
1-1-2029, West Europe, midnight
Invisible and silent, circling overland
Scanning, taping, filing, instantly checking
Every human, car and plane of the quarters we survey
CIRCLING OVERLAND
CIRCLING OVERLAND
Скво не впустить змія у свій вігвам...
Чмо тупое)))просто животное,соевая ботва
эвробляхерам "без движка в багажнике не возвращаться"