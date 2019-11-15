 Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це у своєму Твітері повідомив технічний менеджер компанії Baykar Сельчук Байрактар, передає Цензор.НЕТ.

"Наземні випробування тривають. Він почав ходити. Скоро він побіжить і полетить, ми чекаємо і молимося за це", - повідомив технічний менеджер компанії Baykar Сельчук Байрактар.

На оприлюдненому 15 листопада 2019 року відео видно, як безпілотник Akıncı рухається в темний час доби по злітно-посадковій смузі з двома працюючими українськими турбогвинтовими двигунами сімейства АI-450, розробки ДП "Івченко-Прогрес". При цьому управління БПЛА здійснюється з командного центру, де розташований технічний персонал.

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Ударний безпілотний літальний апарат нового покоління Akıncı (тур. - вид легкої кавалерії) стане одним з перших проєктів спільного підприємства "Black Sea Shield", створеного держкомпанією "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", і турецького підприємства Baykar Defence. Akıncı призначений для ведення оперативно-стратегічної повітряної розвідки, а також завдання авіаційних ударів по об'єктах противника. Оснащений сучасними системами спостереження - тепловізорами і потужними камерами, радарами з активною фазованою антеною-решіткою і численними сенсорами

Попередньо відомо, що Akıncı буде здатний перебувати в повітрі до 24 годин, буде мати максимальну висоту польоту 12 км і радіус дії 250 км. Максимальна швидкість польоту безпілотника становитиме 463 км/год. Вага корисного навантаження становитиме 1350 кг (450 внутрішньої і 900 - навісний навантаження). Однією з головних особливостей Akıncı є можливість озброєння його боєприпасами, які застосовуються в звичайній авіації. Йдеться про різні типи ракетного і бомбового озброєння, в тому числі і турецькі далекобійні крилаті ракети SOM, які здатні знищувати цілі на відстані 250 км і побудовані з використанням стелс-технологій. Ця ракета, загальною масою в 600 кг, несе понад 200 кг вибухівки. Вона має можливість наведення, як на стаціонарні, так і на рухомі цілі завдяки використанню спеціального алгоритму селекції по інфрачервоній сігнатурі.