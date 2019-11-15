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Все про:безпілотник (422) Туреччина (955) Укроборонпром (550) Букін_ Павло (40)

 Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Турецько-український ударний безпілотний літальний апарат Akıncı пройшов перші наземні випробування.

Про це у своєму Твітері повідомив технічний менеджер компанії Baykar Сельчук Байрактар, передає Цензор.НЕТ.

"Наземні випробування тривають. Він почав ходити. Скоро він побіжить і полетить, ми чекаємо і молимося за це", - повідомив технічний менеджер компанії Baykar Сельчук Байрактар.

На оприлюдненому 15 листопада 2019 року відео видно, як безпілотник Akıncı рухається в темний час доби по злітно-посадковій смузі з двома працюючими українськими турбогвинтовими двигунами сімейства АI-450, розробки ДП "Івченко-Прогрес". При цьому управління БПЛА здійснюється з командного центру, де розташований технічний персонал.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ. ФОТОрепортаж

Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України 01

Ударний безпілотний літальний апарат нового покоління Akıncı (тур. - вид легкої кавалерії) стане одним з перших проєктів спільного підприємства "Black Sea Shield", створеного держкомпанією "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", і турецького підприємства Baykar Defence. Akıncı призначений для ведення оперативно-стратегічної повітряної розвідки, а також завдання авіаційних ударів по об'єктах противника. Оснащений сучасними системами спостереження - тепловізорами і потужними камерами, радарами з активною фазованою антеною-решіткою і численними сенсорами

Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України 02

Попередньо відомо, що Akıncı буде здатний перебувати в повітрі до 24 годин, буде мати максимальну висоту польоту 12 км і радіус дії 250 км. Максимальна швидкість польоту безпілотника становитиме 463 км/год. Вага корисного навантаження становитиме 1350 кг (450 внутрішньої і 900 - навісний навантаження). Однією з головних особливостей Akıncı є можливість озброєння його боєприпасами, які застосовуються в звичайній авіації. Йдеться про різні типи ракетного і бомбового озброєння, в тому числі і турецькі далекобійні крилаті ракети SOM, які здатні знищувати цілі на відстані 250 км і побудовані з використанням стелс-технологій. Ця ракета, загальною масою в 600 кг, несе понад 200 кг вибухівки. Вона має можливість наведення, як на стаціонарні, так і на рухомі цілі завдяки використанню спеціального алгоритму селекції по інфрачервоній сігнатурі.

Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159921
 
   
 Топ коментарі
 
Шмаркля в а#уе! ))) Снова извиняться! Эх ты, Петя, Петя, натворил ты делов, голубю мира разгребать и разгребать всей труппой клоунов.
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все дураки один игор непризнанный гений...
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Игорь! .. скажите, Онатоль Гриценко еще ночует на коврике перед дверью или мадам Мостовая уже пустила его в прихожую?!.. просто ночи уже холодные, а Дед Простатит приходит без стука к тем, кто спит на холоде..
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Турки просто займаються розробкой терористичної зброї проти курдів, цей БПЛА можна використовувати тільки проти повстанців в яких немає потужних ЗРК, які можуть збити літак на висоті більше 2-3 км, бо будь яка інша країна знищить цей літак звичайнми засобами ППО! Турки будуть використовувати цей БЛПА як бомбардувальник курдів, знищуючи цивільне населення у віддалених районах!
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Игорь! .. скажите, Онатоль Гриценко еще ночует на коврике перед дверью или мадам Мостовая уже пустила его в прихожую?!.. просто ночи уже холодные, а Дед Простатит приходит без стука к тем, кто спит на холоде..
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государство определяется в т.ч. уникальными технологиями, которые распродают врагам Штатов в ускоренном режиме...
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Игорь ты идиот Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України - Цензор.НЕТ 920 у него потолок боле 12 к и автономность сутки Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України - Цензор.НЕТ 6637
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Я не розумію Вашого щенячого восторгу? 12 тис.м. це висота на якій тебе будуть бачити за 1000 км і можуть збити як ракетою так і винищувачем! В чому досягнення? Чим більший за розмірами БПЛА, тим він непотрібніший, бо його скорше помітять і зіб'ють! Ударні БПЛА це літачки-снаряди мінімальних розмірів, які неможливо засвітити радаром підсвітки і направити на нього ракети ППО! А ці всі смішні ТТХ - 12 тис. м потолок, автономність 24 години - це для чого? Це з якої взагалі опери? Ви будете моніторити світовий океан і проводити рятувальні операції чи будете знищувати ворога?
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все дураки один игор непризнанный гений...
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це літера О чи це нуль? Не знаю чи лайкати
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Ударні БПЛА це літачки-снаряди мінімальних розмірів - летить на мінімальну відстань!
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А для цього є трохи більший БПЛА, який заносить БПЛА-снаряд на потрібну відстань і тримає з ним зв'язок до успішного виконання завдання! Ця пара БПЛА і є бойовою системою! А турецький БПЛА це терористична зброя проти мирних крудів, бо проти реальної армії їх використати неможливо!
Пилум - телеуправляемый cамолёт-снаряд (дрон-камикадзе) с массой боевой части 2 кг в варианте с двигательной установкой, и 5 кг в варианте планирующей бомбы. Может управляться оператором, или наводиться на цель по известным координатам. Особенностью аппарата является модульная компоновка, которая позволяет с минимальными конструктивными изменениями использовать аппарат в вариантах наземного (из контейнера) и воздушного старта (с дрона-носителя). В качестве носителя предполагается использовать «Большую Химеру». «Пилум» работает в одной сетевой среде по одним и тем же стандартам и протоколам с другими дронами, что даёт возможность использовать самолёт-носитель в качестве ретранслятора сигналов для наведения самолёта-снаряда на большом удалении от наземной станции.
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трохи більший БПЛА ... "Чим більший за розмірами БПЛА, тим він непотрібніший, бо його скорше помітять і зіб'ють! "
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Ти різницю розумієш між 1350 кг бойового навантаження і 5 кг? Це і є літак - носій, чипляй на нього свої "Пілуми"...
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Не всіма ракетами можуть збити, а по друге грає не остнню роль що на нього буде начеплено.

ви знаете що ППО збиває навіть ракети, більш того ракетою з винищувача теж є шанси знищити іншу ракету, тому ваші літачки снаряди теж не підійдуть для всіх операцій.

до речі гранична висота грача 5к метрів але він теж використовуеться ефективно.
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Як тільки Ви почали відбивати в повітрі достатню електромагнітну хвилю, щоб на Вас навели ракету - ви знищені! Тільки малі системи, які літають біля землі, на які неможливо навести керовану ракету - тільки вони можуть подолати ворожу ППО! А ці монструозні літаки це для вбивства мирних людей, які не мають ППО! На мій погляд такі системи як розробляє Туреччина взагалі мають бути заборонені як зброя проти населення!
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А як,що их много,то можно их использовать як камикадзе.Уявляешь сто штук летит!У москалей ракет не хватит их сбить.А за Байрактарами,по яким пацаки отстрелялись вже, идёт авиация,пока пацаки перезаряджають,авиация,або беспилотники следующего поколения,доделывают работу.Всему есть своё применение короче.Там де проедет мотоцикл,не проедет мотоцикл с коляской.Але ваша думка та критика врахована Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України - Цензор.НЕТ 7504
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Я так розумію у школі із фізикою були проблеми? Чим менший розмір у твого БПЛА, тим він дійсно непомітніший, але! тим менша дальність та маса боєзаряду, а відтак, тим менший об'єкт він може знищити. Твої міні БПЛА можуть літати максимум на відстань гарматного враження. Навіщо нам його туди направляти, із 5 кг боєзапасу, якщо ми можемо із "Піону" туди 110 кг насипати?
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Автономность для чего? Это явно не под наши потребности самолетик, но, надеюсь, не только мы с турками технологиями делимся и будет что-то и для нас сделано - без излишней автономности, но с большей скоростью и меньшими размерами.
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У нас вже все розроблено українськими розробниками! Фірма А дронс вже виробляє ці системи кілька років!
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Пробачте, але чи знаєте ви (не "Ви"), що означає пара активних фазованих радарних решіток на безпілотнику? Якщо знаєте, то підпишіться під тим, що все написане під вашим ніком- дешева пропаганда. Без поваги.
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При потужному ПВО, авіацію взагалі не використовують. До чого тут твої дописи? Саме тому у Л/ДНР так і не з'явилась авіація.
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Тю. А я думав тому, що військова авіація може застосовуватися цивілізованими державами лише у військових діях, а не у " громадянських конфліктах".... А інакше це вже не конфлікт... Я неправий?
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ні. Це війна, конфліктом його тільки кацапи називають.
Чи може ви наведете приклад застосування цивілізованими країнами у конфлікті танків? БУК-М1, Точка У, Смерч, ******** російських систем РЕБ і т.п.?
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на мацву ракеты полетят.которые сейчас делают.еще узнаете.дело времени
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Шмаркля в а#уе! ))) Снова извиняться! Эх ты, Петя, Петя, натворил ты делов, голубю мира разгребать и разгребать всей труппой клоунов.
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Не, то ястреб. Миролюбивый войска отводит без выстрелов.
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Твой Парашенко привёл зЕ-вшей к власти - лишь бы не Тимошенко.
Так что засунь барыгу себе сам знаешь куда...
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Меня больше интересует зачем еще весной были куплены турецкие беспилотники по 10 млн зелени если их похоже даже не собираются использовать.
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Вам може ще секретні карти викласти для наглядності?
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Зачем мне карты, нужен хоть один боевой вылет, от их простоя новее они явно не становятся. А если боятся что собьют то зачем было покупать.
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Для кожного виду зброї є своя сфера використання, чи ви на постріл гранатомета будете відповідати Точкою-У? Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины - Цензор.НЕТ 458
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А от відео про дріни слід робити під оцей саундтрек.

Originally recorded by Front 242, this version by VNV Nation. Song is about drone aircraft becoming sentient.

CIRCLING OVERLAND

1-1-2029, The stars are shining bright

Nerves connected to the center, we are tied to the machine
Invisible and silent, circling overland
The planemakers designed us to outturn and outmaneuver
Intruders in the skies, intruders in our skies

1-1-2029, tonight the stars are shining bright

Backbone of the fighter force, of the defense industry,
Devoted tools of the power, warrants of the order

1-1-2029 tonight the stars are shining bright

Silicon advisers leading the way
We reach our cruising altitude

1-1-2029, West Europe, midnight
Invisible and silent, circling overland
Scanning, taping, filing, instantly checking
Every human, car and plane of the quarters we survey

CIRCLING OVERLAND

CIRCLING OVERLAND
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та и самолёты зачем модернизируют . ведь боевых вылетов нет . продать усё надлишкове так и победим
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Самолеты модернизировать нужно, особенно истребители, могут нанести серьезный урон авиации противника но покупать беспилотники чтоб они просто стояли и ржавели смысла нет.
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Ті Байрактари неможливо використовувати на фронті, їх миттєво знищить російська ППО! Вони ж на радарі як величезна навчальна убова ціль, як раз те що треба для відпрацювання знищення повітряної цілі! Турки взагалі не мають жодних потужних військових технологій! Їм американці дають тільки самий мотлох, який турки можуть використовувати тільки проти курдів! Тому турки і купляють різне лайно то у китайців, то у росіян, бо їм ніхто нічого реально потужного не продає! Всі ці величезні БПЛА це тупіковий напрямок розвитку БПЛА, бо будь яка ракета ППО збиває все що більше за керований снаряд!
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Абсолютно правильно. Та ще й без пілота, куди воно залетить? Ще й впасти людям на голови може... Коротше, то є корупція. )))
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да да они как цель игорю собщил его друг али л овицер из сасодовской армии из пво Сирии сын и внук пайлотво из эскадрилья люля кебаб Почалися випробування ударного безпілотника нового покоління Akıncı, спільного виробництва Туреччини та України - Цензор.НЕТ 2803
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А Ви десь бачили щоб турки використовували БПЛА Байрактари проти сірійської армії? Не задумувались чому?
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Если там поставить реактивные движки, то можно летать на сверхзвуке.
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Тоді потрібен інший планер, бо шестиметрова рама Байрактара розвалиться в повітрі.
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Те необходимые для полного замкнутого цикла производства взрослых беспилотников Украине технологии, которыми она не располагает, на базарах по распродаже купить трудно, очень. Можно купить похожее и усовершенствовать, если есть мат база и головы. За все нужно платить... Только не пишите про Томос....
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Закупка турецких беспилотников была по сути взяткой Эрдогану. Украина заплатила деньги, и получила два вида оружия против россии: во-первых, Томос, и на сдачу - беспилотники.
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Не используются мозги у порохоненавистников. А закупленные беспилотники в условиях войны могут быть использованы в любой момент.
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Змей, тебя скво в вигвам после этого не впустит. Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины - Цензор.НЕТ 78
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Бог - одни на всех и он есть - но это лично мое мнение - не кому не навязываю
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а и да главное - на мой взгляд - у меня ключи свои есть))))))))))))
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"Змей, тебя скво в вигвам после этого не впустит" - фраза, як то кажуть, "двухслойная" (з сороміцьким еротичним підтекстом).

Скво не впустить змія у свій вігвам...


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Та я ,власне,і не смішу.Маючи нормальне аваіабудівне виробництво,якось чудно слухати такі переможні реляції. Тим більше,що робитити треба не винищувачі 5 покоління,а безпілотники. От тільки проблеми 73-процентної біомаси нам скоро боком вийдуть,бо беня вже напряму розказує про якийсь то там варшавскій даговор,вазьмьом бабла 100 міліардов у расеі...
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Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины/ .Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью.
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Ваще то стыдно. Сами собираем огромные самолеты,а беспилотники с Турцией...Я не против ,что комплектующие должны браться у лучших. Но это не означает,что основную часть мы не в состоянии освоить сами.
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Это реальное использование антироссийских санкций. Раше недоступны технологии для создания таких дронов.
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Ты бы, балабол, поинтересовался, что в безпилотнику от Украины, и что от Турции.
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Ох не віриться, що турки нам їх продавати будуть.
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Вы хоть бы проверили их на уязвимость ПВО. Ато ето больше похоже на суперпушку которая ни разу не стрельнет. Вбухали сотни миллионов долларов в бесполезные игрушки.
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Порошенко не появился на допрос в Главную военную прокуратуру по делу об «Иловайском котле»
Чмо тупое)))просто животное,соевая ботва
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За один такой беспилотник можно купить или сделать тысячу маленьких дронов которые в 1000 раз будут полезнее и практичнее и потеря нескольких штук из них не будет казаться большим горем.
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може й так.., військовим видніше мабуть
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бросить клич пластунам "с кругляка пилять планеры"

эвробляхерам "без движка в багажнике не возвращаться"
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Украинским авиастроителям - респект и дай Бог здоровья и долголетия!
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Это турецкие авиастроители. Если найдут деньги Украина купит за сто миллион, штуку.
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Ты на фото видишь хоть одно украинское лицо?
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Взагалі-то цей дрін переважно для високоточних ударів... "вьігладит" - то вже більш сокирна робота (ковдрові бомбардування та інші види квадратно-гніздових екстермінатусів).
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А ХАЗ 6 лет сидит без заказов. Рабочие разбежались.
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От ви знаєте, як розробники тактики застосування БПЛА завинили перед вами всіма! Вони ж вам не доповіли, що в зв'язку зі появою нових технологій вже років 5 існує тренд (не тільки для БПЛА, а для всіх літаків взаємодії повітря-поверхня) використання далекодосяжного озброєння з поза зони дії ППО супротивника. І цей тренд весь час підсилюється. Так що звиняйте, не доповіли...
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Украине надо сотрудничать с ведущими странами в области беспилотников: США, Израиль, Великобритания, а не со страной третьего мира в области беспилотников.
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эти дорогущие птицы будут сбиты иглами и стрелами каких в России как грязи, в что нужно вкладывать---- небольшие беспилотники ударные и ракеты пво и ударные , и не распыляйте бабки ---что бы тормозить развитие необходимых ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЛ....
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