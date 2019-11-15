EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  25254  363
Все про:злодійство (288) Луганщина (1886) окупація (2143) Станиця Луганська (97)

 "Громадяни ЛНР" вкрали лавочку біля нового моста в Станиці Луганській і віднесли її на окуповану територію. ВIДЕО камер спостереження

"Громадяни ЛНР" вкрали лавочку з пластиковим дахом, яка розміщувалася на території будівництва нового моста в Станиці Луганській.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "спецоперацію ЛНР" зафіксували камери спостереження, встановлені на будівництві.

На записі видно, як п'ятеро чоловіків переходять міст з окупованого боку, спускаються під міст і виносять лавочку по новозбудованому мосту. Спочатку вони намагалися пронести лавочку по тимчасовій споруді, але габарити вкраденого не дозволили цього зробити. Лавочку далі несуть четверо чоловіків, а п'ятий йде на підконтрольну Україні територію.

Відео InfoResist

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наша мрія - інтегруватися в Росію всією Україною", - жителі окупованого Донецька. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159883
 
   
 Топ коментарі
 
Потомственные гопники, таких ничего не излечит.
 показати весь коментар
 
В этом вся суть "русского мира".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Лет за пять мы бы завалили их мусором до границы с **********. И хорошо для всех,и без войны,и территория полезно по назначению использована.
 показати весь коментар
 
 
Північні сусіди? Ні не чули..ааа то ті орки, що за горами з сміття
 показати весь коментар
 
 
Еще можно радиоактивные отходы хоронить под боком у рашки. А вообще там вроде большие залежи газа, который добывают методом гидравлического разрыва. Так что к этому все идет. Пусть взрывают
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Просто поставили снизу вверх. Где собственно кража? Кто-нибудь посмотрел видео?
 показати весь коментар
 
Вот накуя там этот мост построили??? Сейчас лавочку скиздили, а потом и всю Украину на куски порвут... Бетонная стена и ров с крокодилами!
 показати весь коментар
 
 
Потім луганбонці ії урочисто відкриють десь у с**е у **. енях... смерть ворогам України!!!!
 показати весь коментар
 
 
а подельник открывавший ворота с украинской стороны еще не живой?
 показати весь коментар
 
 
Терміново сивоху сюди,нехай їм "Hello,Dolly" заспіває...
 показати весь коментар
 
 
Эти жЫвотные делом доказали врожденную приверженность идеалам скрепной паРашки... "Громадяни ЛНР" вкрали лавочку біля нового моста в Станиці Луганській і віднесли її на окуповану територію - Цензор.НЕТ 1563
 показати весь коментар
 
 
Главное ,что поражает. Эта ж лавка для кого была сделана? Для их же пенсов, которые ,если устанут,могли бы на ней передохнуть. Но эти имбецилы ее все равно утащили. А потом будут орать "сесть кормильцу негде!" хахлы праклятые.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Статья брехня. Лавку они взяли со своей стороны, переместили наверх.


 показати весь коментар
 
 
хахаха. ну тоже вариант )))))))))) вам за адвокацию заплатили? )))
 показати весь коментар
 
 
І понесли у Вітебськ, на дачу Литвину.
 показати весь коментар
 
 
Це міст через річку. Вони що там, човном її переправляли?
 показати весь коментар
 
Пока лавочку не вернут на место, мост не открывать.
 показати весь коментар
 
 
я представляю, как удут вьіглядеть после из набега детские комнатьі имени Сивохо. максимум на стенах рисунки останутся.
 показати весь коментар
 
 
c надписями... (над- можете игнорировать)
 показати весь коментар
 
 
новий народ -малороси, діти профффесорського складу і нацистсько-совкової культури.
 показати весь коментар
 
 
За своих единокровных мокшей обижаешься,лапоть?
 показати весь коментар
 
 
В отличие от вас для меня они все еще украинцы.
 показати весь коментар
 
Коррупция у нас не больше чем в Европах.
Просто у нас любят много орать об этом на весь мир.
 показати весь коментар
 
 
измываются над привычкой этих русских скотов УКРАСТЬ, а не СДЕЛАТЬ самим.
Там же такое процветание, шопипец! Они же танки, комплексы ПВО и радиотехнической разведки САМИ ПРОИЗВОДЯТ, разве нет? Что им стоит скамейку слепить?
 показати весь коментар
 
 
А все что производит Украина за последние годы это ненависть. Посмотрите что происходит с людьми. Украина может запросто задохнутся от собственной ненависти.
 показати весь коментар
 
Та не кажи. Нічого не робимо і випробовуємо страшні борошна зубожіння, забувши навіть про паляницю з пшеничного страждання із вершковою олією - всі 5 років ялини стать вареника, а картопля та зітхання то взагалі делікатеси.
 показати весь коментар
 
 
Ти книжки про 2 світову читав? Фільми дивився? Може чув про такий феномен: діти фронтовиків, особливо діти загиблих, відмовлялися вивчати "фашистську мову", чим доводили до сліз вчительок. І цей феномен повторився у 2014 році. І коли діти граються у війнушку, то "умовних ворогів" називають дуже конкретно. Це не Львівщина чи Франківщина, це Черкащина. Без ненависті війну не вигнаєш.
 показати весь коментар
 
 
Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF.
Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).
Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
 показати весь коментар
 
Будем надеяться, что лавочка это не простая, а с сюрпризом. Ну, с часовым или радиоуправляемым. Уж слишком тяжёлая она)
 показати весь коментар
 
 
Бойовий дрін-трансформер, замаскований під лавочку
 показати весь коментар
 
 
Так и есть,это новые биндерафские разроботки. Как только на лавку садится срепная дупа, из нее сразу вылазят гвозди и вонзаются в нее
 показати весь коментар
 
 
Цю ідею слід рекомендувати розробникам Call of Duty - бо ці файні чуваки затівають оте, що треба затівати... "Громадяни ЛНР" вкрали лавочку біля нового моста в Станиці Луганській і віднесли її на окуповану територію - Цензор.НЕТ 2425
 показати весь коментар
 
 
Стратегічний об'єкт + купа техніки і жодного доблесного поліцая чи нацгвардійця! Наступною вони знімуть ще й камеру...
 показати весь коментар
 
 
Так це ж як там воно... "развєдєніє войск" це.
Звісно що знімуть камеру.
Потім обблюють і обіссють усі кути.
А потім, коли красти не буде чого і все стане сірим, миршавим, поламаним та обіссяним, заявлять що цей об,єкт - це вже терирорія "Русского міра", а війська треба далі розводити вглиб території України.
 показати весь коментар
 
 
"Русский мир" распространяется ровно до тех границ на которых начинает получать люлей. Войска развели, опасности нет = "Русский мир" потихоньку выпускает свои культурные щупальца.
 показати весь коментар
 
 
а на чем еще пенсию от сивухи обмывать
 показати весь коментар
 
 
і війна їх не змінила і не виправила, а вибори по українському законодавству тим паче їх світопогляди не змінять! висновок- і нах-ен вони нам потрібні, у нас своїх- подібних достатньо!!!
 показати весь коментар
 
 
Наявність війни ніде і ніколи не змінює світопогляди.
Однак, вони нам потрібні так само як і ми Європі. Заради більшої відстані від центру до власного кордону.
Культури,... вони або поширюються або вмирають. Іншого не дано.
 показати весь коментар
 
 
Памятник троянскому коню поставьте ...
 показати весь коментар
 
 
Інцитат живий-здоровий і лишень пів року своєї каденції відправив.
Зарано ще.
 показати весь коментар
 
Вони таксофон лише місяць тому винайшли. Лавка з накриттям, то винахід наступних поколінь. Вони викрали прототип. Тепер їх чекає технологічний прорив! Звичайно, якщо розберуться, як зробити аналогічні. "Громадяни ЛНР" вкрали лавочку біля нового моста в Станиці Луганській і віднесли її на окуповану територію - Цензор.НЕТ 8377
 показати весь коментар
 
 
Статьи про воровство во власти еле собирают пару тысяч просмотров. Патриотам стыдно. А тут лавочку утащили. 500 комментариев скоро будет.
 показати весь коментар
 
Это отребье - "тоже наши люди"? Великая стена ров с крокодилами и минное поле. А не мосты за счет украинского бюджета... "Громадяни ЛНР" вкрали лавочку біля нового моста в Станиці Луганській і віднесли її на окуповану територію - Цензор.НЕТ 420
 показати весь коментар
 
 
Если они будут свои лавочки воровать - это их проблема. А если им мост соорудить аж до Крещатика, то лавочки будут цупить с Крещатика. И это уже наша проблема.
У себя пусть хоть на голове стоят
 показати весь коментар
 
А может это уже сверху нам небеса подсказывают, и эта война подсказала, что надо с ним оформить развод. Они будут вечно тянуть нас на дно и ненавидеть.
Можете кинуть в меня камень. Но периодически такая мысль посещает.
Будем жить отдельно и потихоньку очищаться от этой скверны. Лучше меньше да лучше.
Или отморозиться от них
 показати весь коментар
 
Стеной отделится от ЛДНР и Зеленского им в президенты.
 показати весь коментар
 
 
"...и Зеленского им в президенты"

В качестве диверсии?
 показати весь коментар
 
Ранее глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин сообщил, что вопрос об обеспечении безопасности украинских граждан в этом секторе зашел в тупик и нужно искать решение. На мосту регулярно замечают боевиков "ЛНР", однако задерживать их нельзя.

 показати весь коментар
 
срочно выдвинуть предложения выменять нашу лавочку на Президента Зеленского, вроде нормальный обмен
 показати весь коментар
 
 
Скабеева покажет,как мирные жители Донбасса,оддолжили попользоваться лавочку у бандеровцев.
 показати весь коментар
 
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору