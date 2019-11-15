 "Громадяни ЛНР" вкрали лавочку біля нового моста в Станиці Луганській і віднесли її на окуповану територію. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "спецоперацію ЛНР" зафіксували камери спостереження, встановлені на будівництві.

На записі видно, як п'ятеро чоловіків переходять міст з окупованого боку, спускаються під міст і виносять лавочку по новозбудованому мосту. Спочатку вони намагалися пронести лавочку по тимчасовій споруді, але габарити вкраденого не дозволили цього зробити. Лавочку далі несуть четверо чоловіків, а п'ятий йде на підконтрольну Україні територію.

Відео InfoResist

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наша мрія - інтегруватися в Росію всією Україною", - жителі окупованого Донецька. ВIДЕО