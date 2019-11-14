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 Групу злочинних "колекторів" затримали в Києві: вимагали від 5 до 250 тисяч доларів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала групу зловмисників, які вибивали з громадян неіснуючі борги. У банду входили двоє колишніх силовиків. Чотирьох бандитів затримано, ще четверо - у розшуку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Національної поліції.

"Встановлено, що група осіб розробила злочинну "схему", за якою розшукувалися громадяни, і під приводом діяльності колекторської фірми у цих громадян вимагали гроші. Як правило, ці суми були від 5-ти до 250-ти тисяч доларів США", - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Групу злочинних колекторів затримали в Києві: вимагали від 5 до 250 тисяч доларів 01

За останні 2 місяці зі скаргами на "колекторів" звернулися кілька жителів столиці. Оперативники Управління стратегічних розслідувань затримали одного із зловмисників "на гарячому", коли потерпілий передавав йому 10 тисяч доларів. Пізніше вдалося затримати ще трьох членів банди.

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Групу злочинних колекторів затримали в Києві: вимагали від 5 до 250 тисяч доларів 02

"До складу злочинного угруповання входило вісім осіб, двоє з них - це колишні працівники правоохоронних органів. Зараз чотирьох осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, ще четверо - оголошено в розшук", - пояснив глава Нацполіції Ігор Клименко.


Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 і 4 ст. 189 (вимагання) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Групу злочинних колекторів затримали в Києві: вимагали від 5 до 250 тисяч доларів 03Групу злочинних колекторів затримали в Києві: вимагали від 5 до 250 тисяч доларів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159751
 
 
 Топ коментарі
 
Там космічна пеня, та погрози, що не можливо у правовій державі... а ще доллар з 8 до 30 рухнув, це обставини... я проти колекторів взагалі, як структури.
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ну что вы это СЛУГИ ЗЕДЕБИЛА они РРО проверяли на практике Полиция задержала в Киеве группу "коллекторов" вымогавших у граждан псевдодолги в сумме от 5-ти до 250-ти тысяч долларов США - Цензор.НЕТ 4360 Полиция задержала в Киеве группу "коллекторов" вымогавших у граждан псевдодолги в сумме от 5-ти до 250-ти тысяч долларов США - Цензор.НЕТ 4660 Полиция задержала в Киеве группу "коллекторов" вымогавших у граждан псевдодолги в сумме от 5-ти до 250-ти тысяч долларов США - Цензор.НЕТ 4331
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ну что вы это СЛУГИ ЗЕДЕБИЛА они РРО проверяли на практике
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Как вы чмыри порохобтские уже достали, иди убейся уже от своего зеленского.
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Быки!!!! Теперь если не откупитесь , будете баланду вымагать!!!! А я бы лучше в строй отряд отправил, пусть дороги строят !!!!
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Дивно, коли людина не має боргів, вона не буде віддавати 10 000 дол.
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Там космічна пеня, та погрози, що не можливо у правовій державі... а ще доллар з 8 до 30 рухнув, це обставини... я проти колекторів взагалі, як структури.
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От от, це борги як виросли в результаті отримання мікрокредитів під шалені відсотки та пеню, таких колекторів треба вішати, бо такі кредіти беруть тільки хворі люди, ігромани, наркомани....
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Мене шантажували за борг у 50 гривень, який мені намалював Київстар, називали суми боргу тисячами, та погрожували... роблю висновки.
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Наверное те коллекторы стажерами были. Потому что у них тоже время - деньги. Пытаться вытрясти с человека то, чего он явно не должен - верный способ получить направление для ходьбы на три буквы, "у" - вторая. И это слово из трех буквы - "суд", а не то,что вы подумали. Хотя в подобной ситуации - это примерно в ту же сторону
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Ви мабудь краще знаєте, але мені це не до вподоби.
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Есть у меня знакомый, который в этой теме работает - немного рассказал что там по чем.
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ну и шо там по чем у твоего знакомого поца? лохов на бабло разводить или соседей кредитора пугать?
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Дивно, що коли людина має борг, та немає грошей вона теж не буде віддавати. Але коли на людину наїхали незаконно та вона звернулась до правоохоронних органів - вони все владнали. То були помічені гроші для цієї операції які тій людині дали для передачі здирнику.
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Молодец,что проголосовала против продажи земли В ЗЕЛЕНСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ,это будет дикий рынок как и с ваучерами,заставляли народ по себестоимости продать ваучер предприятию,если не согласен,угрожали сокращением,увольнением,это будет те же 90 только в геометрической прогрессии.Допустим, поле громадное,большинство соглашается продать,но часть пайщиков нет,то у них возникнут очень БОЛЬШИЕ проблемы,появятся специфические люди,сначала уговоры,а потом и до более радикальных мер с ,несогласными,появится армия коллекторов и начнётся Эра Дикого Капитализма.КТО СИЛЬНЕЕ ,ТОТ И ПРАВ.Вот куда толкает слуга народа в турборежиме,своих работодателей Оказывается, армия коллекторов существует,с продажей земли сколько работы предвидится перелопатить этой армии,вряд ли наши органы справятся.Страдать будут пайщики и фермеры.
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Подозреваю что это "укртелеком"., там ахметовские таким бес пределом занимаются.
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группировка от сн - затыкали дыры в бюджете Группу преступных "коллекторов" задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов - Цензор.НЕТ 6875
А в белой футболке не киви, случаем?
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