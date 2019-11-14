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Все про:крилаті ракети (17) пропаганда (1282) Росія (20609) ТБ (203)

 "Ця ракета має знищити Кримський міст", - на росТВ показали українські крилаті ракети "Нептун". ВIДЕО

Пропагандисти росТВ присвятили один зі своїх сюжетів українській крилатій ракеті "Нептун", яка має "знищити Кримський міст".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, припустили, що новітня українська зброя існує тільки в "мультиках".

"Чому вона червона, ніхто не знає. Це всього лише картинка, мультиплікаційний фільм. Ця ракета, в рамках офіційної заяви Турчинова, має не просто знищити щось, якусь агресивну ціль. Вона, зрозуміло, має знищити Кримський міст", - сказала кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва перед переглядом спеціального ролика про випробування "Нептуна".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабєєва про "таємний план" РНБО щодо реінтеграції Донбасу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159700
 
   
 Топ коментарі
 
Танунах - какой мост ?! Он сам упадет, еще ракету переводить..Ракета нацелена на Кремль !!! "Эта ракета должна уничтожить Крымский мост", - на росТВ показали украинские крылатые ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 7228
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уважаю, уважал и буду уважать ВЕЛИКОГО ПАСТОРА!!Слава ПАСТОРУ, смерть маскавитам.
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А зачем нам уничтожать тот мост ? он нам скоро целым пригодится после развала раски-педераски и воссоединения с украинской Кубанью!!!
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тревожно за "цензор" - слишком много кацапского тв смотрят))
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Танунах - какой мост ?! Он сам упадет, еще ракету переводить..Ракета нацелена на Кремль !!! "Эта ракета должна уничтожить Крымский мост", - на росТВ показали украинские крылатые ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 7228
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Пианистке придется извиниться перед пуйлом за папиредников?
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так ещё ж встречи не было ещё флейта не играла)), ***** только готовится, лобок побрило носик коксом напудрило)))
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А зачем нам уничтожать тот мост ? он нам скоро целым пригодится после развала раски-********* и воссоединения с украинской Кубанью!!!
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Ну уж, спасибо. Кубань - ватный заповедник, тамошние хохлы ненавидят Украину и украинцев лютее, чем пацаки. "Эта ракета должна уничтожить Крымский мост", - на росТВ показали украинские крылатые ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 9649
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а как же по твоему выполнить тогда обещаный норматив - каждому воину АТО по 2 мокшанских раба???
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після голодомору 1933 кубанські хутори заселили нкведешніками та червоноармійцями які його організували.

Уперше така політика була випробувана в кубанській станиці Полтавська. Її населення вивезли до Казахстану, а на його місце на початку 1933 року почали прибувати звільнені в запас червоноармійці й ветерани ОДПУ. По 350 осіб з Ленінградського, Білоруського й Московського, 250 осіб - з Українського, 200 осіб - з Приволзького військових округів.
Як свідчить російський дослідник В.Чуркін, ця операція планувалася заздалегідь і розроблялася до дрібниць. Один з організаторів голодомору, заступник наркома з військових і морських справ СРСР Михайло Тухачевський за тиждень до переселення станиці Полтавської підписав таємну директиву. Він вимагав до 10 січня 1933 року здійснити набір "особенно надежных в политическом отношении" з армійських лав для заселення спорожнілих хат. "Уроженцы Северного Кавказа и Украины вербовке не подлежат", - наголошував він.
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натощак полюбят, как полюбили загнивающую Америку ярые камуняки в 91 году.
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Нашо на той мост з гівна та палок ще й ракету витрачать?
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Опять вести из дурдома. Я думал, на ********** закончатся.
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И давно кацапы стали критиканами мультипликации? "Эта ракета должна уничтожить Крымский мост", - на росТВ показали украинские крылатые ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 8921
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Аааааааа, суч@ры кремлемские, кипятком зассали...
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Сливной бачок недоумевает по поводу цвета ракеты. Ведь в ее понимании красной может быть лишь "ракета", которую она за щеку берет.
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уважаю, уважал и буду уважать ВЕЛИКОГО ПАСТОРА!!Слава ПАСТОРУ, смерть маскавитам.
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Эта ракета будет засунута путлеру в задницу !
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если,всё озвученное сказано экс-главою СНБО Украины - RESPECT,ПОВАГА,УВАЖУХА
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Неужто запланировали провокацию с крымским мостом?
Хотя, что для них мост после уничтожения городов с мирными людьми.
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Видать мост валится. Нужно срочно снять с рукожопых стироителей ответственность.
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и шо тут такого, моста вообще нет, це выдумка мацкалей и снято на мосфильме, потому и ракет никаких нет и взрывать нечего
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В России стало душно. Пастор поджег ватные пуканы.
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Видно, мост уже начал разваливаться, нужна причина чтоб все списать на укропов.
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Пастор молодец! Зная, что кацапсины будут проявлять интерес к этой теме, будут исходить на го*но, троллит их правильно...
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РОССИЙСКИЕ ТУ-22 ОТРАБОТАЛИ БОМБАРДИРОВКУ ОДЕССЫ - КОМАНДУЮЩИЙ ВМС УКРАИНЫ.

https://www.obozrevatel.com/crime/rossiya-otrabotala-bombardirovku-odessyi-kartyi.htm

А зе-министр обороны и дальше рассказывает "У россии нет планов нападать на юг Украины"...
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Щас Портнов с Трубой дело против ВСУ за это откроют.
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Зачем такие сложности!!!!
Берем старые морские мины СССР и запускаем их подальше от берега по течению на мост!
Рано или поздно они таки туда доплывут!
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Я что-то мультипликации не заметил.
Хоия,если это мультипликация,то чего кипятком писают.
Что их больше напугало ракета или Турчинов. "Ця ракета має знищити Кримський міст", - на росТВ показали українські крилаті ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 7042
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кстати проверте целый мост или нет. а то ракета улетела
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"Эта ракета должна уничтожить Крымский мост", - на росТВ показали украинские крылатые ракеты "Нептун" - никто крымский мост уничтожать не будет. Израиль перебирается в Крым и по мосту евреи будут ездить.
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...по мосту евреи будут ездить.- Нема дурных!
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Ссуца гады?))))
Это хорошо...
С нормальным движком...эти ракеты и до Маацквы долетят!)))
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Доклад начальника Генштаба паРашки Герасимова. Основные положения.



12.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание в котором приняли участие командующие военными округами ВС РФ расположенных на европейской части России, командующие родов войск ВС РФ, начальники штабов и оперативных отделов соответствующих армейских формирований, а так же командиры отдельных служб и подразделений. . Общее количество присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.
Доклад Герасимова - классический анализ угроз с точки зрения задач и состояния ВС РФ на данный момент. Характерной особенностью доклада является классификация и четкое формулирование направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще и представители военных округов этой территории не присутствовали на совещании.

Север. Время в докладе - 16 минут. Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике. Военное прикрытие будущего торгового "северного пути", сопровождение работ по геологическому освоению территории. Новая тема - база постоянного присутствия ВС РФ в арктическом регионе с силами развертывания около 20 тысяч человек. Подробности не сообщались.Планы модернизации военной инфраструктуры по арктическому побережью.

Юг. Время в докладе 22 минуты. Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе. Защита и охрана структур энергетики на шельфе и транспортного трафика по черноморскому региону. Противодействие системе ПРО в регионе. Новая тема - модернизация военно-морской базы в Севастополе и ее расширение.
Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности. Возможности прямого конфликта оцениваются как "низкого уровня вероятности"
Важный момент. В мягкой, завуалированной форме было высказан, что в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся, потому все планирование должно проводится с возможным учетом этого факта .
Важный момент "...мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной. Соответствующие правительственные решения уже существуют"
Важный момент "Мы не должны исключать возможности применения стратегической авиации США в случае конфликта в регионе"Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.

Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".

"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"Наши краткие выводы из доклада

1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.

2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
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"Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения." - и кто это сливает?
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А я бы сказал ещё,что ракета красная,чтобы пистануть по красной площади. "Ця ракета має знищити Кримський міст", - на росТВ показали українські крилаті ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 1136
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должна не должна, но, в целом, в случае конкретной заварухи, мост очень уязвимый объект
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Я думаю, цей нано-міст рухне, якщо наша ракета буде просто пролітати мимо
"Ця ракета має знищити Кримський міст", - на росТВ показали українські крилаті ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 2859

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Подгорает у нашего врага - русских мразей от осознания того факта, что в ракетостроении Украина самостоятельно разработала, успешно провела испытания и ставит на вооружение вновейшие образцы тактических и оперативно-тактическихх ракетных комплексов и противокорабельных ракет. Слава Украине! Кацапы - овцы.
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"Эта ракета должна уничтожить Крымский мост"

Ну, если они в Кремле так считают, то...
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Перший раз погоджусь з "Раіся-1"- має знищити
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и ядерное будет.и будут ракеты на 10000км.
кацапы,эт только начало
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Не нравится мне эта вновь нагнетаемая истерия на раше. Обычно это заканчивается захватом новых земель
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В Нью-Йорке наверное высадятся, защищать русскоязычное население Брайтон-Бич
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пусть сами разбомбят Крымский мост и не дадут Бендеровцам его бомбить
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