 "Ця ракета має знищити Кримський міст", - на росТВ показали українські крилаті ракети "Нептун". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, припустили, що новітня українська зброя існує тільки в "мультиках".

"Чому вона червона, ніхто не знає. Це всього лише картинка, мультиплікаційний фільм. Ця ракета, в рамках офіційної заяви Турчинова, має не просто знищити щось, якусь агресивну ціль. Вона, зрозуміло, має знищити Кримський міст", - сказала кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва перед переглядом спеціального ролика про випробування "Нептуна".

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