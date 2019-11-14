 Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".

Йдеться про ДСТУ В 4103-2002, згідно з яким клас балістичного захисту бронежилета оцінюється в комплексі, а не кожен елемент окремо.

На судовому засіданні експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС поставили запитання: "Чи пробиваються елементи захисту в різних випадках?"

Відповідно до того, що бронежилет Корсар-М3М-1-4 є диференційного рівня захисту від 1 до 4, то тримання влучання кулі, калібром 7,62х54 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с, має відбуватися у місцях розміщення жорстких бронепластин, решта частин бронежилету відповідає І рівню захисту за ДСТУ та оснащена м’яким балістичним пакетом.

На сайті виробника вказується, що м’який балістичний пакет відповідає класу захисту за ДСТУ 1 (NIJ Level IIA). Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен).

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За таблицею відповідностей класів захисту, окремі елементи бронежилета - крім бронепластин - будуть пробиватися вищезгаданими кулями.

На опублікованому директором ДБР Романом Трубою фрагменті відео продемонстровано влучання в передню частину бронежилета без пластини.

На 14-й секунді добре видно гнучкість передньої частини чохла бронежилету, яка згинається від своєї ваги.

На 16-й секунді передня частина бронежилету складається майже перпендикулярно від своєї ваги у руках.

Експертиза перевіряла зразок бронежилета саме поелементно, а не відповідно до класу ДСТУ всього виробу.

Також під час засідання прозвучала інформація, що згідноз протоколами вага бронежилету на випробуваннях була 4,8 кг, хоча вага стандартного повнокомплектного бронежилету Темп-М3М становить близько 14 кг.

Миколаївська волонтерка Ольга Малярчук на своїй сторінці в мережі Facebook заявила, що повідомлені підозру і клопотання про застосування запобіжного заходу обґрунтовані на аудіозаписах розмов між чиновниками Міноборони Марченком, Почтаренком, Каморянським, Саковцем і Капінус про розробку нового стандарту бронежилета, в тому числі щодо випробуваннф окремих його елементів.

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"Працівник поліції, який здійснював прослуховування розмов військових, не володіючи навіть мінімальними знаннями у цій сфері, зробив помилковий висновок, що військові обговорюють дефекти чергової партії бронежилетів, які поставляються для ЗСУ.

Зазначений працівник передав власні неправильні висновки до ДБР. Слідчі ДБР, за браком досвіду, або з інших підстав, не перевіряючи зазначених висновків, вирішили, що військовими вчинено злочин", - йдеться в повідомленні.

"Захистом надано документи, які підтверджують вищезазначене слідчому судді Печерського районного суду м. Києва, проте небажання останнього вдуматись в зміст повідомлення підозри та абсурдності висунутих звинувачень призвело до обрання щодо Марченка і Почтаренка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, Саковця і Капінус. – домашній арешт.", - повідомила волонтер.

Малярчук зазначила, що інші судді Печерського районного суду м Києва не бачать підстав для відводу слідчого судді Білоцерківця.

"Також, вбачається упередженість прокурора Миколи Середи, який продовжує прикривати незаконну діяльність слідчих ДБР (було заявлено 5 відводів прокурору)", - додала волонтерка.

Крім того, Почтаренко, Саковець і Каморянський звернулися в ДБР з заявами про вчинення кримінальних правопорушень прокурором Миколою Середою.

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