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Все про:Міноборони (2936) суд (5692) експертиза (136) Бронежилет (28)

 Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ. ДОКУМЕНТ

Експертиза, яка проводилася під час слідства у справі про закупівлю бронежилетів, проводилася не відповідності до державного стандарту ДСТУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".

Йдеться про ДСТУ В 4103-2002, згідно з яким клас балістичного захисту бронежилета оцінюється в комплексі, а не кожен елемент окремо.

На судовому засіданні експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС поставили запитання: "Чи пробиваються елементи захисту в різних випадках?"

Відповідно до того, що бронежилет Корсар-М3М-1-4 є диференційного рівня захисту від 1 до 4, то тримання влучання кулі, калібром 7,62х54 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с, має відбуватися у місцях розміщення жорстких бронепластин, решта частин бронежилету відповідає І рівню захисту за ДСТУ та оснащена м’яким балістичним пакетом.

Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ 01

На сайті виробника вказується, що м’який балістичний пакет відповідає класу захисту за ДСТУ 1 (NIJ Level IIA). Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви просто закрили кадрових офіцерів з бойовим досвідом і бойовими орденами", - глава патрульної поліції Жуков про "справу Марченка"

За таблицею відповідностей класів захисту, окремі елементи бронежилета - крім бронепластин - будуть пробиватися вищезгаданими кулями.

На опублікованому директором ДБР Романом Трубою фрагменті відео продемонстровано влучання в передню частину бронежилета без пластини.

На 14-й секунді добре видно гнучкість передньої частини чохла бронежилету, яка згинається від своєї ваги.

Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ 02

На 16-й секунді передня частина бронежилету складається майже перпендикулярно від своєї ваги у руках.

Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ 03

Експертиза перевіряла зразок бронежилета саме поелементно, а не відповідно до класу ДСТУ всього виробу.

Також під час засідання прозвучала інформація, що згідноз протоколами вага бронежилету на випробуваннях була 4,8 кг, хоча вага стандартного повнокомплектного бронежилету Темп-М3М становить близько 14 кг.

Миколаївська волонтерка Ольга Малярчук на своїй сторінці в мережі Facebook заявила, що повідомлені підозру і клопотання про застосування запобіжного заходу обґрунтовані на аудіозаписах розмов між чиновниками Міноборони Марченком, Почтаренком, Каморянським, Саковцем і Капінус про розробку нового стандарту бронежилета, в тому числі щодо випробуваннф окремих його елементів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000"

"Працівник поліції, який здійснював прослуховування розмов військових, не володіючи навіть мінімальними знаннями у цій сфері, зробив помилковий висновок, що військові обговорюють дефекти чергової партії бронежилетів, які поставляються для ЗСУ.

Зазначений працівник передав власні неправильні висновки до ДБР. Слідчі ДБР, за браком досвіду, або з інших підстав, не перевіряючи зазначених висновків, вирішили, що військовими вчинено злочин", - йдеться в повідомленні.

"Захистом надано документи, які підтверджують вищезазначене слідчому судді Печерського районного суду м. Києва, проте небажання останнього вдуматись в зміст повідомлення підозри та абсурдності висунутих звинувачень призвело до обрання щодо Марченка і Почтаренка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, Саковця і Капінус. – домашній арешт.", - повідомила волонтер.

Малярчук зазначила, що інші судді Печерського районного суду м Києва не бачать підстав для відводу слідчого судді Білоцерківця.

"Також, вбачається упередженість прокурора Миколи Середи, який продовжує прикривати незаконну діяльність слідчих ДБР (було заявлено 5 відводів прокурору)", - додала волонтерка.

Крім того, Почтаренко, Саковець і Каморянський звернулися в ДБР з заявами про вчинення кримінальних правопорушень прокурором Миколою Середою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Загороднюк вважає необ'єктивним рішення суду заарештувати генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів

Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ 04
Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ 05
Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ 06
Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159691
 
   
 Топ коментарі
 
Для кривосудия это не аргумент.
Будут еще выплачивать компенсации Марченко и его команде после решений ЕСПЧ.
.
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Да ладно. Очевидно что у зеленой падали задача посадить боевого генерала. А "за бронежилеты" или за неправильную парковку то уже нюансы...
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Не врите. Я не писала о не качественных. Я писала о том, что такие же и в Нацгвардии.

"Компетентная" фрау считает, что в бронежилетах должны не простреливаться даже лямки?

"По таблице соответствий классов защиты, отдельные элемента бронежилета - КРОМЕ БРОНЕПЛАСТИН - будут пробиваться вышеупомянутыми пулями."
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Для кривосудия это не аргумент.
Будут еще выплачивать компенсации Марченко и его команде после решений ЕСПЧ.
.
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Через год-полтора после вступления приговора в силу.
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Дольше, не зря лиформаторы взялись сокращать Верховный Суд.
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Эксперты привлекались, которые определяли скорость зайцевой в Харькове? Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ - Цензор.НЕТ 9595
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Эксперт Портнов. И швец, и жнец, и на ТРУБЕ дудец.
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легким движением руки бронежилеты превращаются.., превращаются бронежилеты, превращаются...в бронерюкзаки
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Из бронежилетов вынули бронепластины, после чего оказалось, что оставшаяся тряпочка простреливается.
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а куда дели бронепластины, обменяли на бурштын?
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Откуда я знаю, куда эти портновские ***** дели бронепластины? Им нужно было, чтобы бронежилет пробивался - они вынули бронепластины, а потом "провели экспертизу".
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Да ладно. Очевидно что у зеленой падали задача посадить боевого генерала. А "за бронежилеты" или за неправильную парковку то уже нюансы...
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Тут не единичный случай(посадить Марченко), судя по последним делам заведенным ГБР, посадкам, а похоже компания по дискридитации ВСУ и бывшего руководства страны под руководством Портнова
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На романа трубу одіти бронежилет і випробовувати.
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Только вынуть бронепластины сначала. Как эти ***** сделали? Вынули бронепластины, после чего оказалось, что бронежилеты простреливаются.
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А шо Петр Алексеевич не даёт денег? Надо же какой жадный, не хочет помочь «цвету армии и боевым генералам, которых прессует кловун и зелёная шмаркля»
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Шо такое, Люся? Где же помощь от отца народа Петра Алексеевича с его миллиардами?
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та йди вже собі тихенько та не доповідай, куди йдеш.
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Ща ЗЕбилы начнут скулить, про мародеров. Сразу 2 слова. Внимательно--что бы поставлять на ЖД изделия с наименованием, с надписью, с табличкой, нужно пройти испытания по ДСТУ. Группа лиц, под освещенностью в некоторое кол-во люменов, читает по очереди с определенного расстояния, под разными углами, при определенной температуре, в разное время суток. Хорошо видно или нет. Это делают все службы УЗ-12 шт. Потом дают заключение. По времени примерно 6 месяцев.
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Балалайка балалает на хоз работах в Хермании.. Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ - Цензор.НЕТ 2485
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фальсификация следствия - турма, не щас так после побега зели в ростов
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У них расчет, что Украина рухнет, и вместо тюрьмы они получат по медальке.
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это дело закончится громким позором для Трубы и судей Печерского суда..
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По таблице соответствий классов защиты, отдельные элемента бронежилета - кроме бронепластин - будут пробиваться вышеупомянутыми пулями Источник: https://censor.net.ua/v3159691

То есть изначально было указано что пластины будут пробиваться, но это ничего и пусть хлопцы носят?
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Нацгвардия в таких же воюет.
Почему ГБР не таскает аваковских?
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Про то шо НГУ в таких же воюет и закупки в НГУ делал кто-то другой, слышу в первый раз

Подавайте заявление в ГБР
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ГБР само должно об этом знать.
Оно же не в Германии находится и должно быть компетентным, а не выполнять заказуху от Портнова.
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Нц выходит ГБР не владеет этой информацией. А вы владеете. Почему вы хотите ее утаить от ГБР?
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Оно само собой не владеет.
Им владеет Портнов.
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Это Портнов вам лично сказал?

Пока я вижу что у вас якобы есть информация о некачественных закупках бронежилетов в НГУ что подвергает риску жизни хлопцев, но вы отказываетесь ее озвучить и проинформировать органы.
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Не врите. Я не писала о не качественных. Я писала о том, что такие же и в Нацгвардии.

"Компетентная" фрау считает, что в бронежилетах должны не простреливаться даже лямки?

"По таблице соответствий классов защиты, отдельные элемента бронежилета - КРОМЕ БРОНЕПЛАСТИН - будут пробиваться вышеупомянутыми пулями."
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В данном случае речь не о лямках а о бронепластинах

Есть информация - сообщайте в органы

Нет информации - не врите. Или вы закупками в НГУ занимаетесь и точно знаете. Но нет же.
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Прочитайте, в конце концов то, что цитируете.
Бронепластины из этих бронежилетов простреливаться НЕ будут.
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балайка поведай как при намокании броне пластина теряет свои свойства по Трубе Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ - Цензор.НЕТ 5324
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Ну, если намочить в 30%-м растворе соляной кислоты на пару суток, то всенепременно потеряет свои свойства.
Ой, зря это я всё написал, могут же прочесть и так и сделать. И тогда точно уж Марченко не отверится - хреновые у нас закупают бронежилеты, не держат соляную кислоту Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ - Цензор.НЕТ 976
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та они и так облажались с отстрелом второй слой под пластину конечно прошибёт мосинка Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ - Цензор.НЕТ 418
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кто же может утаить "Секрет Полишинеля" о том , что ГБР тупая коррумпированная контора,
а у Трубы из за спины торчат уши Портнова Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ - Цензор.НЕТ 7658
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Созданная Порошенко и Труба лично назначен Порошенко

Не клевещите на отца нации
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а Портнова ты вообще за спиной Трубы не видишь ?
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Разговоры о создании ГБР шли ещё со времен Ющенко. И при Януковиче не прекращались. И одно время создание ГБР тот самый Портнов даже курировал. В общем, не шатко не валко, но за 15 лет ГБР таки создали. С одной стороны Пороху жирный минус за непрозрачные мутные назначения. С другой стороны, ему жирный плюс, что от разговоров он перешел к делу.
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зачем? ... ведь "броники" соответствуют заявленому классу защиты
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Когда тьі бежала в сьітую Германию, люди вообще без бронежилетов воевали. Абсолютной защитьі нет, любой бронежилет пробивается. Даже БТР, даже танк пробивается Но иногда и защита и от осколков круто
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Вы сами прочитали то, что цитировали? Там ответ на Ваш вопрос.
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Идиот, если из бронежилета вынуть бронепластины, естественно, он будет пробиваться. Любой бронежилет, не только этот. Вот портновские ***** и вынули бронепластины, а потом "проверяли".
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вот инфа более похожая на правду, беда в том, что в наших судах правда мало кого интересует ... эти левохороные органы в месте с судом разом еще долго будут трепать нервы военным ...
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я, начебто, в різних темах пишу...Дякую за небайдужість...
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походу, картина маслом : тупой муссор, желая выслужиться перед начальством лепит чернуху .
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Когда-то пошутил, что проФФесионалы из ГБР могли просто чехол бронежилета проверять - оказалось, я с этой шуткой был не так далек от истинного положения дел в этом ведомстве.
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,62 ЛПС гж (индекс ГРАУ - 57-Н-323С) - патрон с лёгкой пулей ЛПС со стальным сердечником и биметаллической гильзой, Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ - Цензор.НЕТ 7377 а ведь есть и 7,62 СНБ (индекс ГРАУ - 7Н14) - снайперской бронебойной патрон
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Снайперский бронебойный патрон держат бронежилеты класса BR7 по СEN, а тут речь о бронежилетах класса BR6. Немецкий бронежилет класса BR7 весит почти 20кг, несмотря на использование брони из композитов и керамики. В таком долго не походишь, и предназначен он в основном для ССО, чтобы человек в нем, не боясь входил в проем дома. А фактически жить в таком на передовой месяцами - надо быть Астериксом и пить всё время волшебное зелье.
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В соответствии с тем, что бронежилет Корсар-М3М-1-4 является дифференциального уровня защиты от 1 до 4, то удержание пули калибра 7,62х54 мм винтовочного патрона 57-Н-323с, должно происходить в местах размещения жестких бронепластин. Остальные части бронежилета соответствует І уровню защиты по ДСТУ и оснащены мягким баллистическим пакетом.Источник: https://censor.net.ua/v3159691

При этом, бронежилет IV класса защиты (по российскому ГОСТ Р 50744-95) пробивается пулей со стальным сердечником на дистанции 200 м;
https://ru.wikipedia.org/wiki/7,62_%C3%97_54_%D0%BC%D0%BC_R
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Не хочу тебе портить ЗРАДУ!!!, но:
а) есть классы защиты и стандарты их определения;
б) пробивное действие у них одинаковое;
в) если хочешь напугать, вспоминай патроны с бронебойно-зажигательными пулями.
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охеренеть...., нежелание судьи вдуматься и вчитаться и нежелание понять абсурдность обвинений... и бац - ты уже в сизо..., что-то это мне напоминает..., например раньше человека могли осудить за то, что он одновременно был английским, японским и немецким шпионом и тож никого не смущала абсурдность обвинений, времена были такие - больше шпионов хороших и разных..., а счас что?
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А ты считаешь, что в так называемых "органах правосудия" что-то изменилось за последние 80 лет? Я думаю, что нет. Они там все поголовно уверены, что виноваты все, надо только подобрать правильную статью. Профдеформация и извращенная корпоративная культура.
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а ЩаЗ тоже шпиЁны.
но российские правят бал в украине.
и беня с моникой резиденты
))))) и вы их сами назначили вас убивать
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Адвокат сдье: - вот документ, приобщите к делу
Судья адвокату: - это ксерокопия.
Адвокат: - все оригиналы изъяло ДБР, пусть предоставят.
Судья адвокату: - это ксерокопия, я не буду рассматривать, предоставьте оригинал...
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