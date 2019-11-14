 Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український мілітарний портал".
Йдеться про ДСТУ В 4103-2002, згідно з яким клас балістичного захисту бронежилета оцінюється в комплексі, а не кожен елемент окремо.
На судовому засіданні експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС поставили запитання: "Чи пробиваються елементи захисту в різних випадках?"
Відповідно до того, що бронежилет Корсар-М3М-1-4 є диференційного рівня захисту від 1 до 4, то тримання влучання кулі, калібром 7,62х54 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с, має відбуватися у місцях розміщення жорстких бронепластин, решта частин бронежилету відповідає І рівню захисту за ДСТУ та оснащена м’яким балістичним пакетом.
На сайті виробника вказується, що м’який балістичний пакет відповідає класу захисту за ДСТУ 1 (NIJ Level IIA). Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен).
За таблицею відповідностей класів захисту, окремі елементи бронежилета - крім бронепластин - будуть пробиватися вищезгаданими кулями.
На опублікованому директором ДБР Романом Трубою фрагменті відео продемонстровано влучання в передню частину бронежилета без пластини.
На 14-й секунді добре видно гнучкість передньої частини чохла бронежилету, яка згинається від своєї ваги.
На 16-й секунді передня частина бронежилету складається майже перпендикулярно від своєї ваги у руках.
Експертиза перевіряла зразок бронежилета саме поелементно, а не відповідно до класу ДСТУ всього виробу.
Також під час засідання прозвучала інформація, що згідноз протоколами вага бронежилету на випробуваннях була 4,8 кг, хоча вага стандартного повнокомплектного бронежилету Темп-М3М становить близько 14 кг.
Миколаївська волонтерка Ольга Малярчук на своїй сторінці в мережі Facebook заявила, що повідомлені підозру і клопотання про застосування запобіжного заходу обґрунтовані на аудіозаписах розмов між чиновниками Міноборони Марченком, Почтаренком, Каморянським, Саковцем і Капінус про розробку нового стандарту бронежилета, в тому числі щодо випробуваннф окремих його елементів.
"Працівник поліції, який здійснював прослуховування розмов військових, не володіючи навіть мінімальними знаннями у цій сфері, зробив помилковий висновок, що військові обговорюють дефекти чергової партії бронежилетів, які поставляються для ЗСУ.
Зазначений працівник передав власні неправильні висновки до ДБР. Слідчі ДБР, за браком досвіду, або з інших підстав, не перевіряючи зазначених висновків, вирішили, що військовими вчинено злочин", - йдеться в повідомленні.
"Захистом надано документи, які підтверджують вищезазначене слідчому судді Печерського районного суду м. Києва, проте небажання останнього вдуматись в зміст повідомлення підозри та абсурдності висунутих звинувачень призвело до обрання щодо Марченка і Почтаренка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, Саковця і Капінус. – домашній арешт.", - повідомила волонтер.
Малярчук зазначила, що інші судді Печерського районного суду м Києва не бачать підстав для відводу слідчого судді Білоцерківця.
"Також, вбачається упередженість прокурора Миколи Середи, який продовжує прикривати незаконну діяльність слідчих ДБР (було заявлено 5 відводів прокурору)", - додала волонтерка.
Крім того, Почтаренко, Саковець і Каморянський звернулися в ДБР з заявами про вчинення кримінальних правопорушень прокурором Миколою Середою.
Будут еще выплачивать компенсации Марченко и его команде после решений ЕСПЧ.
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То есть изначально было указано что пластины будут пробиваться, но это ничего и пусть хлопцы носят?
Почему ГБР не таскает аваковских?
Подавайте заявление в ГБР
Оно же не в Германии находится и должно быть компетентным, а не выполнять заказуху от Портнова.
Им владеет Портнов.
Пока я вижу что у вас якобы есть информация о некачественных закупках бронежилетов в НГУ что подвергает риску жизни хлопцев, но вы отказываетесь ее озвучить и проинформировать органы.
"Компетентная" фрау считает, что в бронежилетах должны не простреливаться даже лямки?
"По таблице соответствий классов защиты, отдельные элемента бронежилета - КРОМЕ БРОНЕПЛАСТИН - будут пробиваться вышеупомянутыми пулями."
Есть информация - сообщайте в органы
Нет информации - не врите. Или вы закупками в НГУ занимаетесь и точно знаете. Но нет же.
Бронепластины из этих бронежилетов простреливаться НЕ будут.
Ой, зря это я всё написал, могут же прочесть и так и сделать. И тогда точно уж Марченко не отверится - хреновые у нас закупают бронежилеты, не держат соляную кислоту
а у Трубы из за спины торчат уши Портнова
Не клевещите на отца нации
При этом, бронежилет IV класса защиты (по российскому ГОСТ Р 50744-95) пробивается пулей со стальным сердечником на дистанции 200 м;
https://ru.wikipedia.org/wiki/7,62_%C3%97_54_%D0%BC%D0%BC_R
а) есть классы защиты и стандарты их определения;
б) пробивное действие у них одинаковое;
в) если хочешь напугать, вспоминай патроны с бронебойно-зажигательными пулями.
но российские правят бал в украине.
и беня с моникой резиденты
))))) и вы их сами назначили вас убивать
Судья адвокату: - это ксерокопия.
Адвокат: - все оригиналы изъяло ДБР, пусть предоставят.
Судья адвокату: - это ксерокопия, я не буду рассматривать, предоставьте оригинал...