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 Політика України, Суспільство, За кордоном
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Все про:пропаганда (1282) Росія (20609) ТБ (203)

 "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабєєва про "таємний план" РНБО щодо реінтеграції Донбасу. ВIДЕО

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила в ефірі росТБ про "таємний" план українського РНБО щодо реінтеграції Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва розповіла про "секретні абсолютно" документи, згідно з якими, на жителів окупованої частини Донбасу очікує "зачистка" після отримання Україною контролю над кордоном.

"На жителів Донбасу очікує зачистка, депортація і тотальна українізація. Все дуже просто: говориш "на мові" - залишаєшся, не говориш - чемодан, вокзал, Росія. Це в найкращому випадку. У найгіршому - насильницьке переселення до Львова на перевиховання до патріотів, бандерівців", - заявила пропагандистка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159654
 
   
 Топ коментарі
 
А про монтажну піну забули? Нізачот! "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 5206
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какой во Львов? нахрен они там сдались? на Соловки скотов винторогих! На Соловки!!!
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Ага, а ответственного за это назначить Сивоху. "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 4732
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Нашли кого здесь цитировать, все равно, что Геббельса (но он хотя бы идейный был, искренний и честный перед своей совестью), а эти просто продажные ЖУРНАШЛЮШКИ бабло отрабатывают!
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Как хотелось бы,чтобы бредни этой обезумевшей идиотки были правдой. Но разве с нашими "сивохами" это возможно?
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только не бросайте меня в терновій куст! ой - не переселяйте меня во Львов! хочу остаться жить в своем Красном Луче или на худой конец в Воркуту, но только не Львов! изверги!
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поки що,для цієї рашистської курви-"не развагариваешь в ордло на рашистском языке в оккупированом рашистом украинском Донбасе - в рашистский подвал на перевоспитание"
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Вот блин...кто из СНБО "слил" ей наши секретные планы.Нужно срочно вычислить крота
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ясен пень, это Сивоха и Лысый(Кошевой).. они всем 95 кварталом писали..
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хто? хто? ОДЕССКАЯ ХУНТА - подписывайтесь
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Дурепа ти, скобеїха ... Ніхто й не сумнівається.
Ні, такий план не при зе-режимі ...
То ще Турчинову можна таке було закинути у ваших пропагандистських завиваннях - пройшло б.
А з тупою, пропитою і однозначно дегенеративною, типовою даунбаською пикою сивухи - нє.
Тільки посмішила.
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Все, що треба знати про IQ Скаби.
Запхати довгий бюлетень в урну для голосування можуть не всі...
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Весь Львів спить і бачить як сотні тисяч донбасят припруться, де вони таких ідіотів беруть?
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выучить гимн - 1000грн. спеть его - 3000грн. путин - ***** - 5000грн. очередь будет на том даунбассе аж до поребрика и думаю, что очередь продлят сами запоребриковые.
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Кстати, а львовских бандеровцев не забыли спросить, готовы ли они заняться столь хлопотным делом и нужно ли оно им вообще?
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Знову ці неонацисти українізують українців. Який жах
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Есть документ, есть исходящий номер, есть подпись секретаря РНБОУ Данилова. Если нет официального опровержения на сайте РНБОУ - значит письмо настоящее. Кто-то из сотрундиков аппарата слил в один из Телеграм-каналов. Но суть письма: не "зачистить даунбасян", а согласовать с АП (Офисом президента) проект государственной стратегии по реинтеграции Донбасса. Такой проект нужен и стратегия должна быть выработана, что за кипиш граждане ,чего возбудились? Именно этими вопросами и должна заниматься РНБОУ. Запомните: если громко визжит ватная кончита скобеева, - значит мы Украинцы делаем правильные вещи.
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Якщо донбасят будут переселяти на захід, то захід повстане.
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во-первых: пока это в проекте, во-вторых не на Запад, не во Львов, а в Центральные и Западные регионы. Если и будут переселять: то только в добровольном порядке и про-украинских или нейтральных граждан. Вата пусть валит на парашу.
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Для сотрудников управления документального обеспечения РНБОУ: там ул. Командарма Каменева давно переименовали в ул. Петра Болбочана. Переделайте уже бланки)
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заменяем рускагаварящие челюсти недорого
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********* не понимает своим куриным мозгом (или делает вид на публику, что не понимает)... население далбаса нам нах не нужно. Ни воспитанное, ни перевоспитанное. Они балласт - их ценность для страны равна нулю. Если б они в один момент растворились в воздухе - было бы большое счастье для Украины и украинского Донбасса.
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Чего-то опухшая какая-то Скабеева, то ли с бодуна, то ли хрен её знает
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Поезд Москва Львов самый популярный поезд - пиндеривци любять ездить в рабство !
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Доки бандерівець не привезе голови двох москалів, йому не можна одружуватись.
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Услышанное смешно, но какой умысел всех этих много ходов очка *****? Есть же всему этому объяснения с точки зрения кремлядей?
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Новость из разряда "снимают с поезда и в нацгвардию".
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Таки не то шобы только на мове......
Не обрезаных и работающих по субботам и кюшающих не кошерно тоже таки будем посылать на х-р!
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"во Львов на перевоспитание" - а что в этом
плохого? Например, в свое время книгопечатнику Ивану Федорову пришлось бежать
из Московии от "русского мира" в Галичину из-за преследований со
стороны чиновников и православного духовенства. Ему и памятник во Львове есть.
Вот как Иван Федоров описывал причину своего бегства: "Из-за великих
преследований от многих начальников и священноначальников и учителей злонравных,
ненаученных и неискусных в разуме людей, которые в грамматических тонкостях
навыка не имеют и духовным разумом не наделены".
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Зверские биндеры, в Рашку высылают...
А она бедная уже живет в сраной рашке,
вот ей тяжело там, аж свихнулась с горя...
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В худшем - насильственное переселение во Львов на первоспитание к патриотам, бандеровцам" Вони, курва, самі у Львів їдуть.
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Эта жаба реально что-то перенюхала !!!! Донбас уже давно пора огородить бетонным забором !!!
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