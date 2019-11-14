 "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабєєва про "таємний план" РНБО щодо реінтеграції Донбасу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва розповіла про "секретні абсолютно" документи, згідно з якими, на жителів окупованої частини Донбасу очікує "зачистка" після отримання Україною контролю над кордоном.
"На жителів Донбасу очікує зачистка, депортація і тотальна українізація. Все дуже просто: говориш "на мові" - залишаєшся, не говориш - чемодан, вокзал, Росія. Це в найкращому випадку. У найгіршому - насильницьке переселення до Львова на перевиховання до патріотів, бандерівців", - заявила пропагандистка.
Ні, такий план не при зе-режимі ...
То ще Турчинову можна таке було закинути у ваших пропагандистських завиваннях - пройшло б.
А з тупою, пропитою і однозначно дегенеративною, типовою даунбаською пикою сивухи - нє.
Тільки посмішила.
Запхати довгий бюлетень в урну для голосування можуть не всі...
Не обрезаных и работающих по субботам и кюшающих не кошерно тоже таки будем посылать на х-р!
плохого? Например, в свое время книгопечатнику Ивану Федорову пришлось бежать
из Московии от "русского мира" в Галичину из-за преследований со
стороны чиновников и православного духовенства. Ему и памятник во Львове есть.
Вот как Иван Федоров описывал причину своего бегства: "Из-за великих
преследований от многих начальников и священноначальников и учителей злонравных,
ненаученных и неискусных в разуме людей, которые в грамматических тонкостях
навыка не имеют и духовным разумом не наделены".
А она бедная уже живет в сраной рашке,
вот ей тяжело там, аж свихнулась с горя...