 "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабєєва про "таємний план" РНБО щодо реінтеграції Донбасу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва розповіла про "секретні абсолютно" документи, згідно з якими, на жителів окупованої частини Донбасу очікує "зачистка" після отримання Україною контролю над кордоном.

"На жителів Донбасу очікує зачистка, депортація і тотальна українізація. Все дуже просто: говориш "на мові" - залишаєшся, не говориш - чемодан, вокзал, Росія. Це в найкращому випадку. У найгіршому - насильницьке переселення до Львова на перевиховання до патріотів, бандерівців", - заявила пропагандистка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми не допустимо, щоб у нашій Україні були бандерівці, вулиці Бандери та Шухевича", - кремлівська пропагандистка Скабєєва. ВIДЕО