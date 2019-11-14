 Київ не планує двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського, - Пристайко. ВIДЕО

"Ми не плануємо зараз двосторонньої зустрічі із Путіним. Ми плануємо зустріч нормандської четвірки", - сказав він на спільній пресконференції з австрійським колегою Александром Шалленбергом у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 12 листопада на п'ятому засіданні політичного форуму "Астана клуб" президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловив переконання, що Зеленський і Путін зможуть домовитися про врегулювання конфлікту на Донбасі під час особистої зустрічі, та запропонував провести її на території Казахстану. "Я вже отримав згоду Зеленського на зустріч тет-а-тет, про це повідомив президентові Росії. Тепер подивимося. Якщо нейтральний майданчик потрібний, я запропонував Казахстан", - зазначив Назарбаєв.

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