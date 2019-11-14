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 Політика України
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Все про:Зеленський (3550) Назарбаєв (38) Путін (11311) Пристайко (246)

 Київ не планує двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського, - Пристайко. ВIДЕО

Українська сторона на цей момент не планує двосторонньої зустрічі між президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Ми не плануємо зараз двосторонньої зустрічі із Путіним. Ми плануємо зустріч нормандської четвірки", - сказав він на спільній пресконференції з австрійським колегою Александром Шалленбергом у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 12 листопада на п'ятому засіданні політичного форуму "Астана клуб" президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловив переконання, що Зеленський і Путін зможуть домовитися про врегулювання конфлікту на Донбасі під час особистої зустрічі, та запропонував провести її на території Казахстану. "Я вже отримав згоду Зеленського на зустріч тет-а-тет, про це повідомив президентові Росії. Тепер подивимося. Якщо нейтральний майданчик потрібний, я запропонував Казахстан", - зазначив Назарбаєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані малоймовірна, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159614
 
 
 Топ коментарі
 
дристайка, тобі вже ніхто з нормальних не вірить.
вчора бородата бабуся козломойша вже все розказала, то з вами вже все з'ясовано.
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Слово сейчас тут ключевое.
Коломойский еще не распорядился вот и не планируете.
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какой Киев.......... Узеленского в ОПе правильно будет.......
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насчёт* - слитно.
хло решает, а Зе не планирует. хаха!
хло уже старая затхлая моль, и постоянно терпит фиаско. Бог не с ним!
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Слово сейчас тут ключевое.
Коломойский еще не распорядился вот и не планируете.
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А узкоглазый Назарбаев планирует. ОРДА В СВОЕМ ЖЕЛАНИИ НАГАДИТЬ ЕС
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Назарбаев это самое главное во всем виноватое лицо?
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дристайка, тобі вже ніхто з нормальних не вірить.
вчора бородата бабуся козломойша вже все розказала, то з вами вже все з'ясовано.
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какой Киев.......... Узеленского в ОПе правильно будет.......
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Я чув новину що один з двійників Ху*ла "Старпёр" вийшов з ладу - здох. Давайте пожуримося разом.... Київ не планує двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9171
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Встречаться нужно и говорить нужно. Эту проблему нужно решать. Без шароварных возгласов, визгов, криков про капитуляцию и тд. На это вообще не нужно обращать внимания. Нужно выбирать из худших вариантах самый лучший.
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Скільки для зустрічі треба ще здати територій? По Дніпро?
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Зеленский планирует Украину сделать УССР
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нє, губєрніямі войті в московскую *********
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Коломойский дал приказ Зе поднять белый флаг.
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Они обманом получили власть, чтобы сдать Украину. ненавижу все это кубло паразитов!
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а к чєму билі всє жертви??? Зє!біл хотєл рассмєшіть ***** во врємя лічной встрєчі і завєріть в вєчной прєданності
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Ну МЗС може і не планує. А Зьозьо і компанія планує
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Глашатай клоуна,это после того как х-ло отказало?
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А планы Вашингтон, ди-си и Тель-Авива ? Или что эти захудалые провинциальные городки против москвы ))) ?
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