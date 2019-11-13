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 Політика України
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Все про:цигарки (420) Холодов (3) Седлецька (53) Слуга народу (465)

 "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми". ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов відстоював у комітеті Ради не державні, а власні приватні інтереси - під виглядом боротьби з тютюновими монополістами.

Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбук головний редактор "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Є такий Слуга народу Андрій Холодов. Ми ще під час виборів публічно попереджали, що він - бізнесмен, до висунення в Раду в основному жив не в Україні. Кум Віктора Медведчука. Але керівництво партії на це не звернуло уваги і залишило його в списку.

Пройшовши у ВР, Холодов отримав посаду заступника голови комітету з питань фінансів і податків. І які ж законодавчі нововведення проштовхує він мало не в першу чергу через свій комітет? Лобіює зміну формули розподілу доходів між різними учасниками ланцюжка з торгівлі сигаретами. Найбільший профіт дістається роздрібним мережам. Зростає і маржа оптовиків. Монобільшість голосує "за".

Все це відбувається на тлі поширення чуток, що Холодов тримає велику мережу кіосків із продажу сигарет", - пише Седлецька.

Слуга народу Холодов живе з сімєю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - Схеми 01

Оскільки сам Холодов заперечує причетність до тютюнового бізнесу, "Схеми" впродовж місяця проводили журналістське розслідування. В результаті документально доводять, що сім'я депутата Холодова має відношення до повного циклу дистрибуції сигарет: від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдинг Компані") і поширення цих партій в кіоски на транспортних зупинках (оформлені на фірму "Київ Маркет Солюшн") до роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" і "Інтертабако").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко. ВIДЕО

"Якщо я не помиляюся, це перший випадок у цьому скликанні Ради, коли документально доведено лобіювання депутатом від "Слуги народу" кращих умов для власного бізнесу. Думаю буде дуже цікаво простежити за реакцією на це викриття керівництва фракції і президента Зеленського", - зазначає журналістка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159559
 
 
 Топ коментарі
 
Одних цигарників прикрили...
Інших, тепер зелених, тепер прилаштували.
В країні дерибан і перерозподіл.
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..."Думаю будет очень интересно проследить за реакцией на это разоблачение руководства фракции и президента Зеленского", - отмечает журналистка.



А никакой реакции не будет...
Какая реакция на "откровения" коломойши? Какая реакция на кнопкодавство?
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самое главное то, что они все в украине не живут или живут временно и только грабят
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Одних цигарників прикрили...
Інших, тепер зелених, тепер прилаштували.
В країні дерибан і перерозподіл.
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Ну так зебилы теперь начнут рассказывать что сигареты намного полезнее конфет .
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А Ви чекали чогось іншого?... Я не дивуюсь...
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Прикрили тих, які виробляли, давали робочі місця, платили податки і т.д. А цей працює на свою кишеню і бюджет чужої, ворожої країни
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Главное вранье в том что закон еще окончательно не принят, даже производители сигарет возобновили производство после разговора с президентом.
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Даже попытка пропихнуть эту схему для любого думающего человека умножает рейтинг доверия к партии слуг на 0.

Если бы думающее меньшинство и владельцы компаний не начали катить волну против закона - приняли бы его с молачаливого согласия зелибобов и доили бы табачку как ни в чем не бывало.
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Партия рыгов 2. Те навязали прокладку всем табачным конторам и доили. Эти законом обязали увеличить доходность дистрибьюторов, которые у них в кармане.
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"Слуга народа" Холодов живет с семьей на Кипре и добился принятия закона Рады в интересах своей сети продажи сигарет в Киеве

А Баканов тут сказал, что нужно этому бедолаге зарплату поднять, чтобы он не отвлекался на бытовые негаразды.
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как обычно, поменяли полужида на жида и они банкуют и на гоев серут с горы арарат
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говно алексеевич
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прикольное у тебя имя "говно". это тебя папа так назвал или мама?
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говном - народ украины нарек барыгу, агента кремля лолиту, бздуна, алкаша, брехуна- бывшего президента , говнокомандующего
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какой народ? быдло типа тебя?
или тот народ к котором порох не боится подойти без охраны например во Львове и его до сих пор благодарят прохожие за все что он сделал для страны?
ты лахтинское чмо зачатое в хлеву и рожденое в пол еще ротяку свою раззеваешь? ты низшая ступень организма вякать тут пытаешься? пшло в будку шмонька
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...На "слугу народа" напали под Верховной РадойНардепа Жана Беленюка от разъяренной толпы спасла полиция
На народного депутата из фракции "Слуга народа" Жана Беленюка у здания парламента напали протестующие. Запись инцидента опубликовал один из украинских телеканалов.
Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340865-na_slugu_naroda_napali_pod_verhovnoj_radoj
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капец, это уже негры у нас в депутатах,? негры, татары, жиды -вот поэтому так и живем, нет титульной нации в правительстве
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..."Думаю будет очень интересно проследить за реакцией на это разоблачение руководства фракции и президента Зеленского", - отмечает журналистка.



А никакой реакции не будет...
Какая реакция на "откровения" коломойши? Какая реакция на кнопкодавство?
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это только при порохе все устали от войны, коррупции, взяточничества и брехни.
А тут же пол-года прошло, ничего не поменялось кроме морд у корыта.
Какая-то проклятая страна.
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Уважаемые Украинцы! Я так понимаю что мы за выборы 2019 будем расплачиваться очень больно. Возможно не одно поколение. Обвинить некого, а себя обвинить мужества не хватает.
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я не голосовал за зеленского, и переругался до хрипоты со всеми своими, кто голосовал. А толку???
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Толк? Совесть у тебя чистая. Сделал что смог. Да и телевизор не переспоришь.
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Хех! Зебіли ніколи не визнають що лохонулись. Упороті патамушта і бєзмазгоф.
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самое главное то, что они все в украине не живут или живут временно и только грабят
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Очередная зашкваренная приСлуга УРода порхатого...банально становица господа и скучно....Слава ЗЕбилам!! ЗЕлохторату Слава!!
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а в составе слуг каломыйского все такие! все бизнесмены , у всех по 2-3 паспорта, сексуально озабочены, всем бабки роззум застилают и т.д ну и еще среди них 73%даже не украинцы!
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там таких барыг под прикрытием много)))
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Зараз прихильники ЗЕ пояснять що до чого і чий це барига.
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***************, вы готовы к хорошему поджопнику?
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...Ярош призвал украинцев готовиться к досрочным президентским выборамЭкс-нардеп и лидер УДА Дмитрий Ярош заявил, что Украине пора готовиться к досрочному прекращению полномочий президента и Верховной Рады. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.
Ярош подверг критике действия новой власти и некоторые из них назвал «полным трэшем». По его мнению, необходимо создать движение, которое выдвинет лидера на новых выборах главы государства. По его мнению, начинать такой процесс стоит как можно раньше:
«Уже сейчас должна формироваться объединенный государственный движение, формулироваться государственная идеология и программа действий, готовиться команда патриотов-государственников, которые выведут Украину из процесса стагнации и политической дистрофии. Также, уже надо выбрать кандидатуру на пост следующего президента Украины. И наконец, определиться с лидером, который станет Вождем процесса возрождения Украины».
Кроме того, Ярош выразил мнение, что президентом Украины должен стать боевой офицер ВСУ, который будет возрождать Украину:
«Считаю, что следующим Президентом Украины должен стать боевой офицер Вооруженных Сил Украины. Главные критерии: Мудрый, Мужественный, Благородный. Приспособленцев, дезертиров, барыг, расчет других государств и народов - нахрен!»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340867-jarosh_prizval_ukraintsev_gotovitjsja_k_dosrochnym_prezidentskim_vyboram
...
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кто это реализует? президент с ВР? пчелы восстанут против меда? смешно....
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Для чого когось вибирати?! -Порошенко справлявся дуже добре.
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судя по всему - Ярош первый,кто немного отошел от убийственного шока действий молодой команды,и смог сформулировать основные направления действий по спасению государства..

до этого момента все молчали в ауе..
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Вы курите, зебилята? Если да, немедленно бросайте. Пусть этому вашему слуге не хватит денег на оплату электричества. А вообще, уже скучно становится от вашей глупости. Умного с гулькин нос, а идиотизма с каждым днем все больше.
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Кстати, а шо там по Г+Г ? Побьеда за побьдой процветание и тотальный конец эпохи бедности уже наступили??
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Что не СН то и вор и прохиндей и скаждым днем все больше поток скоро захлестнет страну
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Не смейте наговаривать на этого святого человека из команды преЗЕдента...эти люди - ум, честь и совесть "конца эпохи зубожиння".... "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4710
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Скорей бы этих зеленых мразей уже на ростов погнать!подонков и предателей
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Пока вы на диванах,то никогда.Выходите уже.
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А я и выходил.и буду выходить.и нас с каждым днем все больше! А сам?!
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Выходите.Мне нельзя,а то ***** нападет,так петя говорил.
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И снова профессор преображенский,а чего,когда всю дистрибьюцию сигарет держала одна компания,никто и сои не возмущался.Вся зрада чего закончилась,после того как зеля что то там пообещал табачным компаниям "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3486
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- Ну шо ви стоїте?! У вас гімно у туфлі капа! Ну понятно, шо насрав Порошенко, так тепер і митися не будете? © сеть
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Так при пете весь опт сигарет держала одна контора,чего не стрелял,аль совесть не позволяла "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7228
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А ты голосовал за ЗЕкловуна шоб было точно так же как при Пете???
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есть ещё более интересное лоббирование интересов коломоя
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все жулье собралось в зе-мафии, включая главжулика. рыги отдыхают
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Зеленая ботва такие ветки обходит стороной.
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Да не кошерная темка, много зашкваров у ЗЕбилов. Им бы темку про Порошенко или про Гонтареву мгновнено бы все ЗЕбилы прибежали.
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это и есть та самая настоящая коррупция, и что...
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Непосредственное участие в этом принимал мамкин миллионер Дубинский.
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Бедные ЗЕбилоботы скоро ни в одну тему зайти нельзя будет. В темах про убитых солдат ВСУ ЗЕбилы уже давно не появляюца. У Петика хоть зрада чередовалась с перемогой, а у ЗЕкловунов и его ЗЕсепар команды какая то сплошная зрада. А тут ещё как назло и Порошенко в тюрьму не садят, да что та мне садят, за 7 месяцев даже дело не завели, Петя даже забил на допросы ходить, тупо послал ЗЕбилов под хвост кобыле. Это ж вообще горе для ЗЕбилов...Ну ничего вот даст расиюшка 100 мульярдов и сразу заживьём! Вот это будет грандиозная победа ЗЕкоманды!!
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Интересно , сколько Холодову стоило 22 место в списке Слуги Народа и кто бабульки принял ? Не один "чемодан" занесли нужному человеку ....
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ботва на полном серьозе думала, шо выбирая Щелю они заживут на следущий день как Коломойский ? вы правда так думали ? все страны проходили тяжелый изнурительный путь . Китай например 40 лет реформ . но вы устали .ну и хер на вас .отдохнете в рашке .
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Зебилы, шо-то ваши "новые лица" очень похожи на старые рожи.
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Молодая ЗЕкоманда рехворматоров и новые лица начали такой грабёж и деребан шо старые лица челюсти уронили, они и не подозревали что так можно было.
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 12 ****.

"Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2819

Пристайко: Украинцы требуют от Зеленского договориться с Путиным.
Як українець заявляю: йдіть ***** разом з путіним.
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