 "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми". ВIДЕО

Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбук головний редактор "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
"Є такий Слуга народу Андрій Холодов. Ми ще під час виборів публічно попереджали, що він - бізнесмен, до висунення в Раду в основному жив не в Україні. Кум Віктора Медведчука. Але керівництво партії на це не звернуло уваги і залишило його в списку.
Пройшовши у ВР, Холодов отримав посаду заступника голови комітету з питань фінансів і податків. І які ж законодавчі нововведення проштовхує він мало не в першу чергу через свій комітет? Лобіює зміну формули розподілу доходів між різними учасниками ланцюжка з торгівлі сигаретами. Найбільший профіт дістається роздрібним мережам. Зростає і маржа оптовиків. Монобільшість голосує "за".
Все це відбувається на тлі поширення чуток, що Холодов тримає велику мережу кіосків із продажу сигарет", - пише Седлецька.
Оскільки сам Холодов заперечує причетність до тютюнового бізнесу, "Схеми" впродовж місяця проводили журналістське розслідування. В результаті документально доводять, що сім'я депутата Холодова має відношення до повного циклу дистрибуції сигарет: від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдинг Компані") і поширення цих партій в кіоски на транспортних зупинках (оформлені на фірму "Київ Маркет Солюшн") до роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" і "Інтертабако").
"Якщо я не помиляюся, це перший випадок у цьому скликанні Ради, коли документально доведено лобіювання депутатом від "Слуги народу" кращих умов для власного бізнесу. Думаю буде дуже цікаво простежити за реакцією на це викриття керівництва фракції і президента Зеленського", - зазначає журналістка.
Інших, тепер зелених, тепер прилаштували.
В країні дерибан і перерозподіл.
Если бы думающее меньшинство и владельцы компаний не начали катить волну против закона - приняли бы его с молачаливого согласия зелибобов и доили бы табачку как ни в чем не бывало.
А Баканов тут сказал, что нужно этому бедолаге зарплату поднять, чтобы он не отвлекался на бытовые негаразды.
или тот народ к котором порох не боится подойти без охраны например во Львове и его до сих пор благодарят прохожие за все что он сделал для страны?
ты лахтинское чмо зачатое в хлеву и рожденое в пол еще ротяку свою раззеваешь? ты низшая ступень организма вякать тут пытаешься? пшло в будку шмонька
На народного депутата из фракции "Слуга народа" Жана Беленюка у здания парламента напали протестующие. Запись инцидента опубликовал один из украинских телеканалов.
Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340865-na_slugu_naroda_napali_pod_verhovnoj_radoj
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А никакой реакции не будет...
Какая реакция на "откровения" коломойши? Какая реакция на кнопкодавство?
А тут же пол-года прошло, ничего не поменялось кроме морд у корыта.
Какая-то проклятая страна.
Ярош подверг критике действия новой власти и некоторые из них назвал «полным трэшем». По его мнению, необходимо создать движение, которое выдвинет лидера на новых выборах главы государства. По его мнению, начинать такой процесс стоит как можно раньше:
«Уже сейчас должна формироваться объединенный государственный движение, формулироваться государственная идеология и программа действий, готовиться команда патриотов-государственников, которые выведут Украину из процесса стагнации и политической дистрофии. Также, уже надо выбрать кандидатуру на пост следующего президента Украины. И наконец, определиться с лидером, который станет Вождем процесса возрождения Украины».
Кроме того, Ярош выразил мнение, что президентом Украины должен стать боевой офицер ВСУ, который будет возрождать Украину:
«Считаю, что следующим Президентом Украины должен стать боевой офицер Вооруженных Сил Украины. Главные критерии: Мудрый, Мужественный, Благородный. Приспособленцев, дезертиров, барыг, расчет других государств и народов - нахрен!»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340867-jarosh_prizval_ukraintsev_gotovitjsja_k_dosrochnym_prezidentskim_vyboram
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до этого момента все молчали в ауе..
Пристайко: Украинцы требуют от Зеленского договориться с Путиным.
Як українець заявляю: йдіть ***** разом з путіним.