 ВМС до кінця 2020 року отримають шість нових катерів українського виробництва, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомив заступник міністра оборони з питань євроінтеграції Анатолій Петренко під час офіційної церемонії прийняття двох американських катерів класу Island, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, ВМС отримають три кораблі до кінця цього року і три – до кінця наступного.

13 листопада до Військово-морських сил офіційно прийняли пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко", яке передало військовим комунальне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба".

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"Таких успішних історій має бути більше, а результати повинні бути більш вагомими. І це не просто слова. Уже до кінця цього року ми плануємо завершити випробування і ввести до складу Військово-морських сил ще три бойові кораблі від національного виробника. Щонайменше така ж цифра в наших планах і на 2020 рік. Для цього є і політична воля, і державні ресурси", – зазначив Петренко.

Він також висловив сподівання, що американські партнери не припинять підтримку військово-морських сил України.

За інформацією Радіо Свобода, у цьому році йдеться про прийняття на озброєння двох десантно-штурмових катерів проєкту 58503 "Кентавр" та одного малого броньованого катеру проєкту 58155 "Гюрза-М". Саме два такі катери Росія захопила восени 2018 року, коли українські військові йшли з Одеси до Азовського моря.