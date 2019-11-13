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 Політика України
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 ВМС до кінця 2020 року отримають шість нових катерів українського виробництва, - Міноборони. ВIДЕО

До кінця наступного року Військово-морські сили України отримають шість нових кораблів вітчизняного виробництва.

Про це повідомив заступник міністра оборони з питань євроінтеграції Анатолій Петренко під час офіційної церемонії прийняття двох американських катерів класу Island, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, ВМС отримають три кораблі до кінця цього року і три – до кінця наступного.

13 листопада до Військово-морських сил офіційно прийняли пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко", яке передало військовим комунальне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба".

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"Таких успішних історій має бути більше, а результати повинні бути більш вагомими. І це не просто слова. Уже до кінця цього року ми плануємо завершити випробування і ввести до складу Військово-морських сил ще три бойові кораблі від національного виробника. Щонайменше така ж цифра в наших планах і на 2020 рік. Для цього є і політична воля, і державні ресурси", – зазначив Петренко.

Він також висловив сподівання, що американські партнери не припинять підтримку військово-морських сил України.

За інформацією Радіо Свобода, у цьому році йдеться про прийняття на озброєння двох десантно-штурмових катерів проєкту 58503 "Кентавр" та одного малого броньованого катеру проєкту 58155 "Гюрза-М". Саме два такі катери Росія захопила восени 2018 року, коли українські військові йшли з Одеси до Азовського моря.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159495
 
   
 Топ коментарі
 
Шо опять типа Гюрза класса озеро-ставок ?! ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6411
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У НАТО - Атлантический и Тихий океаны, а у нас - внутреннее море. Почувствуйте разницу. Да и бюджет немного отличается...
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Петю не остановть. Неудержимые -3. ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7318
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Шо опять типа Гюрза класса озеро-ставок ?! ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6411
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Гюрза-лонг в версії морська маршрутка, але така ж нікчемна як і попередня версія!
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Можешь не продолжать, твой IQ амёбы виден по первому предложению.
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А НАТО за прошлую неделю спустило на воду два корабля и плавучую базу морской пехоты,почувствуйте разницу..
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У НАТО - Атлантический и Тихий океаны, а у нас - внутреннее море. Почувствуйте разницу. Да и бюджет немного отличается...
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Бюджет то отличается но вооружение пострашнее можно же было установить чтобы кацапский катер можно было с первого залпа разнести.
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Это как пограничников на танки посадить. ВМС до кінця 2020 року отримають шість нових катерів українського виробництва, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6783
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О месье знает толк в вооружениях??? Так может месье расскажет нам про это французско-НАТОвское чудо-юдо, и сравнит его вооружение с нашими "никчемными" катерами "Гюрза-М". А мы постоим, послушаем, похлопаем! А вот и грозная картинка, если что ВМС до кінця 2020 року отримають шість нових катерів українського виробництва, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3623
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Бюджет різниця в сотні разів, в США на збройні сили витрачають більше ніж наш річний бюджет.
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Да и в остальных океанах присутствия НАТО более чем. Военные доктрины у нас разные.
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Все як сьогодні, все як завжди. Кцпи не могли взяти Батурин штурмом та облогою. Знайшли зрадника, умовного зєлєнського, всередині міста. Знищили всіх, включно з родиною "зєлєнського".

311 років тому московське військо жорстоко знищило Батурин, який на той момент був столицею гетьмана Івана Мазепи. Орда Петра І не зглянулася ані над немовлятами, ані над старими, ані над жінками. Жертвами хворобливої помсти московського царя стали 15 тисяч людей. Пам'ятаємо!

https://twitter.com/EspresoTV/status/1194481397194526721
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Свинарчуков посадили,новый министр обороны и начГенштаба, экономический рост и много инвестиций, а для ВМС опять "злочинные" катера вместо корветов и эсминцев?... ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9699
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В тебе гроші на корвети та есмінці,є? Не пиши маячню,невіглас, навідь на біатлонну базу в Буковелі грошей не дали, а ,ти, про корвети базікаєш.
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хотелось бы услышать что то внятное о судьбе ракетных катеров . при Петре планировали заложить этой осенью . осень заканчивается

хотя какие катера . это ж новая власть а у нее то рынок земли то разведение войск ( а заодно и лохов ) ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8485
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Вони на біатлонну базу в Буковелі грошей не заклали, а ви про ракетні катери.Смієтесь?
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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А зелёное болото вздесь воняло, что каламойский патриот Украины. Шах и мат зебилы.
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Ну эти то катера , надеюсь , не на Рыбальском строили, а на площадках 95 квартала. Или на худой конец на Бениных ферросплавных заводах.
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Этими катерами браконьеров только гонять. Где пушечные фрегаты,где авианосцы,где подлодки?
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А разве я не прав? Кого такой катер сможет остановить кроме браконьерской шхуны?
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30мм пушка с бронебойными мало кого остановит?
там же куча еще всего, наверху вроде даже от града пакет.
а че сзади спаренное такое? нурс-ы шоле?
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Ты видел как кацапы наши катера расстреляли в пух и прах? И что они сделали в ответ? Это катера не для войны.Это просто патруль береговой охраны.
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ахаха, а давай я дворника в легкий танк посажу и удивлюсь шо он обосрался когда на него напали взвод тяжелых танков и даже не уничтожил их, и даже не выстрелил.
а что они могли сделать? погибнуть, причинив кое-какой вред кацапам. по рубке с 30мм - там нахер бы вывели из строя кацапский катер, но те же авиацию подняли - шансов было мало
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Дальность плавания всего 500 миль? Ето что за лоханка для отпугивания браконьеров на реках? Я уже не говорю о вооружении, которое должно быть как минимум 30мм и скорострельностью 1500выстрелов в минуту а в норме еще иметь управляемые ракеты в том числе ЗРК. Неужели так из прошлых ситуация не учли уроков?
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Черное море от Одессы до дальних берегов Турции 600 км(323 морских мили) Для катеров дальность плавания 500 миль, в самый раз. А у становить ракетное противокарабельное вооружение дело нескольких часов.
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У этого катера другие задачи: он должен незаметно зайти в необходимый район и быстро высадить на берег морскую пехоту. По большому счету сами катера могут быть доставлены в любую точку мира другим кораблём или судном. А ПКР-ами должны стрелять другие.
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"одного малого бронированного катера проекта 58155 "Гюрза-М". Именно два таких катера Россия захватила осенью 2018 года",- снова без боя России отдадите?
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Не пиши маячню, Гюрза і Кентавр різні катери.Иксперд,мать вашу.
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