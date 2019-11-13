 "Шість куль отримав солдат і вже зрозумів, що ми п#дораси": Труба опублікував фрагмент експертизи неякісних бронежилетів. ВIДЕО

Про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.
"Шість куль отримав солдат і вже зрозумів, що ми п#дораси". Ці слова належать генерал-майору, якому ДБР повідомило про підозру. Він знав, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводилися балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань. Він скаже: "Готуйся, якого … ти приймаєш бронежилети, які пробиваються шість разів …". Але після цього він не поверне їх, а дасть вказівку підлеглим приймати наступні партії", - повідомив директор ДБР.
За словами Труби, балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, показала, що прострілюється 70% бронежилетів.
"Розслідування не завершене. Будуть нові підозри", - підсумував Труба.
Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
Міноборони спростувало інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами і наполягало на створенні "наглядової ради" в складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.
Вчора, директор ДБР Роман Труба повідомив, що п'ятьом топ-чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн.
Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.
Кіно вирішили лошкам показати !
Труба не хоче нам розказати,що це за спеціалізована державна установа,що прострелила 70 % бронежилетів ? Що за секретність ? Реклами бояться ?Шапіто грьобане !
трубу вместе с зелЯй на ростов!
Все закупки идут через тендерный комитет МО. Но они почему-то не являются ответчиками. Как не являются ответчиками и те, кто проводили экспертизу бронежелетов и те, кто их принимал. Это странно. Крайним выбрали Марченко. Удивляет и то, что за компанию его не обвинили в изнасиловании на основании того, что орган у него есть и потенциально мог.
или в том что Темп, что то там нет произвел?
"техусловия были выписаны конкретно под Темп" - а что именно в этих ТУ мешало другим производителям, что такого может Темп и чего не смогли другие?
это он принял лично решение Темп или не Темп, не тендерный комитет, не?
Где ваши доказательства?
А вы докажите!
Ваши доказательства - не доказательства!
Ничего не забыл?
какая ...масса пули, калибр, начальная скорость ...?
может он и должен простреливаться тем, чем его простреливали?
Вы вообще понимаете о чем речь ведете?
Вы понимаете, что зачастую прострелянная защита, в которой пуля рассыпалась на кусочки и потеряла свою кинетическую энергию, но пробила броню и незначительно проникла ... в результате наносит меньшую травму, чем не прострелянная броня передавшая всю полноту кинетической энергии пули увеличив площадь воздействия, пуля не пробила, но смерть наступила от множественных травм внутренних органов не совместимых с жизнью ...
А может лучше это сделать с тем кто изъял со складов МО эти бронежилеты, хранил не надлежащим образом, в процессе произвел подмену образцов, расстрелял неизвестно чем и сшил дело белыми нитками?
Где во всей этой истории генерал?
... генералов не любишь? так давай мы его лучше за убийство Кеннеди расстреляем? а какая тебе разница?