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 Події, Суспільство
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Все про:експертиза (135) Бронежилет (24) Труба (173) ДБР (621)

 "Шість куль отримав солдат і вже зрозумів, що ми п#дораси": Труба опублікував фрагмент експертизи неякісних бронежилетів. ВIДЕО

Генерал-майор, якому ДБР повідомило про підозру у справі про закупівлю неякісних бронежилетів знав, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам.

Про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"Шість куль отримав солдат і вже зрозумів, що ми п#дораси". Ці слова належать генерал-майору, якому ДБР повідомило про підозру. Він знав, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводилися балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань. Він скаже: "Готуйся, якого … ти приймаєш бронежилети, які пробиваються шість разів …". Але після цього він не поверне їх, а дасть вказівку підлеглим приймати наступні партії", - повідомив директор ДБР.

За словами Труби, балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, показала, що прострілюється 70% бронежилетів.

"Розслідування не завершене. Будуть нові підозри", - підсумував Труба.

Також читайте: Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000"

Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони спростувало інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами і наполягало на створенні "наглядової ради" в складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.

Вчора, директор ДБР Роман Труба повідомив, що п'ятьом топ-чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.

Читайте: Міністр оборони Загороднюк вважає необ'єктивним рішення суду заарештувати генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів

Шість куль отримав солдат і вже зрозумів, що ми п#дораси: Труба опублікував фрагмент експертизи неякісних бронежилетів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159472
 
   
 Топ коментарі
 
По словам Трубы, баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов.Источник: https://censor.net.ua/v3159472

А де висновок ? Хто експерти ? Що вони і як перевіряли ?
Чому я маю вірити словам Труби ? Це портнова тявка..
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Експертиза знімала відео на віник в якомусь гаражі? "Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы": Труба опубликовал фрагмент экспертизы некачественных бронежилетов - Цензор.НЕТ 7361
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а к чему это дешевое шоу?
... есть наработанный материал, передавай в суд!
Кому нужны эти сливы фрагментов досудебного расследования?
Не верю ни единому слову этой Трубы, не вижу заключения экспертизы, не вижу кто проводил экспертизу!
Бронежилеты простреливаются ..., а какого они класса по ДСТУ В 4103-2002 (Украина) и чем они простреливаются, а с какого расстояния?
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Ивашин, ты уже "Илы" выпускал в Харькове... Теперь ты "титанщик"? Белила титановые выпускаешь? Знавал я одного такого "титанщика" - писал домой, со срочной службы, что летает стрелком-радистом на Ту-16, а сам на подсобном хозяйстве два года прослужил, свиньям в жопы заглядывая... Выражение слышал - "Единожды солгавшему веры нет..."? Это про тебя...
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Московский ин-т тонкой химической технологии и более 25 лет работьі на ЗТМК устроит замполита Холодного? Обтекай , захребетник...
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"Бряхня-а-а...". Докажи... То, что ты "брехун" - я уже доказывал неоднократно... Откуда я знаю - может ты и сейчас врёшь?...
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В Афгане только члены политбюро в этих брониках бегали? Про свиней вобще эпично! )))
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Да он тех "броников" и в глаза не видел... Трепло...
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Хворий ))) Там в каждом бронике было от 25 до 56 пластин в два слоя в два ряда(титан или керамика), в зависимости от модификации.
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Та ви заколєбали своєю Трубою ! Якщо бронежилети прострілюються-арештовуйте директора "Темпа" і керівників ДВОХ лабораторій,в яких перевірялись броніки !
Кіно вирішили лошкам показати !
Труба не хоче нам розказати,що це за спеціалізована державна установа,що прострелила 70 % бронежилетів ? Що за секретність ? Реклами бояться ?Шапіто грьобане !
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"Экпертизу проводила" конкурирующая фирма, которая лицензии на экспертизу не имеет. Бронежилеты покупают ВСУ, МВД, Нацгвардия. Только некачественные (по легенде) приобретали именно ВСУ...
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врет портновская мразь!
трубу вместе с зелЯй на ростов!
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А хто-небудь розуміє такі поняття - "межа допустимості", "клас захисту"? На солдата можна начепить бронежилет, в який вставлені пластини броні, щоб вони протистояли 23-х мм снаряду. Однак, 2 питання: 1. Чи витримає він вагу бронежилета? і 2. Чи витримають внутрішні органи солдата удар 23-х мм снаряда?... До кожного класу бронежилета існують конкретні вимоги, куди включені, в тому числі, і обмеження по вазі, зручності, бронестійкості. Ці вимоги викладені в ТТХ. От від цього і слід "відштовхуватись". Якщо бронепластини не відповідають ТТХ, то потрібно йти по ланцюжку, відшукуючи, на якому саме етапі були здійснені порушення, і в чому вони полягають... А потім уже визначать ступінь вини контролюючих осіб... А тут відразу почали "призначать винного"...
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Эксперты четко озвучили, что генерал Марченко не занимался закупками, а писал техусловия.
Все закупки идут через тендерный комитет МО. Но они почему-то не являются ответчиками. Как не являются ответчиками и те, кто проводили экспертизу бронежелетов и те, кто их принимал. Это странно. Крайним выбрали Марченко. Удивляет и то, что за компанию его не обвинили в изнасиловании на основании того, что орган у него есть и потенциально мог.
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Марченко единственный из них участвовал в обороне ДАП, ну дальше можете сами домыслить..
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Там к техусловиям, кстати, особые претензии и есть - ибо техусловия были выписаны конкретно под Темп, который в честном конкурсе проиграл всем конкурентам.
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так его обвиняют в написании неверных ТУ?
или в том что Темп, что то там нет произвел?
"техусловия были выписаны конкретно под Темп" - а что именно в этих ТУ мешало другим производителям, что такого может Темп и чего не смогли другие?
это он принял лично решение Темп или не Темп, не тендерный комитет, не?
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Я вам не верю, вы все врете!
Где ваши доказательства?
А вы докажите!
Ваши доказательства - не доказательства!

Ничего не забыл?
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то что темп простреливается на передке знали все, спросите у ПС есть ли у них хоть один темп.
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Не розказуйте байки. Бронежилети інших виробників носять-бо легші і зручніші.Можна й з вищим класом захисту придбати-разів в 3-4 дорожче
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"темп простреливается" - какой именно класс и чем именно простреливается, ...
какая ...масса пули, калибр, начальная скорость ...?
может он и должен простреливаться тем, чем его простреливали?
Вы вообще понимаете о чем речь ведете?
Вы понимаете, что зачастую прострелянная защита, в которой пуля рассыпалась на кусочки и потеряла свою кинетическую энергию, но пробила броню и незначительно проникла ... в результате наносит меньшую травму, чем не прострелянная броня передавшая всю полноту кинетической энергии пули увеличив площадь воздействия, пуля не пробила, но смерть наступила от множественных травм внутренних органов не совместимых с жизнью ...
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А ппєцяботи так захищали генерала, так захищали....
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Ну так им бабки за то платят,что бы Пэцину шоблу защищать.Не им же в этих бронежилетах воевать.
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Когда строят мост, то на первый проезд пускают кучу груженых грузовиков, а под мостом стоит создатель. Так и здесь: одеть товарисча в броник да пострелять в него. Делов-то. И суда не надо!
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Вы директора "Темпа" в бронежилет предлагаете одеть?
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Всех одеть и отстрелять, кто изготовил, кто принял и допустил сие творение для солдат на передовой!
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А если это кино сняли чтобы вызвать такие эмоции как у Вас?
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кого ты тут назвал создателем, директора "НПП "Темп-3000", производившего эти бронежилеты по ДСТУ В 4103-2002 (Украина), может тех лаборантов, которые выдали на них сертификат соответствия?
А может лучше это сделать с тем кто изъял со складов МО эти бронежилеты, хранил не надлежащим образом, в процессе произвел подмену образцов, расстрелял неизвестно чем и сшил дело белыми нитками?
Где во всей этой истории генерал?
... генералов не любишь? так давай мы его лучше за убийство Кеннеди расстреляем? а какая тебе разница?
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они видео снимали чем? Нокией китайской?
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а Бєня, коли ж Бєні підозру вручать за поставки пального по завищених цінах?
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Цього генерала, та тих хто давав йому вказівки прийняти ці бронежилети, вдягнути в них та перевірити, яи дійсно прострілюються!!!
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Странные умозаключения! Уважаемые, простреливается даже танк!!! Ничего, что БТР простреливаются стрелковым оружием? Давайте воевать без БТР и танков только потому, что Труба их может прострелить из какой-то трубы!!!??? Бред!!!
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Что то я про шесть пуль и какого то солдата не въехал...броник после первого попадания уже не должен гарантировать что он выдержит второе-третье...это одно, а второе если он даже первого не выдержал, то это залет...
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