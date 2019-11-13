 "Шість куль отримав солдат і вже зрозумів, що ми п#дораси": Труба опублікував фрагмент експертизи неякісних бронежилетів. ВIДЕО

Про це у своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"Шість куль отримав солдат і вже зрозумів, що ми п#дораси". Ці слова належать генерал-майору, якому ДБР повідомило про підозру. Він знав, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводилися балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань. Він скаже: "Готуйся, якого … ти приймаєш бронежилети, які пробиваються шість разів …". Але після цього він не поверне їх, а дасть вказівку підлеглим приймати наступні партії", - повідомив директор ДБР.

За словами Труби, балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, показала, що прострілюється 70% бронежилетів.

"Розслідування не завершене. Будуть нові підозри", - підсумував Труба.

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Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони спростувало інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами і наполягало на створенні "наглядової ради" в складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.

Вчора, директор ДБР Роман Труба повідомив, що п'ятьом топ-чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів на суму 100 млн грн.

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Комирянський.

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