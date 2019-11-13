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 Події, Суспільство
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Все про:затримання (3062) Київська область (1059) МВС (1381) напад (680)

 "Я забризкав їй очі з балончика і вдарив", - троє зловмисників напали на будинок самотньої жінки на Київщині та відібрали 2 ноутбуки і 40 тисяч гривень. ВIДЕО

Баришівський райсуд Київської області обрав запобіжний захід для трьох зловмисників, які напали на будинок самотньої жінки і, побивши її, пограбували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Нападники відібрали 2 ноутбуки і 40 тисяч гривень заощаджень. Одного з них суд заарештував на 60 діб, а іншим обрав запобіжний захід домашній арешт.

Зловмисники планували напад майже місяць. Безпосередньо, перед злочином вони отруїли собак, які охороняли будинок.

Всі підозрювані - жителі Київської області, зараз дають свідчення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159463
 
 
 Топ коментарі
 
І як людям захищатися? На мусорів надії немає! Має бути право на самозахист свого життя і майна
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верховний зебільнокомандуюючий сказав, що не на часі.
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Зе команда в деле...
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І як людям захищатися? На мусорів надії немає! Має бути право на самозахист свого життя і майна
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верховний зебільнокомандуюючий сказав, що не на часі.
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Надо ввести смертную казнь. Это биомусор. Без мозга, без таланта, без чести и совести.
ЗАЧЕМ они билы женщин? Понятно, что каравай не принесли, но бить просто-так. Зачем. Ладно бы тихо и културно, забрали, так нет эти биоотходы еще и били. Это было, утиль. Их не надо садить, просто повесить и затем зарыть в канаве.
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А где гарантия что под смертную казнь попадут реальные преступники, а не назначенные "ментовкой"? Дело Гандзюк с чего начиналось? С лоха которого назначили преступником! За преступления маньяка Чикотило сколько посадили? А за преступления маньяка Ткача?
Сам под роздачу попасть не желаешь?
Говорить нужно об эффективности работы правоохранительной системы, а не количестве лет, нарисованных в той или иной статье уголовного кодекса!
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потрібні суди Лінча - піймали роздерли на шматки живцем
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Одинокая с двумя ноутами, баблом выше среднего прохожего и в красных труселях. Идиоту понятно, что баба не простая и ее пасли не ради изнасилования.
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Ты еще сбреши, что при Петрушке такого не было, клоун.
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когда они стали жителями? Не хотят рассказать?
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