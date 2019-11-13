 "Я забризкав їй очі з балончика і вдарив", - троє зловмисників напали на будинок самотньої жінки на Київщині та відібрали 2 ноутбуки і 40 тисяч гривень. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".
Нападники відібрали 2 ноутбуки і 40 тисяч гривень заощаджень. Одного з них суд заарештував на 60 діб, а іншим обрав запобіжний захід домашній арешт.
Зловмисники планували напад майже місяць. Безпосередньо, перед злочином вони отруїли собак, які охороняли будинок.
Всі підозрювані - жителі Київської області, зараз дають свідчення.
ЗАЧЕМ они билы женщин? Понятно, что каравай не принесли, но бить просто-так. Зачем. Ладно бы тихо и културно, забрали, так нет эти биоотходы еще и били. Это было, утиль. Их не надо садить, просто повесить и затем зарыть в канаве.
Сам под роздачу попасть не желаешь?
Говорить нужно об эффективности работы правоохранительной системы, а не количестве лет, нарисованных в той или иной статье уголовного кодекса!