 "Я забризкав їй очі з балончика і вдарив", - троє зловмисників напали на будинок самотньої жінки на Київщині та відібрали 2 ноутбуки і 40 тисяч гривень. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Нападники відібрали 2 ноутбуки і 40 тисяч гривень заощаджень. Одного з них суд заарештував на 60 діб, а іншим обрав запобіжний захід домашній арешт.

Зловмисники планували напад майже місяць. Безпосередньо, перед злочином вони отруїли собак, які охороняли будинок.

Всі підозрювані - жителі Київської області, зараз дають свідчення.

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