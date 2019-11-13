 "СВОЯ ВІЙНА": командир роти 128-ї ОГШБр Семен Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Є в Америки вороги, з якими треба воювати. Нема "якщо"- готуйтеся, вам всім воювати". ВIДЕО

Сьогодні український воїн Семен Салатенко - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".
Підписуйтесь на Youtube-канал Юрія Бутусова
2:50 - Семен Салатенко: "візитка"
3:30 - "До революції і війни я був вуличним екстремістом"
5:00 - Про те, як пішов на війну
6:23 - "Всіх, у кого були проблеми з документами, брали і ставили "фахівець". Я був "фахівцем 2-ї категорії" в п'ятій роті "Дніпра-1"
7:15 - Про бойове зіткнення, яке найбільше запам'яталося
8:32 - "Як з'являвся якийсь росіянин чи сепаратист, стріляли в нього, чого на нього дивитися?"
9:10 - Про політичну кар'єру до і після війни
12:50 - Коли я був головою Сумської облради, прибутковість комунальних підприємств підскочила в 19 разів
13:44 - Україна - дуже багата країна. У ній дуже багато крадуть і ще навіть щось залишається після цього
15:10 - Як із простого солдата за два роки став командиром роти
18:50 - "Сергій Собко попросив зробити доповідь англійською, а потім сказав, що бачить перспективу і я поїду вчитися в Америку"
19:10 - Про початок навчання в США
21:15 - Тренування проти перевірки: чим відрізняється українська і американська доктрина для армії
24:50 - Що буває з американським лейтенантом, який стає командиром взводу
27:15 - В американців багата армія не тому, що у них багато грошей, а тому, що вони їх розумно використовують
29:20 - В армії США найбільша кількість людей має брати участь у навчанні, а не бути розкиданими по незрозумілих нарядах
36:30 - Як починається день у піхотній школі армії США
42:29 - З життя армії США: історія про те, як сержант не зарахував норматив з фізпідготовки командиру бази
46:00 - На брифінгу для американських лейтенантів показують, як російська армія обстрілює українські війська на Донбасі
48:56 - У США, вільного світу, є вороги, з якими треба воювати, а не ходити обіймати їх і просити про щось
52:44 - Про заняття в школі піхоти і польові заняття
57:10 - Про стрільби на полігоні в США
1:00:41 - Як і навіщо проходить тиждень комп'ютерних ігор для командирів взводів
1:03:25 - Про тренування на рівні маленької команди, відділення та взводу
1:09:05 - Про польове навчання в лісах
1:10:25 - Міські операції відпрацьовувалися в спеціально побудованих містах-симуляторах
1:16:30 - З чого складається і як проходить останній тиждень навчання - "Кузня лідерства"
1:19:25 - Про те, як в 36 проходити підготовку для 20-річних
1:27:40 - Концептуальна відмінність їхнього менталітету - "ви будете воювати", а не "можливо, якщо раптом"
1:31:50 - Як Семен Салатенко в американській роті провів українську традицію обмивання нового звання
1:34:49 - Семен Салатенко показує свій найбільш вистражданий диплом і показує оцінки
1:38:30 - Про те, як тепер служити в українській армії
1:42:00 - Всі хочуть дружити з сильними, зі слабаками ніхто дружити не хоче, і допомагати теж
1:42:41 - Українська армія може домогтися перемоги над Росією
1:43:50 - Що означає мир? Щоб не стріляли? Так підняли руки - і не стріляємо. Нашийник раба завжди легший за обладунки воїна
Семенові Салатенку 36 років, він за освітою педагог і юрист. Учасник антитерористичної операції на сході України. З 2014-го по 2015 рік перебував у зоні АТО як фахівець II рангу групи матеріального забезпечення полку патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" Головного управління МВС України в Дніпропетровській області.
Ошейник не носил, а вот броник с БК и всем остальным - ну точно тяжелее)
Між Вашингтоном і Києвом може бути укладено угоду, щоб Америка розмістила військово-морську базу в Південному і також необхідно створити базу НАТО на лівому березі Дніпра.
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
☹️
пречудово сказано!