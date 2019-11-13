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 Політика України
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 "СВОЯ ВІЙНА": командир роти 128-ї ОГШБр Семен Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Є в Америки вороги, з якими треба воювати. Нема "якщо"- готуйтеся, вам всім воювати". ВIДЕО

Семен Салатенко - старший лейтенант ЗСУ, командир піхотної роти 128-ї гірничо-штурмової бригади, депутат і ексголова Сумської обласної ради. Він пройшов повний курс підготовки командирів піхотних взводів армії США в Форт-Беннінг - IBOLC (Infantry Basic Officer Leader Course - "Піхотний базовий офіцерський курс лідерства"). Салатенко проходив підготовку разом із 220 офіцерами Армії і Нацгвардії США і був єдиним українцем на курсі.

Сьогодні український воїн Семен Салатенко - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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2:50 - Семен Салатенко: "візитка"
3:30 - "До революції і війни я був вуличним екстремістом"
5:00 - Про те, як пішов на війну
6:23 - "Всіх, у кого були проблеми з документами, брали і ставили "фахівець". Я був "фахівцем 2-ї категорії" в п'ятій роті "Дніпра-1"
7:15 - Про бойове зіткнення, яке найбільше запам'яталося
8:32 - "Як з'являвся якийсь росіянин чи сепаратист, стріляли в нього, чого на нього дивитися?"
9:10 - Про політичну кар'єру до і після війни
12:50 - Коли я був головою Сумської облради, прибутковість комунальних підприємств підскочила в 19 разів
13:44 - Україна - дуже багата країна. У ній дуже багато крадуть і ще навіть щось залишається після цього
15:10 - Як із простого солдата за два роки став командиром роти
18:50 - "Сергій Собко попросив зробити доповідь англійською, а потім сказав, що бачить перспективу і я поїду вчитися в Америку"
19:10 - Про початок навчання в США
21:15 - Тренування проти перевірки: чим відрізняється українська і американська доктрина для армії
24:50 - Що буває з американським лейтенантом, який стає командиром взводу
27:15 - В американців багата армія не тому, що у них багато грошей, а тому, що вони їх розумно використовують
29:20 - В армії США найбільша кількість людей має брати участь у навчанні, а не бути розкиданими по незрозумілих нарядах
36:30 - Як починається день у піхотній школі армії США
42:29 - З життя армії США: історія про те, як сержант не зарахував норматив з фізпідготовки командиру бази
46:00 - На брифінгу для американських лейтенантів показують, як російська армія обстрілює українські війська на Донбасі
48:56 - У США, вільного світу, є вороги, з якими треба воювати, а не ходити обіймати їх і просити про щось
52:44 - Про заняття в школі піхоти і польові заняття
57:10 - Про стрільби на полігоні в США
1:00:41 - Як і навіщо проходить тиждень комп'ютерних ігор для командирів взводів
1:03:25 - Про тренування на рівні маленької команди, відділення та взводу
1:09:05 - Про польове навчання в лісах
1:10:25 - Міські операції відпрацьовувалися в спеціально побудованих містах-симуляторах
1:16:30 - З чого складається і як проходить останній тиждень навчання - "Кузня лідерства"
1:19:25 - Про те, як в 36 проходити підготовку для 20-річних
1:27:40 - Концептуальна відмінність їхнього менталітету - "ви будете воювати", а не "можливо, якщо раптом"
1:31:50 - Як Семен Салатенко в американській роті провів українську традицію обмивання нового звання
1:34:49 - Семен Салатенко показує свій найбільш вистражданий диплом і показує оцінки
1:38:30 - Про те, як тепер служити в українській армії
1:42:00 - Всі хочуть дружити з сильними, зі слабаками ніхто дружити не хоче, і допомагати теж
1:42:41 - Українська армія може домогтися перемоги над Росією
1:43:50 - Що означає мир? Щоб не стріляли? Так підняли руки - і не стріляємо. Нашийник раба завжди легший за обладунки воїна

Семенові Салатенку 36 років, він за освітою педагог і юрист. Учасник антитерористичної операції на сході України. З 2014-го по 2015 рік перебував у зоні АТО як фахівець II рангу групи матеріального забезпечення полку патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" Головного управління МВС України в Дніпропетровській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3159460
 
   
 Топ коментарі
 
Особенно классный,последний,выделенный момент:- "Ошейник раба всегда легче чем доспехов воина." "СВОЯ ВІЙНА": командир роти 128-ї ОГШБр Семен Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Є в Америки вороги, з якими треба воювати. Нема "якщо"- готуйтеся, вам всім воювати" - Цензор.НЕТ 3469 Если бы Вы знали сколько таких ошейников гуляют по нашим странам! А вот Вам и пример,-француз,чуть выше.
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Павел -- ты не прав мотивация єто серьезно. а Украина гордиться своими бойцами !!!
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Это у тебя "понятка" "не такая"... Не украинская, а "Внутримкадовская", "французик лахтинский"...
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Жаль, что только один офицер прошел подготовку в США.
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ні, за часи міністра оборони Гриценка її пройшли тисячі офіцерів, зокрема декілька десятків із цієї ж 128 огпб.
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"29:20 - В армії США найбільша кількість людей повинна брати участь у навчанні, а не бути розкиданою по незрозумілих нарядах".
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В армии США, самой сильной, современной и заведомо выигравшей войну служить одно дело, а в Ураинской армии, слабой, отсталой, разворованной и заведомо проигравшей другое
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Павел -- ты не прав мотивация єто серьезно. а Украина гордиться своими бойцами !!!
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Я не спорю, молодцы. Только не надо путать мотивацию и фанатизм. Мотивация это когда ты понимаешь за что воюешь А если тебя в Иловайске или Дебальцево как мясо пушечное используют и ты такой, да ниче, петя, молодец, отдохни на мальдивах, пока нас крошат, то это уже фанатизм
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Ты ВООБЩЕ не знаешь что такое "мотивация",и что такое "фанатизм".Иначе бы ты их не путал.Потому,-не тебе об этом рассуждать.Займись лучше Пригожинской похлебкой.
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Завєдомо проігравшей? Ти шо, кацап, офігів?
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И я не удивился что его лайкнула маланская узеленская шляпа
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Я вот не понял, он что, призывает украинцев воевать за Америку с врагами Америки? Может быть трошки переучили? Он вообще понимает что он в Украине?
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Это у тебя "понятка" "не такая"... Не украинская, а "Внутримкадовская", "французик лахтинский"...
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Он четко сказал что для Америки Россия враг, для Украины Россия враг, Америка готовится с ними воевать, а Украина уже с Пашкой воюет, чего тебе ватарогий не понятно?
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Вы допустили непростительную ошибку,-Вы пропустили слог "РА" и получилось невыразительное "Пашкой" ... Чтобы это было в последний раз. "СВОЯ ВІЙНА": командир роти 128-ї ОГШБр Семен Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Є в Америки вороги, з якими треба воювати. Нема "якщо"- готуйтеся, вам всім воювати" - Цензор.НЕТ 3825
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Особенно классный,последний,выделенный момент:- "Ошейник раба всегда легче чем доспехов воина." "СВОЯ ВІЙНА": командир роти 128-ї ОГШБр Семен Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Є в Америки вороги, з якими треба воювати. Нема "якщо"- готуйтеся, вам всім воювати" - Цензор.НЕТ 3469 Если бы Вы знали сколько таких ошейников гуляют по нашим странам! А вот Вам и пример,-француз,чуть выше.
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Извините,-поменял в последнем предложении "И" на "ОВ",но не убрал "ЧЕМ".
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Да, тоже впечатлило.
Ошейник не носил, а вот броник с БК и всем остальным - ну точно тяжелее)
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"Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк. Будапештський договорняк можна підвисити тільки в клозеті, ним вже підтерлися всі підписанти. А Сьогодні УКРАЇНІ нічого не залишається як треба відновлювати ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ і ЗАХИЩАТИСЬ.

Між Вашингтоном і Києвом може бути укладено угоду, щоб Америка розмістила військово-морську базу в Південному і також необхідно створити базу НАТО на лівому березі Дніпра.
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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мне кажется, что коломойша вчера упал и ударился головой...ибо сегодня он столько всего наговорил...при чем такого гадкого и вызывающе мерзкого....что даже циник коломойша должен был что-то предвидеть...прежде чем такое вякать...(а еврейская хитрость и изворотливость, в сочетании с прагматизмом и чувством самосохранения вообще не могла это сказать вслух)... может это провокация с его стороны? (типа дрожжи в нужник????)
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Не шукайте логіку у висловлюваннях ворюги який знаходиться під карною справою в Америці. Він бажає не тільки втекти, але й збудувати непробивні стіни на свій захист. Х@ло та ЗеБіли виглядають як чудовий матеріал для цієї цілі.
☹️
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А чому інтерв'ю російською? Він не знає рідної?
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Родной он знает. Он не знает украинский! "СВОЯ ВІЙНА": командир роти 128-ї ОГШБр Семен Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Є в Америки вороги, з якими треба воювати. Нема "якщо"- готуйтеся, вам всім воювати" - Цензор.НЕТ 6800
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А какая для него рідна? Он гражданин 3-х государств. А теперь еще хочет стать гражданином расеи, путем перехода Украины под расею
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"Ошейник раба всегда легче доспехов воина"

пречудово сказано!
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