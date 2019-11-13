 "СВОЯ ВІЙНА": командир роти 128-ї ОГШБр Семен Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Є в Америки вороги, з якими треба воювати. Нема "якщо"- готуйтеся, вам всім воювати". ВIДЕО

Сьогодні український воїн Семен Салатенко - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

Підписуйтесь на Youtube-канал Юрія Бутусова

2:50 - Семен Салатенко: "візитка"

3:30 - "До революції і війни я був вуличним екстремістом"

5:00 - Про те, як пішов на війну

6:23 - "Всіх, у кого були проблеми з документами, брали і ставили "фахівець". Я був "фахівцем 2-ї категорії" в п'ятій роті "Дніпра-1"

7:15 - Про бойове зіткнення, яке найбільше запам'яталося

8:32 - "Як з'являвся якийсь росіянин чи сепаратист, стріляли в нього, чого на нього дивитися?"

9:10 - Про політичну кар'єру до і після війни

12:50 - Коли я був головою Сумської облради, прибутковість комунальних підприємств підскочила в 19 разів

13:44 - Україна - дуже багата країна. У ній дуже багато крадуть і ще навіть щось залишається після цього

15:10 - Як із простого солдата за два роки став командиром роти

18:50 - "Сергій Собко попросив зробити доповідь англійською, а потім сказав, що бачить перспективу і я поїду вчитися в Америку"

19:10 - Про початок навчання в США

21:15 - Тренування проти перевірки: чим відрізняється українська і американська доктрина для армії

24:50 - Що буває з американським лейтенантом, який стає командиром взводу

27:15 - В американців багата армія не тому, що у них багато грошей, а тому, що вони їх розумно використовують

29:20 - В армії США найбільша кількість людей має брати участь у навчанні, а не бути розкиданими по незрозумілих нарядах

36:30 - Як починається день у піхотній школі армії США

42:29 - З життя армії США: історія про те, як сержант не зарахував норматив з фізпідготовки командиру бази

46:00 - На брифінгу для американських лейтенантів показують, як російська армія обстрілює українські війська на Донбасі

48:56 - У США, вільного світу, є вороги, з якими треба воювати, а не ходити обіймати їх і просити про щось

52:44 - Про заняття в школі піхоти і польові заняття

57:10 - Про стрільби на полігоні в США

1:00:41 - Як і навіщо проходить тиждень комп'ютерних ігор для командирів взводів

1:03:25 - Про тренування на рівні маленької команди, відділення та взводу

1:09:05 - Про польове навчання в лісах

1:10:25 - Міські операції відпрацьовувалися в спеціально побудованих містах-симуляторах

1:16:30 - З чого складається і як проходить останній тиждень навчання - "Кузня лідерства"

1:19:25 - Про те, як в 36 проходити підготовку для 20-річних

1:27:40 - Концептуальна відмінність їхнього менталітету - "ви будете воювати", а не "можливо, якщо раптом"

1:31:50 - Як Семен Салатенко в американській роті провів українську традицію обмивання нового звання

1:34:49 - Семен Салатенко показує свій найбільш вистражданий диплом і показує оцінки

1:38:30 - Про те, як тепер служити в українській армії

1:42:00 - Всі хочуть дружити з сильними, зі слабаками ніхто дружити не хоче, і допомагати теж

1:42:41 - Українська армія може домогтися перемоги над Росією

1:43:50 - Що означає мир? Щоб не стріляли? Так підняли руки - і не стріляємо. Нашийник раба завжди легший за обладунки воїна

Семенові Салатенку 36 років, він за освітою педагог і юрист. Учасник антитерористичної операції на сході України. З 2014-го по 2015 рік перебував у зоні АТО як фахівець II рангу групи матеріального забезпечення полку патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" Головного управління МВС України в Дніпропетровській області.